В казанском Музее социалистического быта празднуют 40-летие московской Олимпиады
Как Олимпиаду продвигали среди жителей СССР на бытовом уровне
Сегодня исполняется 40 лет со дня открытия летней Олимпиады в Москве 1980 года. Этот ностальгический юбилей ознаменовался в казанском Музее социалистического быта выставкой «Олимпиаде-80 — 40 лет». Она открылась в пятницу, и в ней больше тысячи экспонатов, которые собирались в течение 15 лет по городам и весям бывшего Советского Союза.
40 лет назад открылась «форточка» в железном занавесе
Подготовка к Олимпиаде-80 началась с середины 1970 годов. Пожалуй, ни в одной стране мира так серьезно к проведению Олимпийских игр не отнеслись: нужно было показать всему миру превосходство социалистического строя как такового, а особенно — плановой экономики. Перед властями стояла серьезная задача: объяснить гражданам огромной страны, насколько важен этот праздник мира, спорта и дружбы. И это достигалось не только бравурными статьями в газетах, восхваляющими превосходство советского спорта, но и вещами, происходившими на самом бытовом уровне. Советская промышленность начала выпускать огромное количество сувенирной продукции, грампластинок, значков, почтовых марок, посуды, игрушек, фото- и радиотехники, одежды и обуви с символикой предстоящего события.
Но плановая экономика уже не могла обеспечить должного эффекта перед тысячами иностранных гостей. Власти включали разнообразные рычаги, чтобы создать иллюзию благоденствия и благополучия. Закрывали на въезд столичные города (в период Олимпиады в Москву, Ленинград, Таллин, где проходили соревнования, можно было попасть только в составе организованных тургрупп). Неблагонадежные элементы высылали из городов. А магазины, как никогда раньше (и позже, до самого распада СССР), наполнили товарами.
Финляндия тогда сильно СССР выручила в плане одноразовых кетчупов, салфеток, расфасованных продуктов, сладостей — у Союза просто не было соответствующих тиражированных технологий производства таких вещей. Не секрет, что было завезено в страну множество импортных продуктовых линий (правда, они не маркировались как импортные). Интересная деталь: McDonald’s хотел «зайти» на Олимпиаду в качестве спонсора и открыть в Москве три ресторана. Тогда советское руководство на это не согласилось — до первого московского гамбургера оставалось еще около десятка лет.
Конечно, советским властям все это обходилось недешево, и в какой-то момент Брежнев начал даже сомневаться в целесообразности проведения Игр. И даже Черненко он писал письмо с сомнениями. Но в итоге Олимпиада состоялась, хотя обошлась гораздо дороже, чем предполагалось.
Рустем Валиахметов, основатель казанского Музея соцбыта, рассказывает:
— Мы не стали делать ставку на архивные фотографии и вырезки из газет, как делают многие другие музеи. Это очевидно, и это покажут без нас, мы же не музей спорта. А мы решили продемонстрировать самый бытовой уровень восприятия той эпохи. Потому что начиная с момента принятия решения в СССР стало налаживаться производство сувениров. Очень многие из них были посвящены спорту, советские люди почувствовали, что начало открываться окно в большой мир. Даже и не окно, а «форточка» в железном занавесе. Невозможно, занимаясь темой соцбыта, обойти стороной тему Олимпиады-80. 200-миллионный народ был в ожидании, и ему несколько лет напоминали в магазинах о том, чего он ждет. И никто никогда не стеснялся этой эмблемы — ни на чемодане, ни на фотоаппарате, ни на футболке.
От копеечных календариков до бриллиантовых сережек
С этого момента очень многое начало получать олимпийскую символику — начиная с самых дешевых, копеечных вещей. Тут и одноразовые салфетки в самолетах Аэрофлота, и календарики, и спички. И здесь, на выставке, это все представлено. Переливающиеся календарики, картинка на которых меняется с Мишки на логотип Олимпиады при изменении угла зрения. Резиновый брелок для ключей. Спичечные коробки и почтовые конверты. Пластмассовые мишки (с явными следами детских зубов на ушах — а значит, явно проходившие минимум через одного советского ребенка).
Бытовые сувениры, представленные на витринах музея, самые неожиданные. Например, тюлевая занавеска с фигурой олимпийского Мишки и самый настоящий настенный ковер (правда, маленький) с символикой Олимпиады, вытканный в Узбекистане. Меховое панно на стену, сделанное советскими оленеводами, — где вы еще увидите медведя из оленьего меха? Нарды и шахматы с логотипом Олимпиады, очечник с весьма примитивным нанесением, в котором с трудом угадывается все тот же несчастный медведь.
Рустем Валиахметов рассказывает: были, конечно, и очень дорогие вещи. Надо понимать, что Мишка или логотип сразу же прибавляли товару добавочной стоимости — разница между обычным товаром и «олимпийским» шла в казну государства. Наценка могла быть от нескольких копеек (в случае тех же спичек) до нескольких десятков рублей (в случае радио, магнитофонов или фотоаппаратов).
Советские жители с удовольствием носили олимпийскую символику и на себе: в музее представлены несколько галстуков с кольцами и логотипами, рубашки-батники (на которых пять колец причудливо разбросаны между узором «в индийский огурец), холщовые сумки, украшенные всевозможными медведями.
А Валиахметов рассказал корреспондентам «Реального времени» о самом дорогом олимпийском сувенире, о котором слышал, — о бриллиантовых серьгах, воспроизводящих символы Олимпиады. Понятное дело, что заполучить такие в музей было бы слишком сложно даже для Рустема.
Зато в музее есть несколько очень наивных, трогательных, не очень тонко сделанных произведений сувенирного искусства. Вот гимнастка в купальнике: Валиахметов подозревает, что ее вырезали из дерева в местах не столь отдаленных (кстати, тюрьмы были одним из крупных центров производства олимпийских сувениров). А вот деревянная доска, на которой чья-то неверная рука выжгла олимпийского Мишку (и это самый несчастный медведь в мире, поверьте нам).
Случай в полиции, переезд пожилой дамы, подарки из Финляндии и Армении
Один из небанальных экспонатов — резиновый придверный коврик с олимпийскими кольцами. При взгляде на него сразу понимаешь: этой вещи не может быть меньше 40 лет, уж очень много ног по нему прошлись. Но — кольца! Валиахметов рассказывает историю его приобретения:
— Иду я как-то раз по Япеева. И вижу на входе в отдел милиции этот коврик. Сразу же, конечно, заинтересовался. Но не красть же его. Зашел к начальнику отдела, говорю: так, мол, и так, отдайте коврик. Он очень долго не мог понять, чего я от него хочу и зачем мне эта рухлядь. В итоге махнул рукой: «Забирай!» А я через пару дней купил новый коврик и привез им взамен пожертвованного.
Изящный фарфоровый сервиз с логотипом Олимпиады — несколько тончайших чашек и вычурный заварочный чайник — выглядят легкими и воздушными. Его, как рассказывает директор музея, принесла одна казанская дама. Она переезжала, этот чайный сервиз оказался лишним в новом доме — и она решила сдать его музею со словами: «Здесь я его покупала когда-то — здесь, в Казани, он пусть и останется».
А вот будильник: на нем все те же пять колец и логотип «Севани». Очевидно, его сделали в Армении в конце семидесятых. Директор музея подтверждает корреспонденту «Реального времени»: да, действительно, этот будильник привезли в музей гости из Еревана, которые, в свою очередь, нашли его на блошином рынке.
А вот огромный медведь — кажется, он из фаянса. На его долю выпало изрядно попутешествовать. Один из финских друзей Музея соцбыта в 1980 году присутствовал на московской Олимпиаде. Там он и купил этого здоровенного зверя. Привез его в Финляндию, около трех десятков лет Мишка имел финскую прописку. А потом приехал обратно в Россию — хозяин решил подарить его музею.
Олимпиада стала второй маркетинговой встряской для советской промышленности
Продукция, посвященная Олимпиаде, являла собой вторую волну маркетингового безумия, которая накрыла Советский Союз. Первой был полет Гагарина, в 1960-х страна захлебнулась в тематических марках, конвертах, елочных игрушках, неелочных игрушках, часах, посуде, радиоприемниках, множестве других вещей, неоднозначно намекавших на космическую тему.
— Эпоха Олимпиады — торжество яркости, торжество спортивности. Форточка в мир была открыта, пускай железный занавес уже существовал. Молодежь носила яркие цвета: посмотрите, какие рубашки, какие безумные цвета, какие рисунки! И самое интересное — они были действительно модные, востребованные, — говорит Валиахметов.
Мы видим редкий экспонат: журнал «Новые товары» 1978 года с разделом «Гостям Олимпиады». Если ему верить, то гостям Олимпиады предлагались, к примеру, «яркие платки», «добротные мужские и женские костюмы», «монофоническая радиола», «радиоаппаратура производства ГДР». Директор музея рассказывает, что это был своего рода каталог того, что якобы можно было приобрести в советских магазинах. Разумеется, «радиоаппаратура производства ГДР» во второй половине семидесятых в СССР, конечно, продавалась, но далеко не всем. Впрочем, не будем о грустном, перейдем к мишкам.
Плюшевый, надувной, фарфоровый, стеклянный, деревянный...
Конечно же, без олимпийского Мишки на такой выставке никуда. И ее создатели не подкачали. Каких только медведей здесь нет! И изящный фарфоровый все с того же Ленинградского фарфорового завода. И Мишка производства оленеводов (о нем мы уже говорили выше). И медведь, выложенный художественной соломкой (есть в нем что-то неуловимо супрематическое). И несколько десятков пластмассовых медведей, стоящих в одной и той же позе. Мишки на значках, на пакетах с ручками (явно переживших много стирок), на спичечных упаковках, на игрушечных машинках, на футболках — проще перечислить, на чем их нет.
А вот на веревке подвешен прищепками за уши крупный мягкий игрушечный медведь. За сорок лет он не потерял ни одного глаза, остается по-прежнему задорен и лохмат.
Рустем Валиахметов показывает своего любимого медведя: резиновый брелок для ключей.
— Это была моя детская мечта. Я видел его в киоске Союзпечати, и стоил он целых шесть рублей. И я все думал — кто же его может купить за такие дикие деньги? А теперь такой же есть у меня в музее, гештальт закрыт.
Автор олимпийского медведя, художник Виктор Чижиков, несколько лет назад был в гостях в санкт-петербургском филиале Музея соцбыта. Там есть его автограф.
— Кстати, олимпийский Мишка очень похож на самого Чижикова внешне. Такое ощущение, что он это доброе лицо с улыбкой с себя рисовал. Впрочем, есть у нас и дочижиковский Мишка, прототип, — на нем нет колечек, и у него попроще морда. Может быть, Чижиков поэтому не цепляется так за свои авторские права по отношению к этому символу советской эпохи, что делал его на готовом прототипе? Не знаю. В любом случае, если сравнивать с тем же Чебурашкой Успенского, у этих двух олимпийских символов нашей страны совершенно разный бэкграунд... — говорит Валиахметов.
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