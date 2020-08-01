Видеоопрос: «А вы не боитесь отправлять ребенка в школу 1 сентября?»

Фото: Максим Платонов

Новый учебный год в России начнется 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по эпидемиологической обстановке в стране с участием президента России Владимира Путина.

— А вы не боитесь отправлять ребенка в школу 1 сентября? И какое обучение для вас предпочтительнее — очное или дистанционное? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.