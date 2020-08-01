Новый стадион. Новый состав. Новая жизнь «Нефтехимика»?

Сегодня стартует турнир с 22 неизвестными

1 августа десятью матчами открывается программа первого тура очередного чемпионата Футбольной национальной лиги. «Реальное время» рассказывает о кандидатах на повышение в классе по его итогам и о потенциальных неудачниках турнира.

В России провели два чемпионата: до- и послековидный



«Нефтехимик» прервал прошлый сезон на самом высоком в истории клуба пятом месте, хотя, признаем, все-таки трудно на полном серьезе относиться к итогам турнира, в котором остались несыгранными 11 туров. Для сравнения вспомним, как выглядели промежуточные итоги в Премьер-лиге после 22 тура. До COVID-19 из нее вылетали «Ахмат» и «Крылышки», а в зоне стыковых игр находились «Оренбург» и «Рубин». В постковидном чемпионате «Рубин» занял 10-е место, пожалуй, самое любимое для Казани (на нем команда финишировала чаще всего: в 2004, 2007, 2016 и 2018 годах). Выступили даже лучше, чем в прошлом году, последнем для Курбана Бердыева в столице Татарстана, когда финишировали 11-ми (самое низкое место в истории «Рубина» в элитном дивизионе). А уж какой подарок «Ахмат» преподнес новоиспеченному генерал-майору Росгвардии Рамзану Кадырову, вскарабкавшись по головам заболевшего «Оренбурга» и бездомного «Тамбова» на 13-е место.

Как бы в итоге выглядела турнирная таблица участников чемпионата ФНЛ, если бы турнир решили доигрывать, теперь уже никто не скажет. С другой стороны, жизнь в очередной раз доказала глубокую правоту песни «Не думай о секундах свысока». Казалось бы, в Премьер-лигу явственно стремились две команды, «Ротор» из Волгограда и московское «Торпедо», а остальные участники турнира не могли определиться с конечными целями. К примеру, «Химки» еще зимой впали в состояние персонажа, воспетого Салтыковым-Щедриным, который чего-то хотел — «не то конституции, не то севрюжины с хреном». Из-за этой двусмысленности клуб покинул Андрей Талалаев, перебравшийся в Самару на роль «спасителя» «Крылышек». В итоге получилось, что России досталась Конституция, «Химкам» севрюжина в виде Премьер-лиги, а Талалаеву «хрен», поскольку он и с «Крылышками» вылетел туда, откуда начинал нынешний сезон.

А «Торпедо» может винить в своих неудачах исключительно себя, поскольку, идя на втором проходном месте, в 25 туре дома проиграло «Лучу» из Владивостока 0:2 и за два последующих тура на второе место уже не вернулось. Кстати, «Химки» могли бы лишиться второго места, уступи они в 27 туре в Саранске «Нефтехимику». Но команды разошлись миром — 2:2, хотя если бы реализовали тогда нижнекамцы хотя бы половину своих моментов, включая незабитый пенальти, была бы совсем другая промежуточная картина (ставшая в конце концов итоговой). Впрочем, использование волшебного предлога «если бы» каждого из нас обогатило на двух дополнительных дедушек, оставив при этом совсем без бабушек… Надо помнить, что в январе «Нефтехимик» лишился и своего лидера Дениса Макарова, отправившегося покорять Казань, а бомбардирских усилий одного Мераби Уридии для того, чтобы решать задачу выхода в Премьер-лигу, не хватило.

Впрочем, сыграв еще два послековидных матча в рамках Кубка России, «Химки» доказали, что они достойны Премьер-лиги.

Нынешний сезон «Нефтехимик» наконец-то начнет на своем стадионе. Фото vk.com/fcneftekhimik

Нижнекамск готов принимать «Чайку» на обновленном стадионе

Нынешний сезон «Нефтехимик» наконец-то начнет на своем стадионе, изрядно поскитавшись по Казани, где использовал запасное поле стадиона «Рубин», и Саранску, где местный стадион стал памятником глупости в государственном масштабе, поскольку в ПФЛ, читай третьем дивизионе, в следующем сезоне окажется город с ареной уровня чемпионата мира. Самой команде она не нужна, «Нефтехимик» туда уже не поедет, «Тамбов», скорее всего, тоже, и теперь «Мордовия Арена» станет самой дорогой недвижимостью столицы республики и самым дорогим музеем мира, обошедшимся в 16,5 миллиарда рублей — притом что расходная часть годового бюджета всего Саранска на 2018 год исчислялась суммой в 9,3 миллиарда. Можно будет водить сюда толпы болельщиков, привлекая их тем, что по газону стадиона когда-то бегали Криштиану Роналду и Сердар Азмун, на него падал Каспар Шмейхель, и именно до этого российского стадиона доехал Радамель Фалькао, хотя Валерий Карпин ранее предупреждал о невозможности сего события.

Пока что обновленный стадион — это единственное приобретение в межсезонье, которым «нефтехимики» готовы удивить окружение. «Оренбург» уже заявил о цели возвращения в РПЛ, «Крылышки», а теперь еще и «Торпедо», будут стремиться к этому априори. Тем более что в Самару перебрался Игорь Осинькин, ранее тренировавший «Чертаново», откуда он прихватил сразу восемь подопечных. А к чему будет стремиться «Нефтехимик»? Потеря Макарова позволяет осознать, что задачи порвать все на британский флаг ради Премьер-лиги перед командой не стоит. Футбольный «Нефтехимик» вообще не выглядит проектом, который должен немедленно взлететь. Нет, там все движется степ бай степ.

Команды, которые стремятся в Премьер-лигу, распознать несложно. Да что далеко ходить, мы сами помним, как и с кем «Рубин» добывал путевку в высший футбольный свет в 2002 году. Тогда в составе «Рубина» были Александр Липко, Геннадий Семин, Сергей Булатов… Семин четырежды со своими командами добивался повышения в классе, Липко с «Рубином» поднялся в третий раз, на следующий год он выходил с «Тереком». У Булатова было два случая выхода наверх. Это тот самый опыт — сын ошибок трудных, который помогает в «решении задач». Если посмотреть на актуальный состав «Нефтехимика», то слово опыт применимо только к наставнику команды Юрию Уткульбаеву. А у игроков — какой там опыт, тем более победный? У некоторых есть даже годы игр в любительском футболе.

В то время, когда команда стала «Мотор-Академией», за нее играл Марат Ситдиков. По любителям бегал в Казани и Мераби Уридия, который рассказывал о своих мытарствах в профи, особенно в чемпионате Грузии. Через любительский футбол прошел и лучший бомбардир команды Денис Макаров, которого брали под закрытие темы о лимите на футболиста, не достигшего 20 лет. И он ушел из команды уже в статусе одного из лидеров. Это еще один показатель неспешности решений по поводу повышения в классе. В прошлом году «Томь», даже выйдя в зону стыковых матчей, устроила распродажу, посчитав, что «Премьер-лига — ничто, бюджет — все!».

У игроков — какой там опыт, тем более победный? У некоторых есть даже годы игр в любительском футболе. Фото vk.com/fcneftekhimik

Все смешалось в доме Облонских

Если с кругом потенциальных претендентов на борьбу за путевку в Премьер-лигу мы как-то определились, то с командами-аутсайдерами можно и вовсе не «париться». История ФНЛ все чаще доказывает, что из лиги не вылетают, в ней живут и умирают. К примеру, по итогам нынешнего сезона по спортивному принципу не вылетел вообще никто, просто Армавир, Курск, Саранск и Владивосток осознали, что участие в турнире им не по карману, точнее, не по городскому или краевому бюджету. Владивосток сделал это с особым цинизмом, своей уже ненужной победой лишив путевки в Премьер-лигу московских торпедовцев.

А вот «Факел» из Воронежа, ивановский «Текстильщик» и дубль «Спартака» «пересохранились» в ФНЛ, несмотря на места внизу таблицы. Вообще, последним клубом, вылетевшим из ФНЛ по спортивному принципу, была «Тюмень» в сезоне 2019 года. Одна «Тюмень» за три года! «Факел», к примеру, уже три года как пробивает дно турнира, но все «без толку». В этом плане «нефтехимикам» может быть обидно от того, что клуб вылетал в 2017-м, последнем на данный момент, году, когда желающих играть в ФНЛ было столько же, сколько мест в лиге.

Может, учитывая сей факт, не стоит огорчаться «КАМАЗу», который выражал желание сыграть в ФНЛ в сезоне-2020/2021. Всего таковых желающих было четыре, и приглашение от лиги поступило «Алании» с тренером Спартаком Гогниевым и двумя экс-рубиновцами Аланом Касаевым и Аллоном Бутаевым, а также экс-спартаковцем Артуром Малояном в составе. За бортом, помимо «КАМАЗа», оказался также весьма странный клуб, скорее, даже проект. Это «Олимп-Долгопрудный», образовавшийся после слияния двух других странных проектов. «Долгопрудного», который тренировал экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов и где в составе бегали 35-летние Баженов, Горбанец, Сабитов, а также «Олимпа», который территориально представлял вначале Москву, затем Химки, а базировался в Мытищах. В итоге слияние не состоялось, но не исключено, что история на этом не закончилась.

Поскольку среди дебютантов ФНЛ есть еще два таких проекта — ФК «Велес» из Москвы и ФК «Акрон» из Тольятти. «Велес», созданный в 2016 году, носит половинку названия аргентинского клуба «Велес Сарсфилд», в его составе даже есть футболист с подходящим для Аргентины именем Диего и характерной для абхаза фамилией Малания. В тренерском штабе сыновья таких легенд футбола, как Анатолий Зарапин, отпрыск одноименного экс-голкипера «Торпедо» времен СССР, плюс потомок известного наставника Бориса Стукалова — Алексей Стукалов. Но что это за команда, кому она нужна, зачем создана, определить не представляется возможным. В Москве же команд мало, не хватает… Как и в Тольятти, где к имеющейся «Ладе», переживающей не лучшие времена, в 2018 году добавился новодел «Акрон». Будет теперь радости Жигулевску, расположенному в 20 километрах от «Автоваза». Хотя, чего стесняться, играли бы в Саранске, там всего порядка 300 километров по прямой.

Среди дебютантов ФНЛ есть еще два таких проекта — ФК «Велес» из Москвы и ФК «Акрон» из Тольятти. Фото vk.com/fcveles

Еще три новичка сезона — астраханский «Волгарь», брянское «Динамо» и «Иртыш» из Омска — хотя бы объяснимы и с точки зрения футбольной истории, и со спортивной. В Брянске есть еще хоккей, в Астрахани водное поло, всяко футболу уделят внимание, города-то полумиллионники. «Иртыш» 35 лет назад мелькнул еще в советской первой лиге, явив футбольному миру тренера-ученого Корнея Шперлинга, нынешнего главного тренера Владимира Арайса и такого неординарного футболиста, как Олег Имреков. Между прочим, хоккейный «Авангард» тогда томился во второй лиге, помимо прочего, Омск — это еще родина Дмитрия Сычева, и вдвойне приятно, что команда из Сибири наконец-то рискнула заявиться в ФНЛ.

