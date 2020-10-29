Космылина Луиза Гарифовна
Общая информация
Родилась 5 сентября 1937 года в г. Казань.
Образование
1959 г. — окончила Казанский педагогический институт.
Трудовая деятельность
1959-1962 гг. — учитель русского языка и литературы школы N59, старший воспитатель школы-интерната N
1962-1967 гг. — заведующая отделом, секретарь Татарского областного комитета ВЛКС
1967-1973 гг. — второй секретарь Советского районного комитета КПС
1973-1977 гг. — второй секретарь Вахитовского районного комитета КПС
1977-1991 гг. — секретарь, управляющий делами исполкома Казанского городского Совета народных депутато
1991-2004 гг. — руководитель аппарата администрации города Казан
С января 2004 г. — советник главы администрации Казан
2004-2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлени
С 2005 г. — заведующая музея 1000-летия Казани и национальной культур.
С 2010 г. — заместитель директора Национального Культурного Центра «Казань.
С 2019 г. — врио директор МБУК «Музейный Комплекс Города Казани».
Награды и звания
Заслуженный работник культуры Татарской АСС
Награждена орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд», почетной грамотой Республики Татарстан, почетной грамотой города.Р.».ы.ю.и.и.в.С.С.М.7.т.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 29/11
- Телефон: (843) 292-00-03
- Email: nkc-museum1000let@mail.ru
- Сайт: https://nkc-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 29.10.2020