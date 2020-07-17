На неделю в Крым: 37 тысяч за плацкарт, море, горы и советский интерьер

Сколько стоит отдохнуть в Крыму в августе

Погода радует жителей Татарстана высоким градусом, но вот полноценного пляжного отдыха в родном регионе добиться довольно трудно. В условиях закрытых границ, лета и желания купаться и дышать морским воздухом приходится выбирать из тех вариантов, до которых можно добраться. Недавно мы знакомили читателей с ценами на пакетные туры, а до этого подсчитывали стоимость самостоятельного отдыха в Сочи. Сегодня рассчитаем, как лучше съездить в Крым. Скажем сразу: это место отличается даже от Сочи. Билеты на самолет сюда стоят дороже, гостиницы — в целом дешевле, но вот уровень их удивляет: в большинстве случаев «бюджетные варианты» проживания выглядят так, словно время в них застыло 30-40 лет назад. За номер с современным интерьером чаще всего придется отдать какие-то немыслимые деньги — по крайней мере сейчас, в разгар сезона, и незадолго до самой планируемой поездки.

Самолеты в два раза дороже поездов

Из Казани в Симферополь летают как минимум три авиакомпании. Примерные даты, на которые мы рассчитываем, — вторая декада августа, ориентировочно — неделя с 9 по 16 августа. Наиболее дешевым вариантом перелета на это время будет самолет Nordwind Airlines — перелет на двоих туда-обратно обойдется в сумму около 32 тысяч рублей. В этом случае, правда, не очень удобное время вылета из Казани — 16.40, так что в Симферополе вы окажетесь только около семи часов вечера.

Более удобное время вылета в Крым у «Уральских авиалиний» — в 12.45. Прилетит самолет в 15.35, но стоимость тут несколько выше — около 37 тысяч рублей. Наконец, авиакомпания «Россия» вылетает в 18.40, а стоимость билетов составляет вообще 62 тысячи рублей. Это, конечно, цена неадекватная, связанная с повышенным спросом, так что при планировании конкретной поездки лучше попытаться сдвигать даты на несколько дней в одну и другую сторону, пытаясь найти более приемлемую цену.

Из Казани в Симферополь летают как минимум три авиакомпании. Фото Максима Платонова

Стоимость поездов до Крыма более стабильна. Из Казани они ездят, но вариантов не так много. Точнее, это вообще всего один поезд — 075Е, который следует из Екатеринбурга в Симферополь, проходя через Казань. В пределах искомых дат из Казани можно отправиться 5, 9 или 11 августа. Учитывая, что время в пути составляет около двух суток — мы выбрали отправление 9 августа. Прибытие в Симферополь — 11 августа в 16.10. Стоимость каждого плацкартного места составит 4 257 рублей, минимальная стоимость купейного места — 5 189 рублей (в штабном вагоне — рядом с начальником поезда, сотрудниками МВД и багажными местами для постельного белья), но по такому тарифу практически нет мест, остальные купейные места без питания стоят по 7 260—8 046 рублей.

Отметим, что в случае с поездом для отдыха на побережье, возможно, имеет смысл выходить не в Симферополе, а во Владиславовке — это 16 километров от Феодосии. Поезд прибывает туда на 3,5 часа раньше, чем в Симферополь, каждое плацкартное место стоит 4 тысячи рублей, купе — по 4 824 рубля или 6 745/7 473 рубля соответственно. Обратный билет в таком случае логично брать на 17 августа, полпятого утра — поезд прибудет в Казань 19 августа в 2.20 ночи. Стоимость плацкартных билетов будет такой же, как и в ту сторону, а вот купе будет стоить дешевле — 6 388/7 077 рублей. Минимальная стоимость проезда на двоих туда-обратно составит около 16 тысяч рублей — в два раза дешевле, чем на самолете, но с суммарной потерей более чем трех суток на дорогу.

В Крым ездит не государственный перевозчик РЖД, а «Гранд Сервис Экспресс», на его же сайте нужно покупать билеты. Фото grandtrain.ru

