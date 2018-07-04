Тимуца Виталий Васильевич
Общая информация
Генеральный директор ГК «Смайл»
Образование:Казанский государственный университет, специальность «менеджмент» (1998). Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования российской экономической академии им. Плеханова (2006). Мастер делового администрирования (МВА)
Трудовая деятельность:
Ноябрь 1997 г. — март 1999 г. — финансовый аналитик ООО «Фирма «Смайл».
Март 1999 г. — август 1999 г. — финансовый директор ООО «Форест» (филиал группы компаний «Смайл Форест» в Уфе).
Август 1999 г. — июль 2001 г. — финансовый директор ООО «Фирма «Смайл».
С июля 2001 г. по н/в — генеральный директор ГК «Смайл».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, РТ, г. Казань, Мамадышский тракт, 5-й км, складской комплекс «Константиновский»
- Телефон: (843) 221-86-00
- Email: info@gsf.ru
- Сайт: www.gsf.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018