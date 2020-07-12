Видео недели: строительство больницы в Казани, женоненавистник в Нижнекамске и попадание молнии в футболиста

Топ видеороликов недели, по версии «Реального времени»

Таймлапс строительства «инфекционки»

Президент Татарстана опубликовал в Instagram видео, показывающее как за 70 дней в Казани почти завершили строительство нового корпуса инфекционной больницы. Таймлапс показывает по кадру за каждый день, и скорость возведения такого капитального объекта не может не впечатлять.

Нижнекамский женоненавистник

Татарстан попал в федеральные новости не только благодаря приезду премьер-министра Михаила Мишустина. Активно обсуждалась история с мизогином из Нижнекамска, открывшим охоту в городском парке. Он преследовал женщин, проходивших мимо: набрасывался на них, пинал, оскорблял. Сначала нападавший отделался штрафом и его отпустили, но после волны народного возмущения историю взял на карандаш генпрокурор РФ Бастрыкин. Уголовное дело уже завели. Ситуацию усугубляет еще и то, что женщины, на которых нападал агрессор, были беременны.

Удар молнии в футбольного вратаря

В Подмосковье камера наблюдения на стадионе зафиксировала редкий кадр. В солнечную погоду молния ударила в футболиста. 16-летний вратарь клуба «Знамя труда» Иван Заборовский всю оставшуюся жизнь сможет чувствовать себя особенным. Разряд ударил в парня прямо во время тренировки, и у него остановилось сердце. Ивана спасло то, что тренер умеет оказывать первую помощь. Сейчас жизни юного голкипера ничего не угрожает. А на память ему осталось видео, как в одно мгновение на поле вместо него оказывается черное облако дыма.

Драка в Челнах

В Набережных Челнах две группы молодых подрались во дворе жилого дома. Конфликт сопровождался угрозами оружием, криками и чуть не закончился поножовщиной. Жильцам дома удалось подробно снять, как одна компания молодежи выясняет отношения с другой. За время беседы одного из парней успевают попинать на земле, его товарищ достает из машины муляж автомата и какое-то время пугает оппонентов. Но как только агрессоры понимают, что это не настоящее оружие, баланс сил опять меняется. В какой-то момент кто-то из участников драки как будто даже достает нож. Однако в МВД позже рассказали, что никто из участников серьезно не пострадал.

Потоп в Казани

Несмотря на жаркую погоду без особых осадков, на этой неделе Казани все равно удалось продемонстрировать свои знаменитые потопы на дорогах. На этот раз под воду ушел участок по улице Фучика в 10-м микрорайоне. Причина потопа пришла не сверху, как обычно, а снизу — прорвало водопровод.

Летучие мыши

В Мексике очевидцы сняли на видео вылетающую из пещеры стаю летучих мышей. Десятки тысяч животных устремились из гнезда по своим делам. Вместе с испанским языком за кадром эти тучи рукокрылых вызывают стойкую ассоциацию с фильмом «От заката до рассвета».

Банда муравьев

Пользователь соцсетей поделился на Reddit видео, показывающим, как муравьи пытаются украсть его посылку. Насекомые наглядно демонстрируют тезис «вместе мы сила»: муравьям удалось утащить посылку на довольно серьезное расстояние (правда, непонятно, что их на это сподвигло и что они собирались с ней делать).

Испытания Aurus

Телекомпания «Звезда» показала, как ведутся испытания «русских роллс-ройсов» — автомобилей Aurus. Премиальные машины производятся в Татарстане и были разработаны как отечественный транспорт для первых лиц. Aurus подвергся испытаниям на дороге, краш-тестам и другим видам проверки.

Путин — Хабирову: когда обгоните Татарстан?

Президент РФ Владимир Путин похвалил Башкирию за активный рост в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Но признал, что безусловным лидером рейтинга является Татарстан, уступающий только Москве.

«Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан?» — обратился президент к главе РБ Радию Хабирову. Руководитель республики ответил, что историческая конкуренция Уфы и Казани благотворно сказывается на развитии обеих республик.

«Антиковидные» дроны

В Южной Корее устроили демонстрацию правил безопасности во время пандемии коронавируса необычным способом. Сотни дронов поднялись в небо Сеула, чтобы изобразить картинки при помощи диодных фонариков. Коптеры выстраивались в ряды, чтобы изобразить необходимость носить маски, дистанцироваться и мыть руки.