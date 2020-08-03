Через всю Турцию: двухнедельная поездка сквозь страну за 45 тысяч с человека

Маршрут по достопримечательностям Анталии, Стамбула, Фетхие, Памукалле и Эфеса

«Реальное время» предлагает первый из двух вариантов самостоятельных туристических маршрутов, пролегающих с юга на север Турции. Сегодня мы спланируем поездку, в рамках которой искупаемся в Средиземном, Эгейском и Мраморном морях, поднимемся в горы, погреемся в термальных источниках и осмотрим два крупнейших города страны.

Из Казани: дорого, но удобно

Авиасообщение с зарубежными странами наконец-то открывается, но выбора у россиян по-прежнему не сказать, что много. С 1 августа, как известно, начинаются полеты в три страны — Турцию, Великобританию и Танзанию. Великобритания — страна, визу в которую довольно сложно получить, Танзания — очень нишевая экзотика, к тому же — дорогая (как она оказалась в списке стран, перелеты в которые открыли первыми, по-прежнему загадка).

Для большинства россиян выбор очевиден — это по-прежнему Турция. Туроператоры предлагают в обилии туры по пляжному отдыху — южное побережье, так горячо любимое россиянами (а еще британцами и немцами). Довольно популярны также поездки в крупнейший город страны, бывшую столицу — Стамбул. Мы же решили посмотреть на Турцию под другим углом — посетить не одну ее часть, а проехать почти всю, чтобы получить более полное представление о богатой истории страны, которую справедливо называют перекрёстком цивилизаций и культур.



Для гипотетической поездки мы выбрали самый конец августа. Даты начала полетов из Казани пока неизвестны, но есть информация о конце августа, а главный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines предлагает купить билеты на сентябрь. Если все пойдет как запланировано, то из Казани в Стамбул можно будет улетать по вторникам, четвергам и субботам (с сентября добавляется рейс по понедельникам). В нашем случае ближайшая подходящая дата — вторник, 1 сентября. Обратно, при условии двухнедельного отпуска, можно улететь, к примеру, в воскресенье, 13 сентября. Стоимость перелетов почти на все дни в начале сентября стандартная — около 46 тысяч на двоих за рейс «туда-обратно». Перелет явно не претендует на статус «бюджетного», но у флагманского турецкого перевозчика и соответствующий сервис — в стоимость даже в нашем «промотарифе» включен 30-килограммовый багаж, питание и напитки.

Главный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines предлагает купить билеты на сентябрь. Фото Максима Платонова

Если лететь теми же «Туркишами» и дальше по стране, то билет до Анталии и обратно будет стоить около 49,4 тысяч рублей, до аэропорта Даламан (около популярных курортов Мармарис и Фетхие) — около 57,6 тысяч рублей. Примерно такая же цена будет и у рейсов до Бодрума и Измира. До столицы Турции — Анкары — стоимость билетов составит совсем уже неприличные 68,2 тысячи рублей. Все эти цены, прямо скажем, приемлемыми не назовешь — но если вы решите лететь Turkish Airlines, при этом хотите поездить по стране, то можно предложить вариант, который сэкономит вам время и деньги на проездах внутри страны. На сайте авиакомпании можно купить билеты по «сложному маршруту» — благодаря этому прилетать прямым рейсом в Стамбул, а обратно — самолетом из Анталии с пересадкой в Стамбуле. На эти даты стоимость такого перелета составит около 47,9 тысяч рублей на двоих.

Из Москвы: сэкономить 10 тысяч

Найти другие авиакомпании, которые уже сейчас заявляли бы прямые перелеты в Турцию из Казани, пока не удалось. Раньше, к примеру, можно было улететь рейсами «Победы» в Анталию — но сейчас их нет в поисковой системе авиакомпании. В таком случае более дешевым, чем Turkish Airlines, вариантом будет вылет из Москвы. На помощь нам приходит все та же «Победа».

Один билет до Стамбула с вылетом 31-ого августа обойдется в 6105 рублей. Обратный рейс с вылетом 12 сентября — в 7056 рублей. Таким образом, на двоих за перелет в Стамбул и обратно из Москвы придется отдать 26,3 тысячи рублей (суммарно на две тысячи больше, если брать «возвратный» тариф).

Перелет в Анталию будет стоить дороже — 33660 рублей (при перелетах 30 августа и 13 сентября, соответственно), в Аланию — 33486 рублей (перелеты 31 августа и 11 сентября). Тут, видимо, сказывается то, что россияне соскучились по пляжам, а в это время в Турции еще практически разгар сезона.

Тем не менее, наиболее адекватным вариантом, на наш взгляд, было бы совмещение билетов до Анталии и из Стамбула. Перелет до Анталии в воскресенье, 30 августа, с 14:40 до 18:10 будет стоить 14190 рублей за двоих. В такую же цену обойдется и перелет в Аланию — правда, он будет на день позже, 31 августа, в 8:10-11:45. Из Стамбула лучше улетать в субботу, 12 сентября — стоимость билетов на двоих составит 14112 рублей. В сумме на перелеты в Турцию и обратно придется заплатить 28,3 тысяч рублей.

Чтобы успеть на рейс до Анталии — выехать из Казани наиболее дешево — на поезде 111Г, который отходит с вокзала «Казань-1» 29 августа в 16:53, в Москве будете в 5:46 утра. Фото Ильи Репина

Если предположить, что добираться до Москвы мы будем поездом, то вылет в Анталию будет удобнее, чем в Аланию. Чтобы успеть на самолет в 8 утра, придется ехать на самом раннем поезде, который прибывает в Москву в 5:28 утра, да и то есть риск не успеть — особенно учитывая нынешние повышенные меры досмотра, связанные с COVID-19. Чтобы успеть на рейс до Анталии — выехать из Казани наиболее дешево — на поезде 111Г, который отходит с вокзала «Казань-1» 29 августа в 16:53, в Москве будете в 5:46 утра. Каждое плацкартное место будет стоить по 1988 рублей — 3976 на двоих.

Совсем немногим более дорогой, но и более удобный во всех смыслах способ добраться до Москвы — двухэтажный поезд 025Г, который отходит с Северного вокзала в 21:55 и прибывает в Москву в 9:23. Купейные места тут обойдутся в 4793 рубля на двоих — 2036 рублей за верхнее и 2757 рублей за нижнее. Учитывая, что разница с плацкартом в слишком раннее время — всего около 800 рублей, переплата точно стоит того.

Обратно стоит ехать тоже на двухэтажном поезде, но уже 024М — он отходит из Москвы в 23:08, приходит в Казань в 10:43. Верхняя койка в купе стоит 2219, нижняя — 2810, в сумме — 5029. Плацкарт в поезде 112М с отправлением в 23:38 обойдется в 3670 за двоих, плацкарт в поезде 002Й, который отходит в 20:50 — 5354 рублей.

В сумме на проезды от Казани до Турции и обратно придется отдать (в случае с купе в двухэтажных поездах) 38,1 тысяч рублей. Разница с предлагавшимся маршрутом из Казани самолетами Turkish Airlines — около 10 тысяч рублей, а также сэкономленное время и траты на поездки до аэропорта Москвы, а также питание. Кроме того, у рейсов «Победы», при необходимости, нужно будет докупить багаж и выбор мест, а вот кормить там не будут ни при каком раскладе — подобной услуги у авиакомпании нет даже за дополнительную плату.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость

Казань — Стамбул — Казань Turkish Airlines 01.09, 01:50-05:45, 13.09, 21:15-01:00 46070

Москва — Стамбул — Москва Победа 31.08, 09:40-13:05, 12.09, 13:50-16:55 26322

Москва — Анталия Победа 30.08, 14:40-18:10 14190

Москва — Алания Победа 31.08, 08:10-11:45 14190

Стамбул — Москва Победа 12.09, 13:50-16:55 14112

Москва — Анталия — Стамбул — Москва Победа

28302

Казань — Москва РЖД 29.08, 21:55 — 30.08, 09:23 4793 Купе в двухэтажном поезде Москва — Казань РЖД 12.09, 23:08 — 13.09, 10:43 5029 Купе в двухэтажном поезде Казань — Москва — Анталия — Стамбул — Москва — Казань РЖД и Победа

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Маршруты: разными путями из Анталии в Стамбул

Таким образом, общая длительность нашей поездки составит 14 дней и 13 ночей. При этом нам нужно проехать Турцию с юга на север насквозь, захватив наиболее интересные места. Турция — страна очень большая, и захватить все интересное за это время невозможно. Тем не менее, мы отобрали несколько мест, которые явно стоят посещения. Правда, маршрута вышло два — совместить точки в разных частях страны в рамках одной «прямой» при перемещении по земле (а мы в основном ориентировались именно на наземный транспорт) практически невозможно в такие короткие сроки.

