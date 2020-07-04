«Йыуды» от спорта: как меняли названия профессиональные команды Татарстана

Далеко не всегда от хорошей жизни

Казанский клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сезон 2020/21 начнет под названием «Ак Барс — Динамо». Таким образом, за этот год поменяли название и главного спонсора сразу две команды Татарстана — помимо бендистов, это еще и женская команда по хоккею на траве «Динамо-ГАП», также ставшая «Ак Барс — Динамо». «Реальное время» вспоминает историю переименования сильнейших спортклубов региона.

Пять названий баскетболисток



Женская баскетбольная команда «Казаночка» меняла название уже четырежды. Под названием «Технологический университет» начинала как студенческая команда КХТИ , которую в 1984 году возглавил молодой тренер Дмитрий Шувагин.

После развала Советского Союза спортсмены выживали как могли. На какое-то время на помощь приходил нарождавшийся бизнес. Команде «Технологический университет» помогал чековый инвестиционный фонд «Образование». Вы, конечно, помните и такие ЧИФы и ПИФы, как МММ, «Русский дом Селенга», «Хопер-Инвест»… Печально известный «Чара банк» прославился, кроме прочего, тем, что в нем сгорели деньги олимпийцев Нагано-1998, поскольку премиальные решили прокрутить в банке, но дефолт того года погубил и собственно премиальные, и проценты.

Подъем команды произошел под названием «Энже», когда она попала под патронат правительства РТ, а энергичный менеджер Александр Щербаков сменил ветерана Шувагина вначале на белорусского тренера Анатолия Буяльского, а затем на мэтра советского баскетбола Леонида Ячменева. Случился уже дебют в еврокубках, команда приблизились к пьедесталу почета в чемпионате страны, но ее подрубил очередной шаг к вершине. Над «Энже» взяла шефство группа компаний «Нур» — пригласила новый тренерский штаб, игроков, в том числе и легионерок, на специально созванной пресс-конференции объявила о планах громадье и… прекратила спонсорскую помощь, едва начался сезон. Какие-то проблемы с основным бизнесом разбили хрустальную мечту казанских баскетболисток.

Женская баскетбольная команда «Казаночка» меняла название уже четырежды. Фото vk.com/bc_kazanochka

Разбили настолько, что под следующими названиями «Нур-УОР-Казань», а затем и «Каз-УОР», играли учащиеся местного училища олимпийского резерва. Это даже не уровень «Технологического университета», где выступали преимущественно студентки КХТИ. Хотя и тех и других тренировал, опять же, Дмитрий Шувагин. Последние 10 лет команда носит одно и то же название «Казаночка», только теперь частые изменения происходят на ее тренерском мостике, на котором побывали Владимир Колосков, Дмитрий Донсков, Александр Чернов, Дмитрий Долопчи, Петр Самойленко, а с начала июня нынешнего года казанских баскетболисток тренирует Олег Акципетров.

В отличие от девушек, мужской «УНИКС» название не менял, разве что в середине 90-х годов добавил к нему приставку «Локомотив». Но «УНИКС-Локомотив» прожил недолго, поскольку даже хорошие отношения тогдашнего руководителя команды Александра Щербакова с начальником Казанского отделения Горьковской железной дороги Геннадием Тулисовым и их обоюдная любовь к баскетболу значили меньше, чем любовь к футболу одного Омари Шарадзе.

Омари Хасанович руководил Горьковской железной дорогой и стал инициатором возрождения в Горьком команды «Локомотив», которую возглавил небезызвестный Валерий Овчинников по прозвищу Борман. С годами аппетиты футбольной команды росли, и самодеятельность Казанского отделения в головном отделении ГЖД не одобрили. Впрочем, футбольный «Локомотив» прожил недолго, поскольку уже в самой главной организации РЖД была сделана ставка на трех спортивных китов. В баскетболе это — «Локомотив-Кубань», осевший в столице региона после путешествия по маршруту Минеральные Воды — Ростов-на-Дону — Краснодар. В хоккее — Ярославль, для чего местное «Торпедо» было переименовано в «Локомотив». А в футболе, понятно, столичный «Локомотив». На всякого Бормана находится свой полковник Исаев…

В отличие от девушек, мужской «УНИКС» название не менял, разве что в середине 90-х годов добавил к нему приставку «Локомотив». Фото Олега Тихонова

«Динамо» на выход, «Динамо» на вход

20-летняя история мужского волейбольного суперклуба «Зенит-Казань» достаточно проста. Команда появилась по инициативе УВД Казани и называлась, соответственно, «Динамо». Когда через 4 года ей понадобился надежный спонсор, то он нашелся в лице «Таттрансгаза», и команда стала называться «Динамо-ТТГ». А еще через 4 года выход на международный уровень потребовал новых финансовых вливаний, и команда стала называться «Зенит-Казань», войдя в семейство команд ОАО «Газпром».

Но почему «Зенит»? Все дело в том, что «национальное достояние» ранее стало хозяином одноименного питерского клуба, после чего вознамерилось воссоздать спортивное общество «Зенит». Такое спортивное общество существовало при Советском Союзе, объединяя в себе клубы, представляющие предприятия военной промышленности. Таким был и ленинградский «Зенит», спонсором которого было ЛОМО, Ленинградское оптико-механическое объединение. Кстати, собственно «Зенитов» в спортивном обществе «Зенит» было не так уж и много, в том же футболе это была еще команда из Ижевска. А вот под другим названием коллективов хватало. Это и казанский «Рубин» в футболе, и киевский «Сокол», и казанский же СК им. Урицкого в хоккее…

20-летняя история мужского волейбольного суперклуба «Зенит-Казань» достаточно проста. Фото Максима Платонова

Если в баскетболе Казани уже 10 лет играет «Казаночка», то в женском волейболе с «Казаночки» история профессионального волейбола начиналась. Причем с частной команды, поскольку возникла она 2002 году на средства объединения «Татарстанкурорт» по инициативе его руководителя Юрия Сахабутдинова. Но уже в 2004 году Сахабутдинов покинул руководящий пост в связи с уходом на пенсию, и это стало первым шагом к будущим проблемам. Команду взял под крыло региональный Минтранс во главе с Владимиром Шевцовым — и опять пресловутый «человеческий фактор». Швецов был снят с работы в 2007 году, а новому руководителю министерства женская волейбольная команда была не интересна. Спас ее тогдашний глава МВД Татарстана Асгат Сафаров. Удачно совпало, что мужскую волейбольную команду взяли под крыло в «Газпроме», а в ДСО «Динамо-Татарстан» появилась замена.

Кстати, удивительное наблюдение. Когда в Татарстане не было профессиональных команд, или, как их называли во времена СССР, «команд мастеров», здесь удавалось растить настоящих звезд спорта: волейболистов Нила Фасахова (чемпион мира), Лидию Логинову (олимпийская чемпионка), Юлию Хамитову (чемпионка мира), баскетболистку Татьяну Пыркову (чемпионка мира), баскетболиста Владимира Никитина (чемпион Европы среди молодежи, член сборной СССР), Людмилу Шубину (олимпийскую чемпионку по гандболу). Из городов республики вышли волейболисты Алексей Казаков и Андрей Егорчев (олимпийские призеры из Челнов), хоккеисты с мячом Леонард Мухамедзянов из Бугульмы, Вячеслав Рябов из Чистополя (оба чемпионы мира), хоккеист Сергей Фадеев из Челнов, член сборной России. Что примечательно, все трое — вратари. И что обидно: после образования спортивных команд таких звездных воспитанников просто нет.

