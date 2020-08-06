«Может, будет и синхронное плавание... Если Леонов даст нам девчонок красивых»

СК ВВС «Синтез»: ремонт сделали, новичков заполучили, дело за шенгенскими визами

Фото: Ринат Назметдинов

С новыми надеждами на стартующий через месяц сезон вышли из отпуска спортсмены спортклуба по водным видам спорта «Синтез». Ватерпольная команда имеет все основания побороться за очередное золото чемпионата страны и уплывший в серии пенальти Кубок России. Пловцы и прыгуны в воду готовы штурмовать олимпийские высоты ускользнувшей в пандемии коронавируса токийской Олимпиады. «Реальное время» делится впечатлениями от сегодняшней пресс-конференции, на которой солировали чемпион-президент «Синтеза» Ирек Зиннуров, а также в прошлом подвижный нападающий «Синтеза», ныне министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Синтез» серьезно изменился и круто омолодился



Предыдущий сезон у казанских ватерполистов выдался неоднозначным. Золото «Синтезу» присудили согласно застывшей в середине марта турнирной таблице, которую казанский клуб возглавлял, не проиграв ни одного матча. Поэтому, как только обновленный бассейн «Синтеза», брендированный под Лигу чемпионов, открыл в середине лета свои двери, чемпионы приступили к тренировкам, памятуя о том, что в новом сезоне перед ними будет вдвойне сложная задача: доказать правильность весеннего решения руководства федерации водных видов спорта.

Состав команды поменялся по принципу: пять на выход, пять на вход, с одним условием — все пришедшие в этом году гораздо моложе ушедших. 37-летнего голкипера Антона Антонова сменит 32-летний Евгений Костров, игравший в Питере. 31-летний старожил Алексей Бугайчук переехал в «Динамо», а оттуда вернулся 26-летний Игорь Бычков, ранее игравший в Казани. Ушел 32-летний Александр Миронов, ранее выступавший в астраханском «Динамо», а в ряды «Синтеза» влился 25-летний Иван Сучков. Вратарская линия потеряла еще 27-летнего Артема Макаса, тут стоит сказать, что замену подготовили собственными силами, еще в прошлом сезоне подтянув из молодежной команды 21-летнего Игоря Чиркова. Наконец, среди покинувших клуб значится 29-летний Михаил Краснов, приглашенный в прошлом году из того же астраханского «Динамо». А среди приобретений можно увидеть старых-новых ватерполистов «Синтеза», воспитанников местной школы 27-летнего Романа Шепелева и 22-летнего Даниила Пронина. Впрочем, об изменениях в командах мы поговорим ниже.

— Команда серьезно омолодилась, мы готовим ее на ближайший период в три-пять лет, — уточнил главный тренер «Синтеза» Марат Закиров. — Что касается многих новичков, то я знаю их много лет, начинал совместно работать с ними еще с молодежных команд и сборных. Знаю их умение выдерживать давление, не только тренировочного процесса, но и при достижении необходимого результата.



10 лет назад были Чук и Бугайчук, сейчас Бычков — Сучков

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров начал свое выступление со слов благодарности.

— Спасибо нашим учредителям из группы компаний «ТАИФ» и производственного объединения «Казаньоргсинтез», что клуб из ватерпольного превратился в клуб по водным видам спорта, помогая плаванию и прыжкам вводу. Может быть, потом будет и синхронное плавание… Если Владимир Александрович даст нам девчонок красивых, — с улыбкой обратился к Леонову Зиннуров.

Тот после приветственных слов успел зарыться в бумаги и не сразу нашелся, что ответить.

— Это… надо… поговорить, — сказал наконец министр спорта. Впрочем, в дальнейшем он продемонстрировал, что не растерял былую кавээновскую форму.

Если Шепелев вернулся в Казань из московского «Динамо», а Пронин — из подмосковного «Штурма-2002», то есть смысл поговорить и об изменениях в этих командах. В Мособласти, видимо, все будет весьма скромно, если даже 22-летний Пронин считался бы там ветераном. Команду покинули семь игроков, которых заменили учащиеся подмосковного УОР №4, и сейчас из 20 «штурмовиков» 18 являются представителями подмосковной школы водного поло. Половина состава — это несовершеннолетние спортсмены, некоторым еще даже не стукнуло и 15-ти.

Что касается московского «Динамо», то там, в отличие от Казани, не омолодились, а серьезно «состарились». Вместо уже названных Бычкова, Сучкова и Шепелева клуб пригласил 31-летнего Бугайчука и готов вернуть в спорт 48-летнего экс-вратаря Николая Максимова, приступившего к работе в тренерском штабе. Возможно, не смогут помочь москвичам Никита Круг, который хочет найти контракт за рубежом, и Иван Копцев, который будет залечивать травмы. Увы, это серьезно ослабит бронзового призера прошедшего сезона. Что касается вице-чемпиона страны волгоградского «Спартака», то там пока озвучили только имя нового директора, которым стал Александр Федоров, в прошлом голкипер клуба и сборных России и Казахстана.

Если проводить какие-то параллели, то ровно 10 лет назад, во времена, когда Зиннуров был вице-президентом ватерпольного «Синтеза», в Казань приехали игроки со схожими фамилиями, Бугайчук и Марко Чук, с ходу выигравшие с партнерами Кубок России. Сейчас Бычков — Сучков с другими новичками и старожилами должны как минимум пополнить клубный музей новыми трофеями.

