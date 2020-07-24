Торговцы айфонами привезли в Казань итальянские холодильники за три миллиона

Эксперты считают спорным решение открыть бутик бытовой техники для среднего класса на «глуховатой» улице

Как стало известно «Реальному времени», группа казанских предпринимателей из сферы ритейла открыла в центре города монобрендовый бутик итальянского семейного бренда премиальной бытовой техники Smeg. По некоторым данным, стоимость товара в экспозиции составляет около 10 млн рублей. Один из самых дорогих образцов — мини-бар за 860 тыс рублей в виде передней части автомобиля Fiat с настоящими фарами и из оригинального металла. Но есть варианты и подороже — например, выпущенные ограниченным тиражом расписанные вручную холодильники в стиле 50-ых за 3,5 млн рублей.

Как Smeg на голову

В разгар пандемии коронавируса на площадях жилого комплекса Z House в центре Казани начал работу первый в Татарстане монобрендовый магазин итальянского премиального бренда бытовой техники Smeg. Открытие состоялось 1 июля, однако торговля на площадке бутика началась раньше. В инстаграме техника стала доступной казанцам еще в октябре 2019 года. Вероятно, именно это заставило казанских партнеров российского дилера марки все-таки развернуть бурную деятельность, несмотря на ограничения и экономический кризис на фоне COVID-19.

Smeg — это основанный в 1948 году производитель бытовой техники, головной офис которого находится в городе Гуасталла на севере Италии в провинции Реджо Эмилья. Бизнес контролирует семья Бертаццони, которая по поддерживаемой легенде ведет дела в сфере кулинарии и металлургии с 19 века. По данным официального сайта, Smeg представлен 19-ю филиалами: Великобритания, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция, Дания, Испания, Португалия, Россия, Украина, Казахстан, ЮАР, Мозамбик, США, Австралия, Польша и Мексика, представительством в Саудовской Аравии и обширной сетью дистрибьюторов. Компания

Техника Smeg позиционируется в верхнем ценовом сегменте. Компания активно экспериментирует с расцветкой и оформлением розничной продукцией. Однако придерживается классических форм крупной бытовой техники 50-ых годов 20 века. Параллельно компания развивает линию коммерческой техники для оборудования профессиональных цехов по готовке. В Казани планируется развивает оба направления.

По оценке руководителя компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, аренда коммерческой недвижимости в ЖК Z House составляет от 800 до 1000 рублей за квадратный метр. Фото cian.cite

От телефонов — к холодильникам

Предприниматели, запустившие Smeg в Казани, предпочитают сохранять анонимность, называя свою непубличность одним из главных принципов бизнеса. При этом они имеют обширные связи и бизнес-интересы в разных отраслях сферы услуг и розничной торговли. Для реализации проекта Smeg и сотрудничества с московским дилером итальянцев было выбрано ООО «СМГ Поволжье» с довольно скромными финансовыми показателями по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

Как удалось выяснить «Реальному времени», к Smeg в Казани имеют отношение владельцы известного в республике интернет-магазина «Татфон», где можно приобрести технику Apple с дисконтом от цен официальных дилеров. К примеру, популярный iPhone 11 Pro Max с памятью 256ГБ на «Татфоне» в момент подготовки статьи стоил 95 тыс. рублей, тогда как в Re:Store — почти 107 тысяч. Бытовой технике Smeg посвящен большой блок главной страницы и отдельный раздел сайта.

Инвестиции в казанский магазин в «СМГ Поволжье» не раскрывают. Тем временем помещение Smeg занимает 136 кв. метров. Его компания арендует по сниженным на этапе запуска ставкам. По оценке руководителя компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, аренда коммерческой недвижимости в ЖК Z House составляет от 800 до 1000 рублей за квадратный метр. По данным самой компании-дилера, стоимость представленной на казанской площадке техники составляет порядка 10 млн рублей.

Стоимость духовых шкафов варьируется от 50 тыс до 300 тыс рублей. Холодильников — от 60 тысяч за мини-формат до нескольких миллионов. Фото smeg.ru

Чайники «Made in Italy»

Стоимость мелкой бытовой техники в Smeg, например чайников, начинается от 14 тыс. рублей. В отличие от конкурентов по ценовой нише итальянский производитель делает ставку на яркий дизайн и цветовые решения: необычные оттенки голубого, бежевого, зеленого и розового.