Интересно, что в Крым ездит не государственный перевозчик РЖД, а «Гранд Сервис Экспресс», на его же сайте нужно покупать билеты. Это — частная компания, у которой, помимо поездов в Крым, есть свой поезд «Гранд Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург. При этом в мае 2019 года компания была продана другому частному железнодорожному перевозчику — ТКС, который работает в другом формате — отдельные вагоны в составе поездов РЖД. ТКС, по сообщениям СМИ, входит в железнодорожную империю Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. То, что в Крым ездят поезда не государственного перевозчика РЖД, а частной компании, связывают с рисками РЖД попасть под санкции США и Евросоюза.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Симферополь Nordwind Airlines 09.08, 16:40 — 19:20, 16.08, 12:50 — 15:40 31 942 Казань — Симферополь Уральские авиалинии 09.08, 12:45 — 15:35, 16.08, 09:10 — 11:45 36 832 Казань — Симферополь Россия 09.08, 18:40 — 21:25, 16.08, 14:00 — 16:40 62 444 Казань — Владиславовка ГСЭ 09.08, 16:05 — 11.08, 12:46 8 004 Плацкарт Владиславовка — Казань ГСЭ 17.08, 04:31 — 19.08, 02:20 8 004 Плацкарт Казань — Владиславовка — Казань Поезд, сумма 16 008

Троллейбусный «межгород» и три точки на побережье

Ближайшим крупным городом на побережье в случае с приездом на поезде во Владиславовку будет Феодосия, а в случае с прилетом в Симферополь примерно на одинаковом расстоянии находятся (если смотреть с востока на запад) Алушта, Ялта, Севастополь и Евпатория.

Из Владиславовки до Феодосии можно добраться на довольно часто ходящих электричках и автобусах, время в пути — всего лишь около получаса. Это еще и бюджетно — стоимость проезда на электричке составит, по данным «Яндекса», около 27 рублей. Из Симферополя до Алушты и Ялты можно добраться довольно экзотическим способом — на знаменитом крымском троллейбусе. Стоимость проезда до Алушты составит около 112 рублей, до Ялты — 183 рубля. Из самого аэропорта до центра Симферополя ходит троллейбус номер 17, стоимость проезда там — как на городском маршруте — 17 рублей. До Севастополя можно добраться примерно за 110 рублей на электричке, примерно за столько же — и до Евпатории.

Если нет желания наслаждаться экзотикой (троллейбус едет довольно долго из-за большого количества остановок), то из аэропорта Симферополя можно уехать и на автобусах в разные точки на побережье. В некоторые из городов побережья можно попасть и на электричке — правда, для этого придется добраться до центра Симферополя.

Из Симферополя до Алушты и Ялты можно добраться на знаменитом крымском троллейбусе. Фото mikhail.krivyy.com

В целом южный берег Крыма — довольно разнообразное как по видам, так и по ценам место. Считается, что самые дорогие для проживания места — Ялта и Алушта, они же и самые популярные, и самые простые в плане транспортной доступности. Более бюджетные — такие города, как Алупка, Евпатория, Судак, Коктебель, Феодосия и Николаевка, а также небольшие поселки. В обзоре стоимости мы попытаемся найти варианты проживания в крупных городах — они дадут больше простора для поездок по полуострову. Основные точки проживания мы выберем такие — Феодосия, Ялта и Евпатория. В зависимости от конкретного маршрута передвижения по Крыму (и попадания в него) эти точки будут наиболее удобны и примерно равно удалены друг от друга.

Феодосия: скромно, но недорого

Человеку, который впервые едет в Крым и привык для бронирования жилья использовать самые известные сервисы, нужно быть готовым к тому, что эти сервисы там не работают. Найти жилье нельзя ни через Booking, ни через популярный сервис аренды жилья у частников Airbnb — это ожидаемо связано с санкциями. Придется воспользоваться альтернативами. Гостиницы в Крыму размещаются, например, с помощью сервиса «Островок» (и других подобных сервисов).

Начнем с Феодосии. На удивление — тут вполне приемлемые цены на проживание. Так, стандартный двухместный номер в гостевом доме Kristall на окраине города будет стоить 8 322 рубля за семь ночей. Номер — довольно простой, но в нем заявляют собственную ванную комнату, балкон и кондиционер. В гостевом доме есть общая кухня и микроволновая печь.

За сравнимую цену — 8 645 рублей — можно жить и в центре города — в мини-отеле на Греческой. Номер тут также довольно аскетичный — но в нем есть телевизор, кондиционер и своя ванная. Здесь, правда, не заявлена кухня, а еще в описании номера есть пояснение, что в связи с эпидемиологической ситуацией отель принимает только гостей, находящихся в командировке. Действительно ли это так — стоит уточнить в гостинице до бронирования. Отметим, что первая гостиница предлагала бесплатную отмену, а в мини-отеле на Греческой стоимость в случае бесплатной отмены увеличится до 9 100 рублей.

Самый дешевый вариант с включенным завтраком — гостиница классического типа Grand Astoria, у которой заявляются три звезды. Расположена она в центре города, в номере своя ванная, телевизор и мини-холодильник. Номера, правда, все равно выглядят несколько «по-советски», несмотря на значительно более высокую стоимость — 23,5 тысячи за семь ночей без возможности бесплатной отмены и 24,2 тысячи в случае с бесплатной отменой. Как и у предыдущего варианта, есть приписка о приеме только «командировочных» гостей.

