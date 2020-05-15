В Казани отец трогательно поблагодарил инспекторов ДПС, которые спасли его задыхающуюся дочь — видео

Фото: кадр видео МВД

В Казани инспекторы ДПС бросились на помощь задыхающейся девочке. Они оперативно доставили ребенка и мать в больницу, где спасением жизни занялись медики.

Как сообщили в пресс-службе МВД РТ, во время проверки документов к лейтенанту полиции Айдару Мухаметзянову и лейтенанту полиции Павлу Ведехину с просьбой о помощи подбежала женщина: в салоне ее автомобиля находилась дочь, которая не могла дышать. По неизвестным причинам у ребенка произошел тяжелый приступ астмы.

Как рассказал отец ребенка, инспекторы среагировали моментально: они на руках перенесли девочку в свой автомобиль и доставили ее вместе с матерью в больницу. По дороге мать пыталась сделать ей искусственное дыхание, но безуспешно.

«Счет счет на секунды. Павел (один из инспекторов, — прим. ред.) внес девочку [в больницу] на руках, потому что она уже не дышала», — рассказал отец Камиль Юсупов.

По данным «Реального времени», девочка пережила клиническую смерть. Врачи успели вернуть ее к жизни.

Ранее в Казани сотрудники ГИБДД бросились на тушение пожара.

