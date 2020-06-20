Опрос предпринимателей: когда новый управляющий дороже старых замов?

Собственнику бизнеса надо закрыть свое дело, продать его и уволиться. Потому что он не просчитал свой шаг, когда назначал управляющего. А значит, он плохой собственник. Другой вариант — собственник был номинальным, а рулили бизнесом подчиненные. Тогда надо оставить управляющего, а всех агитаторов уволить. Хуже не будет. Зачем достигать компромисса? Есть управляющий, пусть решает вопрос. Если его наняли, значит, он компетентный.

Если сотрудники ушли, значит, они саботируют, а на саботаж и шантаж поддаваться нельзя. Нельзя оставлять тех, кто в кризис может покинуть корабль. Если ушли, значит, они предатели. Значит, из-за них поменялся управляющий. А новому руководителю стоит пожелать побыстрее решить кризис человеческих ресурсов. Можно найти меньше более эффективных заместителей и развернуться на широкую ногу.