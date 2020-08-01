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Видеоопрос: «А вы не боитесь отправлять ребенка в школу 1 сентября?»

00:00, 01.08.2020
Видеоопрос: «А вы не боитесь отправлять ребенка в школу 1 сентября?»
Фото: Максим Платонов

Новый учебный год в России начнется 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по эпидемиологической обстановке в стране с участием президента России Владимира Путина.

— А вы не боитесь отправлять ребенка в школу 1 сентября? И какое обучение для вас предпочтительнее — очное или дистанционное? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Олега Исмаилова
Общество Татарстан
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