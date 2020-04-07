Коронавирус на Ближнем Востоке: в Ливане нет денег и работы, в Сирии — очереди за хлебом

Анхар Кочнева — как жители Бейрута и Дамаска переживают «самоизоляцию» в разгар пандемии COVID-19

Фото: Anas Alkharboutli / dpa (rbc.ru)

Коронавирус затронул практически каждый уголок земного шара, и Ближний Восток не стал исключением. Как сообщает колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева, проживающая в Бейруте, введенный в Ливане карантин спровоцировал резкое падение национальной валюты, безработицу и обнищание населения. В Сирии, где не прекращается гражданская война, начался продовольственный кризис. Подробнее — в очередной авторской колонке Кочневой, написанной для нашего издания.



Отгородились еще в середине марта

Ливан отгородили от остального мира еще 18 марта. В этот день закрылся единственный в стране аэропорт. И сухопутные границы с соседней Сирией (граница с Израилем много десятилетий и без того закрыта и густо заминирована с обеих сторон). С этого момента въезд в Ливан стал возможен только для возвращающихся в страну ливанцев, членов их семей, иностранцев, имеющих в Ливане вид на жительство, а также сотрудников ООН (на юге страны находится большой контингент миротворцев) и сотрудников дипмиссий.

Воздушная гавань закрыта «частично» — там могут приземляться частные самолеты, рейсы с возвращающимися в Ливан жителями и т. д. А с 21 марта в стране был введен карантин с той самой «самоизоляцией», причем за нарушение оного МВД грозило всяческими репрессиями. Изначально карантин был введен до 29 марта, однако позднее продлен до 12 апреля с возможностью продления в случае такой необходимости.

Воздушная гавань закрыта «частично» — там могут приземляться частные самолеты, рейсы с возвращающимися в Ливан жителями и т. д. Фото allmyworld.ru

Все дорого, денег нет, заработать не дают

Однако уже через неделю в Ливане начался ропот. Множество людей оказались в ситуации, когда им мало того, что нечего есть самим, но (что хуже) нечем кормить своих голодных детей. И дело тут не только в том, что в преимущественно горной стране закрылись многие продуктовые магазины, находящиеся более-менее недалеко от дома. Но и в том, что слишком многие зависят от ежедневных заработков. Не заработал сегодня — завтра сидишь голодным. Но даже это — только вершина «айсберга».

Куда хуже то, что к моменту объявления карантина люди оказались без «заначек»: все то, что скопила небогатая часть населения, либо было потрачено за 5 месяцев, прошедшие с момента начала беспорядков, повлекших внутренний финансовый кризис и кризис неплатежей в стране, либо лежит в банках на счетах, снять что-то с которых люди давно не могут из-за того, что устроители беспорядков целенаправленно блокировали работу банковской системы. И зарабатывать не давали, и пользоваться счетами не давали. В итоге, как заявил на днях арабский канал «аль-Арабия», в Ливане сейчас около 700 000 человек оказались за чертой бедности.

Кроме того, неуклюжие попытки сдержать обвал местной валюты по отношению к доллару США (ранее доллар был в Ливане в свободном обращении и часто счет выставляли сразу в двух валютах — плати, чем хочешь), создали ситуацию, когда, скажем, цены в магазинах уже давно рассчитаны из курса в 2500—3000 лир за доллар, а при попытке заплатить карточкой долларами в этом же магазине с вас возьмут сумму, деленную на 1500 лир за бакс (официальный курс). В итоге владельцы безналичных долларов вынуждены платить за товары в два и более раз дороже.

Все дорого, денег нет, заработать не дают, деньги банк не может отдать прямо сейчас (кстати, в связи с эпидемией несколько дней назад банки вообще перестали что-то выдавать — раньше был лимит 1000 долларов в месяц), «вестерном» тоже ничего не получить (и закрыто, и в долларах вам там никто сейчас ничего не даст, только по курсу 1500, вместо 2600 на черном рынке). И «сидите дома». Да, щаз!

