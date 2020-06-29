Банки-кредиторы задели вип-банкрота Виталия Тимуцу за живое

Суд вернул в конкурсную массу почти половину действующей компании «Смайл Лоджистик»

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в деле одного из крупнейших личных банкротов Татарстана Виталия Тимуцы произошел судьбоносный поворот. Кредиторы, которым предприниматель должен порядка 3 млрд рублей, добились возврата в конкурсную массу должника почти половины некогда учрежденной им компании «Смайл Лоджистик». Бизнесмен вышел из числа ее совладельцев незадолго до своего банкротства. Похоже, кредиторам удалось доказать не только то, что один из отцов-основателей некогда процветавшей логистической империи намеренно увел этот актив от «раздербанивания» кредиторов, но и то, что он с партнерами загодя обезопасил себя от рисков.

Бог любит троицу

То, чего не смог добиться финансовый управляющий главы обанкротившейся фирмы «Смайл» Виталия Тимуцы Александр Леонов, кажется, удалось двум конкурсным кредиторам.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобы банка ВТБ и КБЭР «Банк Казани», оспаривавших «отказное» определение татарстанского арбитража от 14 февраля этого года в рамках дела о банкротстве одного из основателей и руководителя логистической империи «Смайл» Виталия Тимуцы.

Напомним: Тимуцу по его собственному заявлению признали банкротом в середине декабря 2018 года — тогда в ходе судебного процесса было решено сразу же перейти к реализации его имущества.

Назначенный арбитражным управляющим бизнесмена член Союза «СРО «Меркурий» Александр Леонов в числе прочего оспорил в арбитраже ряд сделок, пытаясь зацепить актив, которым должник еще недавно обладал. К слову, управляющий сделал это не сам по себе, а по решению собрания кредиторов.

Речь идет о компании «Смайл Лоджистик». Это предприятие группы было учреждено еще в 2016 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей самим Тимуцей (45 процентов уставного капитала) и двумя его неизменными партнерами Виктором Пеппи (30 процентов) и Рафиком Мустафиным (25 процентов).

Однако, так случилось, что к концу 2018 года ни один их троих в числе участников этой компании уже не состоял. Произошло это не в один день: все началось с того, что 13 февраля трио владельцев решило принять в общество нового участника, москвича Дмитрия Петрова, увеличив уставный капитал на сумму его вклада. Что же заставило арбитражного управляющего Леонова впоследствии требовать признать целый ряд сделок недействительными и восстановить покинувших компанию бизнесменов в правах?

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобы банка ВТБ и КБЭР «Банк Казани». Фото 11aas.arbitr.ru

Внес в уставный капитал 200 рублей и одолжил 12 млн

Начнем с того, что Петров оплатил свой взнос в уставный капитал нетривиально: он внес в него 200 рублей (вклад нового участника составил 0,02 процента от уставного капитала, что не позволяло ему влиять на деятельность общества).

А спустя неделю с небольшим Петров заключил со «Смайл Лоджистик» договор займа на 12 млн рублей, в котором выступал заимодавцем. Компания обязалась возвратить ему эту сумму с процентами до 22 июня того же года. Упомянутые миллионы Петров перечислил тремя равными траншами 27-28 февраля и 1 марта.

24 апреля Виталий Тимуца под исполнение обязательств заемщика передал новичку в залог всю свою долю в уставном капитале «Смайл Лоджистик». При номинальной стоимости 4,5 тысячи рублей она была оценена сторонами в 5,2 млн рублей. Договор залога заверил нотариус.

По условиям договора займа, «Смайл Лоджистик» должен был возвращать по 3 млн рублей ежемесячно, начиная с марта. Таким образом, первую часть средств надлежало перечислить кредитору спустя всего 24 дня после получения, а всю сумму долга — через 4 месяца. Для чего компании понадобились деньги на столь короткий срок, и могла ли она вообще так быстро рассчитаться, неизвестно.

Впрочем, 1 октября Петров заключил со «Смайл Лоджистик» допсоглашение, продлившее срок возврата займа до 1 марта 2019 года. Впоследствии он был пролонгирован еще на год: до 31 марта 2020 года.

Все участники вышли разом

В середине лета, 18 июля, Тимуца, Пеппи и Мустафин дружно написали заявления о выходе из состава участников «Смайл Лоджистик» и выплате действительной стоимости принадлежащих им долей. Они отошли самому обществу.

