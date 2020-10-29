МБУК РТ Музейный Комплекс Города Казани
Общая информация
Музейный комплекс города Казани» — учреждение социально-культурного назначения, представляющее союз нескольких музеев историко-культурологического профиля: Музея Б. Урманче, Музея А. Мазитова, Галереи-студии И. Зарипова, Дома-музея В. Аксёнова, Картинной галереи К. Васильева, Мемориала «Книга памяти» и Музея национальной культуры в состав которого входит Музей «1000-летия Казани».
Учреждение создано в 1991 году.
1991 — май 2019 г. центром Музейного комплекса был Национальный культурный центр «Казань».
Постановлением Исполкома г. Казани от 16.10.18 г. о реорганизации МБУК НКЦ «Казань» было выделено два юридических лица: МБУК «Казанская городская филармония» и музейный комплекс НКЦ «Казань», который в 2020г. был переименован в МБУК «Музейный комплекс города Казани».
Руководитель — Космылина Луиза Гарифовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 29/11
- Телефон: (843) 292-00-03
- Email: nkc-museum1000let@mail.ru
- Сайт: https://nkc-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 29.10.2020