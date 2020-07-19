Чем пахнет «солнечный камень», как поют дюны и танцует лес

Калининград познакомил татарстанцев со своими чудесами

Фото: Екатерина Аблаева

Небольшие городки на российской Балтике основали пруссы еще в XIII веке, а к СССР они отошли совсем недавно по нынешним меркам — только в 1945 году, вместе с Кенигсбергом (ныне Калининградом). С бывшими Раушеном (Светлогорск) и Кранцем (Зеленоградск) связана богатая история. И сейчас Балтика вдохновляет на творчество и манит туристов из разных стран. В среднем ежегодно здесь бывают полмиллиона туристов. Где находится вилла Владимира Путина, кто доказал теорию относительности и как спасли Куршскую косу — обо всем этом «Реальное время» узнало в Калининградской области, куда на днях начали летать самолеты компании Nordwind Airlines прямо из Казани.

Синергия Востока и Запада

В аэропорту Храброво, который носит имя императрицы Елизаветы, дочери Петра I, рейс из Казани встретили сразу два министра. На брифинге руководитель Министерства по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил:

— У нас с Татарстаном уникальная ситуация: мы два достаточно серьезных региона с точки зрения развития туризма. Но наши продукты практически не конкурируют между собой. Поэтому у нас может быть очень хороший синергетический эффект, когда и жителям Татарстана будет интересно в Калининграде и, наоборот, калининградцам тоже будет интересно съездить в Татарстан — там классно.

Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов рассказал, что Татарстан предлагает калининградцам «восточную сказку в самом центре России», турпакеты уже продаются. Иванов надеется, что у такого проекта двух регионов достаточно долгая перспектива. Уже на первом рейсе из Казани из 189 мест в самолете было заполнено 180. Российский народ, изголодавшийся по путешествиям, в период отпусков ринулся осваивать необъятные просторы страны, которые действительно достойны внимания. Самое главное — оба направления не привязаны к «высокому» сезону, потому что туроператоры предлагают в основном не пляжный отдых. Можно приехать и в октябре, и в ноябре, когда цены будут выгоднее.

— Раньше всегда была проблема с логистикой: перелет через Москву с пересадкой, билет по стоимости — соответствующий… Прежде существовал рейс из Казани в Калининград. Он, честно скажу, не был привязан к туристам — неудобно было им летать. Больше он относился к бизнес-потоку, — заметил татарстанский руководитель о рейсе с самолетами вместимостью 50 человек, которые прекратили летать полгода назад.

Сергей Иванов подчеркнул, что «сейчас расписание очень правильно подстроено для туризма», что, по его мнению, увеличит поток: два вылета в неделю, в четверг и воскресенье и из Казани, и из Калининграда. У путешественников есть выбор: провести в гостях 3, 4 или 7 ночей.

Зазывая гостей в Татарстан, председатель Госкомитета рассказал о том, что порядка 20 отелей республики предлагают акцию: турист оплачивает две ночи, а третью ночь получает бесплатно. Проживание детей — тоже бесплатно. Кроме того, туристы получат скидку 25% примерно в 60 кафе и ресторанах Казани и бесплатную пешеходную экскурсию по центру столицы.

Коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис рассказал, что стоимость билетов из Казани начинается от 5 тысяч рублей, а турпакетов — от 20 тысяч рублей. Предполагается, что рейс будет круглогодичным с расширением частоты полетов следующим летом.

Сосны и воздух вдохновляют на открытия

Если вспомнить историю, Кенигсберг уже в XVIII веке, пусть и ненадолго, но уже однажды побывал российской территорией. В 1758 году, во время Семилетней войны, он отходил к Российской империи за компанию с остальной Восточной Пруссией. Жители города (включая Иммануила Канта) присягнули тогда на верность русской императрице Елизавете Петровне (кстати, ее именем назвали в прошлом году калининградский аэропорт). Потом диспозиция поменялась, но меньше чем через 200 лет, уже по итогам совсем другой войны, величественный Кенигсберг снова сменил «геополитическую прописку».