Последнее же 17 сентября решило продать свою 100-процентную долю все тому же Петрову за 10 тысяч рублей (с учетом внесенным им ранее 200 рублей ее цена составила 10,2 тысячи рублей). Он оплатил эту сумму спустя считанные дни.

Финансовый управляющий в своем заявлении указывал, что сделки по увеличению уставного капитала и передаче прав участников общества прикрывают собой другую сделку: по отчуждению самой компании. Заключены они в действительности безвозмездно, встречного исполнения со стороны ответчика нет. Он требовал восстановить в правах всех троих учредителей «Смайл Лоджистик» путем возврата им долей от Петрова.

Суд первой инстанции учел, что «Смайл Лоджистик» открыла счет эксроу в «Алтынбанке», на который внесла 4,5 млн рублей в счет оплаты действительной стоимости доли, причитающейся Тимуце. Фото: altynbank.com

Однако, суд первой инстанции не нашел оснований для признания этих сделок недействительными. Как отметил татарстанский арбитраж, финансовый управляющий не показал, к примеру, как снижение доли участия должника Виталия Тимуцы в уставном капитале общества с 45 до 44,12 процента повлияло на его имущественное положение и возможность удовлетворения требований кредиторов. К тому же доля этого участника в обществе по-прежнему осталась наиболее весомой среди всех других. Сами же сделки совершены не должником и не за счет должника, а его компаньонами Пеппи и Мустафиным. Последние распорядились принадлежащими им долями в компании «Смайл Лоджистик».

Кроме того, суд первой инстанции учел, что «Смайл Лоджистик» открыла счет эксроу в «Алтынбанке», на который внесла 4,5 млн рублей в счет оплаты действительной стоимости доли, причитающейся Тимуце.

Купил за 10 тысяч долю стоимостью свыше 11 млн рублей

Тем не менее вслед за финансовым управляющим заявления со схожими требованиями в суд подали и сами конкурсные кредиторы. Так, банк ВТБ, судя по апелляционной жалобе, убежден в том, что вхождение Петрова в состав участников «Смайл Лоджистик» и выход из их числа Тимуцы это взаимосвязанные притворные сделки, прикрывающие безвозмездное отчуждение Тимуцей доли в «Смайл Лоджистик» в преддверии личного банкротства.

По их мнению именно для этого в состав участников был введен новый, номинальный, участник Петров с суммой вклада 0,02 процента, который приобрел преимущественное право покупки долей у общества. И он сделал это после выхода Тимуцы, Пеппи и Мустафина: выкупил их доли у общества по номинальной стоимости 10 тысяч рублей.

Банк отмечал, что она многократно занижена по сравнению с действительной стоимостью доли в размере 11,7 млн рублей. Это подтверждает отчет об оценке и бухгалтерская отчётность общества на последнюю дату, предшествующую сделке — 31 декабря 2017 года.

По мнению независимых кредиторов (у ВТБ нашлись сторонники), Петров благодаря такому подходу получил ряд выгод. Во-первых, он при необходимости мог забрать свои деньги более быстро, чем при внесении вклада в уставный капитал. Кроме того, ему был гарантирован доход в размере 12 процентов вне зависимости от прибыльности общества.

До настоящего времени «Смайл Лоджистик» не выплатило действительную стоимость долей вышедшим из общества участникам. Фото tatre.ru

До настоящего времени «Смайл Лоджистик» не выплатило действительную стоимость долей вышедшим из общества участникам. Впрочем, последние и не стремились ее получить.

Конкурсные кредиторы пришли к выводу, что Тимуца, а также Пеппи и Мустафин тем самым пытались не допустить «раздербанивания» кредиторами как самих их долей в уставном капитале «Смайл Лоджистик», так и включения в конкурсную массу их денежной стоимости.

Построили бизнес-модель с центрами убытков и прибыли

Еще один конкурсный кредитор, «Банк Казани», также отметил, что доменное имя smile-logistix.ru, на котором размещен официальный сайт «Смайл Лоджистик», принадлежит ООО «Эм ЭС Джи» (его участники Пеппи, Тимуца и Мустафин). На сайте «Смайл Лоджистик» опубликованы сведения о деловой репутации группы компаний «Смайл», что до настоящего времени работает на прибыль компании. Сама «Смайл Лоджистик» до сих пор пользуется имуществом ООО «С-Лоджистик» (там те же трое участников). А именно — складским комплексом «Константиновский», выручка которого за 2018 составила 628,5 млн рублей.

По мнению кредитной организации, Пеппи, Тимуца и Мустафиным была создана такая система управления группой компанией, что долговая нагрузка ложилась на ООО «Фирма «Смайл» и ООО «Эм Эс Джи». Полученные от кредиторов средства распределялись внутри группы компаний, а предпринимательская деятельность продолжалась без исполнения обязательств перед ними через «центр прибылей».

Иначе говоря, была построена бизнес-модель с разделением на рисковые (так называемые «центры убытков») и безрисковые («центры прибылей») части. Они позволяли в случае проблем с оплатой поставщикам, подрядчикам, работникам или бюджету в короткие сроки поменять рисковую часть, обанкротив предыдущую и продолжить деятельность, не утрачивая активы.

«Банк Казани» также отметил, что доменное имя smile-logistix.ru, на котором размещен официальный сайт «Смайл Лоджистик», принадлежит ООО «Эм ЭС Джи» (его участники Пеппи, Тимуца и Мустафин)

Продал в преддверии личного банкротства

Судебная коллегия Одиннадцатого апелляционного суда с этими выводами согласилась. Она усмотрела в этих операциях вред кредиторам и признала упомянутые сделки недействительными на основании ФЗ «О несостоятельности».

Что натолкнуло суд на такие выводы? К моменту сделки Тимуца уже обладал признаками неплатежеспособности. Во-первых, у него были обязательствами перед банком ВТБ на 2,68 млрд рублей, возникшие из договоров поручительства 2015-2017 годов.

Кроме того, 23 января 2018 года решением Приволжского районного суда Казани с бизнесмена было взыскано 103,9 млн рублей в пользу «ИнтехБанка». Это решение суда им исполнено не было.

В результате сделки с Петровым глава «Смайла» лишился 45-процентной доли уставного капитала «Смайл Лоджистик», получив право требовать выплаты действительной стоимости доли, стоимость которой не была равна рыночной. Впрочем, спустя почти два года после его выхода из состава участников он денежный эквивалент этой доли так и получил. Средства для нее были задепонированы компанией только 14 ноября прошлого года — уже после того, как финансовый управляющий подал заявление об оспаривании сделки.

Возвратить в собственность

Суд не принял во внимание доводы Петрова о том, что он из личных средств незамедлительно предоставил «Смайл Лоджистик» немалую сумму займа: он должен был внести вклад в уставной капитал. Что помешало ему вложить в уставник те же 12 млн, приобретя 99,91 процентов компании, что позволило бы чувствовать себя полноценным хозяином? Участники сделок ответа на эти вопросы не дали.

Не впечатлил судей и рассказ Петрова о том, что он развил и открыл новые направления деятельности и к 1 ноября 2019 года штат работников компании уже насчитывал 279 человек. Они ориентировались на бухгалтерскую отчётность «Смайл Лоджистик», согласно которой показатели общества ухудшились именно вследствие выхода участников.

Не распределенная прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы составила 1,9 млн рублей, почти столько же и чистые активы. А это «существенно меньше» этого показателя на конец 2017 года, когда он был равен 11,7 млн рублей. Суд апелляционной инстанции констатировал, что если бы учредители не приняли решение о выходе из состава участников, не нужно было бы распределять 11,5 млн рублей полученной прибыли. И чистые активы непрерывно бы увеличивались, поскольку с 2017 года финансово-хозяйственная деятельность «Смайл Лоджистик» была прибыльной.

Суд отметил, что в случае признания сделки по выходу из состава участников Тимуцы недействительной, суммарная стоимость чистых активов увеличится за счет восстановления распределенной прибыли на 5,2 млн. Фото Ирины Плотниковой

Не разделили служители Фемиды и мнение нового участника «Смайл Лоджистик» о том, что сейчас не самый подходящий момент для оспаривания сделки: рыночная стоимость доли Тимуцы в «Смайл Лоджистик» значительно меньше того, что он может получить деньгами. По мнению апелляции, он рассчитал действительную стоимость доли в 5,2 млн рублей неверно.

Состав участников «Смайл Лоджистик» должен определяться без учёта Петрова. В связи с этим в пользу Тимуцы подлежит возврату 45-процентная доля уставного капитала компании, из состава которой вышли Пеппи и Мустафин. Таким образом, стоимость доли Тимуцы равна стоимости всех активов общества, поскольку 55 доля, принадлежащая обществу, не подлежит учёту, а из состава пассивов «Смайл Лоджистик» необходимо исключить обязательство общества перед Тимуцей о выплате действительной стоимости этой доли и 55= процентного пакета общества.

Суд отметил, что в случае признания сделки по выходу из состава участников Тимуцы недействительной, суммарная стоимость чистых активов увеличится за счет восстановления распределенной прибыли на 5,2 млн. Одновременно, на 4,5 млн рублей уменьшится кредиторская задолженность и будет уменьшена текущая кредиторская задолженность по НДФЛ (еще 671 тысяча рублей). А с учетом выхода из состава участников Пеппи и Мустафина чистые активы общества подрастут на 5,2 млн.

В результате апелляционный суд определение Арбитражного суда РТ отменил и принял новое. Он признал взаимосвязанными притворными сделками принятие Дмитрия Петрова в состав участников «Смайл Лоджистик» и выход из их числа Виталия Тимуцы. Отчуждение 45-процентной доли компании пользу Петрова признано недействительным, она возвращена обратно в собственность главы ГК «Смайл». С учетом банкротства Тимуцы речь идет о возвращении этого имущества в его конкурсную массу.

Постановление вступило в силу со дня его принятия. Впрочем, оно еще может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа.

Крупнейшего логистического оператора России с 25-летней историей подкосила не только рухнувшая империя Роберта Мусина, в которой кредитовались и, вероятно, хранили деньги, но и неудачные инвестиции. Фото Максима Платонова

Стоит ли овчинка выделки?

Что можно взять со «Смайл Лоджистик»? Судя по всему, немало. Да и вряд ли бы банки стали биться за воздух.

Согласно справочной системе Спарк-Интерфакс, выручка «Смайл Лоджистик» в 2019 году составила 617,8 млн рублей. Она получила 16,02 млн рублей прибыли от продажи, чистая прибыль оценивалась в 1,3 млн. По данным бухгалтерского баланса, основные активы «Смайл Лоджистик» стоят 121,4 млн. Правда, у компании есть кредиторская задолженность: 88,7 млн.

Кстати, сам Виталий Васильевич очень сильно возражал против такого решения кредиторов. Он пытался оспорить его в арбитраже, утверждая, что сделки по отчуждению доли Тимуцы в уставном капитале «Смайл Лоджистик» «не существует» и подача в суд такого заявления не приведет к пополнению его конкурсной массы. Бизнесмен не был в курсе, что такой вопрос включен в повестку дня собрания кредиторов и не мог представить свою позицию. Однако, суд оставил все как есть. Сразу после этого Леонов и подал заявление.

Напомним, глава некогда крупнейшего логистического оператора должен своим кредиторам не менее 2,7 млрд рублей. По большей части это поручительство по кредитам материнской фирмы «Смайл».

Как уже рассказывало «Реальное время», крупнейшего логистического оператора России с 25-летней историей подкосила не только рухнувшая империя Роберта Мусина, в которой кредитовались и, вероятно, хранили деньги, но и неудачные инвестиции. В 2015 году на подъеме бизнеса («Смайл» тогда показал максимальные показатели чистой прибыли — 43 млн рублей) компания инвестирует десятки миллионов в собственный розничный интернет-магазин Welpi. Проект оказался неудачным и развития не получил. В 2016 «Смайл» начинает строить рядом со своим логопарком в Константиновке еще один — для Decathlon. Инвестиции в первую очередь составили 300 млн рублей. Генеральный директор Виталий Тимуца был уверен в успехе проекта, в интервью «Реальному времени» он заявлял, что в регионах России острая нехватка складских помещений класса В+ или А. «Качественные склады класса А в Казани востребованы, свободных площадей нет, цены мы не снижаем», — говорил он. Склад для Decathlon должны были открыть в начале 2017 года, но он так и не был достроен.

Сегодня среди кредиторов самого Тимуцы «Ак Барс Банк» (236,4 млн), «Банк Казани» (156,6 млн), «ИнтехБанк» в лице АСВ (233,6 млн), банк «Северный морской путь» (236,01 млн), «ВТБ Факторинг» (319,6 млн), Акибанк (32, 5 млн). Но самая большая задолженность перед банком ВТБ (2, 7 млрд). В конкурсную массу банкрота включены доли не меньше чем 9 компаний, вот только среди них нет ни одной сколь-нибудь благополучной: либо проходят ликвидацию, либо на пути к этому — в конкурсном производстве. Видимо, по этой причине они выставляются на открытые торги на повышение по рублю каждая (шаг аукциона составляет 5 процентов от первоначальной цены). А тут вполне себе «живая», действующая компания.

Как бы то ни было, если решение Одиннадцатого арбитражного суда не будет в последующем оспорено, едва ли не половина «Смайл Лоджистик» перетечет в конкурсную массу самого бизнесмена.