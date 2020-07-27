Каким будет S.T.A.L.K.E.R.2 и зачем в игре стих о «москалях»: все, что нужно знать о шутере

И когда он выйдет?

На прошлой неделе Microsoft и GSC Game World впервые официально показали, каким будет долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R.2. Трейлер с презентации уже набрал почти 1,3 миллиона просмотров на YouTube, опередив запись Xbox Game Showcase на английском языке (883 тысячи), а также трейлеры Halo Infinite (506 тысяч) и Fable (745 тысяч). Многообещающие цифры соседствуют с некоторыми сомнительными фактами: не самой впечатляющей графикой, провокационными политическими посылами и не очень понятной датой выхода. «Реальное время» рассказывает, каким будет продолжение культовой игры, почему в ней присутствует стих про «москаля» и стоит ли ждать от нее огненной графики.

Графика будущего «Сталкера» не впечатляет. Даже на новом движке мы не увидели ничего нового

Под конец прошлой недели на официальной презентации Xbox Games Showcase украинский разработчик культового шутера от первого лица GSC Game World анонсировал продолжение игры S.T.A.L.K.E.R.2 дебютным видеороликом. В котором, в общем-то, ничего непонятно.

Да, в тизере показаны хорошо известные поклонникам серии локаций — парк аттракционов в зоне отчуждения, заброшенная больница, тоннели и даже некое подобие ребенка-мутанта с отрывком из стихотворения Тараса Шевченко на пробирке.

Разработчики даже заявили, что ролик выполнен полностью на движке будущей игры, а не на заставках, которые к геймплею имеют опосредованное отношение. И если это действительно так, то надо признать, что графика игры вау-эффекта не вызывает. Слабость прорисовки особенно хорошо видна в моменте, когда по парку пробегают собаки-мутанты.

В видео мы увидели то, что в модах (коротких продолжениях первой части) присутствовало давно. Если ранее в каждой новой части фанатам серии показывали новые территории, то в этом тизере они увидели все, что было в первой части шутера. Причем уровень анимации аномалий и детализации людей откровенно невысок.

Вот и популярный в СНГ стример Илья Maddyson Давыдов, давая оценку готовящейся игре во время одного из последних стримов, раскритиковал именно графику:

«Выглядит, как трейлер к очередному говенному моду для «Сталкера». Особенно в моменте с кордоном — там даже графика как в первом «Сталкере». Как будто кто-то сделал трейлер для Lost Alpha или типа того. Очевидно, что в Зоне дела стали еще хуже и депрессивнее, чем раньше», — заявил Мэддисон.

Ему вторит и комментатор Maincast Иван Faker Демкин:

Возможно, первый трейлер является лишь затравкой, в которой разработчикам просто нечего было показать, и мы увидели только наметки будущей игры.

Однако вероятность этого сокращается, учитывая, что компания Microsoft сообщила в Twitter, что релиз S.T.A.L.K.E.R.2 состоится уже в 2021 году. «Будьте готовы вернуться в зону в следующем году», — сказано в твите. И в данном случае это скорее минус, чем плюс.

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020

Во-первых, «Сталкер» еще с первой части и дополнений к ней обрел репутацию игры с неотъемлемыми багами, и в случае спешки их снова нельзя будет избежать. Во-вторых, есть все основания полагать, что графика действительно требует доработки.

Провокационные политические моменты

После выхода видео трейлера разработчики из GSC Game World ответили на самые популярные вопросы об игре. Они рассказали о поддержке модификаций, а также поделились подробностями сюжета S.T.A.L.K.E.R.2.

Что интересно, ответы были опубликованы в официальной группе игры в российской соцсети «ВКонтакте», которая на Украине запрещена указом президента еще весной 2017 года (вход в нее с украинских IP блокируется).

Судя по всему, разработчики серьезно нацелены именно на российский рынок, как наиболее приоритетный. Тем удивительнее, что даже в тизере разработчики оставили довольно провокационную «пасхалку», которая может не понравиться именно российской аудитории. Это уже упоминавшаяся часть стихотворения Тараса Шевченко «Катерина» на украинском языке. Стихотворение повествует о трагической судьбе девушки, которую выгнали из дома из-за отношений с русским офицером. Строчки из него изображены на стеклянной капсуле с одним из мутантов и звучат так:

«Ни отца, ни мать родную

слушать не хотела —

с москалем слюбилась Катя,

как сердце велело.

Полюбила молодого,

в садик выходила,

пока там девичью долю

не запропастила».

Напомним, основатель украинской студии GSC Game World Сергей Григорович еще в 2016 году четко обозначил свое отношение к восточному соседу. Тогда он отклонил приглашение приехать на IT-форум Санкт-Петербургского государственного университета по политическим мотивам:

«Для меня это как приехать в Мюнхен по приглашению на форум промышленников в 1941 году, когда оккупант подошел к Киеву. Поэтому выступить сейчас в России не смогу. Поймите меня правильно. Но с удовольствием приеду, когда установится мир, будут возвращены территории моей Родины и снова заработают договора о мире, ненападении и гарантии территориальной целостности Украины со стороны РФ», — написал тогда Григорович.

В ответ на это российские пользователи отмечали, что в таком случае он, по идее, должен прекратить и продажу своей продукции в Россию.

Судя по всему, фрагмент стихотворения — лишь небольшая часть того, что готовят разработчики для фанатов. Игры давно стали инструментом донесения политической повестки, о чем в интервью нашему изданию говорил и президент федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Остается подождать, чтобы понять, что выберет украинский разработчик — полноценное присутствие на наиболее лакомом куске рынка (в мире игра, кстати, не настолько популярна, как в СНГ) или же возможность озвучивания своей точки зрения через собственное творение.

Что еще мы знаем об игре?

Так что же мы узнали о S.T.A.L.K.E.R.2 от разработчиков?

Во-первых, как утверждает GSC Game World, будущая игра — это смесь из FPS, иммерсив сима и хоррора. Также нам обещают «один из крупнейших открытых миров с разветвленной эпичной историей и множеством концовок». Зона в S.T.A.L.K.E.R.2 будет одним из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса на данный момент.

События S.T.A.L.K.E.R.2 будут развиваться в той же Чернобыльской зоне отчуждения, но с новыми локациями, примыкающими к уже знакомым по первой части шутера.

Система симуляции жизни A-Life 2.0 позволит создавать различные модели поведения персонажей и мутантов, постоянно меняя то, что происходит в Зоне. Каждое проигрывание шутера должно будет отличаться благодаря тому, что в каждый момент времени в мире игры будет происходить какое-то событие, даже если игрок не видит этого самостоятельно. То есть в идеале S.T.A.L.K.E.R.2 будет жить самостоятельной жизнью. Насколько это будет работать в реальности — время покажет.

Также в трейлере есть намек на героя из предыдущих частей игры — Стрелка (Меченого). В видео показан сталкер в противогазе, который напоминает одного из героев продолжений первой части «Тень Чернобыля» и «Зов Припяти». В концовках этих модов он выживал.



Также известно, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. На консоли от Microsoft S.T.A.L.K.E.R.2 будет доступна по подписке Game Pass в первый же день релиза. На PlayStation 5 игры не будет, поскольку Sony — главный конкурент Microsoft, с которой у GSC партнерское соглашение и у которой, соответственно, эксклюзивные права.

Отвечая на вопрос, будет ли S.T.A.L.K.E.R.2 поддерживать моды, разработчики заверили, что поддержка должна быть с официального релиза. И в отличие от Microsoft в GSC Game World не спешат обнародовать дату выхода игры, утверждая, что она пока еще не определена.