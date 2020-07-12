Что изменит в жизни льготников федеральный регистр получателей лекарств

На этой неделе Государственная дума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства. Считается, что нововведение позволит повысить доступность препаратов. Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает о том, что изменится в жизни льготников, когда закон вступит в силу.