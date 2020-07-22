Калининград для казанцев: особенности национального янтаря

Фото: Екатерина Аблаева

В Калининградской области добывают 90% мирового янтаря. Здесь находят самородки, которые продают на аукционах до 10 млн рублей. В поселке Янтарный казанцам провели мастер-класс по добыче и обработке солнечного камня. «Реальное время» узнало, как отличить оригинал от фальшивки, а также разбиралось в тонкостях производства «солнечного камня» в самом западном регионе России, куда на днях начали летать самолеты компании Nordwind Airlines прямо из Казани.

Янтарная палата в обмен на полсотни гренадеров

На третий день поездки в Калининградскую область группу из Казани повезли в поселок Янтарный, где показали производство по добыче и обработке янтаря. Рассказали о происхождении и применении солнечного камня.

Внешне объемный янтарь на самом деле очень легкий камень, а главное — теплый, не зря называется солнечным, он согревает. В древности янтарь широко распространился, его обожествляли, считалось, что он отгоняет злых духов. В Греции его называли электроном за свойства магнита. В Древнем Риме им украшали жилища знатных людей, а блистательные янтарные арены гладиаторов на солнце представляли невероятное зрелище. Небольшой кусочек можно было выменять на одного здорового, крепкого раба. На Руси из янтаря изготавливали нательные кресты, пуговицы, украшения, делали олифу — янтарный лак. Переселявшиеся от церковных реформ в XVIII веке с территории Речи Посполитой увезли янтарь в Забайкалье и передавали его по наследству.

Самый же искусный шедевр, Янтарную комнату, изготовили по заказу прусского короля Фридриха I, сын которого Фридерик Вильгельм I передал ее в дар Петру Великому. В ответ царь подарил 55 двухметровых гренадеров. По распоряжению Елизаветы Петровны мастера дополнили элементами Янтарную комнату, ее разместили в более просторном помещении в Царском Селе. В 1942 году нацисты за сутки собрали хрупкие сокровища и вывезли в Кенигсберг, где в течение двух лет демонстрировали их в Королевском замке. Но в 1944 году Янтарную комнату снова упаковали в ящики и увезли. Ищут ее до сих пор. Однако отдельные фрагменты из частных коллекций вернулись в Россию. А в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга ее восстановили. «Янтарный комбинат» из Калининградской области поставил для этого 6,5 тонн янтаря, но о нем чуть позже.

О происхождении янтаря люди сложили не одну легенду

О происхождении янтаря люди сложили не одну легенду. Греки рассказывали, что это слезы мифических героев, по другой фантастической версии — это рассыпанное ожерелье волшебной птицы Гауя. Но особенно популярна легенда о подводной богине Юрате и рыбаке Каститисе. Повелитель богов Перкунас разрушил янтарный замок влюбленных, поразив Каститиса. Кусочки янтаря рассеялись по морю.

Солнечные богатыри и недозревшие копало

Янтарь неслучайно ассоциируется с Балтикой: в Калининградской области добывают 90% «солнечного камня». Но, оказывается, есть у него и родственники. Находят янтарь в Украине, Бирме, Японии, Доминикане, рассказали казанцам в музее янтаря в поселке его же имени — Янтарный (таким названиям здесь не приходится удивляться). Но тогда почему застывшая смола сосен и в других уголках планеты не превращалась в янтарь?

Дело в том, что балтийский солнечный камень образовался из живицы особой янтареносной сосны пинус сукцинифера на суше, там, где сейчас Балтийское море. Такие деревья произрастали вплоть до территории нынешней Норвегии и Швеции, но этих растений больше нет на планете. Процесс образования шел 45 млн — 50 млн лет назад. Смола стекала густым потоком, попадала в землю и в воду. Потом по территории Фенноскандии прошли тонны ледника, которые перепахали землю, изменили ландшафт и природные условия.

«Доминиканцы» и «украинцы» образовались позже как минимум на 5 млн лет. Недозревших родственников «балтийца», в которых меньше янтарной кислоты, называют копало (с ударением на второй слог), янтароносная смола тропических деревьев. Зато у латиноамериканского родственника необычная цветовая палитра: попадаются зеленые, фиолетовые, голубые экземпляры. Но и наш солнечный камень не подкачал — у него более 300 оттенков. Цвет камня зависел от того, в какие условия он попадал. Если с дерева падал сразу в воду, бескислородную среду, то приобретал цвет слоновой кости, называют его королевским, он бывает с голубыми пейзажными разводами. Это самый дорогой и редкий камень, такого янтаря всего 3% на планете. Ценятся вишневые, коньячные камни. Зеленый в природе встречается редко. Как добиваются такого цвета — у мастеров множество секретов. Особый интерес вызывают камни с включениями растений и насекомых (находили камень даже с маленькой ящеркой), а также крупные фракции. В цене и каплевидная форма. Например, в коллекции музея «Янтарного комбината» 100 таких «слезинок». Чтобы их найти, за 1,5 года сортировка перебрала 150 тонн янтаря.

«Доминиканцы» и «украинцы» образовались позже как минимум на 5 млн лет

В бусах и браслетах используют большие дорогие камни. Еще более крупные применяют для изготовления фигурок. Камни весом от 1 кг считаются драгоценными, их направляют в Гохран, там принимают решение, выставить самородки на аукцион или оставить в музее. В год в среднем находят до 19 гигантов. Таким камням дают имена. Например, в этом году нашли одного 2-килограммового «Победителя», а еще целую «семью»: «Россиянин», «Россиянка» и килограммовый «Янтаренок» — «родители» весят более 1 кг каждый. Некоторые самородки среди музейных экспонатов превышают 3 кг. Но и это не предел. Копало, который нашли на Суматре, весит 47 кг, а в Бирме добыли 15-килограммовый самородок. В прошлом году в «Янтарь-холле» прошли торги. Аукцион собрал 5 тыс человек, связанных с янтарной индустрией. Выставляли 20 «богатырей». Лот № 13 весом более 2 кг оценили в 1,75 млн рублей. Со слов экскурсовода, стоимость отдельных экземпляров иногда достигает 10 млн рублей.

«Жигули» — за насекомых

Поделочник — художник Александр Лежнев изготавливает изделия из янтаря с 1990-х. Во дворе его дома (она же и мастерская) казанцев гостеприимно встречали янтарные матрешки, медведь, а на скамейке развалился вальяжный кот. Есть тут и янтарный маяк, внутри которого можно подышать полезным янтарным маслом. Янтаря в таких крупных поделках почти 2 тонны. Стоимость сырца зависит от его качества и внешнего вида. Можно купить 1 г за 55 евро, а ведро копало, например, продают за 50 долларов.

— Есть фракции по 300 рублей за килограмм, а некоторые вытягивают на полмиллиона и на миллион. Готовые изделия стоят от 500 рублей и выше. На каждое изделие обязательно, хоть оно и десятилетие пролежит, но найдется свой покупатель. Бусы на полтора миллиона у меня пролежали 5 лет, но купили их. Как-то работал с камнем, внешне обыкновенным, хотел его разрезать. Когда начал вскрывать, заметил там что-то уникальное: веточка дерева внутри оказалась — тоже недавно купили. В 90-х годах, когда еще в гаражах работали, соседи выменяли нитку бус на «Жигули» — в каждой бусине была натуральная мошка, которой больше 45 млн лет — редкая вещь.

Специалисты предупреждают, что янтарь легко спутать с подделкой. Но отличить его можно. Кроме того, что янтарь всплывает в соленой воде, светится под лучами ультрафиолета, если его потереть, он сохраняет тепло, выделяет аромат хвои. Говорят, если взять нагретую иголку и прислонить к янтарю, почувствуете натуральный аромат, а от пластика — запах химии. Если острым предметом провести по природному камню, он будет крошиться, пластик завернется стружкой, на стекле не останется никаких следов. Капля ацетона не повредит янтарю, а на пластике оставит разводы. Идеально расположенные внутри изделия насекомые, как будто они позировали, тоже признак подделки. Конечно, в магазине экспериментов с иголкой и ацетоном никто не позволит провести, но нужно быть внимательными и обращать внимание на цену. Среди дешевых изделий на уличных лотках больше фальшивок.

Есть тут и янтарный маяк, внутри которого можно подышать полезным янтарным маслом

В природе вы не найдете гладкий светящийся или матовый с разводами камень. Красота янтаря спрятана за невзрачной углеродной оберткой. Поделочники обрезают, шлифуют камень, во время этого процесса он источает приятный аромат смолы, за смену удается обработать до 300 граммов камня. Сортировщики перебирают его, разделяют по цвету, размеру — все вручную — очень кропотливая работа. Она небезопасная для тех, кто придает камню завершающий образ: мастера работают с фризой, хотя и не слишком острой, но загрубевшие пальцы у них все в застарелых порезах. Пыль, которая образуется во время обрезки шлифовки, оседает на легкие, поэтому, как правило, на производствах работают в масках. Камешки, которые не удерживают пальцы, идут на декор.

Сачковая добыча

Раньше люди ныряли в море за янтарем. Оно выбрасывало от 40 до 120 тонн древней смолы в год. Янтарным шлаком даже отапливали дома. В XIX веке обнаружили залежи на суше и стали добывать янтарь в шахтах. Один из основателей такой добычи Морис Беккер вырос в бедной семье, продавал картошку. Начал он со своим напарником искать янтарь на Куршской косе, а потом товарищи переехали в Пальмникен, ныне поселок Янтарный, где обнаружили серьезные залежи солнечного камня. Беккер стал богатейшим человеком Восточной Пруссии, построил в Пальмникене дома для местного населения, заложил парк площадью 12 га. В его поместье Шлосс сейчас располагается отель. Но добывать в штольнях при обилии подземных вод и хрупком грунте было опасно. После смерти Беккера открыли карьер, где еще трудились немцы и после Второй мировой войны, до 1951 года, пока окончательно не уехали.

После войны в Янтарном восстанавливали затопленную технику, учились ремеслу. Потом производство пережило еще одну встряску в 2000-х годах, когда продолжалась кадровая чехарда. Техники практически не осталось, все распилили на металлолом. Предприятию грозило банкротство. Но в 2014 году АО «Янтарный комбинат» вошло в госкорпорацию «Ростех». Новая команда Николая Зацепина восстановила не только производство, но и создала в разрушенных помещениях прекрасный музей с современными технологиями и удивительными экспонатами.

Сейчас работы ведут в Приморском карьере, запасов которого хватит еще на 100 лет. Есть еще одно новое, резервное Пальмникинское месторождение — в обоих более 300 тыс. тонн янтаря. Машины ведут вскрытие грунта на 50-метровую глубину. Там, в слое голубой глины, находится 7-10-метровая янтароносная жила. В одном кубометре земли от 1,7 до 3 кг солнечного камня. На отвалы земли подают воду под мощным давлением, чтобы отделить маслянистую глину, а затем янтарные старатели или сачколовы вылавливают крупные камни — от механизированного труда отказались, поскольку он снизил добычу самородков и крупных янтарей. То, что не выловили сачком по трубопроводу направляют на производство для сортировки и помещают в соленую воду, где всплывает янтарь, а затем в другом резервуаре с пресной водой всплывает мелкая органика, древесные остатки. В среднем на предприятии добывают 500 тонн янтаря. Это единственное производство по добыче янтаря открытым карьерным способом в мире. На «Янтарном комбинате» работают более 500 человек. С ноября по апрель, когда приостанавливается добыча, они переходят работать в другие цеха, занимаются ремонтов техники.

Качество янтаря улучшают при помощи термической обработки, а также придают ему форму

Качество янтаря улучшают при помощи термической обработки, а также придают ему форму. Он становится прочнее, но более однородный. В косметологии из янтаря делают кремы, пудры, мыло. Янтарными лаками покрывают музыкальные инструменты, например, скрипки. Правда, от производства лаков «Янтарный комбинат» отказался, при появлении синтезированных аналогов выпуск натуральной продукции стал невыгодным. В сельском хозяйстве используют как удобрение янтарную кислоту, которая, являясь мощным иммуностимулятором, антисептиком, полезна и для человека. Применяют янтарные пластины для отделки

Чистый пляж и деревья — великаны

В войну Пальмникен не разбомбили, но здесь произошла страшная трагедия. В шахте «Анна» покоятся тела почти 7 тыс евреев, которых убили фашисты в январе 1945 года. И это отдельная история, о которой вы узнаете, посетив эти места. Рядом с шахтой установили памятник жертвам Холокоста.

Местную кирху не разрушили, здесь был склад, спортзал, а теперь православный храм Иконы Казанской Божьей матери. В пальмникинском лесу растут могучие исполины: дубы, клены липы, ясени, буки возрастом 350 — 400 лет. Они выполняют важную функцию. Вода в этих краях подходит очень близко к поверхности почвы. Дерево — огромный насос, который поглощает до 300 литров воды в год. Люди здесь бережно относятся к каждому дереву — это природные памятники. Сам поселок еще более тихий, чем, например, Светлогорск или Зеленоградск. За тишиной сюда и приезжают туристы. Как сообщила экскурсовод, квартиру здесь снимают в среднем за 5 тыс рублей в сутки. На затопленном карьере с прозрачной водой погружаются с аквалангисты. Заглядывает сюда и музыкант Андрей Макаревич.

К слову, в Калининградской области нет частных пляжей, все они — муниципальные. И именно пляж в посёлке Янтарный за его чистоту и комфорт первым в России удостоился высокого стандарта Голубого флага в 2016 году.



1 / 35 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева