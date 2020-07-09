Лето «Салавата Юлаева»: Гранлунд вместо Умарка, возвращение Воробьева и сборы в Финляндии под вопросом

Как уфимский хоккейный клуб готовится к новому сезону КХЛ

Уже на следующей неделе клубы Континентальной хоккейной лиги вступят в активную стадию подготовки к новому сезону. Уфимский «Салават Юлаев» стал одним из главных ньюсмейкеров затянувшегося межсезонья — он и летом не давал скучать своим поклонникам. Если весной наделала шума неожиданная рокировка на позиции главного тренера, то главным вопросом летней части перерыва было то, как решится вопрос с заменой главной звезды «юлаевцев» пяти последних лет: кто придет на смену шведу Линусу Умарку? Ответ нашелся довольно быстро, но о переходе нового легионера уфимский клуб пока так и не объявил официально. О том, почему Маркус Гранлунд еще не представлен в качестве новичка «Салавата», чего можно ждать от возвращения Михаила Воробьева и что будет с зарубежными сборами уфимской команды — в материале «Реального времени».

Когда объявят о переходе Гранлунда?

Весной КХЛ покинул, пожалуй, самый креативный хоккеист за всю историю лиги. О Линусе Умарке много говорили еще в период его выступлений за московское «Динамо» более 10 лет назад, но настоящий расцвет его карьеры пришелся на период с 2015 по 2020 годы в Уфе. Он был настоящей звездой, на его игру в Уфе ходили смотреть специально — как когда-то специально ходили на Александра Радулова. При этом и приличную долю критики швед получал по делу — он много симулировал, много спорил с судьями, а самое главное — «Салават Юлаев» с Умарком так и не выиграл Кубок Гагарина и даже не играл в финале. Зато бронзовым призером КХЛ становился дважды.

Теперь 33-летний Линус будет радовать своей игрой европейскую публику — он подписал контракт с швейцарским «Серветтом». Ему на смену в Уфу едет финн Маркус Гранлунд. Нынешней весной «Салават Юлаев» здорово провел серию против «Авангарда» (4-2) и должен был играть во втором раунде с «Ак Барсом». Первое звено уфимцев во главе с Умарком набрало феноменальный ход — и тем обиднее, что не удалось посмотреть на тройку Хартикайнен — Маннинен — Умарк против главного фаворита Восточной конференции. Теперь на месте Линуса будет играть Гранлунд, и первое звено «Салавата» полностью станет финским.

Любопытно, что почти всех вышеупомянутых легионеров «Салавата Юлаева» связывает всего один клуб НХЛ — «Эдмонтон Ойлерз». В 2015-м Умарк мог перейти в «Барыс», интересовался им и «Ак Барс». Но хоккеист сам сделал выбор в пользу «Салавата», потому что там играл его бывший напарник по «Эдмонтону» Хартикайнен. Финн и швед далеко не все игры уфимского периода карьеры провели в одном звене, но когда выходили вместе, то получали настоящий кайф от игры, радуя болельщиков классными комбинациями и красивыми голами.

Теперь 33-летний Линус будет радовать своей игрой европейскую публику — он подписал контракт с швейцарским «Серветтом». Фото: hcsalavat.ru

Нынешний, пока еще не доигранный сезон в НХЛ Маркус Гранлунд проводит как раз в «Эдмонтоне». В 34 матчах он набрал всего 4 очка (3 гола плюс передача). Зато в АХЛ, в фарм-клубе «Ойлерз» под названием «Бэкерсфилд», Маркус был куда результативнее — 15 очков (6 голов плюс 9 передач) в 20 играх. Это типичный случай для большинства легионеров, приезжающих в КХЛ из-за океана: до уровня НХЛ они не доросли, а вот уровень АХЛ уже перегнали.

Маркусу 27 лет, он — младший брат Микаэля Гранлунда, который в НХЛ все-таки закрепился и сейчас является одной из главных звезд «Нэшвилла». Также Гранлунд-старший помнится нам потрясающим голом в ворота нынешнего вратаря «Нефтехимика» Константина Барулина на чемпионате мира 2011 года. Эту шайбу в стиле лакросс до сих пор называют самой красивой в истории международных соревнований. Хотя, например, россиянин Андрей Свечников в этом сезоне НХЛ забил подобным образом дважды.

Гранлунд-младший лавров брата так и не снискал, хотя надежды подавал не меньшие — в 2011 году на драфте НХЛ он был выбран во втором раунде «Калгари Флеймз». В сильнейшей лиге мира в свой актив он может занести лишь один сезон за «Ванкувер» пару лет назад, когда Маркус неожиданно стал одним из лидеров команды. Во многом этому поспособствовала игра в одной тройке с великолепными братьями Сединами.



По информации «Реального времени», все детали перехода Маркуса Гранлунда в Уфу уже урегулированы. Контракт рассчитан на два года, сумма будет в районе 60 миллионов рублей за сезон, но в договоре прописаны хорошие бонусы. Официально «Салават» объявит о трансфере, когда будут согласованы абсолютно все детали нового коллективного договора в НХЛ. Заминка возникла из-за того, что сезон за океаном доиграют, но решения по каждому игроку, у которых контракт закончился 1 июля, будут приняты индивидуально. Гранлунд находится в статусе хоккеиста, у которого был двусторонний контракт без твердого места в клубе НХЛ. Поэтому вряд ли лига и «Эдмонтон» будут препятствовать переходу финского нападающего в Уфу и, скорее всего, о сделке будет официально объявлено ближе к середине июля.

Вряд ли кто-то из болельщиков «Филадельфии» что-то вспомнит о Воробьеве уже через пару сезонов. Фото nhl.com

Воробьев не запомнился в НХЛ и вернулся на хороший контракт в КХЛ

Позиция центрального нападающего в российском хоккее уже давно стала дефицитной. И теперь, чтобы претендовать на попадание в ТОП-6 игроков клуба КХЛ, порог вхождения не такой высокий, каким был на заре существования лиги. Еще три года назад воспитанника «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева буквально отговаривали от отъезда в НХЛ в 20-летнем возрасте. Делал это тогдашний генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд, который приводил вполне разумные аргументы. Отговорить не удалось — Михаил уехал в «Филадельфию» на три года. Время показало, что по-своему правы тогда были и сам Воробьев, и Вайсфельд.

Менеджер предвидел, что игрового опыта хоккеисту не хватит, конкуренция за океаном сумасшедшая, каким бы талантливым ты ни был. Хоккеист сделал попытку поиграть в сильнейшей лиге мира. Не провалился, но и ничего запоминающегося не показал. Вряд ли кто-то из болельщиков «Филадельфии» что-то вспомнит о Воробьеве уже через пару сезонов. Зато теперь, спустя три года, Михаил возвращается в КХЛ и подписывает контракт совершенно на других условиях. В этом правда игрока — цену он себе набил. И если у него получится подтвердить заявленный уровень непосредственно игрой на льду, то «Салават Юлаев» может получить крепкого центрфорварда на годы вперед. С другой стороны, если у Михаила дело не пойдет даже в родной Уфе, то вряд ли он в будущем будет нужен хоть одной топовой команде нашей лиги и сможет претендовать на неплохие по нынешним меркам 40 миллионов рублей за сезон (без учета бонусов).

На счету Воробьева уже есть 72 матча за «Салават Юлаев» в КХЛ в сезонах 2015 — 2017. В них он забросил 5 шайб. И если в регулярном чемпионате от хоккеиста вполне можно ожидать добротной игры, то вот на что он способен в плей-офф — пока непонятно. В «бронзовом» сезоне 2016 года Михаил провел в кубковых встречах всего одну игру, на следующий год — уже пять, но никакими результативными действиями в них не отметился. В «Филадельфии» он постоянно балансировал на грани попадания в основной состав. К сезону 2019/2020 для Воробьева нашлось постоянное место в четвертом звене, шансов закрепиться у Михаила была уйма. Но он ими не воспользовался. «Филли» были необходимы энергичные и стабильные нападающие в нижних тройках — и Воробьев с этой функцией не очень справлялся. Так что в его случае возвращение в родной клуб — оптимальный вариант. Теперь дело за тренерским штабом Томи Ламсы. Свое возвращение в Уфу хоккеист прокомментировал так:

«Благодарен «Салавату Юлаеву» за проявленный интерес и за хороший долгосрочный контракт. Были определенные варианты, но сделал выбор в пользу родного клуба. Считаю возвращение в Уфу шагом вперед в своей карьере, при этом мне только 23 года, еще будет время подумать и об НХЛ.

Заокеанский опыт дал мне очень многое. Провел под двести матчей, надеюсь, сформировался как личность, добавил в некоторых аспектах игры — прежде всего в жесткости, в силовой борьбе, в умении держать удар, в адаптации к маленьким площадкам. Уверен, что принятое в 20 лет решение уехать в Северную Америку на том этапе было правильным. Не люблю оглядываться назад, но, по сути, тогда мне особого выбора и не оставили. Бывшее руководство «Салавата» не вело каких-либо переговоров, мне прислали только формальное предложение о квалификации, хотя наша тройка провела вроде бы крепкий сезон, нас отмечали в прессе. Скорее всего, своего решения ехать в «Филадельфию» не изменил бы, но с другой стороны видел, что меня не пытаются удержать и я не особо нужен. Теперь очень многое поменялось и в команде, и в руководстве, и в тренерском штабе. Остался, наверное, только Теему Хартикайнен. Но задачи в Башкортостане всегда максимальные, в этом стабильность».

Главный плюс Семенова — в том, что он защитник в прямом смысле этого слова. Фото hcsalavat.ru

Зачем нужен 39-летний Семенов?

Самая уязвимая пока позиция в селекции «Салавата Юлаева» — оборонительная линия. Ушли Арзамасцев, Пашнин и Сергеев, пришли Мясищев, Бирюков и Коробов. Статус ушедших значительно выше, чем новичков. Да, есть Григорий Панин и Филип Ларсен, но первый подвержен травмам, а второй не так стабилен в регулярных чемпионатах.

Как нельзя кстати пришлось переподписание на очень выгодных условиях для клуба возрастного защитника Алексея Семенова. По некоторым данным, его зарплата не будет превышать 10 миллионов рублей, поэтому для платежной ведомости уфимцев пройдет практически незамеченной. Взамен «Салават» получает опытного старожила лиги, который известен своей жесткой игрой. Семенов — один из самых высоких игроков КХЛ. За «Салават Юлаев» он играл еще в Суперлиге в сезоне 2006/2007, но покинул клуб по ходу сезона, сыграв всего 20 матчей. Тогдашний главный тренер команды Сергей Михалев рассказывал, что хоккеист просто собрал вещи и уехал во Флориду к семье, толком никому ничего не объяснив. В те годы подобные трюки хоккеисты проделывали частенько — переходы между НХЛ и российской лигой юридически были закреплены слабо.

Главный плюс Семенова — в том, что он защитник в прямом смысле этого слова. В весенней серии с «Авангардом» он не набирал очков, имел показатель полезности «минус два», но все равно запомнился самоотверженной игрой в обороне. При этом у Алексея большой авторитет в команде.

Минусы этого игрока понятны — с возрастом он прилично сдал в скорости, а еще растет риск получения травм. За «Салават Юлаев» он играет не каждый матч, а только тогда, когда нужны его физические козыри. В плей-офф такие игроки будут нужны.

Бывший защитник уфимского клуба, один из самых ярких представителей атакующей манеры игры от оборонца, Кирилл Кольцов, может вернуться в Уфу в новом статусе. Фото hctraktor.org

Станет ли Кирилл Кольцов тренером системы «Салавата Юлаева»?

А вот бывший защитник уфимского клуба, один из самых ярких представителей атакующей манеры игры от оборонца, Кирилл Кольцов, может вернуться в Уфу в новом статусе. Еще совсем недавно агент хоккеиста заверял, что Кольцов не завершил свою славную карьеру и поиграет, но вряд ли Кирилл согласится на уровень ниже КХЛ. Однако и в КХЛ его уже вряд ли подпишут именно на ту роль, к которой он привык — хоккейного полузащитника.

По информации «Реального времени», предложение о тренерской работе в системе хоккейного «Салавата Юлаева» этим летом получили сразу два бывших хоккеиста башкирского клуба. Уроженец Уфы Никита Щитов этой весной официально завершил свою игровую карьеру в возрасте 36 лет и намерен сосредоточиться на скаутской деятельности. Скорее всего, он станет скаутом своей последней команды в карьере, «Сочи». На предложение «Салавата» он ответил отказом. А вот с Кириллом Кольцовым возможны разные варианты. Если 37-летний защитник так и не найдет себе нынешним летом клуб, то осенью он может стать членом тренерского коллектива «Салавата Юлаева». При этом к основной команде он не будет иметь никакого отношения, а будет работать с защитниками разных возрастов во всей вертикали уфимского хоккея.

