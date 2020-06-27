«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 2-я: Симферополь

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы Яндекса и Google. Сегодня мы отправляемся во вторую «точку на карте» — Симферополь.

Казанская улица в столице Республики Крым — это, конечно, уже не екатеринбургская Казанская, где она, по большому счету, выполняет роль проезда к садовым товариществам. В Симферополе Казанская шире, длиннее и имеет вполне городской вид. Как-никак, торцом на нее выходит здание городской администрации. И находится она почти в центре города: до Александро-Невского собора — всего 400 метров по прямой, до Центрального музея Тавриды — 600 метров, до вокзала — 700. Впрочем, все это не слишком способствовало ее благоустроенности.



Сама улица, судя по недвусмысленному «кирпичу», имеет одностороннее движение. В самом начале берем «кофе с собой», и вперед на осмотр.

Та самая горадминистрация.

Где-то здесь, подсказывает Яндекс, должна быть конспиративная квартира большевиков. Что ж, место тихое и неприметное — администрации при большевиках еще не было.

Проходим чуть дальше. Не слишком уютный уголок. Куда же смотрит администрация — сейчас-то она есть?

Перекресток с ул. Крейзера. Тротуар в стиле «недоступная среда».

Видим серьезное количество проводной лапши.

Дальше вполне захолустно, но чисто.



Автомобилисты на тротуарах импровизируют как могут.



Но сама дорога относительно ровная.

А вот обособленное подразделение с кондиционером.

«На три минуты машины не ставить!» — потому что знаем мы ваши три минуты.

И этот дом кондиционерами не обижен, а мансардой тем более.

Российский герб под колючей проволокой — что-то одно лучше убрать.

В этом цветастом здании, как подсказывает Яндекс, располагается Федеральная противопожарная служба по Республике Крым.



Об этом же изо всех сил подсказывает уличная скульптура.

Дом-мясо: ни единого живого места.

Добавим, что длина Казанской улицы в столице Республики Крым — 450 метров.

Съемка 2019 года