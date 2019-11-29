«У Загитовой нет ни тени сомнения в собственных силах»

Теймураз Пулин придумал прибор, который может внести ясность в современное фигурное катание

Наш собеседник катался с Марией Петровой, был вице-чемпионом мира среди юниоров, а сейчас придумал калькулятор, который должен помочь тренерам, хореографам и родителям юных фигуристов. Об этом и о многом другом Теймураз Пулин рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«В конечном варианте получится такая игрушка для родителей фигуристов»



— Теймураз, на этапе Кубка России в Казани я услышал о «калькуляторе Пулина», после чего на вашей странице в соцсети обнаружил следующую запись: «Встречайте вторую версию калькулятора. Он стал удобнее: больше не надо вводить название элементов вручную — теперь это делается в два щелчка. Он стал гибче: учитывает недокруты, неправильные ребра и ошибки во вращениях». Если можно, расскажите о калькуляторе, объяснив его прикладную необходимость.

— Работать над калькулятором я начал по нескольким причинам. Первая из них — возникла прямо жизненная необходимость знать базовую «стоимость» программы фигуриста. Почему жизненная? По новой ЕВСК, Единой всероссийской спортивной классификации, принятой в январе 2019 года, чтобы сдать на разряд, нужно набрать определенное количество баллов. Я сел за работу, но после того как «просчитал» две или три программы своих учеников, то сильно заскучал и стал искать способ оптимизировать процесс. Попробовал в Excel-таблице. Способ достаточно быстрый, но процесс не очень красиво выглядит — неэстетично как-то. Через какое-то время поисков нашел относительно простой для себя язык программирования — JavaScript. А так как еще в юношестве мечтал стать программистом, то решил, что это отличная возможность осуществить эту мечту хотя бы в минимальном объеме (собственно говоря, вот она — вторая причина). Ну и третья — появилось свободное время, когда основные соревнования закончились и захотелось разгрузиться, немного отвлечься от фигурного катания. В итоге с февраля по начало мая все свободные вечера и большую часть ночей провел, зарывшись в программирование. Громадную помощь в этой работе оказал мой брат Павел, а он программист и, как оказалось (вот честно, пока не понадобилось, не интересовался), JavaScript для него — родной язык. А с дизайном, раскруткой и моральной поддержкой помогла моя хорошая знакомая Наталья Голышкина.

— Можно ли с помощью вашего прибора переложить на нынешнюю систему оценок выдающиеся выступления прошлого? Как вариант: «Калинку» Родниной — Зайцева, «Болеро» Торвилл — Дин, «Зиму» Алексея Ягудина? Чтобы попробовать сравнить звезд прошлого и современности.

— Пока что с помощью калькулятора получится посчитать только одиночников, «стоимость» парных элементов не введена в базу. Это только в планах, но оценки не смогут отражать качество исполнения элементов, так как GOE будут учитываться в следующей версии. В целом сравнение будет в пользу современных спортсменов. При системе 6.0 не было уровней у вращений и дорожек. Например, у Ягудина в «Зиме» только одно вращение третьего уровня, остальные два и дорожка — базового уровня. Также раньше не так часто делали усложненные заходы на прыжки, прыжки с руками наверху, за что сейчас ставят лишний плюс в GOE.

— Я вспоминаю, как после одной из программ кто-то из российских наставников произнес в кисс-энд-край: «Ну не умеем мы считать», — когда его ученик сделал лишний прыжок, не оцениваемый судьями. То есть это калькулятор для тренеров?

— По начальной идее — да, для тренеров и для постановщиков, чтобы понимали, сколько «стоит» новая программа. Но рассчитываю, что в конечном варианте получится такая игрушка для родителей юных, и не только, фигуристов, когда они смогут с ее помощью оценивать выступления своих детей на соревнованиях. Понятное дело, количество баллов будет приблизительное, все-таки некоторые нюансы сложно реализовать.

«Бабушка обожала Игоря Бобрина и его «Спящего ковбоя»

— Вот это опасно. Уже сейчас в интернете есть болельщики, которые имеют собственное мнение по поводу тех или иных оценок. А тут они могут вооружиться эдакой системой VAR от фигурного катания…

— Ну без казусов, скорее всего, не обойдется. Наверняка судейские оценки будут ниже, чем родительские. Я все-таки больше ориентирован на них как на потребителей. И техническим контролерам придется сдержанно объяснять родителям, что на одном прыжке они не увидели недокрут, на другом — неправильное ребро, ну и в том же духе. Даже слоган придумал под эту идею — «Считай сам!». Реализацией планирую заняться в конце зимы, когда закончится цикл основных соревнований.

— Говоря о родителях, вооруженных вашим калькулятором… Я знаю, что в юниорском катании есть 13-летняя Мария Пулина.

