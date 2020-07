Каким будет S.T.A.L.K.E.R.2 и зачем в игре стих о «москалях»: все, что нужно знать о шутере

Под конец прошлой недели на официальной презентации Xbox Games Showcase украинский разработчик культового шутера от первого лица GSC Game World анонсировал продолжение игры S.T.A.L.K.E.R.2 дебютным видеороликом. В котором, в общем-то, ничего непонятно.

Да, в тизере показаны хорошо известные поклонникам серии локаций — парк аттракционов в зоне отчуждения, заброшенная больница, тоннели и даже некое подобие ребенка-мутанта с отрывком из стихотворения Тараса Шевченко на пробирке.

Разработчики даже заявили, что ролик выполнен полностью на движке будущей игры, а не на заставках, которые к геймплею имеют опосредованное отношение. И если это действительно так, то надо признать, что графика игры вау-эффекта не вызывает. Слабость прорисовки особенно хорошо видна в моменте, когда по парку пробегают собаки-мутанты.

В видео мы увидели то, что в модах (коротких продолжениях первой части) присутствовало давно. Если ранее в каждой новой части фанатам серии показывали новые территории, то в этом тизере они увидели все, что было в первой части шутера. Причем уровень анимации аномалий и детализации людей откровенно невысок.

Вот и популярный в СНГ стример Илья Maddyson Давыдов, давая оценку готовящейся игре во время одного из последних стримов, раскритиковал именно графику:

«Выглядит, как трейлер к очередному говенному моду для «Сталкера». Особенно в моменте с кордоном — там даже графика как в первом «Сталкере». Как будто кто-то сделал трейлер для Lost Alpha или типа того. Очевидно, что в Зоне дела стали еще хуже и депрессивнее, чем раньше», — заявил Мэддисон.

Ему вторит и комментатор Maincast Иван Faker Демкин:

Возможно, первый трейлер является лишь затравкой, в которой разработчикам просто нечего было показать, и мы увидели только наметки будущей игры.

Однако вероятность этого сокращается, учитывая, что компания Microsoft сообщила в Twitter, что релиз S.T.A.L.K.E.R.2 состоится уже в 2021 году. «Будьте готовы вернуться в зону в следующем году», — сказано в твите. И в данном случае это скорее минус, чем плюс.