Сегодня мы подробно рассмотрим первый маршрут — по западной части страны. Из Анталии в Стамбул мы «проберемся» вдоль средиземноморского и эгейского побережья, захватывая интересные места и в «глубине» страны. Во втором маршруте, текст о котором выйдет через несколько дней, мы рассмотрим места, куда вообще, за редким исключением, нечасто заходит нога туриста (по крайней мере, российского). Оба маршрута начинаются в Анталии, а заканчиваются в Стамбуле.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Анталия — Фетхие Kamil Koç 01.09, 10:00-13:30 1055 Фетхие — Денизли Kamil Koç 02.09, 21:00-00:30 1055 Денизли — Измир Kamil Koç 05.09, 10:30-13:45 1055 Измир — Ялова Kamil Koç 07.09, 10:30-17:00 2110 Ялова — Стамбул ido 09.09, 09:45-11:00 550 Анталия-Фетхие-Денизли-Измир-Ялова-Стамбул



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Анталия: главный «российский» курорт и отправная точка



Как минимум первые два дня стоит провести в Анталии. Во-первых — прилет сюда довольно поздний, так что первый из этих дней фактически «выпадет». Во-вторых — море. И дело тут не только в пляжах — хотя это тоже немаловажно, искупаться в море и подышать соленым воздухом лишним не будет. В Анталии есть красивый исторический центр, прямо в черте города есть каскад водопадов (известен как Дюденские водопады), а неподалеку есть гора Тахталы. Она расположена около Кемера и туда, на высоту в 2375 метров над уровнем моря, можно подняться на канатной дороге.

Для проживания в Анталии мы отобрали три гостиницы. Все они находятся в непосредственной близости от старого города (район называется Калеичи). Варианты — одни из самых дешевых в этом районе, однако все выглядят довольно прилично, во втором и третьем вариантах в стоимость включен завтрак, а в третьем — еще и бассейн. Стоимость проживания, на фоне недавних обзоров Краснодарского края и Крыма, очень радует глаз — особенно учитывая вид и расположение номеров. Мы отобрали варианты стоимостью от 1,5 до 2,9 тысяч рублей за ночь.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье











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Анталия 31 1 2 3 4 5 6 Анталия Фетхие Фетхие Денизли Денизли Измир Измир 7 8 9 10 11 12

Ялова Ялова Стамбул Стамбул Стамбул Стамбул



Фетхие: параплан, Ликийская тропа и красивый залив



Посмотрев на «столицу пляжной Турции» — Анталию — мы предлагаем двинуть на запад, в сторону города Фетхие. Около него много интересного. Во-первых — на территории самого города находятся развалины города Телмессос. Сохранилось, правда, немногое — виной тому землетрясения 1857 и 1957 годов. Рядом с Фетхие находится курортный поселок Олюдениз — один из самых красивых и дорогих курортов Турции, славящийся своей лагуной, цветом воды, а также известный как столица парапланеризма. Кроме того, в районе Олюдениза начинается древняя Ликийская тропа — пешеходный маршрут длиной в 540 километров, идущий в сторону Анталии — по пути будут горы, красивейшие пляжи и старинные городки.

Двух дней в этой местности, естественно, очень мало, чтобы посмотреть все, что стоит внимания в этом регионе. Можно увеличить нахождение здесь, особенно если вы решите пройти значительную часть Ликийской тропы. Автобусы одного из крупнейших перевозчиков Турции — Kamil Koç — ходят из Анталии в Фетхие около трех раз в день, в пути — 3,5 часа. Стоимость одного билета — 50 лир, на двоих при нынешнем курсе придется потратить 1055 рублей. Стоимость проезда из Фетхие до Олюдениза — около 5 лир с человека на местных маршрутках («долмушах»).

