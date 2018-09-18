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Жилье бизнес-класса: как устроен ЖК «Столичный»

07:00, 18.09.2018 3

Пять спортивных площадок, детский сад и школа, бесплатный WI-FI, двухуровневый паркинг, личный панорамный мост, вид на Казанку и «доброе советское кино»

Жилье бизнес-класса: как устроен ЖК «Столичный» Фото: Олег Тихонов

В декабре 2016 года ведущий девелопер Татарстана #Суварстроит ввел в эксплуатацию многоквартирный дом первой из трех очередей строительства жилого комплекса «Столичный». В этом доме 435 квартир, и 365 уже купили. Чтобы понять, почему они расходятся как горячие пирожки, корреспонденты «Реального времени» приехали в ЖК на экскурсию.

Жилой комплекс «Столичный» находится в Ново-Савиновском районе Казани, на улице Чистопольской. По проекту он состоит из трех корпусов единой архитектурной концепции на 1465 квартир — первый уже заселили (на 90%), второй сдадут в эксплуатацию в 2020 году, строительство третьего начнется в ближайшее время. Рядом с комплексом есть стадион «Казань Арена», Дворец водных видов спорта, аквапарк и пляж, рестораны, кафе и торговые центры.

В заселенном доме шесть подъездов и 435 квартир — площадью от 47 до 160 квадратных метров — с видом на реку Казанку. На первом и втором этажах можно арендовать офисное помещение (от 60 до 200 кв. м) с индивидуальных входом со стороны улиц Чистопольской и Сибгата Хакима. Здесь же расположился отдел продаж компании-застройщика жилого комплекса «Столичный» #Суварстроит, где консультируют, оформляют сделки купли-продажи и показывают демоквартиру из трех комнат с дизайнерскими ремонтом и интерьером.

Показательная квартира с готовым дизайн-решением Генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов (на фото первый справа), Сергей Ибрямов (третий справа) и сотрудники отдела продаж Вход в один из подъездов Внутри подъезда Строительство второй очереди Транспортная развязка Вид на Казанку Квартира на 16 этаже, дом первой очереди. Улучшенная предчистовая отделка: цементно-песчаная стяжка пола, цементно-песчаная штукатурка стен
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  • Показательная квартира с готовым дизайн-решением
  • Генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов (на фото первый справа), Сергей Ибрямов (третий справа) и сотрудники отдела продаж
  • Вход в один из подъездов
  • Внутри подъезда
  • Строительство второй очереди
  • Транспортная развязка
  • Вид на Казанку
  • Квартира на 16 этаже, дом первой очереди. Улучшенная предчистовая отделка: цементно-песчаная стяжка пола, цементно-песчаная штукатурка стен

Придомовая территория жилого комплекса «Столичный» — это «город в городе» с пятью спортивными площадками, игровыми зонами для детей, беговыми дорожками, садом в ландшафтном дизайне, бесплатным доступом к интернету, двухуровневым подземным паркингом. В будущем здесь откроют фитнес-центр, детский сад и школу, появятся панорамные мосты, соединяющие жилые корпусы. По мосту, например, можно будет, не выходя из дома, пройти в тренажерный зал.

Недавно во дворе комплекса установили кинотеатр — он стационарный, с деревянным навесом и раскладными стульями. Кинопоказы проходят раз в неделю по выходным дням, фильмы для просмотра выбирают сами жильцы. В основном крутят «доброе советское кино», да и трансляцию футбольных матчей тоже включают.

Кинотеатр — не единственная форма развлечения в «Столичном»: здесь регулярно проходят культурные и спортивные мероприятия для взрослых и детей. К примеру, этим летом «столичные» отпраздновали День двора с приглашенными клоунами и угощением мороженым. За организацию досуга отвечали сотрудники компании #Суварстроит.

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Многие, кто купил в этом жилом комплексе квартиру, довольны своим выбор и называют его «образцовым» в первую очередь за то, что их дети играют в безопасном дворе — там, где нет машин.


  • Анна Маркелова живет в «Столичном»

    Нам с мужем здесь нравится. Квартира у нас однокомнатная, просторная, с хорошими шумоизоляцией и видом из окна. Двор очень красивый, в нем много зелени, что немаловажно для большого города.

  • Ольга Гебазова живет в «Столичном»

    Мы в восторге! Во дворе тихо и спокойно, соответствующий контингент. Нравится, что есть подземная парковка с лифтами — спуститься к машине можно не выходя на улицу.

  • Венера Гимаева живет в «Столичном»

    Нам с семьей комплекс нравится, живем здесь полгода. Двор чистый и ухоженный, много деревьев. Есть терраса для общения с соседями, а летом там можно укрыться от палящего солнца. Игровых площадок достаточно, машин нет, поэтому мы спокойно отпускаем своего ребенка играть во дворе.

Партнерский материал, фото Олега Тихонова
Справка

ЖК «Столичный». Застройщик ООО «Столичный квартал». Проектная декларация на сайте: http://70kvartal.ru/assets/proekt_27.04.18.pdf

НедвижимостьЭкономикаИнвестицииОбществоИнфраструктура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:39
    Комплекс интересный. Сколько коммуналка интересно стоит?
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  • Анонимно 11:10
    соответствующий контингент )))
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  • Анонимно 13:13
    "бесплатный" вай-фай? наверное все таки это общедомовые платежи...
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