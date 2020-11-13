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ООО Домашние кинотеатры, VIPelectronics

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Общая информация

Компания VIPelectronics основана в 1998 году.

Компания занимается инсталляцией домашних кинотеатров, реализацией проектов «Умный дом», «Умный сад».

Головной офис компании находится в Казани.

Есть представительства в Москве, Набережных Челнах, Улан-Удэ, Самаре.

Руководитель — Гибадуллин Равиль Рахимзянович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
  • Телефон: (843) 250-09-09
  • Email: ravil@pkinozal.ru
  • Сайт: http://www.smartcinemahome.ru/

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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