Мишустин предостерег руководство предприятии от увольнений на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» для увольнения сотрудников.

Он подчеркнул, что если у каких-то фирм возникнет соблазн решить проблемы таким образом, то их будет проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.

Такие же меры будут приняты в случае задержки зарплат, пообещал премьер.

«Специально на портале онлайнинспеция.рф развернут сервис, где граждане и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию», — передает «Интерфакс» его слова.

