Как пройдет коронавирусный плей-офф НХЛ: драконовские правила и переезд в Канаду

Какие еще ноу-хау придумали в Национальной хоккейной лиге и доедет ли до нее Капризов?

Как известно, НХЛ должна наконец стартовать 1 августа. «Реальное время» рассказывает, как коронавирус изменит условия игр Лиги, какой «драконовский» режим должны будут выдерживать игроки и какие перспективы в ней у российских новичков — подпишутся ли Капризов и Сорокин на остаток сезона НХЛ, чтобы стартовать только зимой?

Погромы и коронавирус выгнали плей-офф НХЛ в Канаду?

Хоккей, в отличие от футбольных лиг, пока только мечтает о возвращении на арены. В главной хоккейной лиге НХЛ по-прежнему ломают голову, как это сделать, учитывая, что коронавирус в США свирепствует вовсю — то и дело возникают случаи заражений в командах.

НБА — лига, которая и богаче, и популярнее — уже определилась, когда и где будет доигрывать свой сезон. Локальный турнир развернут на трех площадках в развлекательном парке Disney World, матчи будут проходить ежедневно, а иногда и одновременно.

А вот в НХЛ пока только рисуют очертания будущего плей-офф и уже месяц обдумывают, какие же города примут остаток сезона. Изначально на то, чтобы проводить матчи плей-офф, претендовали 10 городов — 7 американских и 3 канадских. В их числе были, например, Чикаго, Даллас, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, печально известный последними событиями Миннеаполис. В конце июня, по сообщениям из Лиги, список сократили до четырех городов — на финишной линии оставались американские Чикаго с Лас-Вегасом и канадские Торонто с Эдмонтоном. Спортивные эксперты подозревают, что выберут именно канадские города — коронавирус в Канаде держат относительно в узде, да и в целом обстановка сейчас поспокойнее, чем у соседей.

Источники спортивного телеканала Sportsnet подтверждают эту версию, говоря о том, что игры Восточной конференции примет Торонто, а Западной — Эдмонтон. Однако мэр Торонто пока эту информацию не подтвердил (хотя выразил надежду на это), да и на сайте НХЛ формулировка пока тоже довольно расплывчатая — два города-хаба будут объявлены позже.

Источники спортивного телеканала Sportsnet подтверждают эту версию, говоря о том, что игры Восточной конференции примет Торонто. Фото tripmydream.com

«Пузыри» в Торонто и Эдмонтоне



Если верить информации от источников Майкла Руссо из издания The Athletics, в городах-хабах будут организованы так называемые «пузыри» вокруг игроков — зоны, чистые от коронавируса, передвижение наружу которых будет строжайшим образом контролироваться. У журналиста уже даже есть описание «пузырей» в пока еще неподтвержденных, но на 99% вероятных канадских городах.

Так, он пишет, что в Торонто игроков предположительно поселят в поселке наподобие кампуса площадью в 40 акров на территории выставочного центра, который включает спортивный центр, развлекательный центр, игровое поле и отель на 404 номера. Правда, отель этот недостаточно большой, чтобы вместить все 12 команд и их вспомогательный персонал, поэтому часть участников плей-офф придется поселить в отеле в центре города.

Что касается Эдмонтона, то Руссо рассказали про «пузырь» из нескольких объектов, включающий в себя несколько отелей, крытую многофункциональную арену и сопровождающие их тренировочные объекты.

13 июля в командных центрах откроются тренировочные лагеря, а 26 июля команды должны будут выехать в города-хабы, где и возобновятся матчи. Начало квалификационных игр Кубка Стэнли запланировано на 1 августа.

13 июля в командных центрах откроются тренировочные лагеря, а 26 июля команды должны будут выехать в города-хабы, где и возобновятся матчи. Фото e-migration.ru

Драконовские правила в «чистых» зонах

В безопасной зоне каждой команде позволяется разместить не больше 52 человек (включая ее владельцев, игроков, тренеров, менеджеров и персонал). Игроки будет жить в номерах отелей по одному. Каждой команде будут предоставлены отдельные этажи. В гости друг к другу входить будет строго воспрещено, но в отельные рестораны, фитнес-центры и бассейны их пустят — но только при условии социальной дистанции. Маски — обязательны за пределами номера отеля (правда, во время игр, тренировок и, разумеется, во время еды их можно снимать).

Членов семьи в «пузыри» пустят только на финалы конференций и на финал Кубка.

После того, как все без исключения члены команды (включая обслуживающий персонал) приедут в «чистую зону», они должны будут сдавать тест на коронавирус каждый день. Расположение команды покинуть можно будет только при исключительных обстоятельствах (болезнь, рождение ребенка, свадьба, похороны). По возвращении — карантин до четырех подряд отрицательных тестов за четыре дня. За нарушение карантинного режима воспоследует исключение из четвертого этапа (или 10 — 14-дневный строжайший карантин, что в целом не лучше). Команды, в которых будет зафиксировано нарушение, будут оштрафованы и/или лишены выборов на драфте.

Кстати, тесты на коронавирус сдавать придется каждый день не только командам, но и всем, кто будет с ними контактировать — медработникам, сотрудникам отелей и ледовых арен, водителям и т.д. Таким образом, только на 24 команды внутри пузырей по 52 человека на каждую потребуется 1248 тестов в день. А если добавить сюда остальных тестируемых, то НХЛ понадобится делать более 2 000 тестов в день, чтобы иметь возможность продолжить турнир. Такие расчеты приводит спортивный журналист Фрэнк Серавалли.

Готовность доигрывать сезон изъявляет все меньше хоккеистов, даже учитывая, что из-за отмены сезона игроки могут серьезно потерять в деньгах. Фото nhl.com

До 75% хоккеистов не хотят доигрывать

Как показывают анонимные опросы, готовность доигрывать сезон изъявляет все меньше хоккеистов, даже учитывая, что из-за отмены сезона игроки могут серьезно потерять в деньгах. Эскроу растет как на дрожжах, и чем дальше откладывается сезон, тем больше теряют игроки. В случае отмены сезона лига понесет такие потери, что и хоккеисты фактически отыграют нынешний сезон «задарма» (по меркам НХЛ, разумеется).

Если еще в начале мая издание The Athletic проводило анонимный опрос хоккеистов — тогда за полную отмену сезона выступали лишь 12% опрошенных резидентов. Один из хоккеистов аргументировал свою позицию сложностями с возвращением легионеров и большими затратами.

«Отели, питание, чартеры, которые вернут европейских игроков — здесь слишком много факторов. Нужно, чтобы слишком многое сошлось воедино, и сейчас лига тратит на это слишком много усилий. Не лучше ли будет, если НХЛ сосредоточится на нормальной подготовке к следующему сезону? Лучше разработать нормальный план полноценного возвращения, а сейчас лига панически ищет, как избежать всех возможных проблем».

Однако на фоне последних событий склоняющихся к отмене сезона все больше. Обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс несколько дней назад сообщал, что около 75% игроков склоняется к завершению сезона без доигровок. Больше всего они боятся заразиться коронавирусом и получить травму в преддверии следующего сезона.

Эрик Энгелс несколько дней назад сообщал, что больше всего игроки боятся заразиться коронавирусом и получить травму в преддверии следующего сезона. Фото nhl.com

А что будет с российскими новичками НХЛ?

Интрига о возможности сыграть новоприбывшим россиянам в остатке нынешнего сезона, наконец, получила свое логическое завершение.

Кирилл Капризов, Александр Романов и Илья Сорокин не получили-таки разрешения сыграть на нынешних условиях, но давление профсоюза игроков сыграло свою роль — и стороны нашли компромисс. НХЛ разрешила хоккеистам подписать контракты на остаток сезона и, таким образом, сжечь целый год из их соглашения новичка. В таком случае сыграть в плей-офф нынешнего сезона сыграть они уже не смогут. Теперь Капризову и компании придется ждать зимы, чтобы наконец дебютировать в НХЛ.

Из плюсов — так они быстрее смогут выйти на рынок ограниченно свободных агентов и получить уже новые контракты на куда боле выгодных условиях. Теперь вопрос лишь в том, кто из «русской тройки» пойдет на этот шаг.

Из наиболее вероятных — Кирилл Капризов, который в случае «виртуальной» доигровки в нынешнем плей-офф сможет рассчитывать на новый контракт уже следующим летом.

Илья Сорокин, похоже, так и не «доедет» до Северной Америки в нынешнем сезоне. Во-первых, если он подпишет контракт в этом плей-офф, то уже в ноябре станет ограниченно свободным агентом. За это время он не сможет показать себя в НХЛ, чтобы претендовать на что-то стоящее и претендовать на хороший контракт в «Айландерс». Ему нужен полноценный сезон, чтобы показать, на что он способен.

А пока Илья не зарекомендовал себя нигде, кроме КХЛ. Даже на уровне сборной России он не получал стабильного времени, а часто и вовсе сидел на трибунах. Если же Сорокину удастся показать себя стабильным вратарем на уровне НХЛ в полноценном сезоне, то уже с позиции ценного актива, получит возможность выбивать себе гораздо более интересные условия контракта.

Да и сами «островитяне» сейчас вряд ли смогут себе позволить второй дорогостоящий и долгосрочный контракт для вратаря. Денег на на такую роскошь не будет, и такой контракт не очень выгоден и самому Сорокину.

— Я думаю, Капризов решится на этот шаг. А вот Илью Сорокина активно уговаривает остаться еще на один год ЦСКА. Мне кажется, он останется и поиграет сезон здесь, — комментирует для «Реального времени» комментатор НХЛ на «Яндекс. Эфир» Владимир Дехтярев.

