Список персон

Галеев Эдуард Шагитович

Строительство, Строительные компании
Галеев Эдуард Шагитович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Родился 6 июля 1974 года в Казани.

Образование:

2000 год — Казанская государственная академия культуры и искусства ( специальность «экономист социально-культурной сферы» ).

Трудовая деятельность:

1991-1992 гг. – столяр 2 разряда ПМО «Татмебель»

1993-1994 гг. – агент по снабжению Кооператив «Итиль»;

1994-1997 гг. – экспедитор ТОО «Торговая фирма «Итиль»;

1999-2001 гг. – менеджер по маркетингу ООО «Эксклюзив-Л»;

2001-2002 гг. – специалист по придорожной полосе и пропускам ОАО «ТатТрансСервис»;

2002 г. – специалист отдела контроля придорожной полосы РГУП «Безопасность дорожного движения»;

2002-2004 гг. – начальник отдела дорожного сервиса Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона;

2004-2005 гг. – экономист ОАО «Мосты Республики Татарстан»;

2005-2006 гг. – специалист, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Производственная фирма «Дорожно-строительные инвестиции»;

2006-2007 гг. – директор ООО «Управляющая компания «ДорСтройИнвест»;

2008-2010 гг. – директор ООО «Казань 21 век»;

2008-2017 г. – директор ООО «АК БАРС Строй».

2017г. — нв — индивидуальный предприниматель

Награжден Благодарственным письмом Кабинета Министров РТ в 2010 г.; Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ в 2010 г.; медалью «В память 1000-летия Казани» в 2010 г.; Благодарностью Президента Республики Татарстан в 2014 г.; медалью и грамотой к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» в 2015 г.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ад.Кутуя,118
  • Телефон: (843) 205-36-11
  • Email: abstroireception@abdev.ru
  • Сайт: www.akbarsstroi.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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