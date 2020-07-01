«Премия ИСУ — просто суета, не имеющая никакого отношения к спорту»

По мнению нашего эксперта, Алине Загитовой не стоит огорчаться

Во время самоизоляции в фигурном катании, как и везде, не было соревнований, зато произошло много интересного в «околофигурной» среде. Переходы спортсменов, во главе с Александрой Трусовой, к другим тренерам, перепалки известных персон, нашумевшая в скандальном плане премия ИСУ — «Реальное время» выяснило мнение по этим вопросам тренера, бывшего призера юниорского чемпионата мира Теймураза Пулина.

«Работоспособные и талантливые наверстают»



— Теймураз, выразите, пожалуйста, свое отношение к премии ИСУ. И в целом, и в плане игнорирования в числе ее лауреатов Алины Загитовой.

— Наш вид спорта и так упрекают в субъективности, а теперь еще добавили премию ИСУ, которая уж точно не может похвастаться прозрачностью. Увы, мне это не интересно — просто суета, которая к спорту никакого отношения не имеет.

— Как пережили самоизоляцию?

— Наконец-то нашел время сделать массу дел, до которых руки никак не доходили. Начиная с систематизации комплексов упражнений, поиска музыки для программ на будущее и заканчивая собственной физической формой. В общем, лично для меня самоизоляция пошла в «плюс».

— Это радует, но вы тренер, а является ли проблемой такой перерыв для спортсменов? Есть же успешный опыт возвращения людей в спорт после года, двух, восьми лет отсутствия — Гордеева-Гриньков, Катарина Витт, Торвилл-Дин. Да и в качестве недавнего положительного примера можно вспомнить Каролину Костнер.

— Перерыв в несколько месяцев, несомненно, притормозит прогресс спортсменов. Не хочу принимать позу пророка, но вполне вероятно, что в грядущем сезоне будет больше проблем со стабильностью исполнения ультрасложных элементов.

Но в целом перерыв — не проблема. Работоспособные и талантливые наверстают. И я бы не сравнивал нынешнюю ситуацию с перерывом даже в год. Приостановка тренировочного процесса влияет не только на физическую форму, но и на психологический настрой. За пару месяцев можно соскучиться по льду, что только подхлестнет энтузиазм и желание выкладываться по полной, а за год есть шанс разучиться преодолевать себя на тренировках.

— Кстати, ничего не слышно об аксакале мирового ФК Сергее Воронове. Стоит ли ему продолжать карьеру (слухов о ее завершении пока не было).

— Насколько мне известно, Сергей не пришел к какому-то определенному решению по поводу продолжения спортивной карьеры. Или, как минимум, не хочет его озвучивать. Мне импонирует его стиль катания — ничего наносного, настоящее мужское катание.

«Переход Кихиры к Орсеру сделан с прицелом на Олимпиаду»

— А к чему готовиться в следующем сезоне? Под вопросом этапы Гран-при, международные соревнования, пока неизвестно, когда возобновится сообщение между странами. Не вырастет ли, таким образом, значимость этапов Кубка России?

— Если у наших спортсменов не будет возможности выезда на международные старты, развернется нешуточная борьба не только на этапах Кубка России, но и на других всероссийских соревнованиях. Интерес к ним, несомненно, возрастет и у нас появится больше возможностей увидеть вживую захватывающие дух выступления.

— Перейдем к наиболее нашумевшим переходам спортсменов к другим тренерам. Интересуют, прежде всего, Александра Трусова и вся «королевская рать», которая пополнила Академию Плющенко. Что говорят об этом в кулуарах ФК?

— Как и в случае с Евгенией Медведевой, мир фигурного катания разделился пополам. И в целом, и в среде специалистов в частности. Одни считают, что Трусова прибавит, другие ровно противоположного мнения, впору тотализатор открывать. Но конкретно я от ставок воздержусь, но буду с любопытством следить за результатами.

Уход тренера Сергея Розанова из команды «Хрустального» комментировать еще сложнее. Наверное, ему захотелось проверить свои силы в условиях большей самостоятельности, но как обстоят дела на самом деле, знает только Сергей.

— Рика Кихира переходит к Брайану Орсеру. Плюсы-минусы этого перехода? Есть ли варианты взаимодействия с Медведевой? Все помнят, как Орсер работал с Фернандесом, как работает с Ханю, при этом с Медведевой прогресса в результатах нет.

— Во всех источниках говорится, что основным тренером Кихиру останется Миэ Хамада. Мне не совсем понятна техническая сторона такой расстановки. Будет ли Рика постоянно курсировать между Канадой и Японией, или Хамада станет навещать свою подопечную в Канаде. Стоят ли за этим политические вопросы, или действительно японская фигуристка не готова кардинально сменить тренера, сказать сложно.

Из минусов вижу только это, и еще то, что какой-то период понадобится на подстройку Рики и Брайана Орсера друг к другу. Надо полагать, что переход сделан с прицелом на Олимпиаду в Пекине. Так что полтора года в запасе есть.

Все остальное — сплошные плюсы. Это и смена обстановки, новые впечатления, хорошее настроение, а с хорошим настроением и тренироваться легче. Это и работа на одном льду с Юдзуру Ханю. Иногда достаточно просто потренироваться с кем-то, у кого элементы получаются лучше, чтобы нужный прыжок пошел. Вполне возможно, в этом сезоне мы увидим четверной в исполнении Рики.

Ну и то, о чем часто упоминают — Рика Кихира и Евгения Медведева могут стать спарринг-партнерами. А здоровая конкуренция делает тренировочный процесс азартнее и помогает покорять новые вершины.

«В случае конфронтации Родниной и Тарасовой — полное недоумение»

— Приняты очередные изменения в правилах, прокомментируйте, пожалуйста.