Фетхие считается довольно дорогим курортом, и гостиницы тут подороже, чем в Анталии и тем более — Стамбуле. Тем не менее, за 2,7 тысячи рублей за ночь можно снять номер со своей ванной комнатой, балконом, включенным завтраком недалеко от центра города — эта точка удобна для перемещений. Еще удобнее для перемещений может оказаться классический курортный поселок Олюдениз — тут очень красивое море и залив, рядом проходит Ликийская тропа. Номера в гостиницах около моря, правда, довольно дорогие — например, выбранный нами вариант стоит 3,9 тысячи рублей за ночь, номер — с завтраком. Гостиницы в «верхней» части Олюдениза — в глубине от берега, на возвышенности — стоят гораздо дешевле, но в случае проживания в них нужно рассчитывать на постоянные перемещения на автобусах до моря. Традиционно для таких гостиниц — в отеле есть открытый бассейн.

Там находятся и развалины античного города Иераполис, существовавшего до 1354 года. Фото Sailko / wikipedia.org

Денизли: античные развалины и Памукалле

Спустя два дня, 3 сентября, мы попадем в Денизли — город, рядом с которым находятся такие достопримечательности, как Памукалле, Иераполис, Лаодикия и Колоссы. Он может предложить заметно более низкие цены на гостиницы, чем Фетхие. Правда, и выбор тут не такой большой — сказывается то, что город не слишком туристический. За 2,2 тысячи рублей в сутки можно арендовать двухместный номер с завтраком в типичном городском отеле. Особого смысла пристально искать тут гостиницу нет, Денизли — лишь транзитная точка по окрестным достопримечательностям.

Памукалле — основная точка интереса в окрестностях Денизли. Это — комплекс геотермальных источников с температурой воды около 36 градусов и водоемов-террас, украшенных белыми кальцитовыми сталактитами. Там же находятся и развалины античного города Иераполис, существовавшего до 1354 года. Другие известные руины около Денизли — Лаодикея и Колоссы, в них можно съездить на другой день пребывания в городе.

Ехать из Фетхие сюда не очень долго — 3,5 часа, но вот время отправления — не совсем удобное, 21:00. Соответственно, в Денизли вы будете около 00:30. Стоимость проезда составляет, как и в случае с рейсом Анталия — Фетхие, 50 лир.

Измир — третий по численности населения город Турции, при этом находится он на берегу Эгейского моря. Фото pixabay.com

Измир: городская жизнь и руины Эфеса

А вот Измир, следующая точка в первом маршруте, уже заслуживает внимания и самостоятельно, независимо от окрестных достопримечательностей. Проживание тут будет стоить даже дешевле, чем в Денизли — от 1,7-1,8 тысячи рублей за простой, но комфортный номер с завтраком в центре города.

Рейсов сюда из Денизли довольно много, а цена — можно сказать, «стандартная» — 50 лир. Езды — также «стандартно» — около 3 часов и 15 минут. Самым удобным временем отправления будет 10:30 утра, хотя рейсы есть и в 8:30, и в 11:30. Прибытие в Измир — около 13:45, к обычному времени заселения в гостиницу.

Измир — третий по численности населения город Турции, при этом находится он на берегу Эгейского моря, так что в окрестностях можно и искупаться. Сам по себе город раньше назывался Смирна, развалины древнего города и сейчас можно найти на территории Измира (в частности, Агору). В городе красивая набережная, есть интересные районы и музеи. Тем не менее, основная достопримечательность — находящиеся неподалеку развалины Эфеса, одного из крупнейших городов римской провинции Асия — население достигало 225 тысяч жителей.

Ялова — город на другом берегу Мраморного моря от Стамбула, термальный курорт. Фото pixabay.com

Ялова: горячая ванна перед Стамбулом

Предпоследней точкой нашего маршрута по западной Турции станет Ялова, город на другом берегу Мраморного моря от Стамбула, термальный курорт. Цены на гостиницы он предлагает чуть более высокие, чем Измир. Например, обычная городская гостиница с завтраками недалеко от центра будет стоить около 3 тысяч рублей за ночь. А в 9 километрах от города примерно за те же деньги можно арендовать гостиницу уже с бассейном с термальной водой и спа-комплексом. При этом рядом с бассейном находятся сами термальные источники, ради которых, собственно, и едут в Ялову.

Помимо термальных источников, город находится в горном ущелье, а еще есть большой парк с обилием редких растений. Вода в местных термальных источниках — откровенно горячая, 57-60 градусов (в Памукалле, напомним, около 36 градусов).

