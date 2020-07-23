Опубликован первый официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 — видео

Украинский разработчик GSC Game World культового шутера от первого лица S.T.A.L.K.E.R анонсировал первый видеоролик, посвященный продолжению игры. Его продемонстрировали публике сегодня на презентации Xbox Games Showcase.

В видео показаны хорошо известные поклонникам игры локации — парк аттракционов в зоне отчуждения, помещения заброшенной больницы и подземные тоннели.

Известно, что игра выйдет как на персональных компьютерах, так и для Xbox Series X. О версии для PlayStation 5 неизвестно. Предварительная дата выхода игры — четвертый квартал 2021 года.