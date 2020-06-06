Опрос предпринимателей: стоит ли ресторатору поступиться своим брендом при работе с торговой сетью
Ограничения, введенные в России во время самоизоляции, весьма серьезно отразились на отрасли общественного питания. В апреле Delivery Club и Data Insight прогнозировали, что почти 40% рестораторов могут закрыть бизнес, если ограничения продлятся до лета. Между тем некоторые владельцы общепита нашли решение не только в кооперации с сервисами доставки еды, но и в сотрудничестве с торговыми сетями. «Реальное время» узнало, готовы ли рестораны поступиться своим брендом ради получения выгоды в условиях пандемии.
В условиях карантина торговая сеть предложила известному ресторану продавать его продукцию в магазинах. При этом блюда должны соответствовать сертификатам качества и деклараций, срок годности не превышать трех дней. Ресторатор согласен работать в таком формате, но торговая сеть поставила условие: продукция должна продаваться под брендом ретейлера. Как в такой ситуации следует поступить ресторатору, который планирует получить выгоду от работы с ретейлером и сохранить свой бренд?
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Роман Попроцкий основатель ресторана Van Gogh
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Если упаковка и ее дизайн будут навязаны ретейлером, то сохранить свой бренд будет сложно. Можно манипулировать с названием продукта, например написать, что продукция произведена рестораном специально для торговой сети. Стоит настоять на коллаборации в этой части. Если объемы заказа большие, то есть возможность сначала поработать под брендом магазина, а потом вывести продукцию на рынок под своим знаком.
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Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот»
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Надо выбирать — либо выжить бизнесу в условиях самоизоляции, либо сохранить свой бренд. Я бы согласилась работать на условиях торговой сети. Бренд никуда не пропадет, он возобновит работу после отмены ограничений. А деньги, чтобы выдать зарплату сотрудникам, лучше зарабатывать сейчас.
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Михаил Шарипов генеральный директор ООО «Кафе Сказка»
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Ресторан может предложить торговой сети коллаборацию, чтобы на этикетке были указаны оба бренда. Это очень эффективный инструмент для обеих сторон. Мы используем коллаборацию, но только не с торговыми сетями, потому что это совершенно другой вид деятельности. Мы работали со спа-центрами, салонами красоты, СМИ, с кем у нас общие ценности и принципы ведения бизнеса. Например, мы с радостью будем сотрудничать с «Реальным временем»: приготовим нестандартное, современное блюдо и назовем его «Реальное время». Будет о чем поговорить за столом.
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Фарид Хамидуллин владелец кафе Green Dog и бара «Порт»
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Ретейл и ресторан — это разные рынки. Кроме того, есть ограничения. Если торговать через ретейл, то в Таможенном союзе надо получить сертификат по системе ХАССП. Сотрудничество с магазином зависит от производственных возможностей кухни: они могут быть рассчитаны только на работу с залом. Если хочется торговать с сетью, то надо открывать фабрику кухни. История общепита — это история про эмоции, а не про корм. Можно продавать в торговую сеть, если производственные мощности стоят без работы, люди не задействованы.
Некоторые компании предлагали продавать наши блюда под их брендом с наценкой, но, поскольку мы делаем минимальную маржинальность, не договорились по цене. Все-таки моя позиция: ретейл — это другой рынок. Даже в «Порту» мы сократили меню для доставки, потому что в этом случае и технологии приготовления блюд разные.
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Альберт Махмутов директор винного бара «Истина»
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Если цель заработать во время пандемии и вырасти по объемам, чтобы потом открыться в прежнем формате, то стоит сотрудничать с торговой сетью. Продавать продукцию под брендом ретейлера даже правильно: не придется смешивать концепцию заведения с другим брендом. Вопрос еще в том, насколько популярна готовая еда, продаваемая у ретейлеров, и процесс взаимозачета. Как общепит будет получать деньги: сразу или после реализации. Если сразу, то с торговой сетью было бы комфортно работать.
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Альбин Баймурзин директор ООО «Семейный дворик» (владелец бренда «Густав Кафе»)
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Мне знакома ситуация с «АндерСоном», который продает свою продукцию через «ВкусВилл». Это подходит компаниям, которые стремятся сохранить рабочие места, свою команду, пережить трудное для всех ресторанов время. Вопрос бренда при работе с торговой сетью обсуждается и решается индивидуально. Если у вас сеть ресторанов, известная по всему миру, то работать под другим брендом невыгодно. А если маленькая компания, то почему нет.
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Нурислам Шарифуллин владелец чайхоны P.Love
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Если предложение о бренде высказано в ультимативной форме, то ресторатору надо взвесить экономическую целесообразность. В условиях пандемии, конечно, важно поступление живых денег и сохранение рабочих мест, и речь не идет о глобальной прибыли. Я бы как ресторатор искал производственную площадку для работы с ретейлером. Но ваш задачник не очень актуален. Чтобы выставлять продукцию в магазинах, нужно сделать технические условия на продукты. Я вас уверяю, ни у одного ресторана нет технических условий. Сопроводительная документация делается примерно от 1-3 недель в зависимости от категории продукции. И 2-3 ТУ стоят около 50 тыс. рублей. Надо понять, насколько их получение будет экономически целесообразно.
Ретейлер много не платит, а ресторатор не производственник. У него нет производственных мощностей. У нас есть производство, и мы знаем, что это такое. Один сотрудник может сделать 8 кг качественных пельменей в день. Представляете, сколько надо ему заплатить и какую долю будет занимать его труд в себестоимости пельменей? Возникают вопросы, насколько это актуально. Ручной труд и ретейл весьма сложно совместить. Они работают на разных уровнях.
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