МБУК РТ Музейный Комплекс Города Казани

Общая информация

Музейный комплекс города Казани» — учреждение социально-культурного назначения, представляющее союз нескольких музеев историко-культурологического профиля: Музея Б. Урманче, Музея А. Мазитова, Галереи-студии И. Зарипова, Дома-музея В. Аксёнова, Картинной галереи К. Васильева, Мемориала «Книга памяти» и Музея национальной культуры в состав которого входит Музей «1000-летия Казани».

Учреждение создано в 1991 году.

1991 — май 2019 г. центром Музейного комплекса был Национальный культурный центр «Казань».

Постановлением Исполкома г. Казани от 16.10.18 г. о реорганизации МБУК НКЦ «Казань» было выделено два юридических лица: МБУК «Казанская городская филармония» и музейный комплекс НКЦ «Казань», который в 2020г. был переименован в МБУК «Музейный комплекс города Казани».

Руководитель — Космылина Луиза Гарифовна.

Дата последнего обновления: