Итогом Всероссийского пленэра стали более 60 самых свежих видов Казани
В Галерее современного искусства открылась итоговая выставка первого этапа проекта «Со-творение»
Художники со всей России, приехавшие в Казань, чтобы писать наш город и тем самым поздравить республику со столетием образования ТАССР, подвели творческие итоги. Ими стали более 60 живописных работ в разных стилях и жанрах, но одинаково прославляющих красоту и самобытность Татарстана. С работами познакомилась корреспондент «Реального времени».
Выпускной вечер пленэра
В жаркий июльский вечер первый этаж Галереи современного искусства был наполнен радостным гулом — художники напоминали именинников или выпускников, пришедших получить оценку или признание своих работ. Чувствовалось, что поработали они на совесть и усталость от сделанного у них приятная. Разговоры были на радостно-повышенных тонах, дамы смеялись, а наряды художников обоего пола были яркими и самобытными.
— Выставка показала, что из всех гостей, приехавших из разных городов России — а это и Крым, и Калининград, и соседние республики и города Поволжья, а также Владивосток, — нет ни одного рядового. Картины получились действительно со знаком качества, — поделилась впечатлениями советник директора госмузея изобразительных искусств РТ Дина Ахметова. — Мы видим, казалось бы, одну и ту же Казань, но при этом такую разную, взором художника-реалиста, импрессиониста, абстракциониста. Видно, какой радостью наполнены работы, а жар июльских дней, во время которых они работали в Казани и Свияжске, Аракчино и Раифе, передается и зрителю.
Солнце после грозы, или Непленэрные итоги
Дина Ахметова подчеркнула, что событие имеет двойную ценность, поскольку произошло именно теперь, когда все люди ощущают недостаток общения и событий, особенно в области культуры. Грант на проведение пленэра был выделен еще в прошлом году, но пандемия поставила это событие перед риском отмены.
Но мечты художников сбылись. Если заглянуть еще дальше, то идея родилась еще до выделения денежных средств Фондом президентских грантов России — во время ежегодного пленэра, на который татарстанские художники выезжали в Крым. Пять лет подряд их работы можно было увидеть в первые дни сентября в Казани: выставки «Крым в сердце моем» отражали не только настроения и красоты природы, но и особую тоску российского человека по морю, теплым краям и, что греха таить, беззаботному отдыху с его прогулками по таинственным и живописным местечкам… Одновременно и татарстанские художники, выезжая в гости, знакомили крымчан с культурой, историей и обычаями Татарстана, проведя за пять лет 15 выставок. В итоге было решено пригласить сначала только крымских художников писать Казань, а потом к проекту присоединились и творцы из других городов. Так, в первом этапе проекта участвовали 48 художников, причем 30 их них приехали из 10 российских регионов, а 18 — представляли Татарстан.
— В течение полугода ни одно открытие выставки в Казани не собирало такого количества гостей. У меня создалось такое чувство, как будто после грозы через темные тучи выглянуло солнце — такой яркой и светлой предстает на картинах художников Казань, — рассказал народный художник Узбекистана, заслуженный деятель искусств РТ Озад Хабибуллин. — Когда человек что-то видит в первый раз, это впечатление остается с ним навсегда — как воспоминания ребенка, как первая любовь. Художники выхватили самую суть Казани. Их свежесть восприятия вызвала у меня умиление и восторг, мы сами как будто увидели наш город в первый раз, иными глазами.
К слову, гости выставки отметили, что итоги пленэра — не совсем «пленэрные» по сути своей. Это не этюды или зарисовки, которыми обычно заканчиваются для художника выходы на природу для работы с натуры. Это скорее законченные, полноценные полотна, над которыми словно трудились в мастерской.
Кому в Казани привиделся Иван Грозный
На протяжении 11 дней ежедневно можно было увидеть мастеров с мольбертами в разных уголках Казани: с четырех утра и до поздней ночи они писали город. Так родились интересные работы, которые можно увидеть на итоговой выставке: «Лодочная станция «Локомотив» Резеды Ямановой и «Голубой день. Улица Петербургская» Евгении Юмановой, пеструю живописную мозаику «Казань Лучезарная» и «Великие Болгары» Мадияра Хазиева, неожиданное созвучие с полотном «Иван Грозный и его сын Иван», отраженное на картине «Былое и думы» Василем Шайхетдиновым, и, конечно же, многое другое.
Многие художники назвали украшением выставки работы Бато Дугаржапова. Сам он также рассказал, что впервые увидел Казань в ноябре прошлого года, а в этот приезд его вдохновение вылилось в яркий натюрморт «Торжок в Свияжске» и в пейзаж «Красный Булак». Много узнаваемых мест можно увидеть на выставке, но и казанские дворики нашли отражение в работах участников пленэра.
— Теперь у нас есть друзья в разных уголках России. Мы же увидели больших тружеников, одинаково плодотворно работавших и ночью, и в ранние утренние часы, — заключил руководитель пленэра Мударис Мингазов.
Как Крым уступил место Казани
Казанская выставка продлится до 10 августа. Как отметил председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев, впереди у картин большое путешествие. Им предстоит проехать еще по девяти городам и селам Татарстана, побывать везде, где есть выставочные залы, в том числе в Свияжске, Болгаре, Нижнекамске, Набережных Челнах, Лениногорске. Также ранее заявлялось, что после «гастролей» часть картин пойдет на благотворительные цели. Их предполагается подарить домам престарелых и детским домам. Но пока на ярлыках можно увидеть, что каждая работа — собственность художника, который теперь может смело назвать проект по-новому — «Казань в сердце моем».
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