В Бухару, не покидая Казани: в столице Татарстана впервые открылась выставка Николая Буранова

Экспозиция, посвященная 100-летию живописца, продлится до сентября

Фото: Максим Платонов

Накануне в Национальной галерее «Хазинэ» торжественно начала работу экспозиция произведений питерского художника Николая Буранова «Слышу голос Насреддина среди улиц Бухары». Она посвящена 100-летию со дня рождения живописца и охватывает период его творчества в 70-е годы прошлого века. Почему художник так любил ориентализм, сколько стоят работы Буранова сегодня и останется ли в Казани хоть одна его картина — в репортаже «Реального времени».

Спиннинг и две щуки, или Индивидуальный соцреализм

Новая выставка в «Хазинэ» расположилась в трех залах второго этажа. Интересно, что параллельно здесь же выставлены работы Хариса Якупова, яркого татарстанского представителя соцреализма. Как рассказала куратор экспозиции кандидат искусствоведения Татьяна Касторская, она сразу увидела, что оба мастера — и Якупов, и Буранов — ученики одного художника, Бориса Иогансона.

— Как только я вошла в залы галереи, я обомлела: одни и те же лица на полотнах, одна техника. Но видно, как после учебы художники разошлись в противоположные стороны. Вообще, Николай Буранов был человеком непростым, отличавшимся неуживчивым характером. Он и в искусстве стоит особняком, представляя неофициальную линию советского искусства. Несмотря на то что сам преподавал в Санкт-Петербургской академии художеств, которую до этого закончил, он не оставил после себя учеников. Предпочитал целиком посвящать себя творчеству. Уехал на дачу, где и занялся исключительно творческими поисками и… рыбной ловлей, что он просто обожал. Помимо ярких пейзажей, у него очень много натюрмортов, в том числе и с рыбой. В привезенную коллекцию, состоящую из 60 картин, не вошло, например, двухметровое полотно «Спиннинг и две щуки». Работа своеобразная, но так художник видел мир, именно таким он и хотел его изобразить, — рассказала искусствовед, которая сопровождает выставки в их путешествии по России.

Тем не менее, по словам открывавшего выставку старшего научного сотрудника госмузея изобразительных искусств Татарстана Ольги Улемновой, такое расположение экспозиций неслучайно. Они обе показывают богатство и разнообразие главенствующего жанра эпохи застоя — соцреализма. Если у татарского мастера зритель видит классический соцреализм, то у питерского художника реализм индивидуальный, с элементами импрессионизма и постимпрессионизма.

По словам открывавшей выставку старшего научного сотрудника госмузея изобразительных искусств Татарстана Ольги Улемновой, такое расположение экспозиций неслучайно

«Восточный мотив» почти на миллион

В Казани картины Буранова выставляются впервые, его работ нет ни в татарстанских музеях, ни в местных частных коллекциях. Однако в Поволжье он хорошо знаком по персональным выставкам, организованным в 2016—2017 годах. В 2019 и в наступившем году экспозиции также проходили в музейно-выставочном центре Санкт-Петербурга.

Это и подтверждает возрастающий интерес зрителя к его творчеству и непростой судьбе. Все картины, привезенные в Казань, принадлежат его дочери Елене Баженовой, которая занялась активной пропагандой незаслуженно забытого имени отца. Более того, куратор выставки сообщила от лица владельца картин, что они продаются. Так, например, полотно довольно внушительных размеров «Восточный мотив» оценивается примерно в 900 тысяч рублей.

Основная часть казанской экспозиции — работы, написанные художником во время поездок в Узбекистан. Он и его коллеги не раз выезжали в Бухару, Самарканд и Хиву. Тема Востока волновала художника и в последующие годы. На протяжении 20 лет ориентализм был одной из основных тем его творчества, воплощаясь в композициях крупного формата, созданных на основе натурных этюдов уже в ленинградской мастерской.

Таким образом, на выставке можно увидеть как небольшие работы, написанные с натуры на картоне маслом, так и созданные уже впоследствии в северной столице. Однако если на последних серые будни и непогода Ленинграда 70-х годов успели отразиться, то на более камерных натурных зарисовках вся яркость красок восточных базаров, натюрморты и портреты в национальных костюмах отражены во всем буйстве красок и широте мазка.

Основная часть казанской экспозиции — работы, написанные художником во время поездок в Узбекистан

Почувствовать энергетику «второго Рима»

Как отметила Татьяна Касторская, всю свою жизнь художник учился. Он изучал творчество русских живописцев. Особенно в его работе видна техника широкого, крупного мазка, свойственная Коровину. Такие картины приобретают свои истинную красоту и целостность как раз при рассматривании не детальном, но издалека.

Однако и энергетика востока удалась художнику вполне. Это отметил уроженец Узбекистана, художник-монументалист Озад Хабибуллин:

— Видно, что художник не жил подолгу в городах, которые писал. Но саму суть атмосферы востока ему передать удалось. Кто первый раз попадает в Бухару, понимает, что это — второй Рим. Мистический город, полный легенд и тайн. И отразить, ухватить эту энергетику, его колорит, причем увиденный своим индивидуальным взором, очень напряженным и эмоциональным, у Николая Буранова получилось. Мне очень жаль, что в тот период, когда он приезжал в Бухару, нам встретиться не удалось. Только в 1973 году я закончил университет, у нас с ним разница в 30 лет. Уверен, что выставка будет иметь в Казани большой успех. Восток — это наши предки, наши корни, история. Это наше все. Именно отсюда мы черпаем силы и вдохновение.

Пройти войну, чтобы не писать ее

Нужно отметить, что сам художник не писал в Казани, но бывать ему здесь приходилось. Его дед родом отсюда, здесь живут и его дальние родственники. Так становится понятным, почему восток, ориентализм заняли такое важное место в творчестве художника. Немаловажным является и то, что Буранов был участником трех войн — Финской, Великой Отечественной и Японской. Войне он отдал свои лучшие семь лет, будучи призван в армию с третьего курса Свердловского художественного училища. Но, как свидетельствуют его близкие, он никогда не говорил о войне, нет в его творчестве и батальных картин. Тихие пейзажи, множество цветов на натюрмортах, виды ярких праздничных восточных городов — вот чем художник украшал этот мир. Вполне может быть, что именно так он пытался забыть ужасы войны.

Произведения мастера находятся в музеях и частных собраниях России, Украины, Японии, Франции, Великобритании и других стран. В Казани выставка пробудет до сентября, и вполне возможно, что часть работ уже не покинет столицу Татарстана.

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