Стоимость духовых шкафов варьируется от 50 тыс до 300 тыс рублей. Холодильников — от 60 тысяч за мини-формат до нескольких миллионов. В линейке у Smeg есть выпущенный ограниченным тиражом холодильник за 3,5 млн рублей, вручную расписанный сицилийскими художниками. Отдельный «экспонат» в казанском магазине — мини-бар в виде передней части культовой малолитражки Fiat 500.



Кроме техники для дома компания предлагает оборудование профессиональной линейки. «Посетители к нам заходят в среднем раз в час. Мы не пожалели об открытии. Ситуация лучше, чем были наши ожидания. Планируем набрать оборот, завоевать определенный процент среди потенциальных покупателей в Татарстане. И мы должны дать предложение. Догоняющему всегда проще среди других конкурентов, но нам нужно сильно догонять», — рассказали корреспонденту «Реального времени» в казанском Smeg.

«Технически магазин функционирует, обязательно сделаем како-то открытие позже», — пообещала старший менеджер по маркетингу и рекламе Олеся Касаткина. Фото irvispress.ru

«Большую часть рисков несут партнеры в Казани»

В ООО «Смег Руссия» «Реальному времени» подтвердили, что ООО «СМГ Поволжье» является партнером московского представительства. «Технически магазин функционирует, обязательно сделаем како-то открытие позже», — пообещала старший менеджер по маркетингу и рекламе Олеся Касаткина.

Она добавила, что на московском сайте отсутствует информация о Казани, потому что сайт обновляется, и вскоре появится абсолютно новый, тогда и пополнятся сведения. «Не обращайте внимания. Обязательно эта компания появится на новом ресурсе», — заверила Касаткина.

Инвестиции она озвучивать не стала: «Это коммерческая тайна — на стороне «СМГ Поволжье».

— У нас есть наши шоу-румы — это собственно инвестиции компании «Смег Руссия», сами полностью вкладываем в них деньги. Наши шоу-румы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. А в Казани и в других городах по программе развития мы открываем не шоу-румы, а партнерские монобрендовые магазины совместно с другими компаниями. По сути, это наше представительство в Казани, а не шоу-рум. Это по большей части инвестиции партнеров. Мы какие-то вещи эксклюзивные предлагаем, какие-то партнерские условия, но большую часть рисков несут партнеры, — пояснила Касаткина.

«Зачем заказывать там, если есть здесь?»



Полномочный представитель РГУД в РТ Елена Стрюкова отметила в беседе с нашим изданием, что не видит в приходе «Smeg» какого-то события, «тем более что товары «Smeg» и до этого продавались в разных салонах типа «Соло» и на Чистопольской».

Гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров предположил, что Smeg — это конкурент марки Miele. Ахмеров подчеркнул, что несмотря на неширокий круг потенциальных покупателей дорогостоящих товаров, такая практика премиальных монобрендовых магазинов существует.

— Знаете, все равно богатые люди есть. Смотрите, сколько миллиардеров, долларовых миллионеров появилось. У них своя особенная жизнь. Где-то в кризис продажи иномарок премиальных нарастают. Наверное, они руководствуются политикой, маркетингом, понимают потребность покупателей, — думает Ахмеров.

К тому же руководитель «А-Девелопмент» считает, что мир упрощается. Он не понимает привычку некоторых людей делать заказы из-за границы: «зачем ехать куда-то, чтобы заказать там, если есть здесь?"

— У меня есть клиент, который заказал из Италии набор для ремонта, потом началась пандемия, Европа закрылась, возникли проблемы. Что не успел, он докупил здесь. Понимаю, что у Smeg ценники такие — не надо же быть миллиардером, чтобы купить товар, например, за 60 тыс. Это может себе позволить средний класс, уверен, это верхушка среднего класса. Непонятно, когда начнем полностью перемещаться, может, еще како-то время нельзя будет выезжать за границу. Наличие монодбрендового магазина — это некое позиционирование фирменной марки, какая-то лояльность. Есть же фирменные спортивные магазины. Недавно открылся монобрендовый автосалон на Спартаковской или мотосалон, например. Это не мешает им выставляться и в крупных торговых сетях, где несколько моделей могут быть представлены. А в собственном монобрендовом магазине можно выставить свою более широкую линейку, — считает Ахмеров.

— Спартаковская улица — немного глуховатая, не проездная, я бы выбрал более центровое место, чтобы оно было визитной карточкой, должна же витрина работать, — заметил эксперт.