— Да, моя дочь. По нелепому стечению обстоятельств — заодно и моя ученица. Шучу-шучу. Продолжательница семейных традиций.

— Понятно, но если вы откладываете это дело на конец зимы, тогда о будущем мы поговорим, надеюсь, потом, когда ваш прибор «взорвет» фигурно-катательное сообщество, а сейчас расскажите, как состоялось ваше знакомство с фигурным катанием.

— Мой отец в свое время занимался фигурным катанием, но рано бросил — как-то не сложилось, он не любил об этом вспоминать. Когда мне стукнуло шесть, бабушка решила, если уж не у сына, то у внука получится обязательно. В общем, то, что я начал заниматься фигурным катанием, — целиком заслуга моей бабушки. Хотя зачастую на тренировки приходилось ехать через полгорода, при этом к семи утра, да еще и в мороз... Но зато она много рассказывала об истории возникновении фигурного катания в Петербурге. Водила в Юсуповский сад, где когда-то катался Панин-Коломенкин. Восхищалась Ириной Родниной и Александром Зайцевым, обожала Игоря Бобрина и его показательный номер «Спящий ковбой».

Из фигуристов моего детства мне нравился ваш земляк Александр Фадеев за его техничность и напор, восхищался артистизмом Владимира Котина. Из зарубежных спортсменов импонировали два Брайана: американец Бойтано и канадец Орсер. Деталей сейчас не помню, осталось ощущение, что они были весьма круты, и у них было какое-то волшебное катание — скользили по льду, как по маслу.

— Логичный вопрос для любого ленинградского мальчика, пришедшего в спорт в 80-е годы: не было ли соблазна в 1984 году рвануть из фигурного катания в футбол, поскольку тогда «Зенит» выиграл чемпионат СССР?

— Нет. Я же в этот год только начал кататься. Честно говоря, футболом не увлекаюсь, да и вообще спорт не сильно люблю. Ладно, шутка. Погонять мяч с друзьями, бестолково носясь по полю, создать движуху, выплеснуть адреналин — это мое, а вот с результативностью просто беда, могу промазать по воротам с двух шагов. Так что нет, не было таких мыслей никогда. У нас был популярен настольный теннис. В «Юбилейном» на тренировочной арене стоял теннисный стол. Там между занятиями порой такие зарубы были, это что-то!

Игорь Бобрин. «Спящий ковбой». Фото storyfox.ru

«Мария Петрова помогала советом, моральной поддержкой»

— К сожалению, я не знаю нюансов вашей карьеры, но вашу партнершу Марию Петрову знает вся Россия. Как вы встали с ней в пару?

— Как-то я подошел к нашим общим тренерам, супругам Великовым — Людмиле Германовне и Николаю Матвеевичу, и прямо попросил поставить меня в пару с Марией. К тому времени я уже два года тренировался в группе Николая Матвеевича. Если быть объективным, то особенными талантами не блистал, ну или как минимум тщательно их скрывал. Когда узнал, что по каким-то причинам Алексей Тихонов уехал, то набрался решимости и подошел к Великовым. Думаю, они были удивлены такой наглостью, но решили дать мне шанс.

Скатываться было легко. Ну как легко? Уровень мастерства у нас был разный. Приходилось догонять, форсировать собственные возможности, так что в физическом плане я выматывался к концу дня полностью. Но Маша помогала — советом, моральной поддержкой. В этом смысле действительно легко.

К сожалению, хорошую физическую форму и уверенность в собственных силах я приобрел только к концу второго сезона. За это время выдающихся результатов показано не было. Поэтому Мария снова встала в пару с Алексеем Тихоновым, вернувшимся к этому моменту в Петербург.

— Тем не менее именно ваша пара стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 1997 года. Среди ваших соперников тогда был Робин Шолковы, которого вы должны помнить. Хотя бы потому, что темнокожий фигурист из Германии в те времена обязательно бросался в глаза.

— Вот не поверите, Шолковы не помню от слова совсем. Да и вообще, слабо помню, что происходило вокруг. Я там был в состоянии перетренированности, плюс нервяк, это все вылилось в предстартовую апатию. Ходил как сомнамбула. В конце концов Николай Матвеевич, всегда интеллигентный и спокойный, после тренировки, предшествующей прокату произвольной программы, устроил мне такой разнос с применением обсценной лексики, что я крайне удивился. Ну как удивился? Обиделся и не на шутку разозлился. В итоге откатали неплохо. Тройной тулуп таки сделал, который на тренировке совсем не получался. Потом уже понял, что это был единственный способ вернуть меня в адекватное состояние. Типа оружия последнего шанса.

— Шолковы не помните, а кого тогда? Может, англичанку Зою Джонс? Спрашиваю потому, что эта леди до сих пор в спорте, катается даже в этом сезоне в паре с Кристофером Бояджи.