В Феодосии вполне приемлемые цены на проживание. Фото reiss-hotel.ru

В Феодосии нужно обратить внимание и еще на один вариант — он дешевле, чем Grand Astoria (20 075 рублей), расположен он также вблизи центра и моря. Но тут за эти деньги предлагается проживание с завтраками и обедом или ужином. Этот вариант — гостевой дом «Каффа». Что важно — здесь нет опции с бесплатной отменой бронирования. Интересно, что в гостевом доме заявляется наличие не только кухни, но и крытого бассейна. На наш взгляд, в Феодосии наиболее приемлемые из доступных на данный момент гостиниц — или бюджетный Kristall, или гостевой дом «Каффа» с двухразовым питанием.

Ялта: «космический» ценник и почти все на горе

Гостиницы в Ялте заметно дороже, чем в Феодосии. Даже самые недорогие варианты тут стоят на 60% дороже, чем самые дешевые гостиницы в Феодосии. К примеру, наиболее бюджетный вариант в Ялте — гостевой дом «Горный воздух» — стоит 13 373 рубля за семь ночей. В номере по-прежнему есть собственная ванная и общая кухня, но интерьер — довольно «советский». Гостевой дом находится далеко от центра и от моря, но удобен для горных походов.

Чуть дороже — 16 425 рублей — будет стоить гостевой дом «На Кирова». Условия здесь очень похожие, как и виды номеров. Так же есть общая кухня и ванная в номере, так же расположен на горе. При этом довольно много отзывов о запахе канализации.

Ситуация эта вообще свойственна многим недорогим объектам размещения в Ялте — большинство из них находится на горе, много где проблемы с канализацией (точнее, ее запахом), много где «советский» ремонт. Немного более современные интерьеры предлагаются в гостевом доме «Над морем» — однако стоит он уже 18 960 рублей без возможности бесплатной отмены, и в номере нет своей ванной комнаты. Зато в нем есть балкон с хорошим видом. В гостевом доме, как и в предыдущих вариантах, есть общая кухня.

У вариантов проживания поближе к морю, не на горе, уровень цен совсем другой. Фото hotel-oreanda.com

У вариантов проживания поближе к морю, не на горе, уровень цен совсем другой. Есть, к примеру, «Президент Отель Таврида» по цене в 57 тысяч за неделю (при этом, судя по отзывам, с интерьерами там тоже не все в порядке), есть отель «Бристоль» за 66 тысяч, а есть Premier Palace Oreanda вообще за 468 тысяч. Более-менее приемлемый вариант не на горе — апартаменты Talinas Apartment за 33,3 тысячи рублей. Это — квартира с не самым свежим ремонтом и террасой. Выделить подходящие варианты в Ялте сложно — у каждого из них есть существенные недостатки, и, на наш взгляд, Ялта — не лучшее направление для бюджетного отдыха.

Евпатория: средние цены и наличие объектов с ремонтом

В Евпатории цены в среднем выше, чем в Феодосии, но заметно ниже, чем в Ялте. Один из самых дешевых вариантов тут, например, отель «Акватория». Стандартный двухместный номер стоит 10 107 рублей. Гостиница расположена в километре от пляжа и в трех километрах от центра города. Интерьер по-прежнему довольно архаичен, при этом собственной кухни нет.

Следующая по цене гостиница с приемлемым рейтингом, уже поближе к центру (1 километр, на территории старого города — в «Малом Иерусалиме»), заметно дороже. Это — гостевой дом «Семейный отдых». Трехместный номер с собственной ванной тут стоит около 19 тысяч рублей. Интерьер, похоже, не менялся последние лет тридцать, но в номере есть холодильник, чайник, телевизор и кондиционер. На территории гостевого дома есть микроволновая печь.

В Евпатории цены в среднем выше, чем в Феодосии, но заметно ниже, чем в Ялте. Фото booking.com

Примерно за 21,5 тысячи рублей можно снять очень стильный и современный (по меркам недорогих объектов размещения в Крыму) номер в хостеле «Малибу». Номер тут с двуспальной кроватью и бесплатной отменой, холодильником, кондиционером и большим телевизором, в самом хостеле есть общая кухня. Хостел находится на территории парка (судя по комментариям — в здании клуба), недалеко от набережной и центра города. На наш взгляд, один из самых приемлемых вариантов в Евпатории.

