Семаки, Онопко, Никифоровы и еще полтора десятка братьев-футболистов, имеющих разное гражданство

Лука Зидан уже сделал свой выбор

Фото: REUTERS

11 июня 2016 года состоялось первое братское противостояние между Гранитом Джакой (сборная Швейцарии) и Таулантом Джакой (сборная Албании) на чемпионатах Европы. Двумя годами ранее, 21 июня 2014 года, на ЧМ рубились сводные братья Жером Боатенг (Германия) и Кевин-Принс Боатенг (Гана). «Реальное время» предрекает, что в ближайшее время подобные близкородственные междоусобицы могут стать привычным делом. Все потому, что образовалась новая сборная Косово.

Джака-Джака. Как братья соперничали на чемпионате Европы



Представьте себе картину: косовары Алринд Аети, Вален Бериша, Ардин Даллку, Ибрагим Дрешевич и Мехмет Хетемай против родных братьев Альбиана Аети из сборной Швейцарии, Ветона Бериши из команды Норвегии, Арменда Даллку из албанской дружины, «шведа» Меди Дрешевича и Перпарима Хетемая из «Суоми Тим». Энис Алуши сейчас играет за Косово, а его супруга Фатмир Байрамай осталась верна сборной Германии.

Более того, есть три брата-косовара Джака. Таулант Джака (1991 г. р.) сыграл 12 матчей в составе сборной Албании, Гранит Джака (1992 г. р.) провел 40 игр за Швейцарию, забив шесть голов. Они могли бы играть за Албанию, откуда родом их родители, но те из-за войны на родине переехали в Швейцарию. Там и родились братья Джака. Они играли за все юниорские и молодежные сборные Швейцарии, но старший — Таулант — принял приглашение Албании, когда та получила шанс сыграть на Евро-2016. Там братья встретились в составе двух разных сборных, что стало первым случаем в истории футбольных Евро. В семье есть еще один футболист — Агон Джака 1997 г. р. Он играет за косоварский клуб «Приштина» и может выбрать сборную Косово, гражданином которого является. Тогда семья Джака станет первой в мире, откуда вышли три футболиста, выступавших за три сборные.

Тьяго Алькантара, 1991 г. р. 36 матчей за сборную Испании, 2 гола. Рафинья, 1993 г. р. 2 матча, 1 гол за сборную Бразилии.

Сыновья известного в прошлом бразильского футболиста Мазиньо и малоизвестной испанской волейболистки Валерии Алькантара. Мазиньо, чемпион мира 1994 года, много поколесил по миру. Оттого-то его старший сын Тьяго Алькантара родился в Италии, а младший Рафинья — в Бразилии, где в те годы выступал их отец. Выбором Тьяго стала Испания, поскольку он выступал за все юниорские составы сборной этого королевства, а вот Рафинья свой выбор поменял. Также поиграв за испанские сборные, в 20 лет он отдал предпочтение национальной команде Бразилии, и в 2016 году его выбор оправдался — Рафинья стал олимпийским чемпионом (первое олимпийское «золото» в истории бразильского футбола).

Фото eurosport.com

Шола Амэоби, 1981 г. р. 9 матчей, 2 гола за сборную Нигерии. Сэм Амэоби, 1992 г. р. 5 матчей за молодежную сборную Англии.

Старший брат Шола родился в Нигерии, но с пяти лет живет в Англии. Но в Англии он не смог подняться выше уровня молодежной сборной, а потому принял решение сыграть за команду исторической родины. Что же касается Сэма, то он сыграть за Англию рассчитывает. У него в жизни все не так, как у старшего брата. Сэм родился в Англии, но поначалу сыграл за юниорскую сборную Нигерии. А сейчас ждет приглашения в национальную команду Англии, сыграв за ее молодежку.

Боатенг тут, Боатенг — там. История братского противостояния на чемпионате мира

Кевин-Принс Боатенг, 1987 г. р. 15 матчей, 2 гола за сборную Ганы. Жером Боатенг, 1988 г. р. 75 матчей, 1 гол за сборную Германии.

Между братьями 1,5 года разницы. Старший — Кевин-Принс — везде был первым, и в профессиональном футболе, и в различных сборных Германии. Но приглашения в первую команду он так и не получил, а потому выбрал сборную исторической родины. Тем более что к этому времени Гана выдвинулась в число лидеров африканского футбола. Матч ЧМ-2010, где родные братья сыграли друг против друга в составе сборных Ганы и Германии, вошел в историю мирового футбола. Только в хоккее ранее происходили подобные противостояния между братьями, играющими в составах разных сборных.

Кристиан Вьери, 1973 г. р. 49 матчей, 23 гола в составе сборной Италии. Макс Вьери, 1978 г. р. 6 матчей в составе сборной Австралии.

Кристиан Вьери начал футбольную карьеру в Австралии, где завершал карьеру его отец Роберто Вьери и родился его младший брат Макс. Но практически вся профессиональная карьера Кристиана была связана с Италией. Разве что поиграл в чемпионатах Испании и Франции. А вот Макс вообще не покидал итальянский чемпионат, но футбольного таланта для вызова в сборную у него не хватало, а потому он принял приглашение сыграть в сборной Австралии.

Джулиан де Гузман. Фото twitter.com/CanadaSoccerEN

Джулиан де Гузман, 1981 г. р. 89 матчей, 5 голов в составе сборной Канады. Джонатан де Гузман, 1987 г. р. 14 матчей в составе сборной Голландии.

Оба родились в нефутбольной Канаде. Только старший брат остался верен сборной своей родины, даже переместившись в европейские чемпионаты. А Джулиан, переехав в 12 лет в Голландию, оказался настолько талантлив, что приглянулся тренерам местных сборных, начиная от юниорской.

Ройстон Дренте, 1987 г. р. 1 матч за сборную Голландии. Джованни Дренте, 1990 г. р. 15 матчей, 5 голов за сборную Суринама.

Суринам уже лет 30 как подпитывает своими футбольными талантами Голландию. Были даже интернациональные династии, когда суринамский отец-футболист воспитывал голландского сына-футболиста, как в случае Роя и Джеральда Ваненбургов, Кеннета и Патрика Клюйвертов. Братья Дренте — это еще один пример, когда более талантливые суринамцы выбирают Голландию, а менее успешные отдают предпочтение родине.

Карьера Ройстона Дренте начиналась достаточно ярко. Был период, который он провел в «Реале». Но сейчас Ройстон явно идет на спад. «Алания» из Владикавказа, турецкий «Кайсери» и «Бани Яс» из чемпионата ОАЭ, где поиграл Дренте-старший, — это ясные признаки того, что он «едет с футбольной ярмарки». Что касается Дренте-младшего, то он родился в Суринаме и связал с ним всю свою карьеру — и клубную, и на уровне сборных.

Энцо Фернандес и Лука Зидан. Фото: соцсети

Лука Зидан выбрал Алжир

Энцо Фернандес, 1995 г. р. 1 матч за Испанию U-15, 2 матча за Францию U-19. Лука Зидан, 1998 г. р. 6 матчей за Францию U-19.

Сын знаменитого Зинедина Зидана Лука Зидан в конце апреля заявил о том, что будет выступать за Алжир, откуда родом его отец. Мы же помним, что в составе Алжира, опередившего Россию на ЧМ-2014, было 17 экс-французских футболистов с алжирскими корнями. Энцо Фернандес, другой отпрыск Зинедина, имеет возможность выбирать себе национальную сборную из трех вариантов. Франции, где он родился, а отец стал звездой футбола. Испании, где играет за мадридский «Реал», а отец его тренирует. И все того же Алжира.

Сергей Ковальчук, 1982 г. р. 35 матчей, 2 гола за Молдову. Кирилл Ковальчук, 1986 г. р. 4 матча за Украину.

Кирилл в прошлом году завершил карьеру, выступая за казахстанский «Ордабасы». Его старший брат Сергей тоже закончил выступления в профессиональном спорте. В его карьере есть выступления в составе московского «Спартака», что автоматически подразумевает более успешную профессиональную карьеру. Да и на национальном уровне его гораздо чаще приглашали в состав сборной.

Тим Кэхилл, 1979 г. р. 94 матча, 48 голов в составе сборной Австралии. Крис Кэхилл, 1984 г. р. 3 матча, 2 гола за сборную Самоа.

Братья родились в Австралии, их мать — уроженка Самоа. Этим наполовину объясняется выбор их национальных сборных. Помимо этого, стоит поискать объяснение в том, что старший, Тим, будучи классным футболистом, был востребован в сильной команде Австралии, а младший, Крис, даже слабой сборной Самоа не очень нужен.

Стив Манданда, 1985 г. р. 32 матча за сборную Франции. Парфе Манданда, 1989 г. р. 17 матчей за сборную Конго. Риффи Манданда, 1992 г. р. 1 матч за U-20 Конго.

Старший брат Стив родился в Конго, выступает за Францию, младший Парфе родился во Франции, играет за Конго. Тут дело в том, что и уровень младшего из братьев послабее, и играют они на одной позиции — голкиперской. Эта семья уникальна тем, что в ней есть еще один брат-футболист, и тоже голкипер. Риффи, как и Парфе, выбрал Конго, и даже сыграл один матч за молодежную сборную этой страны.

Стив и Риффи Манданда. Фото facebook.com/mandanda30

Почему украинцы Никифоров, Семак и Онопко выбрали Россию?

Александр Никифоров, 1967 г. р. «КАМАЗ», 27 матчей, 2 гола. Юрий Никифоров, 1970 г. р. 59 матчей, 6 голов за сборную России.

Воспитанники одесского «Черноморца» хорошо запомнились российским болельщикам. Старший — Александр — несколько сезонов провел в «КАМАЗе», причем приходил в челнинскую команду два раза. А Юрий защищал цвета «Спартака» и сборной России. Выбор украинцем национальной команды России был предопределен решением ФИФА о том, что правопреемником Советского Союза будет Россия. Из-за этого практически все национальные сборные экс-Союза были вынуждены пропускать сезоны с 1992 по 1994 год, поскольку тогда имели право играть только Россия и сборные прибалтийских стран, восстановивших свое членство в ООН.

Виктор Онопко, 1969 г. р. 109 матчей, 4 гола за национальную сборную России. Сергей Онопко, 1973 г. р. 8 матчей за молодежную сборную Украины.

Все, что было сказано о Юрии Никифорове, касается и Виктора Онопко. Он уже начал профессиональную карьеру, получил вызов в сборную СНГ, а потом перекочевал в сборную России. Его младший брат практически всю карьеру провел на родной Украине, где оба брата родились во времена Советского Союза в Донецке. Чтобы совсем запутать историю с гражданством представителей семейства Онопко, заметим, что дочь Виктора — Евгения Онопко выступала в художественной гимнастике за сборную Испании. Она родилась там, когда папа играл в Испании.

Матиас Погба, 1990 г. р. 5 матчей за сборную Гвинеи. Флорентин Погба, 1990 г. р. 23 матча за сборную Гвинеи. Поль Погба, 1993 г. р. 69 матчей, 10 голов за сборную Франции.

Писать что-то еще про звезду мирового футбола Поля Погба, наверное, излишне. А вот его старшие братья-двойняшки Матиас и Флорентин в плане знакомства гораздо интереснее. Они родились в Конакри, Гвинея, при этом их футбольные пути совсем не пересекались. Флорентин играл только в чемпионате Франции и сейчас входит в число основных футболистов сборной Гвинеи. Матиас выступал в Англии, Италии, Уэльсе, Шотландии, Голландии, сейчас перешел в чемпионат Испании. В сборной Гвинеи на нем, скорее всего, поставили крест.

Братья Погба. Фото footballinc.ru

Андрей Семак, 1974 г. р. Сергей Семак, 1976 г. р. 65 матчей, 4 гола за сборную России. Николай Семак, 1986 г. р. ФК «Реутов».

Все три брата Семаки родились в советском Ворошиловграде, ныне Луганске. Старший — Андрей — не был востребован в плане выступления за национальные сборные. Дебютировав в «Химике» из Северодонецка, он заканчивал карьеру в «Витязе» (Крымск, Краснодарский край). Тогда в командах второй лиги, где выступал «Витязь», можно было играть иностранцам, а Андрей оставил себе украинский паспорт. Про Сергея Семака и так все знают, а вот младший в семействе — Николай — переехал в Россию и получил здесь российское гражданство. Правда, будучи на 10 лет моложе Сергея, он завершил профессиональную карьеру на 3 года раньше, в 24 года.

Набиль Таидер, 1983 г.р. 4 матча, 1 гол за сборную Туниса. Сафир Таидер, 1992 г. р. 46 матчей, 5 голов за сборную Алжира.

Оба брата родились во Франции и играли за местные юниорские сборные. Отец братьев — тунисец, что предопределило выбор старшего сына Набиля, а мать алжирка, и это стало основанием для выбора сборной младшим сыном Сафиром. На футбольном поле они уже вряд ли пересекутся, поскольку уровень игры тунисца Набиля не соответствует требованиям тренеров национальной сборной.

Лукаш Цеслевич, 1987 г. р. Фарерские острова. Адриан Цеслевич, 1990 г. р. Польша.

Отец футболистов — Роберт Цеслевич завершал свою карьеру на Фарерских островах. Лукаш там ее начал, после чего оправился пытать футбольного счастья в Данию. В 2011 году вернулся на Фареры и решил выступать за местную сборную. Но реальность такова, что для выступлений за нее он должен прожить на Фарерах в общей сложности 8 лет. В 2019 году Лукаш преодолел этот срок и ждет вызова в сборную. Поскольку он вратарь, то вызов вполне реален. При желании за Фареры может заиграть и нападающий Адриан Цеслевич, который сейчас защищает цвета ТНС из Уэльса. Интересно, что братья играли друг против друга в рамках Лиги Европы, и фарерский Б-36 с Лукашем в составе одолел ТНС, за который играл Адриан.

