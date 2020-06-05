Из нежных объятий: «Мотовилиха» продает казанскую фабрику туалетной бумаги Nega

Казанский завод по производству туалетной бумаги Nega будет выставлен на торги по цене в 365 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

«Ростех» определил первый актив, который будет реализован в рамках банкротства пермского машиностроительного холдинга «Мотовилихинские заводы». Им стало ЗАО «АТМСС», производящее гигиеническую бумагу под брендом Nega. Комитет кредиторов «Мотовилихи» утвердил начальную стоимость пакета из 100% акций АТМСС, который полностью принадлежал пермскому холдингу. Стартовая цена составит 365 млн рублей, а сами торги пройдут в течение ближайших трех месяцев.

Кредиторы «Мотовилихи» избавляются от объятий «Неги»

«Ростех» начал подготовку к продаже активов пермского машиностроительного холдинга «Мотовилихинские заводы», находящегося в процедуре финансового оздоровления с марта 2018 года. Как сообщила пресс-служба компании «РТ-Капитал», занимающейся реализацией непрофильных активов «Ростеха», комитет кредиторов приступил к согласованию процесса погашения долга ПАО «Мотовилихинские заводы» перед кредиторами за счет реализации непрофильного имущества. Общая кредиторская задолженность ГК «Мотовилихинские заводы» составляет 13,8 млрд рублей, как следует из данных реестра кредиторов компании. «Реализация активов является частью комплексной программы по выводу предприятия из процедуры банкротства и направлена на повышение его финансовой эффективности и снижение долговой нагрузки», — отмечается в сообщении «РТ-Капитала».

В ходе предпродажной подготовки кредиторы окончательно согласовали механизм реализации первого актива из конкурсной массы «Мотовилихинских заводов». Им стал казанский производитель гигиенической бумаги Nega.

Завод по производству гигиенической бумаги АТМСС изначально был основан как российско-щвейцарское СП в Зеленодольском районе Татарстана. Фото Олега Тихонова

«Первым активом, для которого комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» уже утвердил порядок реализации, станет фабрика по производству бумажной продукции под торговой маркой Nega, — сообщила пресс-служба «РТ-Капитала». — Начальная цена 100%-ного пакета акций дочернего общества составит 365 млн рублей. Торги пройдут в течение ближайших трех месяцев». Речь идет о казанском заводе по производству гигиенической бумаги АТМСС, который изначально был основан как российско-щвейцарское СП в Зеленодольском районе Татарстана.

С кредиторами рассчитаются в два этапа

«Достигнутое соглашение по порядку продажи непрофильных активов имеет важное значение и демонстрирует серьезную поддержку кредиторов предприятия в части восстановления его платежеспособности. Принятые условия позволили найти баланс интересов как кредиторов, так и предприятия, что особенно важно при сохранении единственного в России артиллерийского полного цикла и систем РСЗО и его высокопрофессионального коллектива», — отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Вообще, погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа, добавила пресс-служба «РТ-Капитала». В течение 2020 года проведут анализ и определят список дочерних компаний и активов, не задействованных в основном производстве. Они и будут выставлены на открытые аукционы в первую очередь. «Мотовилихинские заводы» в это время сконцентрируют усилия на повышении эффективности всех направлений своей деятельности и реструктуризации производственной площадки.

На втором этапе в 2021 году будет определен список непрофильных активов, которые останутся после реструктуризации основной территории завода и выделения производственных мощностей гражданского и военного дивизионов из его состава.

За счет продажи непрофильных активов будет проходить соразмерное погашение долговых обязательств завода в соответствии с реестром кредиторов и законом о банкротстве.

Как российско-швейцарское СП оказалось в конкурсной массе «Мотовилихи»

Напомним, что ЗАО «АТМСС» было зарегистрировано в Татарстане в 2002 году при реорганизации ГУП «Птицепромоборудование». В 2005 году в результате полной реконструкции производственного цеха ГУП площадью 5000 квадратных метров в нем смонтировали технологическую линию южнокорейской компании KYOUNG YONG machinery по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения.

Генеральный директор ЗАО «АТМСС» Юрий Нужин тогда рассказывал, что проект был реализован благодаря совместному участию компании Goodwill Invest S.A. (Швейцария) и ЗАО «Финансовый дом «Русь» (Москва), которые инвестировали в создание нового бизнеса около 300 миллионов рублей (50 миллионов из этих средств были направлены в развитие инфраструктуры Кировского района Казани), на тот момент это было 9 миллионов долларов.

Предприятие занимало лидирующее положение в Приволжском федеральном округе по выпуску бумаги-основы и гигиенической бумаги класса «премиум», составив конкуренцию Zewa (производитель SCA Hygiene Products Russia), Lotus (Georgia-Pacific), Kleenex (Kimberly Clark). В 2009 году 100% акций казанского предприятия ЗАО «АТМСС» выкупило ОАО «Мотовилихинские заводы». Тогда целью сделки было сокращение дебиторской задолженности компании, и ее удалось уменьшить на 178 млн руб., поясняли на предприятии. «Мы понимаем, что в сегодняшних условиях у многих предприятий просто нет средств гасить долги, поэтому рассматриваем и другие формы урегулирования взаимных обязательств», — объяснял изданию «Коммерсант» председатель совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Рогов.

В 2005 году в результате полной реконструкции производственного цеха ГУП площадью 5000 квадратных метров в нем смонтировали технологическую линию южнокорейской компании KYOUNG YONG machinery по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Фото Олега Тихонова

Сегодня ЗАО «АТМСС» — успешно действующее предприятие. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка по итогам 2019 года составила 659,2 млн рублей, а чистая прибыль — 13,9 млн рублей. Половина мощностей казанской фабрики занята в производстве туалетной бумаги. В начале эпидемии коронавируса в компании отмечали ажиотажный спрос на свою продукцию и намеревались увеличить производство в два раза. По мнению экспертов, сейчас уровень потребления средств личной гигиены растет, поэтому лучше не затягивать с проведением торгов.

«Реальное время» направило запрос в адрес генерального директора АТМСС Александра Лутовинова. Ответа мы пока не получили, в случае поступления он будет опубликован.