Планируя поездку в этот западный регион, обязательно уделите внимание не только его областному центру, но и маленьким приморским городкам. Курорты российской Балтики Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский являют собой прелесть этого западного края. Разделяют их несколько десятков километров, и между ними ходят рейсовые автобусы и электрички.

Полчаса по идеальной трассе на автобусе или на «Ласточке» по железной дороге — и вы в 40 километрах от Калининграда, в Светлогорске, бывшем Раушене. Племена язычников в этом местечке жили с XIII века. Первое поселение — Рузе-Мотер, что в переводе с прусского означало «погребное место», появилось здесь с 1258 года. Потом прусские колонисты вытеснили местное население. Город стал называться Раушеном в XVI столетии. Постепенно здесь укрепляли дюны, высаживали растения, облагораживали территорию — и в 1820 году Раушен стал модным курортом.

Соснами, чудесным воздухом Раушена восторгался писатель и философ Томас Манн, в его честь в городе установили памятный знак. Местные гиды уверяют туристов в том, что именно тут была сформулирована теория относительности — похоже, только здесь вопрос ее авторства оставляют под вопросом. Дело в том, что в Раушене жил немецкий математик Давид Гильберт — его в этих местах и «назначили» автором открытия, которое потом опубликовал якобы более расторопный Эйнштейн. Оставим их в этом наивном патриотизме и двинемся дальше.

До Первой мировой войны каждый третий отдыхающий на этом курорте был русским. Поэтому тут издавались русскоязычные газеты и журналы, а в библиотеках хранились книги на русском языке. Сюда приезжали на целое лето. В Раушене было как минимум не скучно: играли в карты, делали ставки на ипподроме.

А вокруг — тишина

Все достопримечательности Светлогорска можно изучить за один день. Маленький, уютный — тем он и прекрасен. Здесь накрывает невероятное умиротворение, как будто время останавливается, и не надо никуда спешить. Это какие-то особые оздоровительные процедуры: улицы и дворики миниатюрных отелей завораживают живительной тишиной, которая «перезапускает» уставший организм приехавшего отпускника.

Светлогорск стоит на террасах: у самого моря берега поднимаются до 45 метров. Раньше на возвышенностях были только пески, со временем город наступал на них снизу: верхние террасы засаживали растениями, а потом и застраивали. Весь городок выложен брусчаткой, жители гордятся дорогой на въезде в город. Этой мостовой 150 лет — настоящий памятник истории. Здесь 13 тысяч жителей, которые зарабатывают в основном на туризме. На каждого жителя в среднем в год приходится 45 отдыхающих. Летом, как правило, в популярном Светлогорске переполнены апартаменты, отели, съемные квартиры. Привычная температура Балтийского моря летом — 15—19 градусов, лишь в аномальную жару она повышается до 25 градусов. В первый день приезда туристов из Казани было прохладно, кофты и куртки у отдыхающих на Балтике всегда наготове. Но зимой — наоборот: рассказывают, что зимой при минусовой температуре воздуха от теплого Гольфстрима над водой иногда стоит пар.

Недалеко от железнодорожного вокзала расположилось необычное бревенчатое здание в несколько этажей, в норвежском стиле с деревянным декором. Его построили в начале XX столетия по заказу Германа Клааса, основателя Кенигсбергского зоопарка — ботанического сада. Потом дом купил бургомистр, он сдавал там 24 спальных местах для отдыхающих — и тогда, и теперь летом в Светлогорске было тесно от приезжающих гостей. Дом называют «вилла на море», «охотничий домик», а еще — «дом Красной Шапочки» или «дом Звездочета», тех самых, из советского фильма с Яной Поплавской и Евгением Евстигнеевым. Красная Шапочка в фильме заходила именно в это здание, от чего светлогорцы приходили в восторг, когда смотрели сказку. Дом не раз реставрировали, поднимая домкратом, меняли у него фундамент. Из ведения Минобороны он перешел к частному лицу и снова восстанавливается. В поселках Калининградской области снимали и продолжают снимать фильмы. В сериале «Андреевский флаг» фигурируют Балтийск, Светлогорск, Калининград, река Преголя.

