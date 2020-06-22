«Водитель пожалел их, а они его нет»: виновные в ДТП пешеходы выставили автовладельцу счет на 300 тысяч

Нашумевшая история девушек-пешеходов, сбитых внедорожником на трамвайных путях на улице Ершова вечером 24 декабря 2016 года, получила неожиданное продолжение. Отбившись в суде от притязаний «Метроэлектротранса», требовавшего с пострадавших 5-тысячную компенсацию за простой трамваев из-за ДТП, и получив многотысячные компенсации от страховой компании Эльвира Гумерова и Елена Шалангина добиваются теперь от водителя внедорожника компенсации морального вреда. В ответ на такую дерзость невиновный в аварии автовладелец Сергей Балякин подал встречный иск — с требованием оплатить ремонт поврежденного при наезде на девушек автомобиля. Подробности разворачивающейся судебной баталии — в материале «Реального времени».

«Вся жизнь перевернулась»



Виновницами ДТП, произошедшего вечером 24 декабря 2016 года на улице Ершова в Казани, признаны пострадавшие в нем пешеходы. Согласно материалам дела, студентки (в то время) Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Эльвира Гумерова и Елена Шалангина угодили под колеса иномарки, потому что оказались на трамвайных путях в неположенном месте: зебры там нет, она расположена неподалеку, в месте, где установлен светофор для пешеходов. Тем не менее страховая компания, в которой была застрахована гражданская ответственность водителя Сергея Балякина оплатила вред, нанесенный здоровью пострадавших в соответствии с законом, обязывающим владельца источника повышенной опасности возмещать причиненный им вред независимо от степени его вины в этом. По словам Гумеровой, сумма выплат составила порядка 140 тыс. рублей ей и около 180 тыс. — Шалангиной.

Однако это обстоятельство, убеждены девушки, не отменяет обязанности водителя внедорожника возместить им моральный вред. Они ссылаются на нормы права, устанавливающие ответственность владельца источника повышенной опасности, которым является автомобиль. Кроме того, придя в себя и подлечившись, пострадавшие пешеходы засомневались в правильности выводов следствия, по результатам которого было отказано в возбуждении уголовного дела против водителя автомобиля.

Придя в себя и подлечившись, пострадавшие пешеходы засомневались в правильности выводов следствия, по результатам которого было отказано в возбуждении уголовного дела против водителя автомобиля

— В результате наезда мы очень сильно пострадали, — сказала «Реальному времени» Эльвира Гумерова. — Переломы, сотрясение мозга и другие травмы — это еще не все последствия. Мы долго лечились, я была вынуждена уйти из спорта, отказаться от любимого дела и диссертацию в магистратуре писала с огромным трудом, лежа в постели. Нам врачи сказали, что мы, если захотим детей, не сможем в будущем сами родить — только с помощью кесарева сечения. Да и выносить ребенка нам теперь будет проблематично. В общем, вся жизнь перевернулась.

— Я после этого наезда оказалась на грани отчисления из академии — меня хотели отправить в академический отпуск, а дальше перспективы были неясными. А я как раз только-только перевелась на бюджетное отделение. Не потеряла бюджетное место только потому, что деканат пошел навстречу.

Моральный вред от ДТП Эльвира Гумерова оценила в 160 тысяч рублей. Елена Шалангина — в 150 тысяч. Оценивая его, девушки исходили из затрат, которые вынуждены были понести на лечение, реабилитацию, перевозку из больницы, и тех затрат, которые несут сейчас — на наблюдение у платных врачей, санатории, а также из переживаний, которые они испытали.

«Все не так было»

Ответственными за все с ними случившееся, пешеходы себя не считают.

— Мы с Леной в тот вечер оказались на перекрестке улиц Ершова и Сеченова впервые, раньше мы там никогда дорогу не переходили и, выйдя из автобуса, пошли на другую сторону улицы вместе с толпой, — говорит Эльвира Гумерова. Дойдя до середины дороги, мы увидели, что машины справа начали движение и остановились на двойной сплошной разделительной полосе, чтобы переждать поток транспорта. Машину, которая нас сбила, я вообще не видела, она ехала со стороны центра города. Она сбила вначале Лену, потом меня, и больше я ничего не помню. Лена рассказала потом, что я подползла к ней и спросила, жива ли она, а потом упала. Дознаватель пришел к нам в больницу после Нового года, 5 января, расспросил, мы подписали какие-то документы… Потом оказалось, что мы тогда, еще будучи в полной растерянности от произошедшего, признали свою вину в нарушении Правил дорожного движения. Следственный эксперимент проводился также без нашего участия — разве это нормально?

«Мы с Леной в тот вечер оказались на перекрестке улиц Ершова и Сеченова впервые, раньше мы там никогда дорогу не переходили и, выйдя из автобуса, пошли на другую сторону улицы вместе с толпой», — говорит Эльвира Гумерова

А в деле, утверждает пострадавшая, многое вызывает вопросы:

— Например, там, где мы переходили дорогу, «зебры» нет, но существует же еще пункт 4.3 Правил, разрешающий в отсутствие перехода пересекать дорогу на перекрестках по линии тротуаров и обочин. Или вот: в первоначальной схеме ДТП место, где нас сбили, было обозначено правильно — ближе к 51-му дому по улице Ершова, а в ходе следствия оно переместилось в сторону 53-го дома. В деле не зафиксирована длина тормозного пути, получается, что водитель, увидевший нас за 15 метров до места наезда, вообще не пытался тормозить? В его автомобиле был видеорегистратор, но, по словам водителя, он внезапно сломался перед ДТП, а по словам следователя, он «был не подключен». Видеозапись с камеры расположенного рядом магазина почему-то начинается с момента, когда мы уже лежим сбитые на дороге — следователь сказал, что именно перед моментом наезда закончился один цикл записи и начался другой, который и перекрыл важнейшую часть видео.

В общем, придя в себя и подлечившись, потерпевшие решили добиваться от водителя компенсации морального вреда, а от правоохранительных органов — нового расследования. Кроме того, в конце мая они обратились в республиканскую прокуратуру — попросили отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела , вынесенное 3 года назад.

Вред авто — в ответ на моральный вред

Иски о возмещении морального вреда Эльвира Гумерова и Елена Шалангина подали в Советский райсуд в марте 2020 года. Водитель сбившего их внедорожника отреагировал встречным иском — Сергей Балясин попросил суд обязать пешеходов возместить ему расходы, понесенные при ремонте автомобиля после наезда. К его исковым требованиям приложены результаты независимой экспертизы, проведенной в феврале 2020 года по результатам осмотра повреждений, выполненного в январе 2016-го. На фото видны помятые крыло, бампер, капот, разбитая фара… Согласно выводам эксперта, стоимость восстановительного ремонта Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска с учетом износа составила 117 тыс. рублей, без учета — 148,6 тыс.

— Мы оказывается, еще и машину ему своими телами на 150 тысяч повредили! — возмущается Эльмира Гумерова. — А его представитель в коридоре в день последнего судебного заседания предложил нам решить дело миром — за 100 тысяч рублей на двоих.

Это, говорят обе девушки, слишком мало. А в ответ на встречный иск водителя они увеличили свои требования почти вдвое — включили в «счет» стоимость лечения в санатории «Нехама», которое проходили после больницы.

В ответ на встречный иск водителя девуши увеличили свои требования почти вдвое — включили в «счет» стоимость лечения в санатории «Нехама», которое проходили после больницы. Фото mednehama.ru

«Реальное время» связалось с водителем внедорожника, чтобы прояснить его позицию и дать возможность высказать свою точку зрения на причины дорожного происшествия и притязания потерпевших. Однако Сергей Балякин заявил, что не комментирует это дело и не хочет выносить свои суждения о нем на публику.

«Они его не пожалели»

— В Гражданском кодексе Российской Федерации есть статья об ответственности лица, управляющего объектом повышенной опасности, таким как автомобиль, и даже если вины водителя в наезде не установлено, пострадавшие, пусть они и сами виноваты, имеют право на компенсацию, — оценил шансы на судебную победу сбитых на перекрестке Ершова — Сеченова девушек казанский адвокат Лаврентий Сичинава.

— Вопрос в размере этой компенсации, ведь в таких случаях суд учитывает степень вины как водителя, так и пострадавших, а девушки, как я понимаю, признаны виновными в ДТП, и пока это решение никто не отменил.



Однако, по словам адвоката, эта норма закона вызывает вопросы: перед законом все должны быть равны, а тут получается, отвечает невиноватый.

Шансы же водителя внедорожника выиграть встречный иск при существующем раскладе, по мнению юриста, невысоки, поскольку он пропустил срок исковой давности — 3 года, и восстановить его будет затруднительно.

— Водитель по закону имел право взыскать с них стоимость ремонта, но, видимо, пожалел их, а они его нет, — сделал вывод Сичинава.

— Если исходить из того, что пешеходы признаны виновными, то о каком возмещении морального вреда им можно говорить? Тут, скорее, наоборот, у водителя есть моральное право требовать возместить вред от перенесенных им переживаний, ведь он ничего не нарушал, — высказал нашему изданию свою точку зрения председатель республиканской организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — Пострадавших, конечно, жаль, но… Конечно, есть суд, есть надзорные органы, и пострадавшие вправе доказывать, что не виноваты в этом ДТП. Если убеждены, что виновен водитель, пусть добиваются нового расследования. Но пока это не доказано, требовать с водителя компенсацию по-человечески несправедливо. В правилах оговорено, что водитель должен предвидеть опасные ситуации, но в этом случае времени и возможностей у него было слишком мало. Да даже если представить, что он успел бы вывернуть руль — было бы столкновение с другими машинами, в котором его уже точно признали бы виновным. А пострадали бы или нет при этом стоявшие на середине дороги девушки — еще вопрос…