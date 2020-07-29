Итогом Всероссийского пленэра стали более 60 самых свежих видов Казани

В Галерее современного искусства открылась итоговая выставка первого этапа проекта «Со-творение»

Фото: Илья Репин

Художники со всей России, приехавшие в Казань, чтобы писать наш город и тем самым поздравить республику со столетием образования ТАССР, подвели творческие итоги. Ими стали более 60 живописных работ в разных стилях и жанрах, но одинаково прославляющих красоту и самобытность Татарстана. С работами познакомилась корреспондент «Реального времени».

Выпускной вечер пленэра

В жаркий июльский вечер первый этаж Галереи современного искусства был наполнен радостным гулом — художники напоминали именинников или выпускников, пришедших получить оценку или признание своих работ. Чувствовалось, что поработали они на совесть и усталость от сделанного у них приятная. Разговоры были на радостно-повышенных тонах, дамы смеялись, а наряды художников обоего пола были яркими и самобытными.

— Выставка показала, что из всех гостей, приехавших из разных городов России — а это и Крым, и Калининград, и соседние республики и города Поволжья, а также Владивосток, — нет ни одного рядового. Картины получились действительно со знаком качества, — поделилась впечатлениями советник директора госмузея изобразительных искусств РТ Дина Ахметова. — Мы видим, казалось бы, одну и ту же Казань, но при этом такую разную, взором художника-реалиста, импрессиониста, абстракциониста. Видно, какой радостью наполнены работы, а жар июльских дней, во время которых они работали в Казани и Свияжске, Аракчино и Раифе, передается и зрителю.

В жаркий июльский вечер первый этаж Галереи современного искусства был наполнен радостным гулом

Солнце после грозы, или Непленэрные итоги

Дина Ахметова подчеркнула, что событие имеет двойную ценность, поскольку произошло именно теперь, когда все люди ощущают недостаток общения и событий, особенно в области культуры. Грант на проведение пленэра был выделен еще в прошлом году, но пандемия поставила это событие перед риском отмены.

Но мечты художников сбылись. Если заглянуть еще дальше, то идея родилась еще до выделения денежных средств Фондом президентских грантов России — во время ежегодного пленэра, на который татарстанские художники выезжали в Крым. Пять лет подряд их работы можно было увидеть в первые дни сентября в Казани: выставки «Крым в сердце моем» отражали не только настроения и красоты природы, но и особую тоску российского человека по морю, теплым краям и, что греха таить, беззаботному отдыху с его прогулками по таинственным и живописным местечкам… Одновременно и татарстанские художники, выезжая в гости, знакомили крымчан с культурой, историей и обычаями Татарстана, проведя за пять лет 15 выставок. В итоге было решено пригласить сначала только крымских художников писать Казань, а потом к проекту присоединились и творцы из других городов. Так, в первом этапе проекта участвовали 48 художников, причем 30 их них приехали из 10 российских регионов, а 18 — представляли Татарстан.

— В течение полугода ни одно открытие выставки в Казани не собирало такого количества гостей. У меня создалось такое чувство, как будто после грозы через темные тучи выглянуло солнце — такой яркой и светлой предстает на картинах художников Казань, — рассказал народный художник Узбекистана, заслуженный деятель искусств РТ Озад Хабибуллин. — Когда человек что-то видит в первый раз, это впечатление остается с ним навсегда — как воспоминания ребенка, как первая любовь. Художники выхватили самую суть Казани. Их свежесть восприятия вызвала у меня умиление и восторг, мы сами как будто увидели наш город в первый раз, иными глазами.

Это скорее законченные, полноценные полотна, над которыми словно трудились в мастерской

К слову, гости выставки отметили, что итоги пленэра — не совсем «пленэрные» по сути своей. Это не этюды или зарисовки, которыми обычно заканчиваются для художника выходы на природу для работы с натуры. Это скорее законченные, полноценные полотна, над которыми словно трудились в мастерской.

Кому в Казани привиделся Иван Грозный

На протяжении 11 дней ежедневно можно было увидеть мастеров с мольбертами в разных уголках Казани: с четырех утра и до поздней ночи они писали город. Так родились интересные работы, которые можно увидеть на итоговой выставке: «Лодочная станция «Локомотив» Резеды Ямановой и «Голубой день. Улица Петербургская» Евгении Юмановой, пеструю живописную мозаику «Казань Лучезарная» и «Великие Болгары» Мадияра Хазиева, неожиданное созвучие с полотном «Иван Грозный и его сын Иван», отраженное на картине «Былое и думы» Василем Шайхетдиновым, и, конечно же, многое другое.

Многие художники назвали украшением выставки работы Бато Дугаржапова. Сам он также рассказал, что впервые увидел Казань в ноябре прошлого года, а в этот приезд его вдохновение вылилось в яркий натюрморт «Торжок в Свияжске» и в пейзаж «Красный Булак». Много узнаваемых мест можно увидеть на выставке, но и казанские дворики нашли отражение в работах участников пленэра.

Много узнаваемых мест можно увидеть на выставке, но и казанские дворики нашли отражение в работах участников пленэра

— Теперь у нас есть друзья в разных уголках России. Мы же увидели больших тружеников, одинаково плодотворно работавших и ночью, и в ранние утренние часы, — заключил руководитель пленэра Мударис Мингазов.

Как Крым уступил место Казани

Казанская выставка продлится до 10 августа. Как отметил председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев, впереди у картин большое путешествие. Им предстоит проехать еще по девяти городам и селам Татарстана, побывать везде, где есть выставочные залы, в том числе в Свияжске, Болгаре, Нижнекамске, Набережных Челнах, Лениногорске. Также ранее заявлялось, что после «гастролей» часть картин пойдет на благотворительные цели. Их предполагается подарить домам престарелых и детским домам. Но пока на ярлыках можно увидеть, что каждая работа — собственность художника, который теперь может смело назвать проект по-новому — «Казань в сердце моем».

1 / 46 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин