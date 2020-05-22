Мечты об отпуске: августовская неделя в Сочи за 43 тысячи на двоих

Подсчет стоимости недели на море, если снимут ограничения

Фото: Евгений Лодянов / .wikipedia.org

Дожидаясь отмены ограничений, связанных с самоизоляцией, «Реальное время» узнало, сколько придется потратить на отдых в августе, если планировать его уже сейчас. Истосковавшемуся туристу мы предлагаем подумать о Сочи — где тепло, море и горы. Мы выяснили, что сейчас — лучшее время для брони гостиниц, а вот с перелетами не все так однозначно: предложений мало, и они не очень дешевые.

Надежды на лето

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в России постепенно ослабляют, и истосковавшиеся по отдыху люди начинают с надеждой думать о лете и возможном отпуске. Речи о поездках за границу пока, к сожалению, не идет — даже при въезде в некоторые соседние регионы придется провести 2 недели в режиме самоизоляции, который успел изрядно надоесть. Но, возможно, в ближайшее время поездки по России все же станут возможны. Авиакомпания «Победа», — один из главных поставщиков недорогих авиабилетов, например, с 1 июня возобновляет полеты.

«Реальное время» решило выяснить, во сколько обойдется отдых на море в августе — конечно, если самоизоляцию окончательно отменят и никакой «второй волны COVID-19» не будет. Мы узнали, сколько стоят авиабилеты на главный российский курорт — Сочи, сколько придется заплатить за гостиницу — и попытались прикинуть, какие минимальные траты ожидают отпускников в самом Сочи. Как оказалось, минимальная итоговая стоимость поездки «в сезон» — около 43 тысяч рублей.

В ежедневном режиме пока заявила полетную программу из Казани в Сочи только уже упоминавшаяся авиакомпания «Победа». Фото Максима Платонова

В путь — «Победой», «Уральцами» или дорогим и долгим поездом

В качестве условного времени, когда мы хотели бы съездить погреться на Черном море, мы взяли неделю в самом конце июля — начале августа. В зависимости от того, как мы будем добираться, даты придется сдвигать. В ежедневном режиме пока заявила полетную программу из Казани в Сочи только уже упоминавшаяся авиакомпания «Победа». Цены на билеты у нее сильно варьируются в зависимости от конкретного дня.

Наиболее дешевый вариант — с вылетами в будни, а не в выходные дни. Если вылетать из Казани в понедельник, 27 июля, а возвращаться спустя 7 ночей — также в понедельник, 3 августа, то на билеты на двоих придется потратить от 21,2 тысячи рублей. Речь идет о «возвратном» тарифе — учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, кажется логичным покупать именно такие билеты. В их стоимость не входит ничего, кроме ручной клади. За выбор мест придется заплатить еще от 200 рублей за каждое (250 — у окна), 10-килограммовый багаж будет стоить 777 рублей. Ручная кладь у «Победы» не ограничена по весу, но все вещи, которые планируется взять в самолет, нужно уместить в небольшой калибратор (размерами 36 на 30 на 27 сантиметров), установленный в аэропорту. Отметим, что при возврате таких билетов дополнительно придется оплатить сбор за возврат — тысячу рублей за каждый из билетов.

Если все-таки покупать билеты по невозвратному тарифу — за них придется заплатить около 19,2 тысячи рублей. Альтернативный вариант — рейсы «Уральских авиалиний». Самолеты у них летают по нужному нам маршруту не каждый день, поэтому придется несколько изменить даты — отдых получится с 25 по 30 июля. Стоимость билетов по невозвратному тарифу «Промо» составит 24,1 тысячи рублей — в нее входит 10-килограммовый багаж. «Возвратный» тариф стоит уже 28 тысяч, а багаж там — 23 килограмма.

С поездами вариантов пока откровенно мало, и они не выдерживают конкуренции с самолетами. Фото Марата Гайфуллина

При этом у «Победы» более удобное время вылетов из Казани в Сочи — перелет длится с 11 утра до 13:45, будете в аэропорту как раз к стандартному времени начала заселения в гостиницы. У «Уральских авиалиний» вылет из Казани в 16:30, прилет в Сочи — в 19:10, так что первый день будет практически потерян. В обратную сторону время вылета у обеих авиакомпаний не слишком удобное и предполагает, опять же, потерю последнего дня: вылет из Сочи — около 8 утра, прилет в Казань — в районе половины одиннадцатого.

С поездами вариантов пока откровенно мало, и они не выдерживают конкуренции с самолетами. В расписании РЖД поезда (а точнее, всего один поезд) заявляются не каждый день, потратить на дорогу придется около двух суток. При этом за поездку на двоих туда-обратно придется заплатить 24,7 тысячи рублей. Цены на билеты дешевыми назвать нельзя, но мы говорим про самый «сезон», плюс — коронавирусные реалии поспособствовали снижению конкуренции.

