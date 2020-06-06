Опрос предпринимателей: стоит ли ресторатору поступиться своим брендом при работе с торговой сетью

Ретейл и ресторан — это разные рынки. Кроме того, есть ограничения. Если торговать через ретейл, то в Таможенном союзе надо получить сертификат по системе ХАССП. Сотрудничество с магазином зависит от производственных возможностей кухни: они могут быть рассчитаны только на работу с залом. Если хочется торговать с сетью, то надо открывать фабрику кухни. История общепита — это история про эмоции, а не про корм. Можно продавать в торговую сеть, если производственные мощности стоят без работы, люди не задействованы.

Некоторые компании предлагали продавать наши блюда под их брендом с наценкой, но, поскольку мы делаем минимальную маржинальность, не договорились по цене. Все-таки моя позиция: ретейл — это другой рынок. Даже в «Порту» мы сократили меню для доставки, потому что в этом случае и технологии приготовления блюд разные.