— У всех на устах выравнивание стоимости четверных лутца, флипа и риттбергера. Скорее всего, ИСУ хочет привлечь внимание к риттбергеру. В данный момент практически никто не исполняет этот четверной прыжок, за исключением Юдзуру Ханю. Поправьте, если кого-то упустил из виду. Персонально назвать, кто от этого выиграет, а кто потеряет, не смогу — слишком большой объем информации придется переработать. Но в целом это решение будет выгодно тем фигуристам, у которых не идет флип, и подтолкнет вставлять риттбергер в программы тех, кто не хотел лишний раз рисковать исполнять сложный прыжок за сравнительно небольшие баллы.

Для нивелирования стоимости тройного лутца и флипа есть достойная аргументация: современная техника лутца — с короткой наружной дуги, а некоторые спортсмены демонстрируют наружное ребро в самый последний момент перед отрывом, значительно облегчает его исполнение. Ведь классическая техника подразумевала длинную глубокую наружную дугу, и прыгать приходилось в противоход, что требует значительной взрывной силы (на научном языке это называется скоростно-силовые качества) и великолепной координации. Так что решение сравнять стоимость лутца и флипа выглядит более чем логично.

Кроме изменения стоимости прыжковых элементов, произошли другие изменения в правилах. Появилась еще одна градация недокрута, помимо «галок», ровно четверть оборота, которая будет обозначаться буквой «q». Базовая стоимость прыжка с таким знаком будет стопроцентной, но судьи поставят GOE — 2. Приведет ли это нововведение к более объективной оценке прыжков или окончательно запутает арбитров, покажет практика. Наконец, ИСУ добавила новую черту сложности для вращений — «сложный выезд». Это придаст зрелищности и новых красок вращениям.

— Перепалка Родниной и Тарасовой, Ягудина и Риппона, да и Плющенко с Навальным — интересно ваше отношение к каждому обмену мнениями. И, помимо этого, вопрос: может быть, и в прошлом внутренняя среда фигурного катания состояла из свар и ссор, просто этот самый сор не выносился из избы? А сейчас, в век соцсетей, все быстро выходит наружу. Или же обстановка реально накалилась?

— Конфликт интересов личностей и кланов был всегда, это нормально. Это на любом социальном уровне прослеживается — начиная от полярных мнений у коллег и заканчивая войнами между государствами. Так что в этом плане мало что изменилось в фигурном катании в силу людской природы и социального устройства.

К подобным пикировкам в интернете отношусь равнодушно, ничью сторону не принимаю. В случае конфронтации Родниной и Тарасовой — полное недоумение. С чего вообще они решили ее начать?

Про благотворительность — отдельная тема. Здесь преклоняюсь перед Константином Хабенским, он предпринимает поистине титанические усилия для помощи другим людям, для спасения жизней и поддержки талантливых детей, и я ни разу не читал, чтобы он хвастался этим в интернете. Да, в том числе и потому, что у него нет личных учетных записей ни в одной популярной соцсети.

Это я окольными путями подвожу к «обмену любезностями» между Ягудиным и Риппоном. Первый был несколько несдержан. Второй... ну, в общем, до уровня Хабенского ему надо еще поработать.

Почему Навальный прокомментировал ролик Плющенко — понятно, обсуждать нечего. А вот почему Плющенко отреагировал именно на слова Навального, хотя были и более обидные и резкие комментарии, это несколько любопытно. Если мне память не изменяет, Навального уже не первый раз пытаются вызвать на дуэль, но нет ни одного известного факта о подобных встречах.

Глядя в лицо, гораздо сложнее произнести обидные слова, чем при написании комментария, когда есть этакое обманчивое чувство безопасности и некоторой обезличенности. Так что, к сожалению, мы еще не раз станем свидетелями бессмысленных перепалок известных личностей.

«Не люблю фильмы про фигурное катание»

— Обсуждается ли в ФК-сообществе почти синхронный беременности Ильиных и Липницкой? Тут вопрос даже не в личной жизни каждой — просто получается, что обе соучредительницы академии имени себя одновременно уйдут из бизнеса на какой-то срок.

— Разве что в ключе — какая ирония! Захотят ли девушки окунуться с головой в материнство, посвятить себя воспитанию, или постараются как можно скорее вернуться на лед, или сделают все возможное, чтобы совместить сложно совместимые вещи — покажет время. Пожелаем им и их детям здоровья. Это самое главное, остальное приложится.

— Широкое обсуждение вызвала вторая часть картины «Лед». Вы видели ее? И насколько интересны спортсменам фильмы о самих себе — вспомним, «Легенда номер 17», «Движение вверх», «Лев Яшин», отложенную премьеру «Стрельцова»?

— Не люблю фильмы про фигурное катание, вижу в них слишком много нереальных вещей. Это отвлекает и не дает насладиться картиной. А вот «Легенда номер 17» восхитила. И сюжет, и актерская игра, и режиссура — потрясающе! Всем своим ученикам настоятельно советовал посмотреть, реально вдохновляющий фильм. Хотя, наверное, хоккеисты тоже смотрели его, восклицая: «Такого не бывает, что за странное поведение!».

— Работа над «калькулятором Пулина» завершена?

— Работа идет полным ходом. «Логика» сделана, GOE калькулятор теперь считает, внесены изменения в функциональный дизайн — попадать по кнопочкам станет легче и придется делать меньшее количество кликов для получения результата.

Но осталось много мелочей, которые надо обязательно доделать, прежде чем выкладывать обновленный калькулятор в общий доступ. Порадовать тренеров, спортсменов, их родителей и всех любителей фигурного катания новой версией планирую к началу августа.