Самый сложный вопрос с международными трофеями. ЛЕН уже объявила список из 10 команд, получивших уайлд–кард на участие в самом престижном турнире. Остальные могут либо купить право на участие в ЛЧ, либо завоевать это право через отборочные турниры, как это в прошлом сезоне сделал «Синтез». Но «прямо сейчас» проблема в шенгенской визе, точнее, ее отсутствии.

— Пока непонятно, будем мы участвовать в еврокубках или нет, — посетовал директор ВК «Синтез» Максим Осмоловский. — На сегодняшний день большие проблемы с получением виз. Пока что квалификация на Лигу чемпионов запланирована на конец октября, но никто не может сказать, как будут развиваться события.

В этой ситуации, когда вопросов больше, чем ответов, можно было бы посоветовать синтезовцам либо попытаться поймать синицу в виде Кубка ЛЕН Трофи, чем гоняться за лигочемпионским журавлем, либо вспомнить забытый опыт советских времен. Тогда в олимпийские годы клубные команды массово отказывались от участия в екрокубках (исключение составлял футбол), предпочитая сосредоточиться на подготовке к Играм. Впрочем, в «Синтезе» и сами это прекрасно понимают.

— Если Шенген не дадут, сосредоточимся на внутренних турнирах. Задачи от руководства стоят максимальные, по другому — никак, — резюмировал Осмоловский.



Марат Закиров: «Ребята «пыхтят»

Кстати, на пресс-конференции, помимо тренерско-административного штаба, присутствовали также ватерполисты «Синтеза» Сергей Лисунов и Артем Одинцов — «два капитана», действующий и прошлый, плюс воспитанники клуба Адель Латыпов и Эмиль Зиннуров в фирменных черных футболках клуба, а также прыгун в воду Никита Шлейхер и пловец Егор Куимов, тоже в фирменных поло «Синтеза», только белого цвета. Причем два участника Универсиады-2019 Зиннуров-джуниор и Куимов сели вместе, и когда Зиннуров-старший заговорил о планах его подопечных, связанных с Токио теперь уже 2021 года, Эмиль выразительно посмотрел на Егора. Некогда самый быстрый «дельфин» России имеет большие шансы на коронной стометровке баттерфляем, тем более что осенью чемпионат страны пройдет в родных стенах казанского Дворца водных видов спорта.

— После ремонта бассейна мы получили базу самого высокого уровня, — рассказывал тем временем Закиров. — У нас и докторский, и массажный кабинеты, и сауна, и хаммам, и бочка ледяная для восстановления.

— Надо было там провести пресс-конференцию, — отреагировал Леонов, но тренер «Синтеза» — это не наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. Улыбнувшись, он удержался в рабочем русле выступления.

— Очень приятно работать в таких условиях, у меня просто очень позитивные впечатления от условий работы, созданных руководством, спасибо большое! Мы действительно готовимся к серьезным задачам. Я вижу, как ребята, извините за выражение, «пыхтят», прекрасно понимая, что высокие места никто не отдаст, их надо завоевывать.

Когда Зиннурову был задан вопрос о смене тренера, которая произошла еще в конце прошлого года, Ирек Хайдарович начал издалека: «У меня и с предыдущим тренером Александром Ерышовым, и со сменившим его Маратом Закировым прекрасные отношения. Мы друзья, будучи партнерами по сборной России, выигрывали вместе все, что только можно. Недавно залез в бумаги и вспомнил, что, оказывается, в 2005 году я входил в шестерку мировых звезд…

— Видимо, это было только в ваших бумагах, личных записях, — как бы уточнил Леонов, на самом деле парируя «подколы».

— Это официальный документ, я выложу его сегодня в соцсетях, — нашел себе занятие на пасмурный дождливый вечер Зиннуров. — Что касается смены тренеров, то у нас произошли обидные поражения, которые не должны были случиться (видимо, имелись в виду матчи Лиги чемпионов, поскольку «Синтез» проигрывал только там). И поговорив с Александром и Маратом, мы приняли решение о том, что Закиров возглавит команду. Все друг друга поняли…

— Так Марат Сагитович и вас может привлечь, — не унимался Леонов. — В мировой практике были играющие тренеры, а играющих президентов не было… Если уж вы сами вспомнили про 2005 год. (Поправка: все-таки была подобная история, когда Владимир Тумаев, будучи президентом ФК «Газовик-Газпром» из Ижевска, сыграл за клуб более 100 матчей и забил восемь мячей в профессиональном футболе, — прим. ред.). Те изменения, которые произошли в команде, были, на мой взгляд, необходимы. Я в водном поло более-менее разбираюсь, — резюмировал Леонов, кстати, бронзовый призер первенства России среди команд ДЮСШ. Более того, 27 лет назад «более-менее разбирающийся в водном поло» Володя Леонов стал автором решающего гола в последнем матче первенства России среди юниорских команд, благодаря которому «Синтез» завоевал третье место. Играл он на позиции подвижного нападающего.

Чемпионат страны стартует 11 сентября, первый соперник пока не определен. Скорее всего, это будет команда, занявшая восьмое место в Суперлиге, а именно ЦОП Москомспорта. Но президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров предположил, что логично было бы разыграть, как в «родственных» игровых видах спорта, нечто вроде Суперкубка. Правда, картину прошлого сезона портит тот факт, что обладатель Кубка страны не был определен, поскольку не состоялись даже полуфиналы. Но в этом случае можно было бы сыграть с вице-чемпионом страны волгоградским «Спартаком».



