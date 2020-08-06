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Завтрак от Сергея Иванова: коймак с экзотическими начинками в дровяной печи

17:00, 06.08.2020
Завтрак от Сергея Иванова: коймак с экзотическими начинками в дровяной печи

Сегодня в Казани стартовал youtube-проект «Завтрак в «Татарской усадьбе». Известный ресторатор Зуфар Гаязов приглашает в кулинарную студию ресторана известных людей, вместе с которыми готовит завтраки по рецептам татарской кухни. Гостем первой передачи стал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, а за работой и общением кулинаров наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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