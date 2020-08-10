Нурлатского бизнесмена судят за разрешённую вырубку сухостоя

Как снегозащитная лесополоса оказалась угодьями лесного фонда

Тремя томами уголовного дела обернулась санкционированная вырубка сухостоя для 64-летнего главы успешного фермерского хозяйства из Нурлата Роланда Чахмахчёва. Дело четырежды закрывали за отсутствием состава преступления, но тем не менее предприниматель оказался на скамье подсудимых. В перипетиях этой истории разбиралось «Реальное время».

Хотел, как лучше, а получилось, как всегда

В Нурлате семья Чахмачёвых хорошо известна. Старший из братьев, Роман Саввич, является депутатом местного райсовета, когда-то он был директором здешнего мясокомбината, а потом ушел в бизнес. Роланд Чахмачёв возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Дуслык», которое выращивает зерновые культуры на арендованных у пайщиков еще в 90-е годы землях. Поля находятся прямо за околицей деревни Ахметово и вокруг них — равнина, которую пересекает небольшая лесополоса.

— На моем участке имеется посадка тополей и кленов размером 70-80 метров. Она была предназначена для задержания снега и защиты от пыли. Деревья очень старые, высокие, большинство из них сгнили. Кроме того, рядом находится автозаправка, и если лесопосадка вдруг загорится, то на АЗС может произойти взрыв, который приведет к пожару в деревне. Еще по небольшому участку этой лесопосадки проходит линия электропередач, деревья нависают над ней, некоторые ветки задевают, а стволы облокачиваются на провода. Там же неподалеку проходит газопровод, а вблизи этих насаждений жители устроили несанкционированную свалку бытовых отходов. В целях безопасности я решил произвести очистку этой территории, — рассказал «Реальному времени» Чахмахчёв.

Вырубить решили старые сухие тополя, так как было два случая, когда они падали и ломали технику — сеялку и трактор. Поскольку в поселковой казне средств на это не имелось, ООО «Дуслык» взяло расходы на себя. Чахмахчёв официально обратился к руководителю исполкома Ахметовского поселения Рамису Шайхутдинову с просьбой разрешить вырубку. Как потом объяснял следователю Шайхутдинов, он убедился, что на публичной кадастровой карте этот участок под номером 16:32:061001:64 относится к землям сельхозназначения, после чего дал письменное разрешение.

Чахмахчёв заключил договор с ООО «Респект+» на оказание безвозмездных услуг, и трое сотрудников компании с бензопилами 17 июня начали работу. За ней 19 июня их застал участковый лесничий Алексей Питиримов, совершавший обход. Он потребовал предъявить разрешение на вырубку, но узнав, что оно выдано исполкомом, позвонил своему начальнику — руководителю Нурлатского лесничества Рустему Галееву. Тот прибыл на место и сообщил, что рабочие не имеют права валить деревья, так как это земли лесного фонда.

Лесничий Петиримов насчитал 64 поваленных тополя, хотя бригадир Федор Осипов на допросах утверждал, что они успели срубить всего 20 деревьев. Ущерб, по прикидкам участкового, составил чуть более 369 тыс. рублей.

— На следующий день я посмотрел карту лесных насаждений, которая имеется в нашей конторе. Данная карта составлена в 2014 году лесоустроителями, а именно Пензенским филиалом ФГУП «Рослесинфорг». Такие карты, насколько мне известно, составляются каждые 10 лет и имеются в каждом лесничестве, категория — защитные леса, возраст деревьев — 60 лет, средняя высота — 24 метра. Данные деревья считаются старовозрастными, но тем не менее незаконная вырубка деревьев лесного фонда является лесонарушением, — так объяснил свои действия Питиримов.

Поскольку совершенное подпадает под ч.3 ст.260 УК, была начата доследственная проверка.

Ущерб, по прикидкам участкового, составил чуть более 369 тыс. рублей

Дело закрывали 4 раза, но довели до суда

Следственный маховик затормозил в самом начале. После опроса всех причастных 7 июля 2019 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Однако 11 дней спустя Нурлатская городская прокуратура его отменила и вернула материалы для дополнительной проверки. Главный аргумент — место вырубки относится к территории Вишнево-Полянского участкового лесничества, а разрешения у них не получали.