Посмотреть на Кольцова в этой роли было бы довольно любопытно. У хоккеиста очень сложный характер, он часто вступал в конфронтации с тренерами, но лишний раз напоминать о его авторитете среди подрастающего поколения нет нужды. Кирилл был важной частью обоих чемпионских сезонов «Салавата» (2008 и 2011 годы), и до сих пор его игра во многом уникальна для российского хоккея в целом. Если в «юлаевской» ДЮСШ когда-нибудь появится хотя бы один хоккеист уровня Кольцова десятилетней давности, то это можно будет признать успехом.

Сборы в Финляндии пора переносить

Из отпуска «Салават Юлаев» должен выйти в начале следующей недели. Пока что план предсезонной подготовки уфимского клуба выглядит так:

14 июля — общекомандный сбор

— общекомандный сбор 15 и 16 июля — углубленный медицинский осмотр

— углубленный медицинский осмотр С 14 по 25 июля — учебно-тренировочные сборы в Уфе

— учебно-тренировочные сборы в Уфе 25 июля у «юлаевцев» в планах отправиться в финский город Лахти, где пройдут еще одни учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до 6 августа

у «юлаевцев» в планах отправиться в финский город Лахти, где пройдут еще одни учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до С 10 по 13 августа будет проходить предсезонный турнир в Уфе под названием «Кубок Республики Башкортостан». Состав участников: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Трактор».

будет проходить предсезонный турнир в Уфе под названием «Кубок Республики Башкортостан». Состав участников: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Трактор». С 19 по 23 августа — участие в предсезонном турнире среди обладателей Кубка Гагарина, который пройдет в Казани. Состав турнира: «Ак Барс», «Салават Юлаев», СКА и магнитогорский «Металлург».

С 10 по 13 августа будет проходить предсезонный турнир в Уфе под названием «Кубок Республики Башкортостан». Фото hcsalavat.ru

Под большим вопросом поездка в Финляндию. Очевидно, что план подготовки составлялся еще весной, когда было непонятно, как обернется в ближайшие месяцы коронавирусный вопрос. Теперь уже известно, что граница с Россией будет закрыта на въезд у большинства стран Евросоюза до 1 августа.

Поездку в Финляндию в эти сроки планировали сразу три клуба КХЛ. Пока только «Сибирь» официально объявила о том, что сбор в Валкеакоски не состоится. Московский ЦСКА и «Салават Юлаев», скорее всего, объявят об изменении своих планов в ближайшее время.

Куда может отправиться уфимский клуб вместо Финляндии? Неплохой вариант вырисовывается с Павловкой — в родном Башкортостане. Там неплохие условия для тренировок, впечатляющая природа и свежий воздух. Молодежная команда Уфы «Толпар» и женская «Агидель» каждый год на сборы ездят именно туда. В условиях пандемии тренировки близ Павловского водохранилища могут стать отличным вариантом и для хоккеистов «Салавата Юлаева».

Из предсезонных турниров стоит отметить возобновление Кубка Республики Башкортостан. Раньше он носил звание Кубка президента республики, но после ухода Муртазы Рахимова со своего поста в 2010 году, сменил название и турнир. Несколько раз он и вовсе не проводился — например, в прошлом году. В нынешнее межсезонье состав участников подбирается не самый громкий, но учитывая, что предсезонных турниров этим летом будет не так много, уфимскому кубку остается только порадоваться. Правда, высока вероятность, что к 10 августа местный Роспотребнадзор еще не разрешит полноценные спортивные мероприятия со зрителями, поэтому, скорее всего, турнир пройдет в масочно-перчаточном режиме с соблюдением социальной дистанции для ограниченного числа болельщиков. То есть, в том формате, в котором сейчас играют матчи в российском футболе.

Это же будет касаться и лучшего турнира нынешней предсезонки КХЛ, который пройдет во второй половине августа в Казани. «Зеленые дерби» летом редко увидишь, но это межсезонье порадует противостоянием «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на очень ранней стадии.

Ну а пока в Уфу уже начали прибывать первые легионеры. В начале этой недели из Финляндии прилетел Теему Хартикайнен:

— Спасибо за лето. Пора возвращаться к работе, — написал финн в своем «Инстаграме».