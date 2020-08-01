Дмитрий Квартальнов: «Мы далеко не идеальны, но рисунок, что мы хотим видеть — ребята стараются его выполнять»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции по окончании второго контрольного поединка с «Нефтехимиком» отметил игру молодых хоккеистов и посетовал на отсутствие целого ряда игроков. Однако, как утверждает сам специалист, шанс показать себя молодым хоккеистам он в ближайших товарищеских матчах еще даст.

— Игра была похожа на вчерашнюю. Мы хорошо сработали в атаке, забили в большинстве. Ребята были более раскованными. Впереди много работы, это только начало.



Но у нас многих игроков в составе сейчас нет, поэтому что мы проверяем молодых мальчишек. Хотим улучшать свою игру и игру в большинстве. Ещё прошло не так много времени — только недавно собрались, а некоторые не были на льду 4,5 месяца. Мы далеко не идеальны, но тот рисунок, то, что мы хотим видеть — ребята стараются выполнять.

— Многие лидеры пока не играли. Мы увидим их в матче с «Нефтяником»?

— Сейчас мы смотрели молодых ребят, позже увидим и других хоккеистов. Посмотрели наш ближайший резерв, кто-то останется, кто-то присоединится к командам системы клуба. Мы будем за ними следить и тренировать.

Соглашусь, что ребята произвели неплохое впечатление. У них были хорошие возможности, Кателевский мог сегодня забить. Это наше будущее, это те, кто будет дышать в спину ребятам из основной команды и будет развиваться.



Также специалист выделил игру нападающего Станислава Галиева, забросившего в двух матчах четыре шайбы. Однако по слова Кватальнова, форвард пока находится не в оптимальной форме.

— Что можете сказать по поводу Галиева? Есть ли вероятность, что он и в дальнейшем будет оставаться в первом звене?

— Стас продолжает набирать ход. Главное — готовиться к сезону. Что касается первого-второго звена, то нам важна сама команда, её структура, сила. Тут много моментов, то-то будет меняться, а уже ближе к сезону мы будем определяться. Играть будет сильнейший состав, — сказал Дмитрий Квартальнов.

Впереди у «Ак Бара» контрольный поединок с альметьевским «Нефтяником» в гостях. Предварительная дата поединка — 4 августа.