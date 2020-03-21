Мишустин предостерег руководство предприятии от увольнений на фоне коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» для увольнения сотрудников.
Он подчеркнул, что если у каких-то фирм возникнет соблазн решить проблемы таким образом, то их будет проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.
Такие же меры будут приняты в случае задержки зарплат, пообещал премьер.
«Специально на портале онлайнинспеция.рф развернут сервис, где граждане и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию», — передает «Интерфакс» его слова.
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