Завтрак от Сергея Иванова: коймак с экзотическими начинками в дровяной печи
Сегодня в Казани стартовал youtube-проект «Завтрак в «Татарской усадьбе». Известный ресторатор Зуфар Гаязов приглашает в кулинарную студию ресторана известных людей, вместе с которыми готовит завтраки по рецептам татарской кухни. Гостем первой передачи стал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, а за работой и общением кулинаров наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
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