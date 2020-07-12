Что изменит в жизни льготников федеральный регистр получателей лекарств
В обеспечении бесплатными лекарствами наведут порядок
На этой неделе Государственная дума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства. Считается, что нововведение позволит повысить доступность препаратов. Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает о том, что изменится в жизни льготников, когда закон вступит в силу.
- Что такое федеральный регистр?
В этом году в России появится федеральный регистр получателей льготных лекарств. Если объяснять буквально на пальцах, то федеральный регистр — это единая база данных, включающая в себя список всех льготников и перечень необходимых им препаратов. Регистр должен повысить доступность лекарственных средств и прозрачность обеспечения ими пациентов. Ожидается, что реализация проекта стартует 1 сентября, а момент вступления закона в силу в полном объеме запланирован на 1 января 2021 года.
- Что сейчас?
В этом году на льготное лекарственное обеспечение планируется потратить 51 миллиард рублей. При этом в стране действуют разные программы, которые отличаются объемами госгарантий. Иногда есть непонимание числа застрахованных — а значит, и объема необходимых поставок, что приводит к сбоям и путанице. В общем, кто в лес, кто по дрова.
Например, есть список федеральных льготников, которые получают препараты за счет средств из федерального бюджета. Полный перечень описан в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В первую очередь это инвалиды, участники войн (ветераны, афганцы, чернобыльцы и остальные). Ежегодно до 1 октября гражданам — федеральным льготникам — предоставляется выбор, оставить за собой право на получение бесплатных лекарственных препаратов или получать ежемесячную денежную компенсацию. Если человек выбирает компенсацию — лекарства бесплатно из федерального бюджета ему не предоставляются.
Фото yarreg.ruЕсли говорить о перечне лекарств, которые входят в федеральный список, то он состоит из 406 международных непатентованных наименований, из которых более 100 препаратов пациенту имеют право выписать только по решению комиссии. С ними все более или менее понятно, и, как правило, проблем с получением таких препаратов нет. Единственная сложность — список небольшой и, на мой взгляд, требует расширения.
Сейчас основная проблема — обеспечение препаратами региональных льготников. Потому что каждый регион самостоятельно решает, какие медикаменты и в каком количестве предоставлять бесплатно. Например, в одном субъекте препараты могут выделяться пациентам с онкологическими заболеваниями, ряду пациентов, имеющих сердечно-сосудистые, психические заболевания, в частности с диагнозом «шизофрения». При этом в другом регионе список может быть иным. В результате получается дискредитация людей по региональному принципу, хотя все они граждане России. К тому же пациенты никак не могут разобраться: имеют они право на льготы или нет, а если имеют, то какие препараты им положены.
Система достаточно непрозрачная — как для получателей льгот, так и для работников управления здравоохранения. Лично я считаю, что во многом из-за непрозрачности списка возникают сложности с точки зрения планирования: сотрудники отрасли не знают количество пациентов, объем необходимых им препаратов, соответственно, и появляются проблемы с закупками. Думаю, читатели «Реального времени» в соцсетях и в СМИ уже встречали новости и комментарии о том, что в одних регионах препараты закупаются, но их не хватает, в других — вообще не приобретаются, а в третьих — остаются лишние невостребованные лекарства.
- Как будет работать новый регистр?
Ожидается, что федеральный регистр позволит учесть потребности и проблемы всех пациентов. Конкретному пациенту достаточно всего лишь один раз попасть в регистр — и тогда Минздрав России будет знать о его потребностях и не допустит ситуации, когда человек исключается из списка или не получает положенное ему лекарство по иным причинам. Планируется, что все льготники будут обеспечиваться по единому списку наименований препаратов. Пока по объему он будет равен списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который сейчас содержит 778 наименований. К тому же государство регулирует референтные цены на этот перечень — на весь год. В перспективе этот список должен обновляться и расширяться ежегодно, как в плане включения в него инновационных препаратов, так и по включению заболеваний, при которых льготник может получить лекарства бесплатно.
Фото rg.ru
При этом сохраняется право региональных властей определять лекарственные препараты, не включенные в федеральный перечень, которые граждане будут получать за счет средств субъектов Федерации.
- Кому еще полезен регистр?
На мой взгляд, федеральный регистр может быть эффективно использован и другими участниками рынка. Например, это применение регистра не только для нужд прогноза, но и в научно-исследовательских целях. Тогда можно было бы организовать и провести всероссийские клинические исследования эффективности и безопасности лекарственных препаратов.
Для представителей бизнес-сообщества регистр может стать прозрачным инструментом планирования деятельности.
Также реестр — это огромный шаг к созданию эффективной системы лекарственного страхования. В случае внедрения подобной системы все пациенты по рецепту врача смогут получать лекарства бесплатно, вне зависимости от формы лечения — стационарной или амбулаторной.
- Какие сложности могут возникнуть при реализации проекта?
Согласно документу, вести регистр будет федеральный Минздрав, а власти субъектов — заполнять и контролировать региональные сегменты перечня. В этом смысле есть фактор готовности/неготовности информационных систем к приему и передаче данных. Если в Москве и Татарстане проблем с этим точно нет, то в других субъектах Федерации могут быть сложности.
Второй момент — дисциплина: своевременность подачи и обновления информации. Возникновение «мертвых душ» может сильно повлиять на качество информации. И если бы базы данных ЗАГСа, паспортного контроля перепроверялись между собой, то система должна была бы работать лучше. Провести работу в этом направлении не должно составить труда, ведь сейчас система госуслуг достаточно широко представлена онлайн.
Фото online47.ruРезюмируя, могу сказать, что при правильном подходе и профессиональной работе каждого звена в нашей стране не должно повторяться ситуаций, когда больные не могут получить такие нужные им препараты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым