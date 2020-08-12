Артист казанского оперного театра Олег Ивенко: «Хочу сыграть супергероя или засветиться в бондиане»

Премьер балета театра им. Джалиля готовит свой первый спектакль с прокатом по всему миру

Фото: Илья Репин

Премьер казанского балета Олег Ивенко объявил, что ищет артистов для своего нового спектакля. В соратники ему подойдут юноши и девушки от 18 до 28 лет ростом не выше 165—167 см, а также мужчина до 36 лет ростом в 180 см. При этом танцоры мужского пола должны быть похожи на самого Ивенко. В интервью «Реальному времени» он рассказал, что не откажется от новых ролей в кино, причем играть согласен и в трико, а также поделился своим ноу-хау борьбы с завистниками.

«Пухлые щеки самоизоляции уже скинул»

— Как вы пережили самоизоляцию? Наверное, от многих интересных проектов пришлось отказаться, как и другим артистам?

— Да, в том числе мне пришлось отменить мое выступление в парижском Гранд-опера. Предположительно оно должно было состояться в апреле, мы пока не определились со спектаклем — это может быть ведущая партия в «Дон Кихоте» или «Баядерке». Сейчас переговоры возобновились, возможно, выступить удастся в ноябре — декабре этого года, однако есть вероятность, что все перенесется и на 2021 год. Сейчас такое время — никто не может ни планировать, ни предсказать, что будет завтра.

— Репетиции в театре начались? Мне кажется, что с нашей последней встречи два года назад вы еще больше похудели, лицо вытянулось…

— Это сейчас оно вытянулось, а за время самоизоляции, скажу вам честно, и щеки пухлые появились. Но работа в театре оперы и балета для солистов началась уже 6 июля, мы выходим на классические уроки, то есть делаем ту ежедневную «мантру», после которой выходим на общую репетицию. Для соблюдения норм санитарной безопасности часть солистов выходит на уроки утром, часть — днем. Сейчас также начались репетиции премьеры «И воссияет вечный свет» Владимира Васильева.

— Вы задействованы в этой постановке?

— На данный момент я там не участвую, но все может поменяться в любой момент. Постановка очень массовая — участвуют и хор, и балет, и оркестр, сам маэстро в главной роли. Так что будем надеяться, что все пройдет грандиозно.

— В каких классических постановках в ближайшее время вас можно увидеть?

— Сейчас мой агент ведет переговоры с оперным театром Дортмунда, там, в Операхаус, у меня планируются концерты. В Казани в 20-х числах сентября я выступлю в роли Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта». Очень много спектаклей будет в октябре, в том числе ведущие партии в «Корсаре», «Эсмеральде», «Коппелии», «Дон Кихоте» и т.д. Если октябрь полностью посвящен Татарскому театру оперы и балета, то с ноября планируются зарубежные выступления, в том числе в Германии, Италии и, надеюсь, Франции.

Фото instagram.com/oleg.ivenko

В Казани в 20-х числах сентября я выступлю в роли Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта». Очень много спектаклей будет в октябре, в том числе ведущие партии в «Корсаре», «Эсмеральде», «Коппелии», «Дон Кихоте» и т.д.

«Родство» с Полуниным и шанс для казанских танцоров

— Олег, одним из поводов нашей встречи стал ваш пост в «Инстаграм» — вы объявили кастинг на участие в новом спектакле. Что это за проект?

— Это будет международный проект, мой первый сольный спектакль. Артистов я набираю по всему миру, в спектакле будет задействовано 4—5 человек, включая и меня. Премьера состоится в театральном сезоне 2021—2022 годов, предположительно — в Германии, а затем выйдет в прокат по всему миру. Но и в Казань мы постараемся привезти его тоже. По условиям контракта я не могу вам сказать, о чем будет спектакль, кто его автор. Одно скажу — музыку напишет очень известный композитор, его имя сегодня на слуху.

— Есть ли у казанских танцоров шанс поучаствовать в постановке?