Дело закрывали и открывали еще три раза, пока 28 февраля этого года его не выделили в отдельное производство с одним обвиняемым — Роландом Чахмахчевым, остальных фигурантов посчитали невиновными. 5 июня оно было передано в суд.

Поскольку разбирательство сильно растянулось во времени, следователи проводили осмотры места происшествия в ноябре и декабре прошлого года. Директора ООО «Дуслык» обвиняют в ликвидации то 64, то 45, а то и 106 тополей. В обвинительном заключении фигурирует уже 72 дерева, а сумма ущерба составляет 408591 рубль.

Минимальное наказание, предусмотренное вменяемой предпринимателю ч.3 ст.260 УК РФ — штраф от 1 до 3 млн рублей, максимальное — лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По данным Росреестра участок с кадастровым номером 16:32:061001:64 входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 1632000000319 и имеет категорию — «земли сельхозназначения»

Бюрократические игры

Следствие привлекло двух независимых экспертов, которые в один голос утверждают, что по данным Росреестра участок с кадастровым номером 16:32:061001:64 входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 1632000000319 и имеет категорию — «земли сельхозназначения».

А вот свидетельство о государственной регистрации права собственности от 12.12.2009 года, фигурирующее в уголовном деле, выдано на земельный участок под условным кадастровым номером 16-16-031022/2009-091, который относится к землям лесного фонда. Сейчас согласно выписке ЕГРН, «он имеет другой кадастровый номер 16:32:000000:545, однако его границы не определены (не имеет координат границ), в связи с чем его местонахождение определить невозможно», — делает вывод государственный регистратор Нурлатского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Елена Ботрякова.

Как стало возможным, чтобы один и тот же надел являлся одновременно землями сельхозназначения и лесного фонда? С этим вопросом «Реальное время» обратилось в Министерство лесного хозяйства РТ, но на момент выхода материала ответа на запрос не получило.

Руководитель ГБУ «Нурлатское лесничество» Рустем Галеев предположил, что произошло наложение земель лесного фонда с землями иных категорий. «Я считаю, что необходимо провести дополнительную кадастровую работу, чтобы утвердить, что данная посадка бесспорно стала частью лесного фонда», — отметил он.

То, что кадастровые работы были начаты, но не доведены до конца, подтверждено официально. «Данные не внесены в госреестр в связи с наложением на лесной выдел земельного участка 16:32:061001:64. Были подготовлены сведения о пересечении границ и направлены в Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа», — говорится в ответе Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфоорг» на запрос следствия.



Судьба предпринимателя теперь зависит от того, как на эту правовую коллизию посмотрит суд.

«Взяли и назначили человека виновным»

Адвокат директора ООО «Дуслык» Ильшат Гильманов считает, что его доверитель совершенно не виновен, он делал благое дело.

— Мой клиент, Роланд Саввич, уважаемый человек, работяга, пашет сам за рулем комбайна, трактора. Я бы не взялся за это дело, если б не такая несправедливость. Поскольку человек мне показался кристально чистым, честным, ни разу не привлекался к административной ответственности. Они пытаются навязать абсолютно выдуманное обвинение против главы фермерского хозяйства, одного из передовых в районе. 750 страниц дела, и нигде нет свидетельств, что это лесной фонд. В свидетельстве о регистрации, представленной лесничеством, кадастровый номер не совпадает с номером земельного участка, где шла вырубка. Они пытаются выдать желаемое за действительное. Есть там и допросы картографов, которые в свое время это все включали якобы в лесной фонд. Сами же свидетели говорят, что вроде в какие-то года производились какие-то замеры лесных насаждений, но оформить это они не успели. Это 100% не лес. И в обвинении указан условный кадастровый номер. Никогда условные номера не применяют, если у них все четко. Сначала оформите, потом привлекайте, если есть основания, — считает Гильманов.

На суде он заявил ходатайство (оно пока не рассмотрено) о возврате уголовного дела в прокуратуру в связи с тем, что обвинение совершенно не конкретизировано, а все обстоятельства дела не изучены.