Еще один вариант, правда, уже по гораздо более высокой цене — мини-отель «Атлантис». Номер с хорошим ремонтом тут будет стоить около 44 тысяч рублей, при этом в стоимость входит завтрак. Гостиница расположена в трех километрах от центра, кухни тут нет.

Населенный пункт Гостиница, 9—16 августа 2020 Стоимость, руб. Стоимость за ночь, руб. Примечание Феодосия Гостевой дом Kristall 8 322 1 189 Общая кухня, своя ванная и балкон Мини-отель «На Греческой» 8 645 1 235 Своя ванная, нет кухни, стоимость с бесплатной отменой — 9100 Grand Astoria 23 528 3 361 Своя ванная, нет кухни, завтрак включен, стоимость с бесплатной отменой — 24222 Гостевой дом «Каффа» 20 075 2 868 Своя ванная, есть кухня, завтрак и обед или ужин включен, заявлен крытый бассейн, нет бесплатной отмены Ялта Гостевой дом «Горный воздух» 13 373 1 910 На горе, не очень близко от центра и моря Гостевой дом «На Кирова» 16 425 2 346 На горе, не очень близко от центра и моря Гостевой дом «Над морем» 18 960 2 709 На горе, не очень близко от центра и моря, общая ванная Talinas Apartment 33 250 4 750 Квартира не на горе Евпатория Отель «Акватория» 10 107 1 444 Собственная ванная, кухни нет Гостевой дом «Семейный отдых» 18 900 2 700 Своя ванная, холодильник и чайник, в гостевом доме есть микроволновая печь, нет бесплатной отмены Хостел «Малибу» 21 562 3 080 Своя ванная и холодильник, общая кухня Мини-отель «Атлантис» 43 750 6 250 С завтраком, кухни нет

Пляжи: за песком — в Феодосию и Евпаторию

Основная масса пляжей, считающихся лучшими в Крыму, расположены на востоке от Ялты, ближе к Феодосии. Так, например, одним из них считается «Золотой пляж» Феодосии — в самом городе. Также около Феодосии есть пляж «Баунти», на котором много водных развлечений. Если вы хотите купаться в окружении гор — стоит обратить внимание на пляжи в поселке Новый Свет, что находится на полпути от Феодосии до Ялты.

В Ялте основная масса пляжей галечная. Известен, например, Ливадийский пляж в четырех километрах от города. В самой Ялте, около морского порта, есть довольно известный Массандровский пляж, который в 2010 году получил Голубой флаг, что означает чистоту воды. Наконец, вдоль центральной набережной Ялты довольно много галечных пляжей общего пользования.

Одним из самых чистых пляжей Евпатории называют пляж «Лазурный берег». Отметим, что сюда — платный вход, но стоимость — символическая: 35 рублей в день. В эту стоимость входит пользование душем и туалетом, кабинками для переодевания, теневыми навесами и Wi-Fi. Шезлонг тут будет стоить 150 рублей в день, зонт — 400 рублей. Самый популярный пляж города — Центральный, его длина — около двух километров (большая часть, правда, принадлежит санаториям и пансионатам). При этом он бесплатный, а вот более свободный «Новый» пляж Евпатории — песчано-галечный. Его местонахождение — на юго-востоке от центра города.

Фото tripadvisor.ru

Горы: почти все около Ялты

Наверное, самой известной горой Крыма является Ай-Петри. Высота ее составляет 1 234 метра, относится к Ялтинскому городскому округу, около Алупки. Добраться до горы можно, например, по канатной дороге из Мисхора — до туда можно доехать на маршрутных такси из Ялты. Стоимость билета на канатную дорогу в одну сторону составляет 400 рублей, за 15 минут вы подниметесь на высоту в 1 153 метра над уровнем моря. На подъем канатная дорога работает с 9 до 17 часов, на спуск — до 18 часов.

Еще одна известная крымская гора — Медведь-гора, или Аю-Даг. Находится она около поселка Партенит — неподалеку от Алушты, ближайший крупный город — Ялта. Название взялось из схожести формы горы с медведем. Обусловлена такая форма тем, что Аю-Даг — «несостоявшийся» вулкан. Гора будет интересна любителям пеших маршрутов.

Еще одна знаковая гора, причем также расположенная около Ялты — гора Кошка. Как следует из названия, она, как и Аю-Даг, названа из-за сходства с кошкой. По ней проходит много пешеходных троп, так что ее тоже можно порекомендовать любителям гор.

Фото miroworld.ru

Развлечения — в изобилии и недорого

Во время поездки в Крым обязательно попробуйте необычные развлечения. Помимо различных «бананов» и катаний на водном мотоцикле, стоит, например, полетать на параплане (по сути — парашюте, прыжок с которым осуществляется не с самолета, а с возвышенностей). Горная местность Крыма располагает к этому. Полеты с инструктором возможны в различных точках полуострова. В зависимости от конкретного места будет отличаться длительность полета и стоимость.

