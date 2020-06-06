Видеоопрос: «А у вас снизились доходы в период пандемии коронавируса?»
О том, что их зарплата в период пандемии коронавируса снизилась, заявили 34% жителей Татарстана, работающих постоянно. Чаще всего это специалисты сферы продаж, индустрии развлечений, административный персонал и топ-менеджеры. Еще чуть больше половины сообщили о сохранении размера зарплаты. В целом по России о том, что их заработки уменьшились, заявили 45% респондентов.
«А у вас снизились доходы? Если да, что вы собираетесь с этим делать?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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