— Я, признаться, совсем не в курсе подобных деталей. Кого вы должны знать с того чемпионата, это Влад Жовнирский, известный ныне тренер. Мы с ним жили в одном гостиничном номере, в целом нормально общались. Единственное, он выказывал непонимание моим увлечением тяжелой музыкой, хотя и сам меня тоже чем-то удивлял.

Мария Петрова, Алексей Тихонов. Фото 24smi.org

«Первый российский фигурист в истории, проигравший китайцам»

— Далее у вас была Универсиада-1997, которая, как и ЮЧМ, проходила в Корее, на тот момент далекой от фигурного катания, на мой взгляд. Или нет? Чем запомнились выступления, был ли интерес к вашим стартам на родине?

— Ой, давно это было. Универсиада, если честно, пролетела как одно мгновенье. Детали, опять-таки, плохо помню. Но ощущение большого спортивного праздника точно было. Жили в спортивной деревне, такой же, как олимпийская, все спортсмены в одном большом комплексе. Этакая большая семья. Много общались, шутили, веселились. На старт выходили в приподнятом настроении. Сложно описать атмосферу, не скатываясь в пафос или банальности. Вот просто здорово было.

Насчет интереса к стартам на родине… Нет, не помню, чтобы что-то такое особенное было.

— Вы тогда стали вторыми после Шэнь Сюе и Чжао Хунбо, будущих чемпионов мира. Чувствовалось, что парники Китая выходят на лидирующие позиции?

— Мы тогда были вторыми, одновременно став первыми. Да, это тема для моей дежурной шутки во время знакомств: «Я вошел в историю фигурного катания как первый российский парник, проигравший китайцам». Если серьезно, то тогда вообще не было мыслей, что Китай станет серьезным конкурентом в парном катании.

— От международных стартов к домашним. На чемпионате России 1996 года, помимо вашей, выступали сразу три только что созданные пары: Бережная — Сихарулидзе, Казакова — Дмитриев, Тотьмянина, бывшая одиночница, которая встала в пару с Марининым. Помните тот старт?

— Про Елену Бережную и Антона Сихарулидзе — это же такая романтическая история, как они в пару встали. Антон был такой нежный, заботливый и галантный с Леной. Красивая пара, очень выразительная.

Стиль Артура Дмитриева с новой партнершей — Оксаной Казаковой, на мой взгляд, практически не изменился. Те же мощь, сдержанность и мужественность. Ну, а Тотьмянина с Марининым параллельно прыгали тройной лутц. Не помню, делали ли на тех соревнованиях, но на тренировках это выглядело круто.

— Коллеги из танцев Анна Семенович или Татьяна Навка вызывали восхищенные взгляды уже тогда или они расцвели позднее?

— Они уже тогда они были прекрасны и обворожительны. Но у меня в те годы была сумасшедшая влюбленность, так что я на других девушек внимание не сильно обращал.

Елена Бережная, Антон Сихарулидзе. Фото sport-express.ru

«Бандитским» Петербург начали называть с легкой руки Владимира Бортко»

— Были ощущения-ожидания, что сейчас сойдет поколение Ельцова — Бушков, Шишкова — Наумов, Казакова — Дмитриев, и следующая Олимпиада «ваша»?

— Я в тот момент далеко не загадывал — с собой боролся, класс катания к Машиному подтягивал. Наверное, мысли такие были, в виде мечты. Но что мечты, надо было работать здесь и сейчас.

— При этом многие фигуристы тех лет переходили в команды других стран. Они уезжали от безысходности в стране или из-за понимания, что не попадут в сборную России?

— Ну не стоит сгущать краски. За других говорить не буду, какие интересы ими двигали. Но, понятное дело, за другую страну выступать проще — практически прямые путевки на все серьезнейшие соревнования: чемпионаты Европы, мира, на Олимпиаду.

— При этом вы оставались жить в родном городе, который тогда начали называть «бандитским». Как жилось в нем в те годы?

— «Бандитским» Петербург девяностых стали называть с легкой руки Владимира Владимировича Бортко. Мрачно было. Грязь, неустроенность, всюду ларьки, шпана, гопники. В те годы бытовала шутка, что без бутылки пива в руках на Невский не пускают. Но это эпоха была такая — «дикий капитализм», или как еще ее назвать? Старое сломали, новое не построили, да и, судя по всему, и не знали не только как, но и что строить. Но дело не в городе, во всей стране беспорядок был. Бытовые трудности были, родителям зарплату задерживали, цены на продукты какие-то неадекватные. Были какие-то моменты, когда не очень хорошо питались. Но нельзя сказать, что прямо беда-беда.

Зато тренировались в хороших условиях, которыми располагал дворец спорта «Юбилейный». Лед два раза в день, ОФП, хореография. Талоны на питание, помнится, давали. Наше фигурное катание вроде бы и не затронула эта эпоха реформ. Я, во всяком случае, не ощутил чего особенного, каких-то серьезных проблем.