Величественно возвышается в центре города здание бывшей Ратуши 1908 года постройки. Кроме библиотеки и Общественного совета, там была водонапорная башня, где добывали воду из артезианских источников. Теперь здесь водогрязелечебница, в ней даже подогревают соленую воду для оздоровительных процедур — для тех, кому противопоказано холодное море. Словно зеленый мох, по зданию расползается североамериканский виноград, а наверху башню украшают затейливые часы.

В парке, где растут 450-летние липы, в аккуратном здании в стиле фахверка (с каркасными балками снаружи дома) с огромной крышей разместился органный зал на 250 человек. Его организовали на месте разрушенной капеллы. От недостатка места во дворах домов строили совсем крохотные мезонины для приезжих. У старинных домов в стиле неоготики, неоклассицизма, фахверка большие мансардные крыши. А современные здания в городе по архитектурной концепции стараются вписать в окружающую историческую застройку.

Президент опекает Балтику

Город особенно преобразился в последние годы, когда страна готовилась к чемпионату мира по футболу. Здесь появилось много современных вилл, стоимость которых варьируется от 65 млн до 900 млн рублей. Шесть лет назад, после того как не заладились отношения с Латвией и россияне перестали массово выезжать в Юрмалу, в Светлогорске очень быстро завершили долгострой, который превратился в просторный «Янтарь-холл» со стенами, напоминающими дюны или волны. Ежегодно здесь «голосит» КиВиН — правда, нынешнее лето по понятным причинам стало исключением.

Строительство объектов в Светлогорске курирует Владимир Путин, который, по словам местных, часто наведывается сюда. А еще говорят, что неподалеку, в Пионерском, и у него тоже есть вилла. Два года назад на январские праздники случился в Светлогорске сильнейший ураган. Разрушительная сила стихии разломила набережную надвое, и из трещины забил фонтан морской воды. Светлогорцы понимали, что предстоит долгое восстановление. Но они считают, что именно с легкой руки главы государства набережную быстро привели в порядок. Кроме того, здесь отстраивают новую километровую набережную — намывают песок и отвоевывают берег у моря.

Есть в Светлогорске и янтарная мастерская, где можно посмотреть на работу ювелира. «Солнечный камень», если его поджечь, не плавится, не лопается, а горит, а при обработке от него исходит аромат хвои и смолы (оно и понятно, ведь он и есть застывшая за миллионы лет смола). Янтарь не тонет в соленой воде, в отличие от обычных камней и стекляшек, но тонет в пресной. Но это не значит, что море так и несет на волнах янтарь туристам. Балтика — слабосоленая, на российском побережье — всего 6—8 промилле. Поэтому охотники за янтарем ныряют на глубину. Работа эта опасная, и не один десяток ловцов, к сожалению, погиб за последние годы в Светлогорске.

После того, как вы отведаете морские и речные блюда в «Доме рыбака», рассмотрите скульптурные фигуры нимфы, лягушки, надышитесь соснами и морем, вернуться в отель можно, поднявшись на канатной дороге.

Город котов и камбалы

Зеленоградск, бывший Кранц, — еще один старинный город в Калининградской области, основанный в 1252 году. Через него проходили транспортные и торговые тракты. По дорогам Восточной Пруссии ездили философ Дидро, сказочник и юрист Гофман, нередко бывал здесь Петр I. Эти места связаны и с братьями Гримм, у которых есть сказка о старике, злой старухе и волшебной камбале, королеве Балтийского моря, — знакомый нам с детства сюжет Пушкин позаимствовал у немецких сказочников. Кстати, эмблема города — венок и камбала, и в Зеленоградске знают секреты ее приготовления.

Город подпитывает минеральная вода, поднимающаяся из пластов пород возрастом 265 млн лет. Кто-то приезжает сюда за спа и всевозможными лечебными процедурами, а кто-то получает заряд от солнца, воздуха и морской воды. Зеленоградск отличается от Светлогорска равнинным рельефом. У историка моды Александра Васильева здесь есть квартира.

После второй мировой войны, когда немецкое население выселялось из города, многие из них вынуждены были оставить здесь своих питомцев. И коты стали стражами Зеленоградска. Здесь настоящий их культ. Есть даже котошеф, помощник мэра Елена Логунова, она прикармливает и присматривает за животными. Они тут всюду: в инсталляциях, рисунках на стенах. И, конечно, специально для котов придумали целый «Мурариум» — музей, где собраны 4,5 тыс. изображений котов со всего света. А сам «Мурариум» разместился в чудесной водонапорной башне начала XX века. Наверху у нее обзорная площадка, с которой видно Куршскую косу и пентхаус, который обычно арендуют новобрачные. Для города с численностью 16 тыс. человек в Зеленоградске серьезная концентрация музеев. Да еще каких! музей ангелов, музей «ФилоСовия», где проводят философские вечера. А в музее скелетов и черепов посетители вовсе не пугаются, а хохочут до слез. Почему? Приедете — узнаете!

Поющие дюны и танцующий лес

От Зеленоградска простирается природная сокровищница Калининградской области, объект охраны ЮНЕСКО — Куршская коса, которая разделяет соленое Балтийское море и пресный Куршский залив. В древности здесь проживали балтийские племена курши, а один из поселков сейчас называется Куршале, что созвучно наименованию альпийского курорта. И наш курорт тоже удивляет своими красотами. Тянется коса на 98 км, но на 49-м проходит граница между Россией и Литвой. Самое широкое место в 4 км находится примерно посередине, на литовской стороне, самое узкое длиной 380 м — недалеко от Зеленоградска, в поселке Лесном. На российской территории простирается длиннющий пляж из кварцевого песка в 42 км. Вот где раздолье любителям пожариться на солнце! При 26 градусах море все-таки холодное, но к этому быстро привыкаешь. А песок под ногами мягко поскрипывает, и в голову приходит странное сравнение с сахарной ватой. Говорят, благодаря своему свойству пески при ветре здесь издают красивый звук, поэтому их называют поющими дюнами.

Но о дюнах рассказ отдельный. Когда-то 250 гектаров здесь занимали болота, которые засадили растительностью. А после Семилетней войны люди начали отстраивать города и нещадно вырубать леса. Природа начала мстить человеку: освобожденные от корневой системы дюны пришли в движение и смели 13 близлежащих поселков. В конце XVIII века взялись за восстановление территории. Но долгое время дома в этой местности люди строили двухэтажные с дверью и на втором этаже, потому что жилье просто засыпало песком. Через 100 лет работу завершил ученый, как его потом окрестили, «дюнный король», Франц Эфа. Разрушающий процесс остановили, создали вал высотой 15 м и длиной 92 км, но укрепление ведется до сих пор: создают из веток забор, а дюны засаживают растениями-песколюбами. На косе собрали интродуценты из разных уголков земного шара, от тундры до Сахары, — до 500 видов растений. В результате здесь создали богатый ботанический сад.

Если подняться на 60 метров вверх, на так называемую высоту Эфа, пройдя почти полтора километра, то перед вами откроется все великолепие местной природы. Серые и зеленые дюны, которые остановили движение песка; белые тающие дюны, по которым строго запрещается ходить, — они находятся под охраной (штраф за нарушение запрета — до 6 тыс. рублей). Слева их омывает залив, справа — море, более насыщенного синего цвета. А с другой стороны — чудесная изумрудная зелень. Если дюны на Куршской косе поют, то деревья здесь танцуют. Есть в «танцующем лесу» такие экземпляры, стволы которых закручены у основания или прижаты к земле, у некоторых стволы расходятся, напоминая лиру. Ученые предполагают, что когда деревьям было 5—6 лет, гусеница уничтожила верхнюю почку и заставила растения выпустить боковые стволы. Но есть и биоэнергетические, и геоаномальные предположения. А по фантастической версии, когда героиня легенды играла на арфе, то в это время все живое двигалось, но когда она отложила в сторону инструмент, деревья застыли в таком странном положении. Их, правда, осталось немного — всего 12 таких уникумов во всем лесу...

Продолжение следует