Ялова едва ли стоит особого внимания как место для отдельного путешествия, но в нашем случае это — своего рода промежуточная точка перед Стамбулом. Расстояние от Измира досюда неблизкое — 6,5 часов езды, стоимость — 100 лир с человека. Но нахождение в Ялове поможет отдохнуть после долгой дороги и перед Стамбулом с его бешеным ритмом.

В крупнейшем городе страны однозначно стоит осмотреть площади с мечетями, прокатиться по Босфору, вкусно поесть. Фото pixabay.com

Стамбул: дешевые гостиницы и все, что душе угодно

Последние четыре дня (включая день отъезда, который можно не считать) следует провести в Стамбуле. Добраться сюда из Яловы можно уже не на автобусе, а на пароме — это явно будет интереснее, особенно на фоне обилия автобусов на предыдущих этапах поездки. К примеру, при отправлении в 9:45 утра уже к 11:00 вы будете в Стамбуле, на пристани Йеникапы — на юге европейской части города. Стоимость парома составит 26 лир с человека, или 550 рублей на двоих.

В крупнейшем городе страны однозначно стоит осмотреть площади с мечетями, прокатиться по Босфору, вкусно поесть (если отойти от туристических мест — в Стамбуле окажется дешевле и вкуснее, чем, например, в Анталии). Кроме того, в черте Стамбула есть Принцевы острова — которые также стоят посещения. В общем, на полные три дня сюда заехать однозначно стоит, причем даже в случае, если вы уже были в этом городе. О нем говорить можно много — Стамбул очень разнообразный, и каждый найдет себе развлечение по душе.

Один из самых дешевых вариантов в Стамбуле находится в районе Фатих — всего в километре от главных достопримечательностей города — Голубой мечети и Айя-София. Двухместный номер со своей ванной и мини-кухней (холодильник, кофемашина, чайник, микроволновая печь) обойдется всего в 1100 рублей за ночь. Три ночи в гостинице с завтраками, около оживленной площади Таксим, обойдутся в 3575 рублей — около 1,2 тысяч рублей за ночь. При этом в гостинице есть своя терраса на крыше. Свой большой номер с балконом в хостеле на азиатской стороне — в районе Кадыкей — будет стоить 7,8 тысяч рублей. В хостеле есть свой уютный дворик, судя по отзывам — включен завтрак, но в описании этого нет. Наконец, за 9,2 тысячи рублей можно снять номер в гостинице в самом центре, недалеко от площади Султанахмет, где, помимо своей ванной и завтрака, будут два бассейна — крытый и открытый, на крыше, с видом на центр города.

Город/место отель Даты Количество ночей Стоимость, руб Стоимость за ночь в рублях Примечание Анталия Sun Rise Hotel 30.08-01.09 2 3064 1532 Своя ванная комната, балкон, около старого города Калеичи, недалеко от моря Анталия Gold Coast Hostel 30.08-01.09 2 4043 2022 Аналогично + лучше дизайн, включен завтрак Анталия Urcu Hotel 30.08-01.09 2 5746 2873 Аналогично + еще лучше дизайн, включен завтрак, есть бассейн, но цена без бесплатной отмены Фетхие Lidya Hotel 01.09-03.09 2 5363 2682 Своя ванная комната, балкон, завтрак, близко от центра и автовокзала Фетхие/Олюдениз Magic Tulip Hotel 01.09-03.09 2 7744 3872 Около моря, завтрак Денизли Kosar Hotel 03.09-05.09 2 4444 2222 Завтрак, центр города, своя ванная комната Измир Mini Hotel 05.09-07.09 2 3419 1710 Завтрак, центр города, своя ванная комната Измир Perla Arya Hotel 05.09-07.09 2 3716 1858 Завтрак, центр города, своя ванная комната Ялова BEKSİTİ HOTEL 07.09-09.09 2 6154 3077 Завтрак, центр города, своя ванная комната Ялова Thermal Saray Hotel & Spa Yalova 07.09-09.09 2 6333 3167 9 километров от города, бассейн с термальной водой Стамбул Mini House 09.09-12.09 3 3320 1107 Километр от Султанахмета, своя мини-кухня и ванная комната Стамбул Bella Vista Hostel 09.09-12.09 3 3575 1192 Своя ванная комната, завтрак, около площади Таксим, без бесплатной отмены Стамбул Hush Hostel Lounge 09.09-12.09 3 7829 2610 Своя ванная комната, свой балкон, на азиатской стороне — район Кадыкей Стамбул Orka Old City Hotel 09.09-12.09 3 9178 3059 Своя ванная комната, свой балкон, два бассейна, один из них — на крыше. Около Султанхмета. С бесплатной отменой на тысячу дороже