— Чем вам запомнилась Олимпиада в Нагано как зрителю? Например, как воспринималась победа 15-летней Тары Липински, по аналогии с нынешними девочками?

— Да, вот пока вы не произнесли «Липински», ничего и не вспомнил. Маленькая Тара на фоне зрелых девушек выглядела как-то неестественно. Катание такое, как бы выразиться, легковесное, что ли. Но ведь победила, так что молодец! А теперь маленькие девчушки, скачущие четверные, воспринимаются как норма. Собственно говоря, как и в спортивной гимнастике — там-то такой возраст на самых высоких соревнованиях давно в порядке вещей.

Тара Липински. Фото stuki-druki.com

«Можно пофантазировать, введя третий вид программы в одиночном катании»

— Роман Костомаров в очередной раз посоветовал Алине Загитовой заканчивать карьеру. Единственный довод: она уже все выиграла. Лично мое возражение, что сам Костомаров уходил на пике в 29 лет после трех олимпийских циклов. У Загитовой не было даже одного, там «усталости металла» нет и быть не может. Ей 17, и надо заканчивать, чтобы что? С головой окунуться в студенческую жизнь? Вопрос: ваше мнение относительно и Загитовой, и любых советов от ветеранов. Именно «советов», к высказыванию мнения претензий нет.

— Ну советы тоже разные бывают. Вернее, смотря по каким причинам даются. Если человек искренне переживает за судьбу и советует от чистого сердца — с благодарностью принять, а если исключительно ради поднятия ЧСВ — недоуменно поднять бровь и пожать плечами. Но в любом случае решение остается за спортсменом.

А если порассуждать об Алине Загитовой... Давайте прикинем, что самое тяжелое в жизни спортсмена? Думается — рутина ежедневных тренировок. Но у Алины такой уровень мастерства, что в самом скучном упражнении можно найти элемент творчества, а это кардинально меняет психологический фон тренировки. Наверное, у чемпионов бывает некий груз ответственности или психологический комплекс — «корону удержать». А что, есть такие, кто сомневается в бойцовских качествах Алины? Вот мне какое-то чувство подсказывает, что у нее нет ни тени сомнения в собственных силах.

— Обратите внимание, фигурное катание не революционирует, а эволюционирует, пережив только два изменения: отмену «школы» и оценки в 6.0. Сейчас сложилась ситуация, когда из спорта уходят юные девушки, не пройдя даже один олимпийский цикл. При этом людям, не погруженным в квады и «триксели», интересно смотреть на личности, к которым они привыкли, успели полюбить. Не назрела ли необходимость каких-либо изменений, которые позволили бы совместить юниорское и «зрело женское» катание? Ввести какой-либо дополнительный старт, наподобие «школы», в котором сформировавшиеся спортсменки могли бы быть конкурентными со школьницами.

— С философской точки зрения эволюция предпочтительнее революции. А пофантазировать — с удовольствием. Синхронное катание внести в олимпийскую программу. Это, конечно, не про спортивное долголетие. Но ведь прикольно будет звучать в качестве слогана, как начало древней легенды: «После поражения олимпийские чемпионки уходят в «Парадиз» — поясню, это питерская команда, действующие чемпионы мира.

«Школу», конечно же, ввести не получится — все-таки в соревнованиях нужна зрелищность. Редкий ценитель будет способен просидеть даже один час, наблюдая, как в полнейшей тишине, которую нарушает только хруст льда под коньком фигуриста, спортсмен неспешно вырисовывает фигуры... Медитативная картина. Не для поколения с клиповым мышлением, знаете ли.

А вот третий вид программы, который можно назвать «Артистичная» или «Оригинальная» (кстати, раньше же так «Короткую» называли) — может стать интересным вариантом. Ограничить оборотность прыжков. Вторую оценку умножать на коэффициент два или даже три. В первую очередь оценивать актерское мастерство — прямо такую строку ввести в компоненты. А в судьи посадить театральных критиков. Согласитесь, здорово может получиться?

Синхронное фигурное катание. Фото ikunin.livejournal.com

— Каковы ваши впечатления от прошедших этапов Гран-при?

— Вот сейчас буду вас разочаровывать. Нет, я бы, конечно, мог сделать такую серьезную мину, припомнить пару-тройку известных фамилий и с умным видом отделаться общими фразами. Но нет. Лениво очковтирательством, ну или как это называется, заниматься. Я соревнования смотрю исключительно с утилитарной точки зрения — технику прыжков посмотреть, шаги, заходы оригинальные позаимствовать, компоновку программ проанализировать. В общем, как дидактический материал воспринимаю. А кто что конкретно сделал, не запоминаю.