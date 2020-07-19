В казанском Музее социалистического быта празднуют 40-летие московской Олимпиады

Как Олимпиаду продвигали среди жителей СССР на бытовом уровне

Фото: Максим Платонов

Сегодня исполняется 40 лет со дня открытия летней Олимпиады в Москве 1980 года. Этот ностальгический юбилей ознаменовался в казанском Музее социалистического быта выставкой «Олимпиаде-80 — 40 лет». Она открылась в пятницу, и в ней больше тысячи экспонатов, которые собирались в течение 15 лет по городам и весям бывшего Советского Союза.

40 лет назад открылась «форточка» в железном занавесе

Подготовка к Олимпиаде-80 началась с середины 1970 годов. Пожалуй, ни в одной стране мира так серьезно к проведению Олимпийских игр не отнеслись: нужно было показать всему миру превосходство социалистического строя как такового, а особенно — плановой экономики. Перед властями стояла серьезная задача: объяснить гражданам огромной страны, насколько важен этот праздник мира, спорта и дружбы. И это достигалось не только бравурными статьями в газетах, восхваляющими превосходство советского спорта, но и вещами, происходившими на самом бытовом уровне. Советская промышленность начала выпускать огромное количество сувенирной продукции, грампластинок, значков, почтовых марок, посуды, игрушек, фото- и радиотехники, одежды и обуви с символикой предстоящего события.

Но плановая экономика уже не могла обеспечить должного эффекта перед тысячами иностранных гостей. Власти включали разнообразные рычаги, чтобы создать иллюзию благоденствия и благополучия. Закрывали на въезд столичные города (в период Олимпиады в Москву, Ленинград, Таллин, где проходили соревнования, можно было попасть только в составе организованных тургрупп). Неблагонадежные элементы высылали из городов. А магазины, как никогда раньше (и позже, до самого распада СССР), наполнили товарами.

Финляндия тогда сильно СССР выручила в плане одноразовых кетчупов, салфеток, расфасованных продуктов, сладостей — у Союза просто не было соответствующих тиражированных технологий производства таких вещей. Не секрет, что было завезено в страну множество импортных продуктовых линий (правда, они не маркировались как импортные). Интересная деталь: McDonald’s хотел «зайти» на Олимпиаду в качестве спонсора и открыть в Москве три ресторана. Тогда советское руководство на это не согласилось — до первого московского гамбургера оставалось еще около десятка лет.

Конечно, советским властям все это обходилось недешево, и в какой-то момент Брежнев начал даже сомневаться в целесообразности проведения Игр. И даже Черненко он писал письмо с сомнениями. Но в итоге Олимпиада состоялась, хотя обошлась гораздо дороже, чем предполагалось.

Рустем Валиахметов, основатель казанского Музея соцбыта, рассказывает:

— Мы не стали делать ставку на архивные фотографии и вырезки из газет, как делают многие другие музеи. Это очевидно, и это покажут без нас, мы же не музей спорта. А мы решили продемонстрировать самый бытовой уровень восприятия той эпохи. Потому что начиная с момента принятия решения в СССР стало налаживаться производство сувениров. Очень многие из них были посвящены спорту, советские люди почувствовали, что начало открываться окно в большой мир. Даже и не окно, а «форточка» в железном занавесе. Невозможно, занимаясь темой соцбыта, обойти стороной тему Олимпиады-80. 200-миллионный народ был в ожидании, и ему несколько лет напоминали в магазинах о том, чего он ждет. И никто никогда не стеснялся этой эмблемы — ни на чемодане, ни на фотоаппарате, ни на футболке.

От копеечных календариков до бриллиантовых сережек

С этого момента очень многое начало получать олимпийскую символику — начиная с самых дешевых, копеечных вещей. Тут и одноразовые салфетки в самолетах Аэрофлота, и календарики, и спички. И здесь, на выставке, это все представлено. Переливающиеся календарики, картинка на которых меняется с Мишки на логотип Олимпиады при изменении угла зрения. Резиновый брелок для ключей. Спичечные коробки и почтовые конверты. Пластмассовые мишки (с явными следами детских зубов на ушах — а значит, явно проходившие минимум через одного советского ребенка).

Бытовые сувениры, представленные на витринах музея, самые неожиданные. Например, тюлевая занавеска с фигурой олимпийского Мишки и самый настоящий настенный ковер (правда, маленький) с символикой Олимпиады, вытканный в Узбекистане. Меховое панно на стену, сделанное советскими оленеводами, — где вы еще увидите медведя из оленьего меха? Нарды и шахматы с логотипом Олимпиады, очечник с весьма примитивным нанесением, в котором с трудом угадывается все тот же несчастный медведь.

Рустем Валиахметов рассказывает: были, конечно, и очень дорогие вещи. Надо понимать, что Мишка или логотип сразу же прибавляли товару добавочной стоимости — разница между обычным товаром и «олимпийским» шла в казну государства. Наценка могла быть от нескольких копеек (в случае тех же спичек) до нескольких десятков рублей (в случае радио, магнитофонов или фотоаппаратов).

Советские жители с удовольствием носили олимпийскую символику и на себе: в музее представлены несколько галстуков с кольцами и логотипами, рубашки-батники (на которых пять колец причудливо разбросаны между узором «в индийский огурец), холщовые сумки, украшенные всевозможными медведями.

А Валиахметов рассказал корреспондентам «Реального времени» о самом дорогом олимпийском сувенире, о котором слышал, — о бриллиантовых серьгах, воспроизводящих символы Олимпиады. Понятное дело, что заполучить такие в музей было бы слишком сложно даже для Рустема.

