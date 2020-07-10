«Четыре в одном»: о чем говорят современные художники Татарстана

9 июля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылись сразу несколько выставок современных художников, посвященных 100-летию ТАССР

Фото: Илья Репин

В самый разгар летней жары персональными экспозициями современных казанских художников музей открыл проект, который будет рассказывать о разных периодах не только становления республики, но и всей истории народа Татарстана. В залах второго и третьего этажей Галерее современного искусства ГМИИ РТ до 6 сентября расположились выставки «Между Волгой и Уралом» Рустема Хузина, «Моей Отчизне» Ильнура Сиразиева, «Гравюра сегодня» Веры Карасевой и «Дорога к моим истокам» Равиля Загидуллина.

Археологи как участники художественных вернисажей

Уникальность выставок, объединенных одним экспозиционным пространством, заключается в том, что произведения искусства дополнены археологическими артефактами. К художникам присоединись на этот раз и ученые, в частности, специалисты Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ. В стеклянных стендах залов ГСИ расположились осколки глиняной посуды и изразцов, стеклянные вазы и металлические кувшины, найденные при раскопках в Казанском Кремле, Билярском городище, Булгаре в IX — начале X веках и позднее.

— Совместный труд со специалистами института, полное погружение в научную проблематику делают сегодня работу художников не только творческим, но и научно-исследовательским процессом, — отметил на открытии выставки руководитель Института археологии Айрат Ситдиков.

Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева отметила, что пусть и с опозданием, связанным с пандемией, но проект к столетию создания республики открыт, и будет продолжаться до конца года. В нем будут представлены работы разных татарстанских художников. И если сегодня казанцы могут познакомиться с работами своих современников, то в декабре в национальной галерее «Хазинэ» проект завершиться экспозицией картин художников 20-30 годов прошлого века. Около двух месяцев ушла на разработку и реализацию идеи. В проекте участвуют как картины из личных коллекций художников, так и из фондом музея изобразительных искусств.

Розалия Нургалеева отметила, что пусть и с опозданием, связанным с пандемией, но проект к столетию создания республики открыт

Взрослые глаза ребенка и историческая справедливость

Значительную часть залов второго этажа занимает экспозиция работ Рустема Хузина. Написанные в разных жанрах, его работы представляют собой как пейзажи, своеобразные путевые заметки по Уралу, Татарстану, средней полосе России, так и натюрморты с национальным колоритом. Аппетитные и красочные, они пронизаны уютной красотой, словно бы запахами родного изобильного и хлебосольного дома, тогда как строгие, иногда даже пугающие виды уральской неласковой, но «эпосной» природы завораживают и останавливают зрителя, приковывая его взгляд надолго.

Однако монументальные картины из прошлого родного народа словно бы тянут художника вновь и вновь в дорогу. На выставке представлены такие полотна, как триптих «Враги на границе Волжской Булгарии», «Навстречу неведомому врагу» и центральная картина — «Битва татар с монголами в 1223 году». Художник, к слову, отец семерых детей, стремиться своими работами словно восстановить историческую правду, передать истинную историю родного края будущим поколениям в неискаженном виде.

— У каждого народа есть такие векторные точки, этапы, через которые происходит перелом истории. То есть сначала она развивается в одном направлении, но после такого «порога» движение начинается совершенно в иную сторону. Я, например, могу назвать такие вехи, как принятие булгарами ислама, освободительная война с монголами. Если показываешь эти узловые моменты, то становится понятно и то, что сейчас происходит с нашим народом. Соответственно и понимание нынешней ситуации дает возможность прогнозировать и понимать будущее, — поделился мнением художник.

Трудно удержаться от слез или горестного вздоха, глядя, как на картине «Пусть всегда будет солнце» ребенок рисует на разбитом, запорошенном инеем стекле солнышко

Как бы в подтверждение связи и понимания прошлого-настоящего-будущего, Рустем Хузин трогательно и пронзительно касается темы недавних событий, Великой Отечественной войны. Трудно удержаться от слез или горестного вздоха, глядя, как на картине «Пусть всегда будет солнце» ребенок рисует на разбитом, запорошенном инеем стекле солнышко, глядя на свой рисунок совсем взрослыми глазами, или на старушку-мать, вышедшую на дорогу встречать сына, который обещал вернуться…

«Художники стали рисовать других художников»

Своих современников, родных, односельчан и коллег-художников воспел Ильнур Сиразиев на выставке «Моей Отчизне». Интересно, что и поддержать своего знаменитого земляка собралась целая группа поддержки — люди с радостью узнавали себя, свои соседей на картинах Сиразиева и с радостью фотографировались на их фоне. Действительно, на картинах изображены такие типичные, собирательные образы, за которыми стоят реальные люди, которых художник назвал по именам — Рамзия апа, Зайтуна апа, мама… Целая стена посвящена друзьям художника, которые жили и живут в Казани, картины которых также можно увидеть в музеях и выставочных залах республики. «Художники стали рисовать других художников», — прозвучало на открытии выставки.

Особое внимание — видам старой Казани. Сам Сиразиев не стал объяснять, почему выбирает ту или иную локацию в любимом городе. «Вам надо самим посмотреть и составить впечатление. Тогда вы все поймете сами», — сказал он. Действительно, яркие виды разных уголков города, которых теперь уже почти не встретить, разве что в детской памяти, написаны жизнеутверждающим акрилом, темперой. Снегопады, бабы, несущие сквозь них воду, косы проливные дожди, перечеркивающие дома — все вместе это вызывает ностальгию, но светлую, радостную.

Действительно, на картинах изображены такие типичные, собирательные образы, за которыми стоят реальные люди

Гравюрные города офортные реки

Вера Карасева — один из немногих современных художников Казани, профессионально занимающихся искусством гравюры. Сама легкая и воздушная, она и на своих гравюрах создает тончайшими штрихами буквально ювелирную работу. На выставке представлены ее гравюры и офорты из серий «Исторические города Татарстана», «Мой Свияжск», «Старая Казань».

На открытии проекта художница призналась, что предпочитает писать то, что трогает ее именно сейчас, в данный момент. Так, например, приехав из Италии, она в 2018 году представила целый ряд буквально «кружевных» гравюр серии «Христианские святыни Италии». Проживая какое-то время на острове-граде, она показал Свияжск во всей красоте тонких деталей, подметить которые способен только художник, но именно эти нюансы и создают настроение целому «чудо-граду».

Искусствоведы отмечают, что предпочтительной темой для офортов Карасевой является архитектурный видовой пейзаж. В ее работах органично сочетаются реалистическое восприятие мира, классические методы гравирования и смелые эксперименты с формой и техникой, что наполняет традицию новой жизненной силой.

Большая часть произведений художника посвящены средневековой истории татарского народа

От Черемисской войны до «Птичьего пастушка»

Равиль Загидуллин — один из ведущих художников, работающих в жанре исторической картины. Он отличается скрупулезностью в передаче деталей. Как признается сам художник, большую роль играют костюмы его персонажей. Жители Казани и семь и десять веков назад одевались со всей тщательностью и аккуратностью. Костюм очень много может рассказать и о времени, когда происходит событие, и о положении героя картины и о его характере и пристрастиях. Кроме того, немало видов как деревянной Казани, так и деревенских пейзажей — например, «Идем за сеном», «Птичий пастушок».

Большая часть произведений художника посвящены средневековой истории татарского народа, демонстрирующие события и эпизоды из истории Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства — «Призыв князей» или «1552 год», когда войска Андрея Курбского осадили и взяли Казань, воины вошли город, а часть жителей, выдав своего царя Ядигера противнику, смогла покинуть городские стены. На выставке «Дорога к моим истокам» также представлены произведения, посвященные теме Болгар, работы из серии «Черемисская война», а также работы, созданные художником в разные периоды жизни.

1 / 53 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин