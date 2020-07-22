Аналитика «Реального времени»: количество личных банкротств в России выросло в полтора раза

Тогда как бизнес из-за моратория федерального правительства начали банкротить реже — на треть

Количество стартовавших процедур о финансовой несостоятельности компаний в первом полугодии 2020 года в России упало на треть и резко снизилось почти во всех регионах, в том числе в Татарстане — на 20%, а в Башкортостане — сразу вдвое. Очевидно, дело в моратории правительства России, который ввел запрет на инициирование процедуры финансовой несостоятельности должника его кредитором. Однако ограничения не распространяются на тех должников, которые решили банкротиться сами — в первую очередь это так называемые «физики» и ИП. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», закредитованные граждане и индивидуальные предприниматели в пандемию начали объявлять о банкротстве в полтора раза чаще. По окончании моратория это ожидает и бизнес покрупнее.

Отсрочка до октября

Напомним, «Реальное время» в исследовании регистраций и ликвидаций бизнесов в пандемию писало о заметном снижении числа новых банкротств предприятий, особенно в апреле и мае этого года (после резкого всплеска ликвидаций в предкарантинном марте). Одной из причин этого явления эксперты назвали мораторий, введенный правительством на банкротства компаний по инициативе кредитора. Он должен не допустить повального коллапса малого, среднего, да и крупного бизнеса, вследствие обострившейся в локдаун невозможности платить по обязательствам.

Сам мораторий, анонсированный перед карантином президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта, вступил в силу с 1 апреля и формально состоял из двух актов и законопроектов. Первым — ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — был установлен сам мораторий. А 17 апреля Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки (законопроект №685368-71), которыми предусматривала возможность, что должник вправе заявить об отказе от применения в отношении него моратория на банкротство.

Таким образом правительство Михаила Мишустина сделало невозможным подать заявление о признании должника банкротом, если он попал в список наиболее пострадавших компаний от коронавируса или в перечни системообразующих и стратегических организаций. И добавила исключение — «если должник сам заявит об отказе от применения в отношении него моратория и сведения о таком отказе будут опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве».

Проверить, предусмотрен ли запрет на банкротство вашей компании или компании-контрагента можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России. Срок моратория заканчивается 6 октября 2020 года. Сам он, к слову, совсем не запрещает кредиторам в период действия моратория подавать иски о взыскании долгов с должников (нельзя лишь подавать заявление о признании должника банкротом — если должник входит в какой-либо спасительный перечень).

Впервые за многие годы в первом полугодии 2020 года резко сократилось количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Фото agro.tatarstan.ru

Количество банкротств компаний в первом полугодии 2020 года в РФ упало на треть

Одновременно была приостановлена обязанность юридических и физических лиц подавать заявления о своем банкротстве: должник сегодня вправе, но вовсе не обязан инициировать свое банкротство. Это важное уточнение, не только объясняющее парадоксы статистики как по юридическим, так и по физическим лицам. Вследствие этого правила, если должник самостоятельно решает подать на банкротство во время действия моратория, то упрощается заключение мирового соглашения, то есть для его заключения теперь достаточно большинства голосов присутствующих на общем собрании кредиторов.

Послаблениями компании решили воспользоваться вовсю. Так, впервые за многие годы в первом полугодии 2020 года резко сократилось количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). В среднем по России число банкротств упало с 6 083 до 4 502. Татарстан, не первый год входивший в топ-5 регионов по числу банкротств предприятий, последовал общероссийским тенденциям: здесь активность банкротств сократилось на 20% по сравнению с первым полугодием 2019 года: со 174 до 141.

В Москве и Санкт-Петербурге их количество упало на треть: со 1 244 до 852 и с 407 до 293 банкротств соответственно. Тенденции коснулись более 90% регионов за редким исключением. Если говорить, например, о соседях Татарстана по ПФО, то тут отказ от банкротств еще более резкий. В Самарской области их число упало со 133 до 80 (почти на 40%), в Пермском крае — со 108 до 74 (на 31,5%), а в Башкортостане — и вовсе в два раза (со 128 до 58).

Отметим, что и раньше высокое количество банкротств в принципе никак не свидетельствовало о неблагополучии того или иного региона. Скорее наоборот, ничтожная активность по конкурсным производствам свидетельствовала об экономической анемии регионов. Так, меньше всего банкротств в коронавирусное первое полугодие 2020 года было зафиксировано в таких субъектах России, как Республика Ингушетия, Магаданская область, Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Чечня (в сумме на пятерых — всего 18!). В ПФО самая слабая активность конкурсных управляющих в неблагополучной Марий Эл (8 — было 9). В малоразвитых Кировской области и Чувашии, где количество банкротств сократилось на 26,5 и 36,8% соответственно, число конкурсных производств в первом полугодии 2020 года не превышало и 25.

Количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ

Регион должника 1 полугодие 2020г. 1 полугодие 2019г. 20/19 Все регионы 4502 6083 -26,00% г. Москва 852 1244 -31,50% Московская область 309 356 -13,20% г. Санкт-Петербург 293 407 -28,00% Свердловская область 152 205 -25,90% Республика Татарстан 141 174 -19,00% Новосибирская область 137 189 -27,50% Краснодарский край 123 165 -25,50% Ростовская область 91 130 -30,00% Хабаровский край 91 98 -7,10% Калининградская область 81 50 62,00% Самарская область 80 133 -39,80% Иркутская область 78 97 -19,60% Челябинская область 75 116 -35,30% Пермский край 74 108 -31,50% Кемеровская область 73 84 -13,10% Красноярский край 60 88 -31,80% Республика Башкортостан 58 128 -54,70% Нижегородская область 56 116 -51,70% Алтайский край 55 83 -33,70% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 55 75 -26,70% Приморский край 53 51 3,90% Оренбургская область 52 63 -17,50% Саратовская область 50 86 -41,90% Омская область 50 84 -40,50% Тюменская область 50 75 -33,30% Волгоградская область 48 113 -57,50% Белгородская область 44 27 63,00% Кабардино-Балкарская Республика 42 40 5,00% Ярославская область 41 42 -2,40% Вологодская область 39 98 -60,20% Ставропольский край 38 50 -24,00% Забайкальский край 37 23 60,90% Рязанская область 36 41 -12,20% Томская область 36 34 5,90% Республика Коми 35 50 -30,00% Владимирская область 34 50 -32,00% Тверская область 32 45 -28,90% Тульская область 32 28 14,30% Смоленская область 32 19 68,40% Воронежская область 31 69 -55,10% Ульяновская область 31 52 -40,40% Удмуртская Республика 31 45 -31,10% Брянская область 31 29 6,90% Архангельская область 30 28 7,10% Ленинградская область 28 25 12,00% Республика Мордовия 27 36 -25,00% Республика Бурятия 27 18 50,00% Пензенская область 26 48 -45,80% Республика Карелия 26 27 -3,70% Тамбовская область 25 36 -30,60% Кировская область 25 34 -26,50% Чувашская Республика — Чувашия 24 38 -36,80% Республика Саха (Якутия) 24 31 -22,60% Мурманская область 24 30 -20,00% Липецкая область 23 22 4,50% Костромская область 23 12 91,70% Амурская область 22 36 -38,90% Республика Крым 22 30 -26,70% Ямало-Ненецкий автономный округ 22 27 -18,50% Калужская область 22 24 -8,30% Астраханская область 21 25 -16,00% Ивановская область 20 34 -41,20% Республика Адыгея 18 8 125,00% Курская область 17 15 13,30% Республика Дагестан 16 24 -33,30% Камчатский край 16 15 6,70% Новгородская область 14 39 -64,10% Сахалинская область 14 17 -17,60% Карачаево-Черкесская Республика 14 13 7,70% Псковская область 13 23 -43,50% Республика Хакасия 12 16 -25,00% Орловская область 11 12 -8,30% Республика Алтай 10 5 100,00% Республика Северная Осетия - Алания 8 15 -46,70% Республика Марий Эл 8 9 -11,10% г. Севастополь 7 7 0,00% Курганская область 6 12 -50,00% Республика Ингушетия 5 5 0,00% Магаданская область 4 8 -50,00% Республика Калмыкия 4 7 -42,90% Еврейская автономная область 3 6 -50,00% Чеченская Республика 2 2 0,00% Республика Тыва

2

Чукотский автономный округ

2



Почему раньше число банкротств компаний росло, в том числе и в Татарстане

Напомним, ровно 2 года назад аналитическая служба «Реального времени» писала об обратной тенденции, вызванной тогдашними последствиями экономического кризиса 2014—2015 года. В 2017 году, к примеру, количество банкротств опасно приблизилось к отметке 8-летней давности (кризисного 2009 года) — тогда банкротами было признано 13 916 юрлиц, на 339 больше, чем в 2017 году. При этом «число введенных судами реабилитационных процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) демонстрировало противоположную динамику: оно снизилось на 16%», что свидетельствовало о неэффективности этих самых процедур во время тяжелой экономической ситуации.

Тогда эксперты объясняли рост банкротств юридических лиц несколькими причинами — которые, особенно надо отметить, в первом полугодии 2020 года вновь явили себя в полный рост, что точно отразилось бы на числе банкротств, если бы не «отсрочка» Мишустина. Во-первых, слабым потребительским спросом, что сильнее всего ударило по строительному рынку, где число обанкротившихся компаний обновляло исторические максимумы (20% банкротств 2017 года пришлось на строительные компании). Во-вторых, нежеланием банков кредитовать небольшие компании (именно они банкротятся чаще всего) на фоне снижения спроса на их продукцию.

И наконец тем, что у потенциальных банкротов, которые должны были обанкротиться еще в 2015 году, заканчивался «запас прочности». На этом фоне в Татарстане банкротов за 2017 год стало на 43% больше (469 против 327 компаний в 2016 году). Помимо Татарстана, в топ-10 регионов по числу банкротств входило еще два региона ПФО: Башкирия (7-е место), где число банкротств тогда выросло на 20%, составив 341, и Самарская область (9-е место), в которой банкротами была признана 331 компания (рост на 24%).

Как правило, суд говорил, что нужно профинансировать эту процедуру, положить на депозит денежные средства для оплаты услуг арбитражного управляющего. Фото Максима Платонова

Вместе с «юриками» на банкротство в последние годы много и часто подавали «физики»

Комментируя резкое снижение банкротств в апреле и мае этого года, эксперты «Реального времени» выразили уверенность, что сейчас многие компании скорее выжидают и готовятся к банкротству в будущем, но уже в рамках моратория (а он, напомним, заканчивается в октябре — уже через 2,5 месяца). Снижение числа банкротств было вызвано и недешевым инструментом конкурсного производства: если компания самостоятельно видит у себя признаки банкротства, то руководитель ранее был обязан подать заявление в течение 30 дней с момента выявления признаков банкротства — и, как правило, суд говорил, что нужно профинансировать эту процедуру, положить на депозит денежные средства для оплаты услуг арбитражного управляющего. А у компании их могло и не быть: заявление о банкротстве формально появляется, какое-то время оно висит, потом суд прекращает производство по делу в связи с отсутствием финансирования.

Но, кажется, недешевость инструмента банкротства не помешала физическим лицам «поломать» статистику — именно потому, что на них-то как раз «мораторий Мишустина» не распространялся. Юристы весной этого года много и долго спорили, как мораторий может затронуть физических лиц (которые, разумеется, в никаких карантинных спасительных и стратегических реестрах не значились). Одни полагали, что из разночтений законопроекта, в котором приостанавливался срок, в который гражданин обязан был обратиться с заявлением о собственном банкротстве (предусмотрен ч. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве), следует, что мораторий все-таки может быть введен и в отношении банкротства физических лиц. Другие ссылались на заявление премьер-министра, который 1 апреля заявил, что власти «сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц»: якобы людям просто нужно будет разместить самостоятельно или через МФЦ информацию о себе в Федеральном реестре сведений о банкротстве.

В конечном счете выяснилось, что мораторий на банкротство, объявленный на период ограничительных мер в связи с пандемией, распространяется только на определенные виды организаций, которые более всего пострадали от кризиса. А вот на физических лиц он не распространяется.

Физлица начали объявлять о банкротствах в 1,5 раза чаще

Как следствие, в полную противоположность поведению «юриков» «физики» в первое полугодие 2020 года резко увеличили свою активность по банкротствам, или же эту активность увеличили кредиторы, у которых отняли на время возможность банкротить компании-должники. Число решений суда о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей с января по июнь 2020 года (в первую очередь это, конечно, касается марта — когда активность ликвидаций ИП и предприятий как раз резко возросла перед тотальным локдауном) в среднем по России выросла — в 1,5 раза: с 29 тыс. до 42,7 тыс.

Всего было зафиксировано 29 банкротств на 100 тыс. населения. Татарстан занял лишь 13-ю строчку, но и тут количество банкротств физлиц выросло на 52,5%: с 734 до 1 119 (в республике тоже на 100 тыс. населения приходится до 30 банкротств). И если в относительно стабильных Москве и Московской области число банкротств выросло заметно ниже — на 11,6 и 19% в первом полугодии 2020 года — то у остальных регионов первой десятки активность увеличилась до 60—95%.

Несмотря на это, Москва и Московская область продолжают оставаться лидерами по абсолютному числу банкротств в силу экономической развитости, так как они не являются лидерами по негативному показателю, числу банкротств на 100 тыс. населения. Всего в первом полугодии было зарегистрировано в столице РФ 2 453 банкротства (годом ранее 2 198), в Московской области — 2 190.

Количество решений судов о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и ИП

Регион должника 1 полугодие 2020г. 1 полугодие 2019г. 20/19 1 полугодие 2020г. на 100 тыс. населения Все регионы 42718 29014 47,20% 29 г. Москва 2453 2198 11,60% 19 Московская область 2190 1842 18,90% 29 Самарская область 1981 1212 63,40% 62 г. Санкт-Петербург 1850 1255 47,40% 34 Краснодарский край 1820 1108 64,30% 32 Свердловская область 1720 1155 48,90% 40 Республика Башкортостан 1646 1258 30,80% 41 Челябинская область 1423 830 71,40% 41 Саратовская область 1329 771 72,40% 54 Ростовская область 1293 769 68,10% 31 Волгоградская область 1282 819 56,50% 51 Новосибирская область 1213 620 95,60% 43 Республика Татарстан 1119 734 52,50% 29 Нижегородская область 1086 816 33,10% 34 Пензенская область 892 633 40,90% 68 Оренбургская область 728 331 119,90% 37 Пермский край 721 440 63,90% 28 Омская область 694 553 25,50% 36 Тюменская область 692 244 183,60% 19 Ставропольский край 657 410 60,20% 24 Вологодская область 643 509 26,30% 55 Белгородская область 642 419 53,20% 41 Ульяновская область 574 476 20,60% 46 Кемеровская область 568 301 88,70% 21 Хабаровский край 540 416 29,80% 41 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 523 349 49,90% 31 Удмуртская Республика 514 275 86,90% 34 Красноярский край 487 380 28,20% 17 Ивановская область 485 240 102,10% 48 Иркутская область 465 505 -7,90% 19 Калужская область 453 280 61,80% 45 Тульская область 434 296 46,60% 29 Приморский край 432 334 29,30% 23 Воронежская область 417 342 21,90% 18 Архангельская область 408 291 40,20% 36 Алтайский край 397 320 24,10% 17 Калининградская область 391 252 55,20% 39 Ярославская область 352 283 24,40% 28 Брянская область 350 230 52,20% 29 Томская область 346 225 53,80% 32 Рязанская область 305 289 5,50% 27 Тверская область 301 222 35,60% 24 Липецкая область 292 171 70,80% 26 Владимирская область 289 186 55,40% 21 Курская область 275 134 105,20% 25 Чувашская Республика - Чувашия 273 199 37,20% 22 Амурская область 267 123 117,10% 34 Астраханская область 263 124 112,10% 26 Республика Саха (Якутия) 239 123 94,30% 25 Кировская область 231 215 7,40% 18 Мурманская область 227 101 124,80% 30 Курганская область 227 119 90,80% 27 Республика Карелия 226 176 28,40% 37 Республика Мордовия 220 208 5,80% 28 Республика Бурятия 208 95 118,90% 21 Ленинградская область 190 105 81,00% 10 Смоленская область 187 142 31,70% 20 Республика Коми 184 129 42,60% 22 Псковская область 170 70 142,90% 27 Республика Калмыкия 157 137 14,60% 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 155 117 32,50% 29 Тамбовская область 149 123 21,10% 15 Республика Марий Эл 145 85 70,60% 21 Новгородская область 135 123 9,80% 22 Камчатский край 130 23 465,20% 41 Орловская область 127 33 284,80% 17 Республика Северная Осетия — Алания 112 83 34,90% 16 Костромская область 111 71 56,30% 17 Республика Адыгея 103 54 90,70% 23 Забайкальский край 101 113 -10,60% 9 Кабардино-Балкарская Республика 86 82 4,90% 10 Республика Дагестан 67 55 21,80% 2 Республика Крым 65 35 85,70% 3 Республика Алтай 60 45 33,30% 27 Сахалинская область 51 35 45,70% 10 Республика Тыва 41 21 95,20% 13 Республика Хакасия 40 70 -42,90% 7 Карачаево-Черкесская Республика 26 9 188,90% 6 Еврейская автономная область 25 17 47,10% 16 Магаданская область 17 9 88,90% 12 г. Севастополь 16 13 23,10% 4 Республика Ингушетия 9 3 200,00% 2 Чеченская Республика 4 6 -33,30% 0 Чукотский автономный округ 2 0

4 Ненецкий автономный округ

0

0

Самые активные по банкротствам на 100 тыс. населения — регионы ПФО

Особенно отметим регионы ПФО. Башкирия, которая и раньше опережала Татарстан по числу банкротств «физиков», заняла 7-е место: здесь число банкротств выросло лишь на треть (с 1 258 до 1 646). А вот в Саратовской области — на 72,4%, с 771 до 1 329. В Башкирии на 100 тыс. населения приходится 41 банкротство, в Саратове — 54.

В два раза выросло число банкротств физлиц в Новосибирской области (43 банкротства на 100 тыс.): с 620 до 1 213. В три раза — в Тюменской: с 244 до почти 700. Судя по всему, тяжелее всего пришлось именно сибирякам. Двукратный рост банкротств «физиков» отмечен в Ивановской области (до 485), Бурятии (208), Мурманской области (227), Курской области (275). В Псковской области число банкротств выросло почти в полтора раза (до 170), на Камчатке — почти в пять раз (до 130), в Орловской области — в три раза (до 127).

Увы, в топ-10 регионов России по числу банкротств на 100 тыс. населения по итогам первого полугодия 2020 года входят четыре субъекта — соседи Татарстана по ПФО. Башкирия при этом даже в нее не вошла, заняв 11-е место. На первом месте по банкротной активность Пензенская область, где количество решений судов о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло в 1,4 раза, почти до 900. На 100 тыс. жителей Пензы и региона приходится сегодня почти 70 банкротств. Следом идет Самарская область, где число банкротств уже почти превысило рамку в 2 тыс., то есть регион по факту сравнялся тут с Москвой, вот только если в Москве на 100 тыс. населения приходится от силы 20 банкротств (один из самых низких показателей по РФ), то в Самаре их в три раза больше — 63. В невеселый топ входят также Саратовская область (54 банкротства на 100 тыс. населения) и Ульяновская (46 банкротств).

Сразу два института — Центробанк и Национальное бюро кредитных историй — заявляли о том, что потенциальных банкротов в России 400—600 тыс. человек. Фото wikipedia.org

Еще в 2017 году предполагалось, что в России до 600 тысяч потенциальных банкротов

Помимо экономического кризиса и эпидемии, справедливости ради, вспомним, что вал банкротств физических лиц был зарегистрирован почти сразу же после закона о потребительском банкротстве, вступившем в силу в октябре 2015 года. Для примера, в 2017 году в РФ было признано банкротами в 1,5 раза больше россиян, чем в 2016 году: 29,8 тыс. человек против 19,6 тыс. Татарстан по росту числа банкротов за 2 года занял 10-е место: в 2015 году банкротами в РТ признали всего 7 человек, в 2017 — уже 693. С 2016 года число банкротов в Татарстане выросло почти в 1,5 раза.

А сразу два института — Центробанк и Национальное бюро кредитных историй — заявляли о том, что потенциальных банкротов в России 400—600 тыс. человек. На конец 2017 года было тем самым признано банкротами лишь 7,6% от всех потенциальных банкротов. Одна из причин лавины была и в практике личного поручительства предпринимателей по долгам своих компаний — процедура личного банкротства помогала не подставлять активы всей компании под необходимость расплачиваться по большим кредитам.

При этом рынок фиксировал и фиксирует не только рост числа банкротов-граждан, но и снижение числа реабилитационных мер: суды чаще принимают решение признать гражданина банкротом и реализовать его имущество за долги и реже — утверждают план реструктуризации долгов. То есть большая часть новых банкротов далеко не состоятельные граждане доходы которых не позволяют долг реструктуризировать (проще списать долг и продать имущество).

Это подтверждал и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», согласно данным которого почти 80% должников в 2017 году ничего не заплатили кредиторам просто потому, что инвентаризация не выявила у них никакого имущества. Да и саму процедуру несостоятельности инициировали тоже должники (87% случаев в 2017 году, 84,5% в 2018) и фактически лишь для того, чтобы «стряхнуть» с себя долги и ничего не заплатить по ним.

Сейчас в Госдуме России обсуждается законопроект (точнее поправки в него) об упрощенном внесудебном банкротстве физических лиц с бесплатной процедурой списания долгов. Фото duma.gov.ru

И в 2020 году чаще инициируют банкротства сами граждане — до 75% кредиторов ничего от этого не получают

Несмотря на то, что действующая процедура банкротства граждан через суд относительно дорогостоящая (в «Федресурсе» в 2020 году оценивали стоимость простой процедуры банкротства в среднем в 70—75 тыс. руб.), процедуру банкротства инициируют в основном сами граждане, говорили эксперты и летом 2020 года. К тому же она и неэффективна, отмечали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: сегодня по данным Федресурса, у 70—80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не находят имущества, 65—75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства физических лиц. Что же будет осенью, когда стоимость процедуры банкротства окажется нулевой?

Сейчас в Госдуме России обсуждается законопроект (точнее поправки в него) об упрощенном внесудебном банкротстве физических лиц с бесплатной процедурой списания долгов, которое должно заработать уже с 1 сентября. Сама мысль о бесплатном банкротстве перепугала банковское сообщество еще в начале года — там опасались, что люди, а точнее недобросовестные должники, специально не будут платить по кредитам, что приведет к росту их невозврата.

Рост ажиотажа и страхов вокруг внесудебного банкротства подогрели эпидемия и локдаун, хотя сам соответствующий законопроект еще осенью 2019 года был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета природных ресурсов Николаем Николаевым в Госдуму РФ и даже в первом чтении был принят в феврале 2020 года. Но уже в рамках подготовки «моратория Мишустина» его кабинет предложил-таки ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за 6 месяцев и при долгах уже от 50 000 до 700 000 рублей. Тем самым правительство пыталось выполнить поручение Путина сделать процедуру банкротства граждан «простой и доступной в условиях пандемии коронавируса».

Коронавирус и локдаун заставили власти еще более либерализовать банкротство «физикам». «Апрельские тезисы» правительства были следующими: бесплатное банкротство гражданин мог совершить раз в 10 лет и не ранее пяти лет после даты реструктуризации долгов, реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве.

Будучи неплатежеспособным, человек не мог являться индивидуальным предпринимателем (ИП), в отношении него не возбуждено дело о банкротстве и нет имущества, «кроме того, на которое не может быть обращено взыскание (например, единственное жилье), если соблюдается хотя бы одно из четырех условий: заемщик признан безработным, его официальный доход менее двойного размера прожиточного минимума на каждого члена семьи, его единственный доход — пенсия, в отношении него прекращено исполнительное производство». И если период времени, за который гражданин в полном размере может погасить все обязательства, составляет более шести месяцев. Подача заявления через МФЦ должна была быть бесплатной. В заявлении должник лишь обязан указать число кредиторов и размер долга перед ними.

Банки и арбитражные управляющие против, закон пока подвис перед третьим чтением

Банки, разумеется, выступили против. Однако после начала выхода России из карантина главный их регулятор, ЦБ, предложил установить предел по долговой нагрузке. ЦБ поддержал концепцию упрощенного банкротства для россиян с непосильной долговой нагрузкой, но только «если претендент пройдет процедуру исполнительного производства». Кроме того, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной предложили, чтобы новая процедура касалась бы «наиболее уязвимой части населения, имеющей задолженность в пределах 500 тыс. рублей. Сам показатель «долговой нагрузки» введен ЦБ в 2019 году и пока использовался для ограничения кредитования заемщиков с высоким отношением платежей к доходу.

Неудивительно, что учитывая претензии банков и ЦБ, сейчас законопроект № 792949-7, согласно данным официального сайта Госдумы России, хотя уже и прошел два чтения, но забуксовал на третьем. Его рассмотрение было отложено сначала 13 апреля, затем 22 июня, и, наконец, 6 июля. Если его все же успеют рассмотреть и ввести с начала осени, в теории, учитывая статистику первого полугодия и возросшую экономическую нестабильность, можно ожидать в регионах еще большего вала банкротств физических лиц.

Законопроект должен упростить процедуру списания долгов малоимущим: гражданин, которому судебный пристав-исполнитель завершил исполнительное производство, может признать несостоятельность во внесудебном порядке — достаточно будет просто обратиться с документами в МФЦ. Оплачивать услуги арбитражного управляющего не нужно (о том, почему сами арбитражные управляющие против, газета «Реальное время» писала еще в феврале этого года), а в течение полугода должник вправе отказаться от признания несостоятельности, «если его материальное положение улучшится».

Проект коснется тех должников, отсутствие имущества у которых установил судебный пристав-исполнитель. Фото Максима Платонова

Размер долга для внесудебного банкротства ограничили рамками от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Проект коснется тех должников, отсутствие имущества у которых установил судебный пристав-исполнитель (о том, закрыты ли исполнительные производства по вашему делу — можно узнать на сайте ФССП РФ в базе данных исполнительных производств). Впрочем, уже сейчас юристы отмечают возможность кредиторов — банков, микрофинансовых организаций, коллекторов в особенности, — препятствовать судебным приставам завершать дела по п. 4 ч. 1 ст. 46 («Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства»), оспаривая постановления и буквоедски проверяя имущество, доходы, счета должника. И еще полгода кредиторы будут вправе требовать судебного разбирательства, а внесудебные процедуры тем самым перевести из МФЦ в суд, «если кредитор найдет имущество для продажи».