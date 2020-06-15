ЖК «Столичный»: один из самых больших дворов в городе, свой кинотеатр и воздушные мосты с видом на Казанку

«#Суварстроит» продолжает опережающими темпами строительство ЖК «Столичный» на Чистопольской. Второй дом будет сдан уже в этом году. По плану, с первым корпусом его свяжут воздушные мосты, где впервые в Казани появятся зоны для детских игр, спорта и работы с панорамными окнами. Подробнее об эксклюзивных решениях девелопера журналистам рассказали в рамках пресс-тура на строящийся объект.

Опережая темпы

Жилой комплекс «Столичный» состоит из трех корпусов разной этажности — от 17 до 22 этажей. Как рассказал генеральный директор компании Руслан Нурмухаметов, первая часть введена в эксплуатацию еще в 2016 году. В конце этого года, то есть раньше намеченного срока, девелопер готовится сдать второй корпус, а в 2022 году — третий. Второй дом строится по старой схеме — за счет средств дольщиков, третий реализуется уже при финансировании стратегического партнера девелопера — АО «Банк ДОМ.РФ».

На рынке Казани ЖК отличает сразу ряд решений. Так, впервые в Татарстане жилые корпуса свяжут переходные мосты на высоте, с которой открывается вид на на акваторию Казанку.

— Одной из фишек ЖК станут переходные двухуровневые мосты. Там расположатся зона коворкинга, детская игровая площадка и фитнес-зал, — отметил гендиректор «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов. Подобные мосты будут как между первым и вторым корпусами, так и между вторым и третьим.

— Одной из фишек ЖК станут переходные двухуровневые мосты. Там расположатся зона коворкинга, детская игровая площадка и фитнес-зал, — отметил гендиректор «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов

Полезные изменения

В ходе экскурсии выяснилось, что в сданном корпусе сейчас уже обновляют подъезды. Дело в том, что после опроса людей проект немного изменили — в строящихся домах оконные проемы стали больше, в результате чего будущие новоселы получат панорамные окна в пол. Таким образом, 80% квартир будут с панорамным видом на Казанку. Были также изменены дизайн-проект, фасадные решения. Думая с позиции девелопера, цель которого — развивать территорию и повышать комфорт горожан, «#Суварстроит» принял решение по согласованию с уже живущими в ЖК людьми обновить им подъезды с учетом новых решений, чтобы весь комплекс существовал в едином стиле.

— Мы обновили выходы на парковку, колясочную, а пол в лифтовом холле выложили плиткой, чтобы с точки зрения эксплуатации было более функционально. И все это в едином стиле во всех подъездах, — пояснила коммерческий директор «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова.

«#Суварстроит» принял решение по согласованию с уже живущими в ЖК людьми обновить им подъезды с учетом новых решений, чтобы весь комплекс существовал в едином стиле

Свой кинотеатр и один из самых больших дворов в городе

Согласно опросу девелопера, 71% людей считает, что после введения режима самоизоляции спросом будут пользоваться жилые комплексы с общественными пространствами. Жителям ЖК «Столичный» в этом плане повезло — в нем запроектирован один из самых больших дворов в городе с пятью детскими и спортивными площадками, покрытием из резиновой крошки, зонами для отдыха и досуга, современными решениями по озеленению.

В уже построенном доме также появился свой кинотеатр под открытым небом. По словам Эльвиры Галяутдиновой, когда они его поставили — жители сказали им, что это лучший двор в Казани. Что немаловажно — вся инфраструктура обустроена вдали от шума дорог с видом на акваторию реки. Заездов для машин не предусмотрено вообще — у жителей есть двухуровневый подземный паркинг.

В дальнейшем на территории ЖК еще появится детский сад на 190 мест. А пока в шаговой доступности в соседних дворах есть как детские сады, так и ясли. Вопросов со школами у жильцов также не появится — через дорогу есть два образовательных учреждения.

Спрос восстановлен

Опыт девелопера в текущих непростых экономических условиях показывает, что спрос на качественную недвижимость сохраняется даже в период пандемии. Свою положительную роль в этих процессах сыграла госпрограмма, в рамках которой ипотеку на квартиры комфорт-класса можно взять под 6,5%. По сравнению с апрелем, в мае продажи вследствие этого выросли на порядка 40%.

Изменилась и структура спроса: если раньше традиционно в топе были однокомнатные квартиры, то сейчас интерес равномерно распределился между однокомнатными и двухкомнатными. Здесь, по мнению коммерческого директора компании, повлияла и госпрограмма по материнскому капиталу.

Непосредственно в ЖК «Столичный» спрос восстановился не только на квартиры, но и на коммерческую недвижимость. Активные продажи девелопер объясняет оживленным трафиком и перспективным местоположением в развивающимся районе. В результате бизнес получит эффективные площадки для работы, а жители — услуги и товары в шаговой доступности.

— Поэтому вся коммерческая инфраструктура, которая находится на первых-вторых этажах, очень интересна для покупателя. Во втором корпусе, несмотря на срок сдачи в конце года, осталось уже менее 10% коммерческих помещений. В третьем корпусе уже продано 50% площадей, — говорит Эльвира Галяутдинова. В частности, во втором корпусе осталось одно помещение на 175 кв. метров, в третьем — помещения на втором этаже.

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Подготовлено при поддержке пресс-службы «#Суварстроит», фото Рината Назметдинова, видео Камиля Исмаилова