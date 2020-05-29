По ходатайству прокуратуры РТ суд отложил рассмотрение вопроса о вольной экс-главе «Свея»
Осужденный за обман казанских дольщиков Рашид Аитов сегодня не получил вольную. Пестречинский райсуд отложил на 29 июня рассмотрение его ходатайства об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, сообщили журналисту «Реального времени» в районном суде.
Надзорное ведомство на заседании представлял Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Панфилов. Он попросил суд истребовать медицинские документы, подтверждающие заболевания осужденного экс-главы «Свея». Суд согласился с этим и объявил перерыв в заседании, уточнили в прокуратуре Татарстана.
Сам Аитов участвовал в заседании по видео-конференц-связи.
Напомним, ходатайство застройщика первоначально поступило в Приволжский райсуд Казани. После этапирования осужденного в пестречинскую колонию №3 материал направили в суд этого района.
За три месяца в колонии ни взысканий, ни поощрений осужденный ВИП-застройщик не получил. Зато нашел новую работу — в библиотеке колонии.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым