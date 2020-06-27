«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана
Часть 2-я: Симферополь
«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы Яндекса и Google. Сегодня мы отправляемся во вторую «точку на карте» — Симферополь.
Казанская улица в столице Республики Крым — это, конечно, уже не екатеринбургская Казанская, где она, по большому счету, выполняет роль проезда к садовым товариществам. В Симферополе Казанская шире, длиннее и имеет вполне городской вид. Как-никак, торцом на нее выходит здание городской администрации. И находится она почти в центре города: до Александро-Невского собора — всего 400 метров по прямой, до Центрального музея Тавриды — 600 метров, до вокзала — 700. Впрочем, все это не слишком способствовало ее благоустроенности.
Сама улица, судя по недвусмысленному «кирпичу», имеет одностороннее движение. В самом начале берем «кофе с собой», и вперед на осмотр.
Та самая горадминистрация.
Где-то здесь, подсказывает Яндекс, должна быть конспиративная квартира большевиков. Что ж, место тихое и неприметное — администрации при большевиках еще не было.
Проходим чуть дальше. Не слишком уютный уголок. Куда же смотрит администрация — сейчас-то она есть?
Перекресток с ул. Крейзера. Тротуар в стиле «недоступная среда».
Видим серьезное количество проводной лапши.
Дальше вполне захолустно, но чисто.
Автомобилисты на тротуарах импровизируют как могут.
Но сама дорога относительно ровная.
А вот обособленное подразделение с кондиционером.
«На три минуты машины не ставить!» — потому что знаем мы ваши три минуты.
И этот дом кондиционерами не обижен, а мансардой тем более.
Российский герб под колючей проволокой — что-то одно лучше убрать.
В этом цветастом здании, как подсказывает Яндекс, располагается Федеральная противопожарная служба по Республике Крым.
Об этом же изо всех сил подсказывает уличная скульптура.
Дом-мясо: ни единого живого места.
Добавим, что длина Казанской улицы в столице Республики Крым — 450 метров.
Съемка 2019 года
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым