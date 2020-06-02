Семаки, Онопко, Никифоровы и еще полтора десятка братьев-футболистов, имеющих разное гражданство
Лука Зидан уже сделал свой выбор
11 июня 2016 года состоялось первое братское противостояние между Гранитом Джакой (сборная Швейцарии) и Таулантом Джакой (сборная Албании) на чемпионатах Европы. Двумя годами ранее, 21 июня 2014 года, на ЧМ рубились сводные братья Жером Боатенг (Германия) и Кевин-Принс Боатенг (Гана). «Реальное время» предрекает, что в ближайшее время подобные близкородственные междоусобицы могут стать привычным делом. Все потому, что образовалась новая сборная Косово.
Джака-Джака. Как братья соперничали на чемпионате Европы
Представьте себе картину: косовары Алринд Аети, Вален Бериша, Ардин Даллку, Ибрагим Дрешевич и Мехмет Хетемай против родных братьев Альбиана Аети из сборной Швейцарии, Ветона Бериши из команды Норвегии, Арменда Даллку из албанской дружины, «шведа» Меди Дрешевича и Перпарима Хетемая из «Суоми Тим». Энис Алуши сейчас играет за Косово, а его супруга Фатмир Байрамай осталась верна сборной Германии.
Более того, есть три брата-косовара Джака. Таулант Джака (1991 г. р.) сыграл 12 матчей в составе сборной Албании, Гранит Джака (1992 г. р.) провел 40 игр за Швейцарию, забив шесть голов. Они могли бы играть за Албанию, откуда родом их родители, но те из-за войны на родине переехали в Швейцарию. Там и родились братья Джака. Они играли за все юниорские и молодежные сборные Швейцарии, но старший — Таулант — принял приглашение Албании, когда та получила шанс сыграть на Евро-2016. Там братья встретились в составе двух разных сборных, что стало первым случаем в истории футбольных Евро. В семье есть еще один футболист — Агон Джака 1997 г. р. Он играет за косоварский клуб «Приштина» и может выбрать сборную Косово, гражданином которого является. Тогда семья Джака станет первой в мире, откуда вышли три футболиста, выступавших за три сборные.
- Тьяго Алькантара, 1991 г. р. 36 матчей за сборную Испании, 2 гола. Рафинья, 1993 г. р. 2 матча, 1 гол за сборную Бразилии.
Сыновья известного в прошлом бразильского футболиста Мазиньо и малоизвестной испанской волейболистки Валерии Алькантара. Мазиньо, чемпион мира 1994 года, много поколесил по миру. Оттого-то его старший сын Тьяго Алькантара родился в Италии, а младший Рафинья — в Бразилии, где в те годы выступал их отец. Выбором Тьяго стала Испания, поскольку он выступал за все юниорские составы сборной этого королевства, а вот Рафинья свой выбор поменял. Также поиграв за испанские сборные, в 20 лет он отдал предпочтение национальной команде Бразилии, и в 2016 году его выбор оправдался — Рафинья стал олимпийским чемпионом (первое олимпийское «золото» в истории бразильского футбола).
- Шола Амэоби, 1981 г. р. 9 матчей, 2 гола за сборную Нигерии. Сэм Амэоби, 1992 г. р. 5 матчей за молодежную сборную Англии.
Старший брат Шола родился в Нигерии, но с пяти лет живет в Англии. Но в Англии он не смог подняться выше уровня молодежной сборной, а потому принял решение сыграть за команду исторической родины. Что же касается Сэма, то он сыграть за Англию рассчитывает. У него в жизни все не так, как у старшего брата. Сэм родился в Англии, но поначалу сыграл за юниорскую сборную Нигерии. А сейчас ждет приглашения в национальную команду Англии, сыграв за ее молодежку.
Боатенг тут, Боатенг — там. История братского противостояния на чемпионате мира
- Кевин-Принс Боатенг, 1987 г. р. 15 матчей, 2 гола за сборную Ганы. Жером Боатенг, 1988 г. р. 75 матчей, 1 гол за сборную Германии.
Между братьями 1,5 года разницы. Старший — Кевин-Принс — везде был первым, и в профессиональном футболе, и в различных сборных Германии. Но приглашения в первую команду он так и не получил, а потому выбрал сборную исторической родины. Тем более что к этому времени Гана выдвинулась в число лидеров африканского футбола. Матч ЧМ-2010, где родные братья сыграли друг против друга в составе сборных Ганы и Германии, вошел в историю мирового футбола. Только в хоккее ранее происходили подобные противостояния между братьями, играющими в составах разных сборных.
- Кристиан Вьери, 1973 г. р. 49 матчей, 23 гола в составе сборной Италии. Макс Вьери, 1978 г. р. 6 матчей в составе сборной Австралии.
Кристиан Вьери начал футбольную карьеру в Австралии, где завершал карьеру его отец Роберто Вьери и родился его младший брат Макс. Но практически вся профессиональная карьера Кристиана была связана с Италией. Разве что поиграл в чемпионатах Испании и Франции. А вот Макс вообще не покидал итальянский чемпионат, но футбольного таланта для вызова в сборную у него не хватало, а потому он принял приглашение сыграть в сборной Австралии.
- Джулиан де Гузман, 1981 г. р. 89 матчей, 5 голов в составе сборной Канады. Джонатан де Гузман, 1987 г. р. 14 матчей в составе сборной Голландии.
Оба родились в нефутбольной Канаде. Только старший брат остался верен сборной своей родины, даже переместившись в европейские чемпионаты. А Джулиан, переехав в 12 лет в Голландию, оказался настолько талантлив, что приглянулся тренерам местных сборных, начиная от юниорской.
- Ройстон Дренте, 1987 г. р. 1 матч за сборную Голландии. Джованни Дренте, 1990 г. р. 15 матчей, 5 голов за сборную Суринама.
Суринам уже лет 30 как подпитывает своими футбольными талантами Голландию. Были даже интернациональные династии, когда суринамский отец-футболист воспитывал голландского сына-футболиста, как в случае Роя и Джеральда Ваненбургов, Кеннета и Патрика Клюйвертов. Братья Дренте — это еще один пример, когда более талантливые суринамцы выбирают Голландию, а менее успешные отдают предпочтение родине.
Карьера Ройстона Дренте начиналась достаточно ярко. Был период, который он провел в «Реале». Но сейчас Ройстон явно идет на спад. «Алания» из Владикавказа, турецкий «Кайсери» и «Бани Яс» из чемпионата ОАЭ, где поиграл Дренте-старший, — это ясные признаки того, что он «едет с футбольной ярмарки». Что касается Дренте-младшего, то он родился в Суринаме и связал с ним всю свою карьеру — и клубную, и на уровне сборных.
Лука Зидан выбрал Алжир
- Энцо Фернандес, 1995 г. р. 1 матч за Испанию U-15, 2 матча за Францию U-19. Лука Зидан, 1998 г. р. 6 матчей за Францию U-19.
Сын знаменитого Зинедина Зидана Лука Зидан в конце апреля заявил о том, что будет выступать за Алжир, откуда родом его отец. Мы же помним, что в составе Алжира, опередившего Россию на ЧМ-2014, было 17 экс-французских футболистов с алжирскими корнями. Энцо Фернандес, другой отпрыск Зинедина, имеет возможность выбирать себе национальную сборную из трех вариантов. Франции, где он родился, а отец стал звездой футбола. Испании, где играет за мадридский «Реал», а отец его тренирует. И все того же Алжира.
- Сергей Ковальчук, 1982 г. р. 35 матчей, 2 гола за Молдову. Кирилл Ковальчук, 1986 г. р. 4 матча за Украину.
Кирилл в прошлом году завершил карьеру, выступая за казахстанский «Ордабасы». Его старший брат Сергей тоже закончил выступления в профессиональном спорте. В его карьере есть выступления в составе московского «Спартака», что автоматически подразумевает более успешную профессиональную карьеру. Да и на национальном уровне его гораздо чаще приглашали в состав сборной.
- Тим Кэхилл, 1979 г. р. 94 матча, 48 голов в составе сборной Австралии. Крис Кэхилл, 1984 г. р. 3 матча, 2 гола за сборную Самоа.
Братья родились в Австралии, их мать — уроженка Самоа. Этим наполовину объясняется выбор их национальных сборных. Помимо этого, стоит поискать объяснение в том, что старший, Тим, будучи классным футболистом, был востребован в сильной команде Австралии, а младший, Крис, даже слабой сборной Самоа не очень нужен.
- Стив Манданда, 1985 г. р. 32 матча за сборную Франции. Парфе Манданда, 1989 г. р. 17 матчей за сборную Конго. Риффи Манданда, 1992 г. р. 1 матч за U-20 Конго.
Старший брат Стив родился в Конго, выступает за Францию, младший Парфе родился во Франции, играет за Конго. Тут дело в том, что и уровень младшего из братьев послабее, и играют они на одной позиции — голкиперской. Эта семья уникальна тем, что в ней есть еще один брат-футболист, и тоже голкипер. Риффи, как и Парфе, выбрал Конго, и даже сыграл один матч за молодежную сборную этой страны.
Почему украинцы Никифоров, Семак и Онопко выбрали Россию?
- Александр Никифоров, 1967 г. р. «КАМАЗ», 27 матчей, 2 гола. Юрий Никифоров, 1970 г. р. 59 матчей, 6 голов за сборную России.
Воспитанники одесского «Черноморца» хорошо запомнились российским болельщикам. Старший — Александр — несколько сезонов провел в «КАМАЗе», причем приходил в челнинскую команду два раза. А Юрий защищал цвета «Спартака» и сборной России. Выбор украинцем национальной команды России был предопределен решением ФИФА о том, что правопреемником Советского Союза будет Россия. Из-за этого практически все национальные сборные экс-Союза были вынуждены пропускать сезоны с 1992 по 1994 год, поскольку тогда имели право играть только Россия и сборные прибалтийских стран, восстановивших свое членство в ООН.
- Виктор Онопко, 1969 г. р. 109 матчей, 4 гола за национальную сборную России. Сергей Онопко, 1973 г. р. 8 матчей за молодежную сборную Украины.
Все, что было сказано о Юрии Никифорове, касается и Виктора Онопко. Он уже начал профессиональную карьеру, получил вызов в сборную СНГ, а потом перекочевал в сборную России. Его младший брат практически всю карьеру провел на родной Украине, где оба брата родились во времена Советского Союза в Донецке. Чтобы совсем запутать историю с гражданством представителей семейства Онопко, заметим, что дочь Виктора — Евгения Онопко выступала в художественной гимнастике за сборную Испании. Она родилась там, когда папа играл в Испании.
- Матиас Погба, 1990 г. р. 5 матчей за сборную Гвинеи. Флорентин Погба, 1990 г. р. 23 матча за сборную Гвинеи. Поль Погба, 1993 г. р. 69 матчей, 10 голов за сборную Франции.
Писать что-то еще про звезду мирового футбола Поля Погба, наверное, излишне. А вот его старшие братья-двойняшки Матиас и Флорентин в плане знакомства гораздо интереснее. Они родились в Конакри, Гвинея, при этом их футбольные пути совсем не пересекались. Флорентин играл только в чемпионате Франции и сейчас входит в число основных футболистов сборной Гвинеи. Матиас выступал в Англии, Италии, Уэльсе, Шотландии, Голландии, сейчас перешел в чемпионат Испании. В сборной Гвинеи на нем, скорее всего, поставили крест.
- Андрей Семак, 1974 г. р. Сергей Семак, 1976 г. р. 65 матчей, 4 гола за сборную России. Николай Семак, 1986 г. р. ФК «Реутов».
Все три брата Семаки родились в советском Ворошиловграде, ныне Луганске. Старший — Андрей — не был востребован в плане выступления за национальные сборные. Дебютировав в «Химике» из Северодонецка, он заканчивал карьеру в «Витязе» (Крымск, Краснодарский край). Тогда в командах второй лиги, где выступал «Витязь», можно было играть иностранцам, а Андрей оставил себе украинский паспорт. Про Сергея Семака и так все знают, а вот младший в семействе — Николай — переехал в Россию и получил здесь российское гражданство. Правда, будучи на 10 лет моложе Сергея, он завершил профессиональную карьеру на 3 года раньше, в 24 года.
- Набиль Таидер, 1983 г.р. 4 матча, 1 гол за сборную Туниса. Сафир Таидер, 1992 г. р. 46 матчей, 5 голов за сборную Алжира.
Оба брата родились во Франции и играли за местные юниорские сборные. Отец братьев — тунисец, что предопределило выбор старшего сына Набиля, а мать алжирка, и это стало основанием для выбора сборной младшим сыном Сафиром. На футбольном поле они уже вряд ли пересекутся, поскольку уровень игры тунисца Набиля не соответствует требованиям тренеров национальной сборной.
- Лукаш Цеслевич, 1987 г. р. Фарерские острова. Адриан Цеслевич, 1990 г. р. Польша.
Отец футболистов — Роберт Цеслевич завершал свою карьеру на Фарерских островах. Лукаш там ее начал, после чего оправился пытать футбольного счастья в Данию. В 2011 году вернулся на Фареры и решил выступать за местную сборную. Но реальность такова, что для выступлений за нее он должен прожить на Фарерах в общей сложности 8 лет. В 2019 году Лукаш преодолел этот срок и ждет вызова в сборную. Поскольку он вратарь, то вызов вполне реален. При желании за Фареры может заиграть и нападающий Адриан Цеслевич, который сейчас защищает цвета ТНС из Уэльса. Интересно, что братья играли друг против друга в рамках Лиги Европы, и фарерский Б-36 с Лукашем в составе одолел ТНС, за который играл Адриан.
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