Семья медиков из Казани собирает миллионы на лечение перенесшей клиническую смерть дочери

Реабилитация для Марты в Барселоне стоит более 10 миллионов рублей

В Казани продолжают сбор денег на лечение 13-летней Марты Юсуповой, дочери завотделением УЗИ Межрегионального клинико-диагностического центра Камиля Юсупова. Девочка пережила клиническую смерть, теперь ей нужна серьезная реабилитация. Сумма, которую за последние дни собрали неравнодушные люди, приближается к половине стоимости реабилитации, около 5 млн рублей, но на шестимесячный курс в институте Гуттмана в Барселоне необходимо более 10 млн рублей. Камиль Юсупов и его коллеги рассказали «Реальному времени» о случившейся беде.

Прыгали и смеялись — не было проблем

Марта, активная, общительная девочка, увлекалась рисованием, изучала французский и английский языки. Ее жизнь перевернулась в один миг 14 марта этого года, когда случился сильный приступ удушья.

— Она была здоровым ребенком, редко болела. Бывали один раз в квартал или реже приступы астмы, которые легко купировались. Ее наблюдали доктора ДРКБ, это не было тяжелым состоянием. Она не получала больших доз лекарств. Мы не можем понять, чем было вызвано это состояние. У нее не было температуры повышенной, чтобы говорить о том, что какая-то инфекция спровоцировала приступ, — рассказал «Реальному времени» папа девочки, Камиль Юсупов, по профессии доктор, возглавляет отделение УЗИ МКДЦ.

Он сообщил к тому же, что за несколько дней до случившегося Марта сдавала анализы крови, и они были абсолютно нормальными. А за 3 дня она с друзьями и сестрой ходила в кино: прыгали, смеялись, не было никаких проблем. По словам папы девочки, накануне, 14 марта, у нее случился легкий приступ. Но на утро Марта сказала, что неплохо себя чувствует, и пошла в школу. Ничто не предвещало беды…

Камиль Юсупов возглавляет отделение УЗИ МКДЦ. Фото vestnik.icdc.ru

Реанимация началась через 9 минут

Но вопреки всему события вдруг стали развиваться совершенно неожиданно и стремительно.

— Она в 14 часов вернулась домой после дополнительного занятия, в 14.20 попросила открыть окна — было трудно дышать. Мама решила вывести ее на улицу — такое помогало ей — прогулка на холодном воздухе по улице или в автомобиле с открытыми окнами. В 14.40 они поехали, а в 15 часов жена позвонила, что плохо. Связались с докторами в ДРКБ, остановили машину ДПС. Благодаря полицейским за 6 минут проехали от Волкова до ДКРБ. В 15.09 уже начали реанимационные мероприятия, которые дали эффект насыщения тканей кислородом, — по минутам вспоминает тот день Камиль Юсупов.

Ранее писали, что к сотрудникам полиции на улице с просьбой о помощи подбежала женщина: в салоне ее автомобиля находилась дочь, которая не могла дышать. Инспекторы ДПС бросились на помощь. По словам Камиля Юсупова, они на руках перенесли Марту в свой автомобиль и доставили ее вместе с матерью в больницу. По дороге женщина пыталась сделать дочери искусственное дыхание, но безуспешно, Марта не дышала.



До и после



— В Детскую республиканскую клиническую больницу ее привезли в состоянии клинической смерти. В течение 20 минут пытались реанимировать, на несколько минут сердце полностью остановилось, благодаря усилиям врачей сердечную деятельность все-таки удалось восстановить. Но остановка сердца не прошла бесследно для ее мозга, — рассказала «Реальному времени» Ирина Фигурова, медсестра отделения УЗИ МКДЦ, которая организовала сбор средств для Марты.

По словам медиков, ни у кого нет окончательного понимания, что произошло в тот злополучный день. Сейчас есть только диагноз: тяжелое аноксическое поражение головного мозга на фоне перенесенной клинической смерти СДР с развитием умеренного отека головного мозга, выраженных ишемических изменений лобных, теменных, островковых долей по типу ОНМК в бассейне СМА с двух сторон, с синдромом глазодвигательных нарушений, спастического тетрапареза, грубее справа, симптоматическая эпилепсия, состояние минимального сознания.

В Детскую республиканскую клиническую больницу Марту привезли в состоянии клинической смерти. Фото Ильи Репина

Юсупов говорит, что вся жизнь для их семьи раскололась на два периода: до 14 марта и после. Доктор затрудняется сказать, почему все это случилось с его дочерью:

— У меня у самого была бронхиальная астма, мы надеялись, что с возрастом у Марты это должно пройти, как прошло у меня в детстве. Первый раз такой приступ возник, для всех это было шоком.

— После того, как Марта пришла в сознание, ее искусственно вводили в кому, потому что были судороги. Месяц она лежала в больнице, а потом ее выписали домой. Но состояние ее тяжелое. Марта лежит неподвижно. У нее слабая положительная реакция, начала глотать и пить, — ответила нашему изданию врач УЗИ МКДЦ Альбина Яруллина, которая тоже активно помогает семье Юсуповых.

Коллеги сами обратились за помощью

К слову, родители девочки — медики со стажем более 35 лет. И вокруг их беды объединились многие коллеги. Когда корреспондент «Реального времени» спросила у Ирины Фигуровой, кто она Юсуповым и почему занимается сбором денег, Ирина Юрьевна добродушно ответила: «Сотрудница, почти что родственница».

