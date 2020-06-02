Опрос: треть татарстанцев сообщили о снижении зарплаты в период коронакризиса

34% жителей Татарстана, работающих постоянно, заявили, что их зарплата в период пандемии коронавируса снизилась. Чаще всего это специалисты сферы продаж, индустрии развлечений, административный персонал и топ-менеджеры. Об этом говорится в результатах опроса службы исследований HeadHunter.

Еще чуть больше половины сообщили о сохранении размера зарплаты. И только 3% опрошенных заявили то, что начали зарабатывать больше.

В целом по России 45% респондентов заявили, что стали зарабатывать меньше, 44% — что их зарплата пока не изменилась.

Накануне сервис «Работа.ру» рассказал, что в Казани работодатели предлагают самые высокие зарплаты менеджерам по продажам и риелторам — 120—150 тысяч рублей в месяц.