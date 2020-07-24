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Торговцы айфонами привезли в Казань итальянские холодильники за три миллиона

00:00, 24.07.2020 2

Эксперты считают спорным решение открыть бутик бытовой техники для среднего класса на «глуховатой» улице

Торговцы айфонами привезли в Казань итальянские холодильники за три миллиона
Фото: yandex.ru

Как стало известно «Реальному времени», группа казанских предпринимателей из сферы ритейла открыла в центре города монобрендовый бутик итальянского семейного бренда премиальной бытовой техники Smeg. По некоторым данным, стоимость товара в экспозиции составляет около 10 млн рублей. Один из самых дорогих образцов — мини-бар за 860 тыс рублей в виде передней части автомобиля Fiat с настоящими фарами и из оригинального металла. Но есть варианты и подороже — например, выпущенные ограниченным тиражом расписанные вручную холодильники в стиле 50-ых за 3,5 млн рублей.

Как Smeg на голову

В разгар пандемии коронавируса на площадях жилого комплекса Z House в центре Казани начал работу первый в Татарстане монобрендовый магазин итальянского премиального бренда бытовой техники Smeg. Открытие состоялось 1 июля, однако торговля на площадке бутика началась раньше. В инстаграме техника стала доступной казанцам еще в октябре 2019 года. Вероятно, именно это заставило казанских партнеров российского дилера марки все-таки развернуть бурную деятельность, несмотря на ограничения и экономический кризис на фоне COVID-19.

Smeg — это основанный в 1948 году производитель бытовой техники, головной офис которого находится в городе Гуасталла на севере Италии в провинции Реджо Эмилья. Бизнес контролирует семья Бертаццони, которая по поддерживаемой легенде ведет дела в сфере кулинарии и металлургии с 19 века. По данным официального сайта, Smeg представлен 19-ю филиалами: Великобритания, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция, Дания, Испания, Португалия, Россия, Украина, Казахстан, ЮАР, Мозамбик, США, Австралия, Польша и Мексика, представительством в Саудовской Аравии и обширной сетью дистрибьюторов. Компания

Техника Smeg позиционируется в верхнем ценовом сегменте. Компания активно экспериментирует с расцветкой и оформлением розничной продукцией. Однако придерживается классических форм крупной бытовой техники 50-ых годов 20 века. Параллельно компания развивает линию коммерческой техники для оборудования профессиональных цехов по готовке. В Казани планируется развивает оба направления.

По оценке руководителя компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, аренда коммерческой недвижимости в ЖК Z House составляет от 800 до 1000 рублей за квадратный метр. Фото cian.cite

От телефонов — к холодильникам

Предприниматели, запустившие Smeg в Казани, предпочитают сохранять анонимность, называя свою непубличность одним из главных принципов бизнеса. При этом они имеют обширные связи и бизнес-интересы в разных отраслях сферы услуг и розничной торговли. Для реализации проекта Smeg и сотрудничества с московским дилером итальянцев было выбрано ООО «СМГ Поволжье» с довольно скромными финансовыми показателями по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

Как удалось выяснить «Реальному времени», к Smeg в Казани имеют отношение владельцы известного в республике интернет-магазина «Татфон», где можно приобрести технику Apple с дисконтом от цен официальных дилеров. К примеру, популярный iPhone 11 Pro Max с памятью 256ГБ на «Татфоне» в момент подготовки статьи стоил 95 тыс. рублей, тогда как в Re:Store — почти 107 тысяч. Бытовой технике Smeg посвящен большой блок главной страницы и отдельный раздел сайта.

Инвестиции в казанский магазин в «СМГ Поволжье» не раскрывают. Тем временем помещение Smeg занимает 136 кв. метров. Его компания арендует по сниженным на этапе запуска ставкам. По оценке руководителя компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, аренда коммерческой недвижимости в ЖК Z House составляет от 800 до 1000 рублей за квадратный метр. По данным самой компании-дилера, стоимость представленной на казанской площадке техники составляет порядка 10 млн рублей.

Стоимость духовых шкафов варьируется от 50 тыс до 300 тыс рублей. Холодильников — от 60 тысяч за мини-формат до нескольких миллионов. Фото smeg.ru

Чайники «Made in Italy»

Стоимость мелкой бытовой техники в Smeg, например чайников, начинается от 14 тыс. рублей. В отличие от конкурентов по ценовой нише итальянский производитель делает ставку на яркий дизайн и цветовые решения: необычные оттенки голубого, бежевого, зеленого и розового.