— Да, конечно. Я вам больше скажу, мы набираем сразу несколько составов. То есть счастливчиков будет несколько больше, чем 3—4 человека. Самый «сок» работы над одним героем, но с разными танцовщиками, это то, как они видят свой персонаж. Каждый воплощает героя на сцене по-своему. Получается очень интересно — и участникам, и хореографу. Сейчас, спустя буквально несколько дней после объявления кастинга, уже поступило 36 заявок. Позже мы разместим объявление и на английском языке. До 20 сентября мы отбираем артистов, а 1 октября мы объявим, кто будет с нами. Гастроли в рамках премьерного мирового турне будут проходить сразу в нескольких городах, на лучших концертных площадках мира. Нами вплотную занялся Максим Берин и его компания Berin Iglesias Art, с которым мы плотно сотрудничаем. Скажу еще, что это будет неоклассический балет с элементами современной хореографии. Работа предстоит колоссальная. Для меня это не первый опыт работы руководителем проекта, так как я — художественный руководитель фестиваля современной хореографии StagePlatforma. Но я впервые делаю спектакль, который выйдет в прокат по всему миру — это совершенно другой уровень. Подобное делает Сергей Полунин. Он мне как старший брат, который показывает, в каком направлении двигаться.

— Вы общаетесь с ним?

— Редко. Он очень занят своими проектами, я — своими. Но, бывает, поздравляем друг друга с успехами.

«Мы подготовили кое-что небывалое для Казани»

— В этом году StagePlatforma, похоже, не будет. Вы не планировали перенести его в онлайн? Например, так сделали в нашем Камаловском театре с театрально-образовательным форумом «Науруз» в этом году. Там, например, занятия по сценической пластике с московским хореографом Александром Андрияшкиным проходили в Zoom, и, судя по всему, все остались довольны…

— Мы отвели под наш фестиваль ноябрь, но в этом году уже приняли решение — перенести его на год. Да, в дистанционном формате немало плюсов, и как мне кажется, именно для образовательной деятельности это значительно расширяет горизонты во всех отношениях. Но нам же нужен зритель, его энергетика — без живого общения невозможен тот драйв, который мы чувствуем в зале. В прошлом году, вспомните, какой ажиотаж вызвал на финальном концерте наш номер с барабанщиками и четырьмя танцорами на одной сцене! Прошлый фестиваль задал очень высокую планку. В этом году к четвертой фестивальной дате мы подготовили кое-что интересное для Казани. Заметьте, что современная хореография в нашем городе, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, гостям мало представлена, поэтому и есть большой интерес к этому стилю танца. Это ведь не классический балет с его пышными декорациями, замками или кораблем на заднем плане. Здесь танец выстраивается совсем по-иному, например в едином луче света. Театр им. М. Джалиля приглашает Театр Бориса Эйфмана, чтобы показать нашему зрителю искусство современной хореографии, причем высшего качества.

— Так чем же вы хотите удивить зрителя на четвертом фестивале?

— Пусть это останется тайной. Но я могу уверенно заявить, что уровень, который мы выдерживаем, ничуть не ниже прошлогоднего. У нас уже есть и готовый финальный номер. Однако мы, организаторы, все же решили перенести событие на год. Не делать второпях фестиваль. К тому же надо продумать, как наиболее эффективно распорядиться финансами, привлечь дополнительных спонсоров. От себя отдельно благодарю министра культуры Татарстана Ираду Аюпову — она всегда идет нам навстречу, а также руководство театра имени Мусы Джалиля.

Фото Ильи Репина

Сейчас я дал себе слово до 30 лет изучить английский язык так, будто он для меня родной. Это тоже необходимо для будущей успешной кинокарьеры

«У нас с кинопапой Файнсом один педагог»

— Жаль, что не удается выведать еще больше подробностей о вашем спектакле. Помню, вы так же были связаны «обетом молчания», когда участвовали в съемках фильма Рэйфа Файнса «Белый ворон», в котором исполнили роль Рудольфа Нуриева. Скажите, как изменилась ваша жизнь после выхода фильма? Вы планируете продолжить кинокарьеру?

— После фильма поступает очень много предложений, и агенты мои работают в этом направлении. Поступают предложения на участие в боевиках, сериалах. Увидим, что из этого получится. Сейчас я дал себе слово до 30 лет изучить английский язык так, будто он для меня родной. Это тоже необходимо для будущей успешной кинокарьеры. К слову, у нас с моим «кинопапой» Файнсом один учитель на двоих. Только я у него занимаюсь английским, а Рэйф — русским.

— А сколько вам лет?

— Это еще одна моя тайна. На самом деле мы с моим агентом выработали целую стратегию. Даже в интернете вы не найдете точной информации, сколько мне лет. Пусть будет столько, на сколько я выгляжу.

— Для чего русский язык Файнсу?

— Во-первых, он трепетно и с интересом относится к русской культуре и истории. Во-вторых, его новый фильм связан с Россией. Судя по тщательности, с которой Рэйф работает над любым проектом, фильм мы увидим года через три. Так же и с уроками. Когда он задерживает нашего репетитора (мы занимается по интернету), я пишу ему: «Рэйф, когда вы уже закончите? Я тоже хочу заниматься!». На это он мне смайлики шлет, мол, сейчас.

— То есть вы часто общаетесь?

— Сейчас не часто, но поздравляем друг друга постоянно. Я стараюсь ему не докучать.

— Кого бы вы хотели сыграть?

— Ну, например, супергероя.

— Но после такой серьезной роли, как Нуриев, не хочется уже в трико летать?

— Почему же? Я неплохо смотрюсь в трико. Если серьезно, было бы замечательно «засветиться» в каком-то серьезном проекте, например бондиане.

Для тех, кто мечтает или мечтал о балете

— Знаю, что вы ведете еще и преподавательскую деятельность в своей балетной школе. Для кого она открыта?

— Во-первых, для девочек, которые хотят поступить в Казанское хореографическое училище. Такие, знаете, подготовительные курсы. Во-вторых, для мам, которые в детстве мечтали заниматься балетом, но по каким-то причинам не смогли или бросили занятия.

— Вы говорите — для девочек. А мальчики как же?

— Ну и мальчики приходят, что значительно реже.

— Вы отслеживаете успехи ваших учеников? Многие поступают?

— Первый год мы работали вслепую. Но потом пришел опыт и знания, мы знаем требования нашего училища и работаем непосредственно «под них». Соответственно и наблюдаем за нашими выпускниками — все, кто нацелен учиться, поступают. Это, конечно, приятно.

— Кто еще преподает в вашей школе?

— Мои коллеги по театру. Девушка моя, Регина, мне помогает.

Фото instagram.com/oleg.ivenko

Даже в интернете вы не найдете точной информации, сколько мне лет. Пусть будет столько, на сколько я выгляжу

«Умею правильно направлять энергию»

— Олег, вы так молоды и так успешны, причем, практически во всех областях. Скажите, зависть ближних не очень осложняет жизнь? Ведь как ни крути, но в творческих кругах она особенно ощутима…

— Да, от зависти никуда не деться. Но я стараюсь правильно перераспределять и направлять свою энергию. Например, зачем мне пытаться расположить к себе человека, который этого не желает? Это просто невозможно. Стараюсь не обращать на него, на его попытки уколоть внимание, а направлять свои силы в сторону самосовершенствования, работы над собой, карьерой, да и просто в сторону своего личного человеческого счастья. В конце концов проблема решается сама собой.

— Вы не планируете сменить место жительства? Из ваших планов получается, что вы больше будете работать за рубежом, нежели в Казани?

— У меня нет одного дома, я космополит, человек мира. Родился на Украине, учился в Минске — такая лягушка-путешественница. По приглашению Владимира Алексеевича Яковлева я приехал работать в Казань, меня заметили на всероссийском фестивале хореографических училищ в 2010 году. Спасибо ему огромное за доверие и за то, какой он руководитель. Таких еще нужно поискать. Я ему очень благодарен. Помню, что на тот момент было сразу несколько предложений, в том числе от Венского оперного театра. Передо мной стоял выбор — идти к корифеям в Вену или самому стать корифеем в казанском театре. Это стало для меня самым тяжелым выбором, но время показало, что он был правильным. Мне нравится этот город, театр, его руководство и, конечно же, наш казанский зритель. Жду с нетерпением новых встреч.