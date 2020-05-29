По ходатайству прокуратуры РТ суд отложил рассмотрение вопроса о вольной экс-главе «Свея»

Фото: "Реальное время"\Дмитрий Резнов (из архива)

Осужденный за обман казанских дольщиков Рашид Аитов сегодня не получил вольную. Пестречинский райсуд отложил на 29 июня рассмотрение его ходатайства об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, сообщили журналисту «Реального времени» в районном суде.



Надзорное ведомство на заседании представлял Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Панфилов. Он попросил суд истребовать медицинские документы, подтверждающие заболевания осужденного экс-главы «Свея». Суд согласился с этим и объявил перерыв в заседании, уточнили в прокуратуре Татарстана.

Сам Аитов участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

Напомним, ходатайство застройщика первоначально поступило в Приволжский райсуд Казани. После этапирования осужденного в пестречинскую колонию №3 материал направили в суд этого района.

За три месяца в колонии ни взысканий, ни поощрений осужденный ВИП-застройщик не получил. Зато нашел новую работу — в библиотеке колонии.