Стоимость духовых шкафов варьируется от 50 тыс до 300 тыс рублей. Холодильников — от 60 тысяч за мини-формат до нескольких миллионов. В линейке у Smeg есть выпущенный ограниченным тиражом холодильник за 3,5 млн рублей, вручную расписанный сицилийскими художниками. Отдельный «экспонат» в казанском магазине — мини-бар в виде передней части культовой малолитражки Fiat 500.

Кроме техники для дома компания предлагает оборудование профессиональной линейки. «Посетители к нам заходят в среднем раз в час. Мы не пожалели об открытии. Ситуация лучше, чем были наши ожидания. Планируем набрать оборот, завоевать определенный процент среди потенциальных покупателей в Татарстане. И мы должны дать предложение. Догоняющему всегда проще среди других конкурентов, но нам нужно сильно догонять», — рассказали корреспонденту «Реального времени» в казанском Smeg.

«Технически магазин функционирует, обязательно сделаем како-то открытие позже», — пообещала старший менеджер по маркетингу и рекламе Олеся Касаткина. Фото irvispress.ru

«Большую часть рисков несут партнеры в Казани»

В ООО «Смег Руссия» «Реальному времени» подтвердили, что ООО «СМГ Поволжье» является партнером московского представительства. «Технически магазин функционирует, обязательно сделаем како-то открытие позже», — пообещала старший менеджер по маркетингу и рекламе Олеся Касаткина.

Она добавила, что на московском сайте отсутствует информация о Казани, потому что сайт обновляется, и вскоре появится абсолютно новый, тогда и пополнятся сведения. «Не обращайте внимания. Обязательно эта компания появится на новом ресурсе», — заверила Касаткина.

Инвестиции она озвучивать не стала: «Это коммерческая тайна — на стороне «СМГ Поволжье».

— У нас есть наши шоу-румы — это собственно инвестиции компании «Смег Руссия», сами полностью вкладываем в них деньги. Наши шоу-румы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. А в Казани и в других городах по программе развития мы открываем не шоу-румы, а партнерские монобрендовые магазины совместно с другими компаниями. По сути, это наше представительство в Казани, а не шоу-рум. Это по большей части инвестиции партнеров. Мы какие-то вещи эксклюзивные предлагаем, какие-то партнерские условия, но большую часть рисков несут партнеры, — пояснила Касаткина.

«Зачем заказывать там, если есть здесь?»

Полномочный представитель РГУД в РТ Елена Стрюкова отметила в беседе с нашим изданием, что не видит в приходе «Smeg» какого-то события, «тем более что товары «Smeg» и до этого продавались в разных салонах типа «Соло» и на Чистопольской».

Гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров предположил, что Smeg — это конкурент марки Miele. Ахмеров подчеркнул, что несмотря на неширокий круг потенциальных покупателей дорогостоящих товаров, такая практика премиальных монобрендовых магазинов существует.

— Знаете, все равно богатые люди есть. Смотрите, сколько миллиардеров, долларовых миллионеров появилось. У них своя особенная жизнь. Где-то в кризис продажи иномарок премиальных нарастают. Наверное, они руководствуются политикой, маркетингом, понимают потребность покупателей, — думает Ахмеров.

К тому же руководитель «А-Девелопмент» считает, что мир упрощается. Он не понимает привычку некоторых людей делать заказы из-за границы: «зачем ехать куда-то, чтобы заказать там, если есть здесь?"

— У меня есть клиент, который заказал из Италии набор для ремонта, потом началась пандемия, Европа закрылась, возникли проблемы. Что не успел, он докупил здесь. Понимаю, что у Smeg ценники такие — не надо же быть миллиардером, чтобы купить товар, например, за 60 тыс. Это может себе позволить средний класс, уверен, это верхушка среднего класса. Непонятно, когда начнем полностью перемещаться, может, еще како-то время нельзя будет выезжать за границу. Наличие монодбрендового магазина — это некое позиционирование фирменной марки, какая-то лояльность. Есть же фирменные спортивные магазины. Недавно открылся монобрендовый автосалон на Спартаковской или мотосалон, например. Это не мешает им выставляться и в крупных торговых сетях, где несколько моделей могут быть представлены. А в собственном монобрендовом магазине можно выставить свою более широкую линейку, — считает Ахмеров.

— Спартаковская улица — немного глуховатая, не проездная, я бы выбрал более центровое место, чтобы оно было визитной карточкой, должна же витрина работать, — заметил эксперт.

Екатерина Аблаева
БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06:41
    Хорошая техника smeg, а времена торговли на центральных улицах прошли. Самое главное чтобы с парковкой норм было
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  • Анонимно 07:06
    Молодцы ребята! Смег- крутая техника. Успехов!
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