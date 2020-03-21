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Мишустин предостерег руководство предприятии от увольнений на фоне коронавируса

16:39, 21.03.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» для увольнения сотрудников.

Он подчеркнул, что если у каких-то фирм возникнет соблазн решить проблемы таким образом, то их будет проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.

Такие же меры будут приняты в случае задержки зарплат, пообещал премьер.

«Специально на портале онлайнинспеция.рф развернут сервис, где граждане и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию», — передает «Интерфакс» его слова.

ОбществоВластьБизнес
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