Космылина Луиза Гарифовна

Общая информация

Родилась 5 сентября 1937 года в г. Казань.

Образование

1959 г. — окончила Казанский педагогический институт.

Трудовая деятельность

1959-1962 гг. — учитель русского языка и литературы школы N59, старший воспитатель школы-интерната N

1962-1967 гг. — заведующая отделом, секретарь Татарского областного комитета ВЛКС

1967-1973 гг. — второй секретарь Советского районного комитета КПС

1973-1977 гг. — второй секретарь Вахитовского районного комитета КПС

1977-1991 гг. — секретарь, управляющий делами исполкома Казанского городского Совета народных депутато

1991-2004 гг. — руководитель аппарата администрации города Казан

С января 2004 г. — советник главы администрации Казан

2004-2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлени

С 2005 г. — заведующая музея 1000-летия Казани и национальной культур.

С 2010 г. — заместитель директора Национального Культурного Центра «Казань.

С 2019 г. — врио директор МБУК «Музейный Комплекс Города Казани».

Награды и звания

Заслуженный работник культуры Татарской АСС

Награждена орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд», почетной грамотой Республики Татарстан, почетной грамотой города.Р.».ы.ю.и.и.в.С.С.М.7.т.

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