Итог: 90 тысяч за две недели

В конечном счете стоимость описываемой поездки окажется не очень маленькой — особенно она расстроит людей, привыкших к Турции как к месту, где можно 10 дней полежать у бассейна и не задумываться о питании за 40 тысяч на двоих. Но предлагаемый нами маршрут — совсем другая история. Да, он сложный, в нем много переездов, а еще придется самостоятельно искать, где поесть. При этом нужно быть готовым к тому, что в некоторых местах маршрута не стоит рассчитывать не то, что на знание русского, но даже и английского языка. Приложение-переводчик на смартфоне — вам в помощь. Зато благодаря такой поездке вы сможете увидеть очень разнообразную Турцию, которая совсем не будет похожа на привычный «олл инклюзив».

Отдельно отметим, что указанный маршрут — условный. В рамках двух недель очень сложно соединить даже указанные места, на многие из них двух-трех дней откровенно мало. Поэтому, если вы соберетесь примерно следовать указанному пути, подумайте — может быть, какие-то из точек стоит исключить. Например, если вам неинтересны руины и Памукалле — не стоит ехать в Денизли, из Измира в Стамбул можно попасть не с помощью долгого автобусного рейса, а на недорогом и быстром самолете. Фетхие не стоит воспринимать как место «покупаться» — там свое природное очарование, а для пляжей можно остаться на более долгий срок и в Анталии.

Кстати, аренда машины для такой поездки — едва ли разумное решение. Возврат арендованной машины в точке, отличной от точки получения, будет стоить дополнительных, и немалых денег (а во многих случаях и вовсе невозможен). Но ее можно брать при перемещениях вокруг конкретного города. Например, в аэропорту Анталии у одной из известнейших прокатных компаний в мире аренда дизельного Ford Fiesta будет стоить около 25 евро (2200 рублей в сутки). Но учитывайте, что движение в Турции довольно хаотичное и непривычное (даже на фоне пижонского казанского трафика), а топливо — раза в два дороже, чем в России.

Что касается питания, то Турция — недорогая страна. Дороже всего поесть в местных кафе будет стоить в Анталии и Фетхие — за счет обилия туристов. Но можно свернуть в сторону от «туристических троп». В целом, при желании, один прием пищи на двоих может уложиться в сумму примерно в 70 лир. Соответственно, на два приема пищи (завтрак в большинстве случаев — в отеле) нужно закладывать около 1500 рублей в сутки.

Что касается питания, то Турция — недорогая страна. Фото bigasia.ru

На проезд до Турции и обратно придется потратить 38 тысяч рублей в случае полета на самолете «Победы» и пути до Москвы на поезде. Это — самая значительная часть расходов, в самой стране, как можно заметить, все довольно дешево. На все проезды внутри Турции нужно будет потратить еще около 6 тысяч рублей. На 13 ночей в гостиницах придется потратить минимум 26 тысяч, но наиболее адекватный вариант обойдется примерно в 30 тысяч рублей. На питание нужно заложить еще как минимум 21 тысячу рублей.

В сумме — поездка будет стоить от 91 тысячи рублей. Дополнительные траты зависят уже от ваших желаний, подсчитать их довольно трудно. Значительно снизить стоимость поездки могли бы более дешевые авиабилеты, но до открытия полноценного авиасообщения (в разных направлениях и из разных городов) этого ждать, видимо, не стоит.

В ближайшее время мы познакомим вас с еще одним маршрутом, также начинающимся из Анталии и заканчивающимся в Стамбуле — в его рамках мы проедем по центральной части страны и найдем подходящее для купания место в Черном море.



Стоимость Поезда и самолеты (Казань — Турция — Казань) 38124 Проезды по Турции 5825 Проживание 25764 Питание 21000 Итог 90713