— Юсуповы сами помогли огромному количеству семей нашей республики обрести своих долгожданных деток. Камиль Фаузеевич — известнейший и уважаемый врач ультразвуковой диагностики высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РТ, вице-президент Ассоциации врачей УЗИ в медицине РТ, член Всемирной и Европейской федерации обществ ультразвуковой диагностики в медицине и биологии, доцент кафедры ультразвуковой диагностики КГМА, — перечислила Ирина Фигурова.

— Когда это случилось, мы все очень переживали, каждый день следили за состоянием Марты, ждали, когда появится Камиль Фаузеевич. Он пришел в очень подавленном состоянии. Ему сначала пришел счет на лечение из Греции, куда он делал запрос. Они с женой решили продавать квартиру. Мы, сотрудники, подумали, если продадут квартиру, где будут жить, что будут дальше делать?! У Юсуповых старшая дочь уже взрослая, но есть еще и сын, 10-классник, — вспоминает Альбина Яруллина.



Коллеги решили написать текст и разослали сначала по соцсетям. Потом создали аккаунт в «Инстаграме». «Послали крик о помощи, чтобы помогли не только деньгами, но и информацией, где есть реабилитация. Камиль Фаузеевич — очень скромный, порядочный человек, сначала не мог перешагнуть через то, что нужно попросить о помощи. Но мы настояли на этом», — продолжает Яруллина.

Центр реабилитации в Барселоне дает гарантии

По мнению Яруллиной, надежда на то, что лечение поможет, есть. Врач УЗИ сослалась на наблюдение другого специалиста. Из заключения доктора медицинских наук, профессора кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Дины Хасановой от 12 мая следует, что девочка «на оклик открывает глаза, временами фиксирует взор, на болевое раздражение отвечает тоническими стягиваниями симметрично с обеих сторон». Марта прислушивается к речи, реагирует «на работу с зеркалом». «Со слов ухаживающих, «глотание стало более осознанным»… Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о состоянии малого сознания минус у пациентки с постгипоксической энцефалопатией. Нуждается в усиленной реабилитации», — говорится в заключении.

— Сейчас она слышит, узнает голоса родных, близких. Объективная динамика, хотя и небольшая, есть. Поэтому мы хотим продолжить дальнейшее лечение, — отметил папа девочки.

С Мартой занимаются массажисты и мануальный терапевт по 5—6 часов ежедневно. «Специалисты дают ей шансы, но каждый день важен, так как без серьезной реабилитации те части мозга, которые способны восстановиться могут «запечататься» навсегда», — поясняют коллеги Юсупова.

Сотрудники МКДЦ делали запросы в клиники России, Израиля и Германии. В Москве не гарантируют результат. Стоимость месячного курса в Израиле в переводе на рубли составляет 5 миллионов, немецкая реабилитация оказалась значительно дороже. Тем временем медики начали сбор средств. На их призыв о помощи откликнулись многие незнакомые, посторонние люди.

— Мне прислала сообщение из Испании, по случайному совпадению, выпускница именно той школы, где учился Камиль Фаузеевич и учится Марта. Наша землячка написала о реабилитационном центре в Барселоне, — говорит Альбина Яруллина.

Счет из этого центра оказался еще больше, 128 тыс евро, но в Испании проводят шестимесячную реабилитацию.



— Мы навели справки, в институте Гуттмана как раз занимаются такими неврологическими детьми. Комплекс включает множество восстановительных процедур кинезитерапии, массажа. Есть надежда. К тому же в этом центре восстанавливаются 30-летний парень и ребенок после автокатастрофы, оба из Казани. Мальчик был полностью обездвижен. Результаты, которые мы увидели, впечатляют. Наши доктора, которые работают в МКДЦ, в сосудистой хирургии и в неврологии, сопоставив данные, тоже рекомендовали этот центр. Там запрашивают стопроцентную предоплату, а потом делают вызов, — сообщила Альбина Яруллина.

«Чувствую, хороший человек — надо помочь»

Напомним, сбор средств объявлен в «Инстаграм». Меньше чем за неделю для Марты Юсуповой собрали 3,790 млн рублей. Теперь эта сумма приближается к 5 млн рублей.

— Первые сутки у нас телефон разрывался, очень много людей откликнулись. Мне же на карту присылают, там даже фамилий нет, просто первая буква и имя, отчество. Знаю, что из США, из Канады наши бывшие коллеги присылали деньги. На днях позвонил парень, говорит: «Вы Ирина Юрьевна? Где можем пересечься?» Приехал, привез 10 тысяч рублей! Говорит: «Я не знаю, кто такой Камиль Фаузеевич, но чувствую, человек хороший — надо помочь». Его зовут Константин, этого парня. Сотни людей присылают понемногу, и все выливается в такую сумму! Надеемся на чудо! — сказала Ирина Фигурова.

В институте Гуттмана как раз занимаются такими неврологическими детьми. Фото barcelonamedicalagency.com

Сейчас медики готовят обращение в благотворительные фонды. Семья Марты просит помощи как финансовой, так и в любом содействии. Требует решения и еще один серьезный вопрос — в период пандемии надо каким-то образом вывезти Марту Юсупову в Испанию на лечение.

— В перечне допустимых причин для выезда граждан РФ за рубеж лечение не указано. Но мы работаем в этом направлении, очень многие люди стараются нам помочь, чтобы мы могли выехать на это лечение, — ответил с надеждой Камиль Юсупов.