К моменту объявления карантина люди оказались без «заначек»: все то, что скопила небогатая часть населения, либо было потрачено за 5 месяцев, прошедшие с момента начала беспорядков, повлекших внутренний финансовый кризис и кризис неплатежей в стране, либо лежит в банках на счетах, снять что-то с которых люди давно не могут. Фото wikinews.org

Ждем снятия карантина 12 апреля

В итоге решили разрешить тем, кому сильно надо, работать и перемещаться по неотложным делам с 5 утра до 5 вечера. А потом даже на машине нельзя — позавчера около нашего дома прям двоих оштрафовали: эти две машины ехали сразу за моим соседом, но он успел свернуть к нам во двор, а их через 10 метров чуть ниже нашего дома заловили. Ходить пешком в нашем районе (сельская местность в горах) особо не дают (по слухам). Магазины работают только продуктовые и до 5 вечера. И все обязательно должны ходить в масках. Иначе в магазин не пустят — то, что надо, вынесут на улицу сотрудники. Стоимость обычной маски — около 1 доллара, и вроде они есть в аптеках. «Макдоналдс» в Бейруте работает — можно купить еду в «Мак-авто».

Большинство заразившихся привезли заразу из-за границы. Но есть и те, кто подцепил уже тут. В одном из городков нашего района заболела сирийка (жена ливанца), которая ездила в Стамбул. Теперь там уже 12 подтвержденных случаев. Но она не особо с людьми контактировала. Другая (ливанка) заразилась в Италии, потом смоталась в Британию, а по возвращении в Ливан устроила детский день рождения, пати для 50 подружек и позанималась в спортзале. Общительная.

Согласно данным на 3 апреля, в стране подтверждено 518 случаев заражения, 17 человек погибли, среди них — женщина, работавшая послом Филиппин в Ливане. В целом многие напуганы, и без того тяжелая в условиях экономического кризиса жизнь усложнилась. Ждем снятия карантина 12 числа, но он может быть продлен. Также около 20 000 ливанцев, которые находятся за границей в странах, где ситуация с эпидемией аховая, хотят вернуться на родину. Думаю, среди них много тех, кто собирался переждать экономическую нестабильность последних месяцев в Европе, ага. Возвращать тех, кто не успел до 18 марта, планируют уже в это воскресенье.

Согласно данным на 3 апреля, в стране подтверждено 518 случаев заражения, 17 человек погибли, среди них — женщина, работавшая послом Филиппин в Ливане. Фото golos-ameriki.ru

В Сирии хуже в несколько раз

Многое из того, что сказано выше о Ливане, касается и соседней Сирии. Только там все хуже в несколько раз. Собственно, заболевших там официально выявлено 10 человек (хотя многие говорят, что должно быть намного больше, однако не хватает мер диагностики, коронавирус могут принимать за более привычные варианты пневмонии). На данный момент погибших двое. Хотя, на самом деле, «почти» три: первой умерла беременная женщина, которую даже не успели довезти до медучреждения. Страна уже давно в значительной мере изолирована от остального мира.

Но введенный карантин и «самоизоляция» в условиях, когда национальная валюта резко подешевела в отношении доллара (из-за событий в Ливане и последовавшей за ними усилившейся нехватке этих самых долларов, сейчас месячная заплата работающих — всего 20—30 долларов в месяц), а ходить на работу теперь нельзя без специального разрешения, привели к тому, что населению стало совсем... нехорошо.

Во избежание огромных очередей за хлебом у пекарен, ввели систему распространителей в каждом районе. Но распространители получают недостаточно продукции, многие сирийцы жалуются на то, что не могут купить хлеб уже несколько дней. На днях показывали снятое кем-то видео: за везущей хлеб в магазин машиной бегут человек 50 — занимать очередь. И это только начало…