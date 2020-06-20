«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 1-я: Екатеринбург

«Реальное время» запускает новый фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим названием) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогут нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сразу скажем, примеров «казанской» топонимики в России немало, есть они и за рубежом. А пока отправляемся в первую «точку на карте» — Екатеринбург.

Улица Казанская в уральской столице — это, безусловно, не центр (горе тому городу, где такой центр), но и не окраина. От Городского пруда она находится в 5 километрах по прямой, а если продолжить эту прямую, то, например, до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги будет еще целых 7 км. Зато до вокзала Екатеринбург-Пассажирский отсюда всего 3 километра, в километре от Казанской улицы — Шарташский лесопарк, чуть дальше — и озеро Шарташ.

Улица маленькая (всего 20 домов) и, как бы это помягче сказать, без столичного лоска. Даже без третьестоличного. Неподалеку от нее базируются сразу несколько екатеринбургских СНТ, и, может быть, поэтому на улице Казанской мы с вами наблюдаем переходное состояние между городом и садовым товариществом.

Казанская находится, судя по всему, в географическом уголке Екатеринбурга — с ней пересекаются или соседствуют Волховская, Сахалинская, Чукотская, Астраханская, Владивостокская, Памирская и Камчатская улицы.

Буреломное начало улицы сразу настраивает на пасторальный лад.

Перекресток с Сахалинской. Тут и доисторическая колонка, и дорогой кроссовер — отражена почти вся российская действительность. Не исключено, что мужчина, припавший к источнику, этот автомобиль и покинул (и не слишком усердствовал в парковании).

Тот же перекресток с Сахалинской, вид сбоку. Сахалину в Екатеринбурге, кажется, повезло еще меньше, чем Казани.

Возвращаемся на Казанскую. Гаражи, сады, паллеты — жить можно!



Дальше вообще цивилизация.

На перекрестке с Астраханской: тот же поселковый пейзаж, и, для разнообразия, кошмар автомобилиста — торчащий прямо посреди дороги люк.



Дальше Яндекс снимать не стал, наверное решив, что самое интересное закончилось.



Собственно, и исторических сведений о такой не выдающейся улице в открытых источниках найти не удалось. А городской справочник-путеводитель сообщает нам своим шершавым языком лишь то, что «Казанская улица находится в Кировском районе Екатеринбурга. Протяженность улицы составляет 344 метра».

Съемка 2017 года