Зато в музее есть несколько очень наивных, трогательных, не очень тонко сделанных произведений сувенирного искусства. Вот гимнастка в купальнике: Валиахметов подозревает, что ее вырезали из дерева в местах не столь отдаленных (кстати, тюрьмы были одним из крупных центров производства олимпийских сувениров). А вот деревянная доска, на которой чья-то неверная рука выжгла олимпийского Мишку (и это самый несчастный медведь в мире, поверьте нам).

Случай в полиции, переезд пожилой дамы, подарки из Финляндии и Армении

Один из небанальных экспонатов — резиновый придверный коврик с олимпийскими кольцами. При взгляде на него сразу понимаешь: этой вещи не может быть меньше 40 лет, уж очень много ног по нему прошлись. Но — кольца! Валиахметов рассказывает историю его приобретения:

— Иду я как-то раз по Япеева. И вижу на входе в отдел милиции этот коврик. Сразу же, конечно, заинтересовался. Но не красть же его. Зашел к начальнику отдела, говорю: так, мол, и так, отдайте коврик. Он очень долго не мог понять, чего я от него хочу и зачем мне эта рухлядь. В итоге махнул рукой: «Забирай!» А я через пару дней купил новый коврик и привез им взамен пожертвованного.

Изящный фарфоровый сервиз с логотипом Олимпиады — несколько тончайших чашек и вычурный заварочный чайник — выглядят легкими и воздушными. Его, как рассказывает директор музея, принесла одна казанская дама. Она переезжала, этот чайный сервиз оказался лишним в новом доме — и она решила сдать его музею со словами: «Здесь я его покупала когда-то — здесь, в Казани, он пусть и останется».

А вот будильник: на нем все те же пять колец и логотип «Севани». Очевидно, его сделали в Армении в конце семидесятых. Директор музея подтверждает корреспонденту «Реального времени»: да, действительно, этот будильник привезли в музей гости из Еревана, которые, в свою очередь, нашли его на блошином рынке.

А вот огромный медведь — кажется, он из фаянса. На его долю выпало изрядно попутешествовать. Один из финских друзей Музея соцбыта в 1980 году присутствовал на московской Олимпиаде. Там он и купил этого здоровенного зверя. Привез его в Финляндию, около трех десятков лет Мишка имел финскую прописку. А потом приехал обратно в Россию — хозяин решил подарить его музею.



Олимпиада стала второй маркетинговой встряской для советской промышленности

Продукция, посвященная Олимпиаде, являла собой вторую волну маркетингового безумия, которая накрыла Советский Союз. Первой был полет Гагарина, в 1960-х страна захлебнулась в тематических марках, конвертах, елочных игрушках, неелочных игрушках, часах, посуде, радиоприемниках, множестве других вещей, неоднозначно намекавших на космическую тему.

— Эпоха Олимпиады — торжество яркости, торжество спортивности. Форточка в мир была открыта, пускай железный занавес уже существовал. Молодежь носила яркие цвета: посмотрите, какие рубашки, какие безумные цвета, какие рисунки! И самое интересное — они были действительно модные, востребованные, — говорит Валиахметов.

Мы видим редкий экспонат: журнал «Новые товары» 1978 года с разделом «Гостям Олимпиады». Если ему верить, то гостям Олимпиады предлагались, к примеру, «яркие платки», «добротные мужские и женские костюмы», «монофоническая радиола», «радиоаппаратура производства ГДР». Директор музея рассказывает, что это был своего рода каталог того, что якобы можно было приобрести в советских магазинах. Разумеется, «радиоаппаратура производства ГДР» во второй половине семидесятых в СССР, конечно, продавалась, но далеко не всем. Впрочем, не будем о грустном, перейдем к мишкам.

Плюшевый, надувной, фарфоровый, стеклянный, деревянный...

Конечно же, без олимпийского Мишки на такой выставке никуда. И ее создатели не подкачали. Каких только медведей здесь нет! И изящный фарфоровый все с того же Ленинградского фарфорового завода. И Мишка производства оленеводов (о нем мы уже говорили выше). И медведь, выложенный художественной соломкой (есть в нем что-то неуловимо супрематическое). И несколько десятков пластмассовых медведей, стоящих в одной и той же позе. Мишки на значках, на пакетах с ручками (явно переживших много стирок), на спичечных упаковках, на игрушечных машинках, на футболках — проще перечислить, на чем их нет.

А вот на веревке подвешен прищепками за уши крупный мягкий игрушечный медведь. За сорок лет он не потерял ни одного глаза, остается по-прежнему задорен и лохмат.

Рустем Валиахметов показывает своего любимого медведя: резиновый брелок для ключей.

— Это была моя детская мечта. Я видел его в киоске Союзпечати, и стоил он целых шесть рублей. И я все думал — кто же его может купить за такие дикие деньги? А теперь такой же есть у меня в музее, гештальт закрыт.

Автор олимпийского медведя, художник Виктор Чижиков, несколько лет назад был в гостях в санкт-петербургском филиале Музея соцбыта. Там есть его автограф.



— Кстати, олимпийский Мишка очень похож на самого Чижикова внешне. Такое ощущение, что он это доброе лицо с улыбкой с себя рисовал. Впрочем, есть у нас и дочижиковский Мишка, прототип, — на нем нет колечек, и у него попроще морда. Может быть, Чижиков поэтому не цепляется так за свои авторские права по отношению к этому символу советской эпохи, что делал его на готовом прототипе? Не знаю. В любом случае, если сравнивать с тем же Чебурашкой Успенского, у этих двух олимпийских символов нашей страны совершенно разный бэкграунд... — говорит Валиахметов.



1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов