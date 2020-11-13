ООО Домашние кинотеатры, VIPelectronics
Общая информация
Компания VIPelectronics основана в 1998 году.
Компания занимается инсталляцией домашних кинотеатров, реализацией проектов «Умный дом», «Умный сад».
Головной офис компании находится в Казани.
Есть представительства в Москве, Набережных Челнах, Улан-Удэ, Самаре.
Руководитель — Гибадуллин Равиль Рахимзянович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
- Телефон: (843) 250-09-09
- Email: ravil@pkinozal.ru
- Сайт: http://www.smartcinemahome.ru/
Дата последнего обновления: 13.11.2020