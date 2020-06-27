Роспотребнадзор: «На матче «Рубин»— «Локомотив» носить маску необязательно»

Заместитель главы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что болельщикам на матче 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» носить маски необязательно.

«Какого-то особого контроля в этой части не будет. Если стадион наполнится лишь на 10% от вместимости арены, то социальная дистанция сохранится. Перчаточно-масочный режим в Татарстане сохраняется, но маски на стадионе, на открытом воздухе, необязательны. Поэтому какого-то особого контроля с нашей стороны не будет», — сообщила Авдонина.

Напомним, по регламенту проведения Российской премьер-лиги, согласованному с Роспотребнадзором, на футбольные матчи допускаются лишь 10% зрителей от вместимости арены.

Сегодня в Казани пройдет матч 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». На трибунах «Ак Барс Арены» ожидается до 4500 болельщиков. По данным пресс-службы казанской команды, в продаже осталось около 300 билетов.