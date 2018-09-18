Жилье бизнес-класса: как устроен ЖК «Столичный»

Пять спортивных площадок, детский сад и школа, бесплатный WI-FI, двухуровневый паркинг, личный панорамный мост, вид на Казанку и «доброе советское кино»

Фото: Олег Тихонов

В декабре 2016 года ведущий девелопер Татарстана #Суварстроит ввел в эксплуатацию многоквартирный дом первой из трех очередей строительства жилого комплекса «Столичный». В этом доме 435 квартир, и 365 уже купили. Чтобы понять, почему они расходятся как горячие пирожки, корреспонденты «Реального времени» приехали в ЖК на экскурсию.

Жилой комплекс «Столичный» находится в Ново-Савиновском районе Казани, на улице Чистопольской. По проекту он состоит из трех корпусов единой архитектурной концепции на 1465 квартир — первый уже заселили (на 90%), второй сдадут в эксплуатацию в 2020 году, строительство третьего начнется в ближайшее время. Рядом с комплексом есть стадион «Казань Арена», Дворец водных видов спорта, аквапарк и пляж, рестораны, кафе и торговые центры.

В заселенном доме шесть подъездов и 435 квартир — площадью от 47 до 160 квадратных метров — с видом на реку Казанку. На первом и втором этажах можно арендовать офисное помещение (от 60 до 200 кв. м) с индивидуальных входом со стороны улиц Чистопольской и Сибгата Хакима. Здесь же расположился отдел продаж компании-застройщика жилого комплекса «Столичный» #Суварстроит, где консультируют, оформляют сделки купли-продажи и показывают демоквартиру из трех комнат с дизайнерскими ремонтом и интерьером.

1 / 8 Показательная квартира с готовым дизайн-решением

Генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов (на фото первый справа), Сергей Ибрямов (третий справа) и сотрудники отдела продаж

Вход в один из подъездов

Внутри подъезда

Строительство второй очереди

Транспортная развязка

Вид на Казанку

Квартира на 16 этаже, дом первой очереди. Улучшенная предчистовая отделка: цементно-песчаная стяжка пола, цементно-песчаная штукатурка стен

Придомовая территория жилого комплекса «Столичный» — это «город в городе» с пятью спортивными площадками, игровыми зонами для детей, беговыми дорожками, садом в ландшафтном дизайне, бесплатным доступом к интернету, двухуровневым подземным паркингом. В будущем здесь откроют фитнес-центр, детский сад и школу, появятся панорамные мосты, соединяющие жилые корпусы. По мосту, например, можно будет, не выходя из дома, пройти в тренажерный зал.

Недавно во дворе комплекса установили кинотеатр — он стационарный, с деревянным навесом и раскладными стульями. Кинопоказы проходят раз в неделю по выходным дням, фильмы для просмотра выбирают сами жильцы. В основном крутят «доброе советское кино», да и трансляцию футбольных матчей тоже включают.

Кинотеатр — не единственная форма развлечения в «Столичном»: здесь регулярно проходят культурные и спортивные мероприятия для взрослых и детей. К примеру, этим летом «столичные» отпраздновали День двора с приглашенными клоунами и угощением мороженым. За организацию досуга отвечали сотрудники компании #Суварстроит.



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Многие, кто купил в этом жилом комплексе квартиру, довольны своим выбор и называют его «образцовым» в первую очередь за то, что их дети играют в безопасном дворе — там, где нет машин.





Анна Маркелова живет в «Столичном» Нам с мужем здесь нравится. Квартира у нас однокомнатная, просторная, с хорошими шумоизоляцией и видом из окна. Двор очень красивый, в нем много зелени, что немаловажно для большого города.

Ольга Гебазова живет в «Столичном» Мы в восторге! Во дворе тихо и спокойно, соответствующий контингент. Нравится, что есть подземная парковка с лифтами — спуститься к машине можно не выходя на улицу.

Венера Гимаева живет в «Столичном» Нам с семьей комплекс нравится, живем здесь полгода. Двор чистый и ухоженный, много деревьев. Есть терраса для общения с соседями, а летом там можно укрыться от палящего солнца. Игровых площадок достаточно, машин нет, поэтому мы спокойно отпускаем своего ребенка играть во дворе.

Партнерский материал, фото Олега Тихонова