Если в баскетболе Казани уже 10 лет играет «Казаночка», то в женском волейболе с «Казаночки» история профессионального волейбола начиналась. Фото Рината Назметдинова

Ак Барс Банк возвращается в спорт

Банкиры 10 лет рулили сильнейшей татарстанской командой по хоккею с шайбой, после того, как клуб сменил название на «Итиль». Возникнув в 1958 году, коллектив 33 года носил имя революционера Моисея Урицкого, не имевшего никакого отношения к Татарии или Казани. Впрочем, как не имел его и польский революционер Вацлав Воровский, именем которого назывался другой спортклуб Казани.

Говоря о Воровском, надо напомнить, что его имя носил еще и гандбольный клуб, последовательно переименованный после развала СССР в «КАИ-Зилант», «КАИ-Тацит» и снова в «КАИ-Зилант». На бюджете клуба сказалось только переименование в «Тацит», поскольку это было татаро-финское совместное предприятие, которое, как и ЧИФ «Образование», не обременялось налогом на суммы, потраченные на помощь спортивным клубам.

Итак, СК им. Урицкого превратился в «Итиль», и это стало самым бессмысленным переименованием в истории не только конкретного клуба, но и всего спорта республики. Это был период некоего поиска постсоциалистической самоидентификации на постсоветском пространстве. Хотя и во времена СССР в национальных республиках подобное дозволялось, и чемпионаты страны имели свой колорит за счет эстонского «Йыуда», туркменского «Захмета», грузинского «Колмеурне».

В связи с этим первые переименования произошли в экс-соцстранах и экс-советских республиках. К примеру, вместо «Динамо» появились «Униря Триколор» Бухарест, «Кроация» Загреб, «Иверия» Тбилиси, «Пардаугава» Рига. Понятно, что фамилии Урицкого и Воровского для спортклубов и Менжинского для домов культуры были перегибом. Мы, в отличие от соседей-башкир, не назвали раз и навсегда команду именем значимого персонажа из своей истории. Допустим, Мулланура Вахитова, или того же Габдуллы Тукая. Никого же не удивляли названия ФК «Ревтруд» (революционный труд), ХК «Крылья Советов» или ВК «Крылья Востока». Так же привыкли и к «Салавату Юлаеву».

Банкиры 10 лет рулили сильнейшей татарстанской командой по хоккею с шайбой, после того, как клуб сменил название на «Итиль». Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

А «Итиль», как называлась в прежние времена Волга, просуществовала недолго — 4 года, и практически ничем не запомнилась. Но название банка-спонсора «Ак Барс» поначалу не воспринималось адекватно.

В 2004 году в команду пришел новый спонсор «Татнефть», решивший не менять название. И это правильно. В самом Альметьевске уже прошли путь переименований, поскольку местный ХК «Нефтяник» с 1965 по 1986 годы выступал под названием «Спутник», а Ак Барс Банк вернулся в спорт поначалу через спонсирование футбольного клуба «КАМАЗ». И тоже не меняя название ФК, уже и так потрепанного жизнью.

Брежневские Челны

В Набережных Челнах поначалу была команда «Турбина», возможно, единственный в СССР спортклуб с таким названием. Сформированная за счет «понаехавших», собственно, как и сам город, она существовала 14 лет, пока предприятие-хозяин «Камгэсэнергострой» не утомился содержать непрофильный актив. Так бывало, при СССР также исчезали команды. Рекордсменом в этом плане является алма-атинский «Енбек», который расформировывался дважды за историю, во второй раз подготовив для советского хоккея такую известную личность, как Юрий Леонов. Расформировывался ХК «Локомотив» из Москвы, единственная команда в профессиональной карьере Владимира Плющева. В Казани прекратил существование ХК «Автомобилист», который задумывался как дубль СК им. Урицкого. В футболе исчезла горьковская «Волга», чтобы потом возродиться в борманском «Локомотиве». Всякое бывало…

Но от существования «Турбины» был толк в том, что в открытой в городе футбольной школе подрастали свои воспитанники. Как много сделавшие для клуба Юрий Кузнецов или Владимир Барышев, так и сыновья местных: Касыма Гибадуллина — Ренат Гибадуллин («Спартак») или приехавшего с Украины Анатолия Бобра — Антон Бобер.

В 1990 году «Торпедо» меняет название на «КАМАЗ», которое и остается у клуба до сих пор. Фото vk.com/fckamaz

В 1988 году «Турбины» не стало, но вместо нее во вторую зону второй лиги заявилась команда «Торпедо», ранее выступавшая в чемпионате автогиганта под названием «Труд ПРЗ» (ПРЗ — прессово-рамный завод). Касым Гибадуллин, который в 25 лет стал футболистом команды мастеров, забил ее первый гол во второй лиге. Кстати, в том же году Набережные Челны вернули себе прежнее название — 4 года они назывались Брежневым в честь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича, который и отдал предпочтение городу в Татарии для строительства автогиганта. А ведь мог выбрать Красноярск…

В 1990 году «Торпедо» меняет название на «КАМАЗ», которое и остается у клуба до сих пор, с единственной модификацией — с 1995 по 2000 год он был «КАМАЗом-Чаллы».

Фирма «Тан» и «спортивная империя» Сафарова

В начале девяностых спорт в Казани выжил, во многом благодаря бизнес-империи Сергея Шашурина «Тан». Безотносительно ее истории и личности самого предпринимателя, заметим, что ФК «Рубин» носил приставку «Тан» в сезоне 1992/93, когда команда оказалась без хозяина, как и хоккейный СК им. Урицкого. Хоккею Шашурин помогать или не хотел, или не мог, поскольку сделал ставку на собственную команду, уже поднявшуюся до уровня второй лиги. Карьеру Михаила Сарматина перезагружали в этой, первой частной спортивной команде республики. Команда «Динамо-Казань» по хоккею на траве, созданная в 1981 году под названием «Буревестник», в 1991 году носила название «Идель» (то есть травяные хоккеисты ненадолго стали тезками ледовых). Смена названия, как и у коллег, не приносит денег, и тут на помощь вновь приходит фирма «Тан», а вместе с ней и смена названия на «Идель-Тан». Проблемы не прекратились, пока в 2000 году команда не попала под крыло МВД РТ, став ХК «Динамо-Казань».

Летние хоккеисты стали первыми, кого «приютило» ФСО «Динамо-РТ». В 2008 году одновременно с потерей волейбольной команды «Динамо-ТТГ» в спортивном хозяйстве Сафарова появляются еще две команды. Волейбольная «Казаночка» и команда по хоккею с мячом «Ракета», которая сейчас и сменила название на «Ак Барс-Динамо». В 2011 году появляется женская команда «Динамо-Идель», затем «Динамо-ГАП» (где ГАП — это ГипроНИИавиапром). Кстати, в этом отношении следует говорить об абсолютно новой команде, хотя во времена СССР в Казани существовало сразу два женских коллектива — ТТУ(Трамвайно-троллейбусное управление) и студенческий «Буревестник».

Регбийная «Стрела», будучи основанной под этим названием в 1967 году, за всю историю своего существования к основному названию прибавляла приставку «Агро», поскольку выступала на базе агрономического университета. Фото Рината Назметдинова

Регбийная «Стрела», будучи основанной под этим названием в 1967 году, за всю историю своего существования к основному названию прибавляла приставку «Агро», поскольку выступала на базе агрономического университета. Под названием «Стрела-Агро» она выступала с 2011 по 2013 годы, но, справедливости ради, у нее была пара периодов, когда она прекращала свою деятельность.

Наконец, о тех, кто никогда не менял своего названия. Это ватерпольный «Синтез», основанный в 1974 году, и хоккейно-футбольные «Нефтехимики». Все три коллектива жили и живут под негласным девизом: один спонсор — один город — одна команда.