Казань — Сочи — Казань, перелеты и переезды, конец июля — начало августа 2020 года

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость

Казань — Сочи — Казань Победа 27.07, 11:05 - 13:45, 03.08 - 08:05 - 10:35 21192 Туда - 5500 за билет, обратно - 5100 за билет. Возвратный тариф (возврат - дополнительно 999 рублей за билет). Дополнительно: выбор мест - по 250 и 200 рублей, багаж 10 кг - по 777 рублей. То же направление и даты из Москвы - 17392 Казань — Сочи — Казань Уральские авиалинии 25.07, 16:30-19:10, 30.07 - 07:55 - 10:20 24120 Тариф «Промо» - багаж 10 кг, возврат запрещен. Тариф «Эконом» - багаж 23 кг, разрешен возврат и обмен, 28120. Казань — Сочи РЖД 26.07, 05:26 - 28.07, 04:52 12383 Верхнее купе - 5559, нижнее - 6825 Сочи — Казань РЖД 03.08, 14:23 - 05.08, 15:07 12290 Верхнее купе - 5517, нижнее - 6773. Плацкарт - по 4748 Казань — Сочи — Казань РЖД, сумма

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Гостиницы — от 1 250 рублей за ночь



Зато пока можно довольно дешево для этого времени года забронировать гостиницу. В качестве вариантов проживания мы отобрали семь гостиниц и гостевых домов — стоимость проживания в них в среднем составляет от 1 250 до 3 400 рублей за двухместный номер. Дешевле этой суммы в Сочи в начале августа найти приемлемые варианты практически невозможно, а вот вариантов дороже — в избытке. На более дорогих вариантах мы останавливаться не будем, они легко находятся в сервисах бронирования гостиниц при сортировке по рекомендациям. Попытаемся найти хорошие варианты в пределах 3,5 тысячи за ночь.

Наиболее дешевый из отобранных вариантов — гостевой дом «ЧипВип». Здесь за 8 750 рублей за все время проживания, или 1 250 рублей в сутки, предлагается трехместный номер с собственной ванной. При этом по фотографиям можно понять, что он даже двухуровневый — двуспальная кровать располагается на втором уровне, внизу — диван. В гостевом доме есть общая кухня, так что готовить можно и самим, чтобы сэкономить. Расположение, правда, не очень удобное: до ближайшего пляжа — около трех километров, до вокзала — около шести километров.

Примерно за те же деньги — 1 400 рублей в сутки и 9 800 за семь дней — есть вариант и поближе к морю. Речь идет о мини-гостинице «Медик» в 500 метрах от вокзала. Расстояние до пляжа и морского порта — около двух километров. В этой гостинице, правда, гораздо более аскетичное оформление номеров и общая ванная комната. А вот кухни в «Медике» нет — судя по отзывам, можно только найти помещение для разогрева пищи. Но главный недостаток в номерах указанной ценовой категории — отсутствие возможности бесплатной отмены бронирования. В условиях ковид-неопределенности бронировать гостиницу без возможности отмены едва ли кажется хорошим вариантом.

За возможность бесплатной отмены и более хорошее расположение придется приплатить. За 11 088 рублей (1 584 рубля в сутки), например, можно снять четырехместный номер в «Централ хостеле». Ванная здесь также будет общей, а кровати — двухъярусными. Зато объект очень хорошо расположен: в 700 метрах от пляжа и морского порта, около Комсомольского сквера. В «Централ хостеле» при этом есть общая кухня.

В 200 метрах находится набережная реки Сочи, а на другом берегу реки — крупный торговый центр. Фото sochi24.tv

Более дорогой, но и более комфортный вариант — еще одна небольшая гостиница под названием «Марианна». Номер на 7 дней в ней обойдется в 21 тысячу рублей (по 3 тысячи в сутки), и он больше похож на «классический» номер в отеле: есть и ванная, и телевизор, и двуспальная кровать. Кроме того, в стоимость включен довольно хороший завтрак. В гостинице при этом, судя по отзывам, есть кухня. Для пляжного отдыха расположение, правда, не очень подходящее, но в описании заявляется бесплатный трансфер до пляжа. Кроме того, в 200 метрах находится набережная реки Сочи, а на другом берегу реки — крупный торговый центр.

Наконец, за 23 800 рублей (3 400 рублей в сутки) можно забронировать двухместный номер с ванной и хорошим завтраком в гостинице «Антика». В гостинице даже есть открытый бассейн, но вот расположение снова не очень близко от моря (около 20 минут пешком), в частном секторе.

Если же для путешественников важна непосредственная близость к пляжу — то одним из самых дешевых вариантов будет гостевой дом «Усадьба Пантелея». Находится он, правда, в пригороде — около поселка Лоо. Здесь за 11,3 тысячи рублей предложат трехместный номер с ванной комнатой, общую кухню и частный пляж.

Еще один вариант — хостел «Сочи» на Курортном проспекте с двумя односпальными кроватями, общей ванной и кухней. До моря здесь 450 метров, до вокзала — 1,5 километра. Стоимость тут составит 14 тысяч рублей — по 2 тысячи за ночь.

В конечном итоге для бюджетного отдыха нам кажется наиболее адекватным вариантом «Централ хостел» за 11,1 тысячи рублей — он расположен близко от моря и прогулочных зон, или «Антика» за 23,8 тысячи, если не смущает расположение вдалеке от моря. Кроме того, если море «под боком» все-таки важно, можно выбрать «Усадьбу Пантелея» (для кого прогулки по городу не важны), или хостел «Сочи» (если хочется и на море, и гулять по городу).

Проживание в Сочи с 27 июля по 3 августа 2020 года, семь ночей

Гостиница, 27 июля — 3 августа 2020 Стоимость, руб. Стоимость, за ночь в рублях Примечание «ЧипВип» 8750 1250 Своя ванная, общая кухня, от моря довольно далеко, высокий рейтинг Гостиница «Медик» 9800 1400 Общая ванная, есть микроволновка, до моря 1 километр «Централ хостел» Сочи 11088 1584 Близко к вокзалу и морю, общая кухня, общая ванная и двухъярусная кровать Отель «Марианна» 21000 3000 Своя ванная, есть завтрак, около набережной реки, бесплатный трансфер до пляжа Отель «Антика» 23800 3400 Своя ванная, есть завтрак, до моря 15 минут Гостевой дом «Усадьба Пантелея» 11300 1614 Своя ванная, свой пляж, общая кухня, около Лоо Хостел «Сочи» 14000 2000 Общая ванная, общая кухня, 450 метров до моря, недалеко от прогулочных зон

Из аэропорта — на автобусе, а на Красную Поляну придется раскошелиться



Что касается остальных трат — то цены в Сочи не будут сильно различаться с казанскими. У сетевых заведений фастфуда цены не отличаются по всей стране, кроме отдельных случаев, например, в аэропортах. В столовых цены довольно невысокие, хоть и не сравнятся с самыми дешевыми казанскими вариантами: гарниры — по 40—50 рублей, мясные блюда и супы — 100—120 рублей, комплексные обеды — в пределах 300 рублей. В заведениях похожего формата, но с более приятными интерьерами и необычными блюдами, гарниры стоят в пределах 90 рублей, мясные блюда — в пределах 180 рублей. Лапша вок в более стильных заведениях обойдется примерно в 320 рублей.

Добраться на такси из аэропорта Сочи, например, до морского порта будет стоить через приложения около тысячи рублей. Помимо этого, из аэропорта Сочи, находящегося в районе Адлера (раньше был отдельным городом), ходят электропоезда «Ласточка» (стоимость билета около 140 рублей), а также городские автобусы. Билеты на автобусы по городу стоят 22—26 рублей, так что перемещаться по городу можно даже дешевле, чем в Казани.

Помимо этого, в Сочи есть фуникулер — в санатории «Сочинский», работающий для отдыхающих в самом санатории, и несколько канатных дорог. В основном они расположены в Красной Поляне — на горнолыжных курортах «Роза хутор» (прогулочный билет на высоту в 2 320 метров стоит около 1,5 тысячи рублей) и «Газпром» (1 000—1 600 рублей). Вообще, горнолыжные курорты Сочи стоят посещения, несмотря на довольно высокий уровень цен. До Красной Поляны можно добраться на автобусе примерно за 2 часа. Также внимания стоит находящийся в Адлере Олимпийский парк Сочи, Дендрарий и многочисленные природные достопримечательности города и окрестностей. Кроме того, можно отправиться на морскую прогулку — находясь в городе на море, было бы странным не прокатиться на яхте или катере.

Внимания стоит находящийся в Адлере Олимпийский парк Сочи, Дендрарий и многочисленные природные достопримечательности города и окрестностей. Фото turizm.sputnik.ru

Минимум — 43 тысячи

В итоге на перелет в Сочи из Казани в самый сезон — начало августа — придется потратить от 21 тысячи рублей на двоих. Поезд дешевле не будет, только придется потратить целых двое суток в дороге. С самолетами вариантов пока тоже не так много, минимальная стоимость — у «Победы», но, возможно, после снятия или ослабления ограничений вариантов станет больше.

Максимальной границы стоимости проживания фактически нет, но минимум, на который стоит рассчитывать — около 8-9 тысяч рублей за семь ночей. Если нужен сервис и близость к морю, то ценник увеличится — можно рассчитывать на 15—20 тысяч рублей. Минимальную стоимость подходящего по соотношению цены и качества варианта мы бы оценили в 11 тысяч рублей. Здесь есть важная оговорка: если билеты на самолеты после снятия ограничений могут и подешеветь, за счет появления большей конкуренции, то с гостиницами, скорее всего, выйдет наоборот: пока регион фактически «закрыт», хозяева выставляют более низкую стоимость. Поэтому забронировать проживание было бы лучше уже сейчас — конечно, с возможностью бесплатной отмены.

Остальные расходы зависят от потребностей — можно не тратить практически ничего, покупая продукты в местных магазинах и готовя еду самим, можно ходить по кафе, можно ездить по экскурсиям. Минимум, на который нужно рассчитывать, — не меньше 1,5 тысячи на двоих в день, этого хватит на два «приема пищи» в недорогой столовой, останется еще 300 рублей на завтрак. Таким образом, на сопутствующие расходы, скорее всего, уйдет не меньше 11 тысяч рублей. Общий же бюджет поездки при самом скромном варианте составит около 43 тысяч рублей на двоих.