К примеру, в Коктебеле полет на параплане с инструктором будет стоить от 2,5 тысячи рублей с человека, но длительность прыжка составит всего 15 минут. 20-минутный полет в Симферополе будет стоить уже 5 250 рублей, а прыжок с Ай-Петри обойдется в 8 400 рублей, но и длиться будет полчаса. Самый длительный прыжок предлагают в Ялте — длиться он будет 40 минут, а стоить — как при прыжке с Ай-Петри, 8 400 рублей.

Можно развлечь себя и полетом на воздушном шаре. Точек, откуда такие полеты осуществляются, в Крыму также довольно много, а стоимость практически не отличается в зависимости от локации, как и длительность: она стандартная — 1 час. В Феодосии, например, это будет стоить 21 600 рублей для группы из 1-2 человек, 24 тысячи для троих, 26 400 — для четверых. Возле Белой скалы такой же полет будет стоить 23, 25,3 и 27,6 тысячи соответственно.

Из «воздушных» развлечений можно также посоветовать полеты на дельталете в Коктебеле, Казантипе, около Симферополя и Бахчисарая — по цене 3 500—4 000 рублей с человека за 10 минут полета. Прыжок с парашютом обойдется примерно в 11 тысяч рублей с человека. Ближе к воде, но все еще воздушное развлечение — полет на флайборде — будет стоить 2 200—3 200 рублей за 10—15 минут в зависимости от места.

Фото crimeapass.com

Если вы любитель водной стихии, можно сплавать на каяках по морю — примерно за 1 200 рублей за 2—4 часа. Цены на дайвинг сильно варьируются в зависимости от длительности, точки и конкретного вида погружения. К примеру, погружение с аквалангом в Судаке обойдется в 2 400 рублей за 4 часа, ознакомительное полуторачасовое погружение для новичков в Ялте будет стоить 2 500 рублей, пятичасовой дайвинг в Орджоникидзе — 2 625 рублей.

Туры по пещерам будут стоить от 2—3 тысяч рублей с человека, скалолазание обойдется в сумму от полутора тысяч. Однако более длительное — семидневное — обучение альпинизму вместе с восхождением будет стоить от 11 тысяч рублей с человека. В целом в Крыму предлагается большое количество вариантов активного отдыха, их довольно легко найти в интернете.

Итог: от 37 тысяч за неделю

Итоговая стоимость поездки в Крым, само собой, сильно зависит от потребностей человека и от того, как он будет проводить время. Сюда довольно дорого добираться на самолете — прямой перелет туда-обратно на двоих обойдется в сумму не меньше 32 тысяч. Можно на этом сэкономить — если вам не жалко времени, то поездка на поезде будет стоить в два раза меньше. Также можно попробовать маршруты с пересадками — они будут дешевле, или вообще поискать дешевые вылеты из Москвы, а до нее добраться на поезде или недорогим рейсом «Победы».

Проживание тут относительно недорогое, по крайней мере если вам нужен пляжный отдых. В Феодосии и Евпатории найти двухместные номера можно по цене от 8,4 и 10,1 тысячи рублей за семь ночей. Ялта будет дороже — не меньше 13,4 тысячи рублей, но здесь явное преимущество — горы вокруг (которые одновременно и усложняют пляжный отдых).

Крым — явно более дешевый вариант для отдыха, чем, например, Сочи. Фото geograftour.com

Развлечения здесь относительно недорогие и в изобилии, но расходы на них очень индивидуальны. Питание при самом бюджетном варианте отдыха можно обеспечивать себе самостоятельно — в большинстве недорогих объектах размещения есть общие кухни.

В целом если считать, что на перелет будет потрачено 32 тысячи, на проживание — 22 тысячи рублей (стоимость самого, на наш взгляд, подходящего объекта — хостела в Евпатории) и каждый день будет тратиться еще по полторы тысячи рублей на питание и развлечения, то общая стоимость поездки составит 66 тысяч рублей. Ее можно удешевить — поездка на поезде снизит стоимость до 50 тысяч, а если дополнительно к этому жить в одном из недорогих гостевых домов в Феодосии — до 37 тысяч рублей. Стоит ли это того — решать вам (и государственным органам), путевки на «олл инклюзив» в Турцию стоят дороже, но не намного. Другой вопрос, что пока границы остаются закрытыми, и Крым — явно более дешевый вариант для отдыха, чем, например, Сочи.